Inter, primo allenamento a Riscone di Brunico

Inizia, per l'Inter, la preparazione vera e propria. Dopo un primo ritrovo ad Appiano Gentile per ri-allacciare i fili, la partenza per Riscone di Brunico, sede del ritiro nerazzurro. L'arrivo nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio la prima seduta. Una fase di riscaldamento iniziale, a seguire cura del dettaglio, possesso palla, esercizi utili ad affinare l'intesa, a velocizzare il gioco, prima della consueta partitella. Ad anticipare il rientro negli spogliatoi, esercizi fisici importanti per prevenire infortuni o problemi non nuovi all'alba di stagione.

Si entra nel vivo quest'oggi, è infatti in programma un doppio allenamento, in serata poi la presentazione della squadre e delle divise ufficiali. Atteso a breve Erkin, all'inizio della prossima settimana Mancini potrà disporre anche di Miranda, con un'Inter pronta a prendere gradualmente forma.

Foto: Inter.it

Di ieri, intanto, un'ufficialità pesante. Ever Banega è un nuovo giocatore nerazzurro, l'annuncio del club, la conferma nelle parole del ragazzo. Colpo sottotraccia di Ausilio, in grado di spostare gli equilibri in mediana. Banega ha qualità e personalità e può occupare diversi ruoli a centrocampo. Nel 4-2-3-1 del Mancio, l'argentino può collocarsi sia nei due davanti alla linea a quattro di difesa, che nel tridente alle spalle di Icardi.

Queste le prime considerazioni di Banega, un accenno all'avventura alle porte, un pensiero all'Europa League - competizione che Banega ben conosce - e infine il mito Zanetti.

"Non potevo cogliere un'opportunità come questa. Non mi pongo limiti, semplicemente vogliamo raggiungere tutti gli obiettivi. L'Europa League è una competizione entusiasmante, dobbiamo prenderla molto sul serio. Zanetti è un emblema per tutti, l'Inter deve tornare a giocare le più importanti competizioni".