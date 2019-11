Live West Ham-Juventus in dallo Stadio Olimpico di Londra (2-3)

Finisce qui! La Juventus espugna lo Stadio Olimpico di Londra vincendo 3-2 contro il West Ham! Un saluto da parti di Giuseppe Mercuri e a presto con le dirette di VAVEL Italia!

90' - Saranno due i minuti di recupero!

89' - Pjaca ci prova dalla distanza, pallone alto!

87' - Nella Juve dentro Castanos per Alex Sandro!

86' - Intanto dentro Page per Byram, nel West Ham!

85' - RETE DELLA JUVENTUS! ZAZA COLPISCE! LANCIATO SUL FILO DEL FUORIGIOCO CONTROLLA LA PALLA E TRAFIGGE ADRIAN!

82' - Hernanes pericoloso! Punizione battuta dal brasiliano con il pallone che scheggia la traversa ad Adrian battuto!

74' - Cambio nel West Ham, dentro Payet, idolo dei tifosi, per Antonio.

72' - Girandola di cambi in questo secondo tempo, com'è consuetudine nelle amichevoli estive, ma risultato ancora fermo sul 2-2.

67' - Juventus che si è piuttosto spenta in questo secondo tempo, Higuain e Pjaca non hanno creato grossi problemi alla difesa inglese. Intanto fuori Asamoah per Hernanes e Pereyra per Zaza.

60' - Nel West Ham fuori capitan Noble per Quina.

59' - Altro cambio nella Juventus, fuori Dani Alves per Chiellini, Pjaca per Dybala, Barzagli per Benatia, Untersee per Rugani.

51' - INCREDIBILE!!! PAREGGIO DEL WEST HAM ANCORA CON ANDY CARROLL CHE SI LIBERA FACILMENTE DI BENATIA E DI TESTA FULMINA NETO! DUE A DUE A LONDRA!

Rientrano in campo le due squadre! Ed è anche arrivato il momento più atteso, entra in campo Gonzalo Higuain per Mario Mandzukic! Entrano anche Collins per Reid e Burke per Feghouli!

FINISCE IL PRIMO TEMPO! LA JUVENTUS CHIUDE IN VANTAGGIO PER 2-1! La squadra di Allegri in virtù dei gol di Dybala e Mandzukic si porta negli spogliatoi in vantaggio, per gli Hammers rete messa a segno da Andy Carroll.

Ci sarà un minuto di recupero!

40' - Succede di tutto nell'area degli Hammers! Dopo una mischia il pallone carambola tra i piedi di Benatia che calcia la prima volta da posizione ravvicinata colpendo Carroll sulla linea, sulla ribattutta il pallone viene scaraventato sulla traversa! Adrian con i pugni mette più in angolo!

39' - Si viaggia alla media di un tiro al minuto, questa volta Mandzukic di testa mette a lato da posizione defilata, solo esterno della rete. Ottimo comunque il cross di Dani Alves!

38' - Di nuovo Andy Carroll! Il suo colpo di testa termina però alto! Ma che salto del numero 9 di casa, è andato in cielo!

36' - Reagisce subito la Juventus, Lemina prova ad andare al volo su un pallone vagante in area ma quasi lo cicca, blocca senza problemi Adrian.

34' - ACCORCIA LE DISTANZE IL WEST HAM! HA COLPITO CARROLL! Andy Carroll ci arriva di testa, Buffon devia sul pallo ma nulla può sulla ribattuta contesa da Alex Sandro e lo stesso Carroll!

30' - Ancora Hammers con Byram, sbaglia lo stop Dani Alves favorendo quest'ultimo che però al volo, da fuori area, non trova la porta.

29' - Punizione da posizione defilata di Feghouli, il pallone non si abbassa per tempo e dunque Buffon controlla con gli occhi il pallone che si spegne alto sulla traversa.