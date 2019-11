Juventus, Sassuolino nella scarpa

La terza giornata di campionato si apre con un match che si preannuncia ad alto tasso di spettacolarità. Juventus da una parte e Sassuolo dall'altra si daranno battaglia allo Stadium di Torino per continuare a macinare punti. I bianconeri vengono da due vittorie importanti, rispettivamente contro Fiorentina e Lazio, in partite tutt'altro che in discesa. Il target per i prossimi match sarà velocizzare la manovra di gioco cercando maggiormente la verticalizzazione, micidiale con gli inserimenti dei centrocampisti, e soprattutto rodare i movimenti in attacco per arrivare più volte a conclusioni pericolose. Anche i neroverdi vengono da due vittorie consecutive, almeno sul campo, e vogliono riscattare la sconfitta a tavolino contro il Pescara. La "Little Italy" del nostro campionato sta prolungando in questo avvio la missione della scorsa stagione: gioco spumeggiante, umiltà e spirito di sacrificio. Chi si aspetta una partita giocata con il freno a mano per gli impegni europei delle due compagini - Siviglia per la Juve e Bilbao per il Sassuolo, entrambe tra le mura amiche - rimarrà deluso. La squadra di casa cercherà di continuare la sua marcia; quella ospite, ormai non più "cenerentola" ma solida realtà, tenterà in tutti i modi di metterle lo sgambetto. La pausa è digiuno, il rientro è un banchetto. E allora via alle danze, via al buon calcio.

Precedenti

Juventus e Sassuolo si sono sfidate a Torino solamente in tre occasioni, nelle quali ha avuto la meglio sempre la squadra di casa. Nell'ultimo match, disputato l'11 marzo scorso, i bianconeri sono riusciti a spuntarla per 1-0 grazie a un sinistro a giro di Dybala al 36'.

Arbitro

Sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere il match. Verrà coadiuvato dagli assistenti Manganelli e Ranghetti, dal quarto uomo Di Fiore e dagli addizionali Russo e Fabbri.

Probabile formazione Juventus

I bianconeri dovranno dosare le energie in vista dell'impegno di Champions League di mercoledì contro il Siviglia. Allegri schiererà il solito 3-5-2 con Buffon tra i pali. A comporre il terzetto difensivo ci sarà una inedita BBC con Benatia, Bonucci e Chiellini con Barzagli a riposo. A destra per far rifiatare Dani Alves spazio a Lichtsteiner, al centro dei riflettori per le schermaglie di calciomercato, a sinistra invece confermato Alex Sandro. In cabina di regia Pjanic dovrebbe fare il suo debutto dal primo minuto, accanto a lui agiranno nuovamente Khedira e Asamoah. Anche Gonzalo Higuain esordirà con la maglia di titolare, a sostegno ci sarà Paulo Dybala.

Probabile formazione Sassuolo

A causa dei numerosi infortuni e acciacchi, ultimi quelli di Berardi e Defrel, Di Francesco non potrà fare turnover ma non snaturerà comunque il suo undici titolare. Ancora 4-3-3 dunque con Consigli tra i pali, in difesa Gazzola o il bianconero Lirola a destra, Cannavaro e Acerbi centrali e l'ex Peluso a sinistra. Nel trio di centrocampo agiranno Duncan e Magnanelli mentre Biondini, Pellegrini e Missiroli si giocano una maglia da titolare. Nel reparto offensivo sugli esterni agiranno Politano e Ragusa, centralmente invece pronto a far male l'ex bianconero Alessandro Matri.