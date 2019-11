Risultato finale Napoli - Milan, 2° giornata Serie A 2016-2017 (4-2): Il Napoli vince davanti al suo pubblico. Il Milan finisce in 9 uomini

Termina una partita spettacolare con il Napoli che la vince per 4-2 con le doppiette di Milik e Callejon. Inutili le reti di Niang e Suso. Prima vittoria in campionato per gli azzurri. La formazione di Montella ha chiuso la gara in nove uomini visti i cartellini rossi rimediati da Kucka e da Niang. Per oggi è davvero tutto un saluto da Radice Arianna

FINISCE QUI, IL NAPOLI VINCE 4-2 CONTRO IL MILAN

94' Giallo anche per Romagnoli

93' CALLEJON METTE DENTRO IL GOL DEL 4-2:

90' Ci saranno solamente quattro minuti di recupero

90' Ammonizione per Zielinski.

89' Altro cambio per il Napoli, Chiriches prende il posto di Albiol.

88'Negli ultimi dieci minuti si è giocato pochissimo. 11 contro 9, Napoli in vantaggio.

88' Giallo anche per Albiol che deve lasciare il campo.

87' Espulso anche Niang per doppia ammonizione

85' Esordio anche per Lapadula che prende il posto di Suso

85' Giallo anche per Jorginho che ferma la ripartenza di Niang

82' Koulibaly, in acrobazia, anticipa Niang sul cross di Calabria

80' Doppio cambio per Montella: Sosa e Calabria prendono il posto rispettivamente di Bacca e Abate.

79' Angolo per il Napoli, Donnarumma fa suo il pallone

78' Fuori Mertens entra Insigne

75' ESPULSO KUCKA CHE COMMETTE FALLO SU MERTENS E POI ALLONTANA IL PALLONE. IL CENTROCAMPISTA ROSSONERO VIENE AMMONITO, MANDA A QUEL PAESE VALERI CHE A SUA VOLTA ESTRAE IL ROSSO

74' Altro destro piazzato di Mertens sul quale vola Donnarumma che nulla può sul tap-in di Callejon.

74' GOOOOOOOL DEL NAPOLI CHE TORNA IN VANTAGGIO CON CALLEJON

73' Primo cambio per il Napoli: fuori Allan, dentro Zielinski

71' cross troppo lungo per Suso palla che si perde sul fondo

70' Angolo per il Milan

69' Giallo anche per Hysaj che ferma in modo irregolare bonaventura

68' Ritmi alti ora con le due squadre che si sono allungate

67' Hamsik sbaglia completamente l'ultimo passaggio e spreca un prezioso contropiede

65'Giallo per Suso che ferma la ripartenza del Napoli

64' Corner per il Milan

62' Mertens colpisce in pieno la barriera

62' Andra Mertens

61' Punizione dal limite per il Napoli e ammonizione per Gomez

59' Il San Paolo spinge la propria squadra, altro corner per i padroni di casa

57' Il Napoli si guadagna un corner

56' Giallo per Koulibaly

I due gol:

Rivediamo il gol: Strepitoso sinistro di Suso e pallone all'incrocio dei pali.

55' GOOOOOOL DEL MILAN CHE TROVA IL PAREGGIO CON SUSO, GOL CAPOLAVORO

53' Ammonito Niang

52' Espulso Sarri per proteste

51' Rivediamo il gol: Suso serve in verticale il francese che entra in area e batte Reina.

50' GOOOOOOOOOL DEL MILAN CHE RIAPRE I GIOCHI CON NIANG

49' Tiro in corsa di Jorginho, palla che finisce fuori

47' Buona ripartenza del Milan che va al tiro con Niang: palla sull'esterno della rete!

45' Punizione battuta da Bonaventura, Reina anticipa Gomez e fa sua la palla

45' Punizione per il Milan

45' Inizia il secondo tempo, palla giocata dal Milan

21:52 Squadre che rientrano in campo

21:43 Immagini del primo tempo

Rossoneri che aveva iniziato meglio degli azzurri, ma dopo il primo gol del polacco al 18' si scioglie. Milik al 33' trova pure il raddoppio. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE QUI, IL NAPOLI CHIUDE IL PRIMO TEMPO IN VANTAGGIO DI DUE GOL SUL MILAN, DOPPIETTA DI MILIK.

45' Ci sarà un minuto di recupero

44' Napoli che conclude in avanti questo primo tempo

41' I giocatori si rialzano

40' Scontro tra Kucka e Calleon, soccorsi in campo

39' Fuorigioco di Romagnoli

39' Il Milan guadagna un corner

38' Fuorigioco al limite di Milik

36' Sinistro dalla distanza di Suso, conclusione da dimenticare

35' Rivediamo il gol

34' Milan che si è spento

33' RADDOPPIO DEL NAPOLI, RADDOPPIO SEMPRE DI MILIK: Angolo del Napoli, il polacco prende bene il tempo su Kucka e la gira di testa oltre Donnarumma

31' Altro tiro di Mertens, ma ancora una volta Donnarumma gli nega la gioa del gol. Poi Gomez chiude in angolo

31' Primo fallo duro della partita, richiamo solo verbale per Kucka che stende Mertens

30' Tanto Napoli negli ultimi dieci minuti, poco Milan

29' Destro deviato di Jorginho, nessun problema per Donnarumma

28' Altra giocata di Mertens che si guadagna un prezioso calcio d'angolo

27' DONNARUMMA NEGA IL RADDOPPIO AL NAPOLI: Altra giocata spettacolare di Mertens che calcia con il destro a giro, il portiere rossonero ci arriva e manda in angolo

25' Punizione per il Napoli che si è sbloccato dopo il gol

24' Il Milan, dopo il gol subito, si sta scompendo

23' Pressing di Milik su Gomez, il difensore rossonero si salva in qualche modo

Il gol

22' Fallo in attacco di Milik

20' Milan che aveva iniziato meglio del Napoli ora si trova sotto, saprà reagire la squadra di Montella?

19' Rivediamo il gol: destro di Mertens e pallone sul pallo, Milik si fa trovare pronto e insacca sotto-misura. Primo gol con la maglia del Napoli per il polacco.

18' GOOOOOOL DEL NAPOLI, MILIK SBLOCCA IL MATCH

17' Il Napoli torna a farsi vedere in attacco, Montolivo allontana

17' Ritmo alto in questi primi 17 minuti di gioco

15' Fuorigioco di De Sciglio

13' Romagnoli trova il gol, peccato che era in furigioco.

13'Buona apertura di Niang per Suso che conclude. Tiro deviato in angolo.

12' Ottima copertura di Abate su Mertens che non riesce a sfondare

11' Il Milan copre bene il campo in fase difensiva, di conseguenza il Napoli fatica ad avanzare

9' Buon avvio del Milan

7' COSA SI MANGIA ABATE: Niang punta Hysaj e mette in mezzo un pallone interessante, il difensore rossonero tutto solo in area manda la palla in curva. Milan vicino al gol!

5' Allan sbaglia il passaggio per Mertens, il Milan può ripartire

2' Primo tiro in porta per il Milan con Niang: tiro deviato dalla difesa azzurra, Reina para senza troppa difficoltà

2' Pallone allontanato da Romagnoli e fa ripartire i rossoneri

1' Primo calcio d'angolo per il Napoli

1' Pressing alto dei giocatori rossoneri

0' Allan ferma in modo irregolare Bonaventura. Punizione per il Milan a centrocampo

0' CI SIAMO: E' il Napoli a dare il calcio d'inizio

20:49 Si osserva al San Paolo un minuto di silenzio per le vittime del terremoto

20:46 E' il momento dell'inno della Serie A

20:44 Squadre in campo

20:39 Ghoulam premiato per la 100esima presenza con la maglia azzurra

20:35 Premium Sport fa sapere che c'è stato un battibecco tra Sarri e l'arbitro prima di Napoli-Milan per la maglia nera indossata dall'allenatore

20:31 Anche Adriano Galliani ha parlato nel pre partita: "Bacca? Ad un certo punto abbiamo concordato che fosse buona cosa che rimanesse. Siamo tutti contenti ed è ritornato l’idillio. C’erano delle opportunità, ma è bene ciò che finisce bene. mercato? Vediamo la partita di questa sera, contro la seconda forza dell’ultimo campionato. Il nostro mercato è chiuso, se non esce nessuno, non entra nessuno. È arrivato Pasalic ed è con questa squadra che affronteremo il campionato".

20:24 Le parole di Pepe Reina ai microfoni Premium Sport: "Non credo sia stata pigrizia a Pescara, loro hanno giocato un bel primo tempo. Speriamo di rivedere in campo il Napoli del secondo tempo. La Nazionale? Mi fa piacere tornare dopo tanti anni".

20:18 Il Milan inizia il riscaldamento finale

20:13 Intanto il Milan nel pomeriggio ha annunciato l'arrivo di Mario Pasalic, in prestito dal Chelsea

20:10 Immagini dal San Paolo

20:02 Le parole di M'Baye Niang a Milan TV: "Siamo concentrati per la partita di oggi, per noi è molto importante fare bene. La cosa più importante oggi è fare la bella prestazione e il risultato viene di conseguenza. Dobbiamo giocare come la prima partita e ci siamo allenati per questo. Arma del contropiede? Mi auguro di avere campo perchè quando ho campo so che posso essere pericoloso. Quando avremo occasione di fargli male dovremo essere cattivi".

19:52 Ecco invece gli 11 scelti da Sarri

Napoli: (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Mertens

19:48 La formazione ufficiale del Milan

Milan (4-3-3): Donnarumma, Abate, Gomez, Romagnoli, De Sciglio, Kucka, Montolivo, Bonaventura, Suso, Bacca, Niang

19:45 eccoci collegati

Un buon pomeriggio ai lettori di Vavel Italia e un benvenuto a tutti nella diretta scritta live ed di Napoli - Milan, secondo anticipo della 2° giornata della Serie A TIM edizione 2016-2017.

Big match questa sera, al San Paolo, dove il Napoli ospita il Milan di Vincenzo Montella: gli azzurri di Sarri arrivano dal pari con il Pescara e in casa non vogliono sfigurare.

Il pareggio è andato comunque stretto ai vice campioni d'Italia (disastroso il primo tempo di Pescara, sotto di due gol) e questa sera la pressione è quasi tutta dalla parte del Napoli. Saranno appena 25mila spettatori al San Paolo per il match con il Milan.

Dopo il brillante esordio contro il Torino, il Milan è alla ricerca di certezze e di continuità contro il Napoli, outsider per la lotta Scudetto. Anche se orfano di Gonzalo Higuain, non sarà un esame semplice, ma Montella vuole una crescita sotto il profilo del gioco e dell’intensità.

Il Milan dovrà stare attento a non calare mentalmente, come ha fatto contro i granata, quando ha rischiato di sciupare l'enorme vantaggio acquisito proprio al termine.

MILIK VS BACCA

Milik dovrebbe partire titolare questa sera e così il polacco prenderà il posto di Gabbiadini che sembra destinato all'Everton.

Carlos Bacca piaceva molto al Napoli, ma il tecnico azzurro, Maurizio Sarri, rifiutò la proposta di Aurelio De Laurentiis, scartando di fatto l’attaccante rossonero. Ora il colombiano "proverà a vendicarsi".

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Maurizio Sarri ha chiesto alla squadra un approccio meno pigro rispetto a quello visto contro in Pescara: "Abbiamo la responsabilità di essere entrati in campo in maniera pigra, giocando su meccanismi che ci fanno andare in difficoltà. Abbiamo avuto una buona reazione, non siamo arrivati alla vittoria per qualche concausa, ma dopo un primo tempo così era difficile ed invece ci siamo andati vicini. L'approccio non è stato però buono. Io però al calcio d'agosto credo poco, non giocherei in questo mese, le condizioni erano al limite e di fronte c'era un avversario con entusiasmo che ci ha messo in difficoltà con la qualità. Nella ripresa abbiamo portato il baricentro nel punto usuale e non abbiamo avuto più problemi difensivi".

Vincenzo Montella ai suoi giocatori ieri in conferenza ha chiesto di fare ulteriori progressi sul piano del gioco: "Il Milan l'anno scorso ha fatto grandi prestazioni poi nelle gare successive ha avuto cali di tensione. Vorrei mettere nel cassetto la gara col Torino, ora pensiamo al Napoli. Abbiamo ricevuto pure troppi complimenti. Napoli? Affrontiamo una squadra che può competere per lo scudetto, è una squadra che ha perso Higuain, sono più avanti sotto il punto di vista fisico. Mi aspetto una grande prestazione più che il risultato. Vorrei vedere una squadra che abbia personalità e temperamento per competere a questi livelli. Affrontiamo una squadra molto difficili ma noi portiamo avanti i nostri principi, dobbiamo saper interpretare i momenti della gara meglio dell'avversario".

CONVOCATI

I convocati scelti da Sarri per Napoli-Milan: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Lasicki, Maggio, Strinic, Jorginho, Valdifiori, Allan, Grassi, Hamsik, Zielinski, Callejon, Lorenzo Insigne, Roberto Insigne, Mertens, Gabbiadini, Milik

I convocati di Montella:

PORTIERI: Donnarumma (99), Gabriel (22), Diego Lopez (1)

DIFENSORI: Abate (20), Antonelli (31), Calabria (96), De Sciglio (2), Ely (93), Gomez (15), Paletta (29), Romagnoli (13), Vangioni (21)

CENTROCAMPISTI: Bertolacci (91), Bonaventura (5), Honda (10), Kucka (33), Locatelli (73), Montolivo (18), Poli (16)

ATTACCANTI: Bacca (70), Luiz Adriano (7), Niang (11), Suso (8)

PROBABILI FORMAZIONI

Molti i cambi per Maurizio Sarri rispetto all'undici sceso in campo sei giorni fa all'Adriatico: Reina in porta, difesa a quattro con Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam.

A centrocampo torna Jorginho, che ha scontato il turno di squalifica, insieme ad Hamsik ed Allan. Attacco praticamente rivoluzionato con Callejon unico confermato, a sinistra dovrebbe esserci Mertens e al centro Milik, preferito a Gabbiadini.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Mertens. All. Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Tonelli, Giaccherini, El Kaddouri

Vista la squalifica di Gabriel Paletta (titolare all’esordio contro il Toro) unita all'indisponibilità di Cristian Zapata, Gustavo Gomez affiancherà Romagnoli dal primo minuto. Esordio per il paraguaiano arrivato venti giorni fa dal Lanus.

Sulle fasce ballottaggio tra De Sciglio e Antonelli per quella sinistra, sulla destra invece confermato Abate. Tra i pali il titolare Gigi Donnarumma. A centrocampo Kucka, Montolivo e Bonaventura, tridente offensivo con Suso, Bacca e Niang. José Sosa e Gianluca Lapadula partiranno dalla panchina.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Romagnoli, Antonelli/De Sciglio; Kucka, Montolivo, Bonaventura; Suso, Bacca, Niang. All. Montella

Squalificati: Paletta (1)

Indisponibili: Zapata, Bertolacci, Vergara

STATISTICHE, PRECEDENTI E CURIOSITA'

Il Napoli ha segnato due o più gol in cinque delle ultime sei partite disputate in Serie A.

Il Napoli è stata la squadra con la più alta percentuale di passaggi riusciti nella prima giornata di questa Serie A (90%).

Il Milan, invece, ha subito due o più reti in sei delle ultime nove gare di Serie A.

Il Milan ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di campionato con il Napoli (4N, 5P): il successo risale alla gara di San Siro del dicembre 2014 (2-0).

I rossoneri hanno subito 18 tiri nel secondo tempo contro il Torino: non ne concedevano così tanti nella ripresa di una gara di Serie A dall’agosto 2014.

L’ultima volta che Napoli e Milan si sono incrociate alla seconda giornata di Serie A risale alla stagione 1962/63: al San Paolo vinse il Milan per 5-1.

141 i precedenti tra Napoli e Milan. In 40 occasioni hanno vinto gli azzurri, mentre sono 57 le vittorie del Milan. 44 le partite terminate in parità.

L’ultima vittoria del Napoli:

3-0 il 3 maggio 2015

25’ s.t. Hamsik (N), 28’ s.t. Higuain (N), 31’ s.t. Gabbiadini (N)

L’ultimo pareggio:

1-1 il 22 febbraio 2016

39′ p.t. Insigne (N), 44p.t.’ Bonaventura, (M)

L’ultima vittoria del Milan

1-2 25 ottobre 2010

22′ p.t.Robinho (M), 26’s.t. Ibrahimovic (M), 32’s.t. Lavezzi (N)

[Statistiche Opta]