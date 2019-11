Juventus, parla Allegri: "Pjanic ci migliora. Vogliamo tenere Pogba e Morata"

Calcio, scherma, golf, tiro con l'arco ma soprattutto calciomercato. Il tecnico Campione d'Italia Massimiliano Allegri, impegnato a Livorno nella seconda edizione del Mr Allegri junior camp ha rilasciato alcune considerazioni in merito alle vicende di mercato che aleggiano attorno alla società di corso Galileo Ferraris.

Le prime parole del coach toscano sono tutte per il primo acquisto della prossima stagione, Miralem Pjanić: "L'arrivo di Pjanic va a migliorare lo spessore del nostro centrocampo" ha dichiarato Allegri. "Sarà lui il trequartista? Non è una questione di moduli, non c'è un sistema che garantisca la vittoria. Miralem al posto di Marchisio? Vedremo, quando c'è di mezzo un crociato i tempi di rientro non vengono mai rispettati. Il bosniaco può giocare davanti alla difesa, mezzala o trequartista".

Miralem Pjanic posa con la maglia bianconera | Foto: juventus.com

Da un calciatore che arriva ad un altro che potrebbe lasciare, situazione in evoluzione quella di Alvaro Morata e il Real Madrid, ma Allegri sembra avere già le idee chiare: "La volontà della società è che rimanga e anche io glielo consiglio. Tutti vorrebbero la titolarità, ma ogni grande squadra ha un reparto d'attacco dove c'è da lottare per conquistarsi il posto". Abbastanza fiducioso anche sul fronte Paul Pogba: "Non temo di perderlo, io e la società lo vogliamo tenere. In questo momento è nostro, ma il domani nessuno lo può sapere. C'è molta voglia di tenerlo qui. Se va in panchina con la Francia vorrà dire che si riposerà visto che ha giocato tanto".

Chiosa finale per un suo pallino, Domenico Berardi, che dovrebbe rimanere al Sassuolo per un'altra stagione: "Mi è dispiaciuto che abbia scelto di restare al Sassuolo, nel futuro vestirà sicuramente la maglia della Juventus".