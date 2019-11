Partita Sampdoria - Milan in Serie A 2016/17 (0-1): Il Milan batte la Sampdoria con la rete decisiva di Carlos Bacca

Il Milan espugna Genova 1-0, è Carlos Bacca a decidere il match con la Sampdoria: il colombiano entrato dalla panchina regala i tre punti alla squadra di Montella. Per oggi è davvero tutto un saluto e un ringraziamento da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

Rivediamo il gol di Carlos Bacca

CALA IL SIPARIO, IL MILAN TORNA A VINCERE: 0-1 CONTRO LA SAMPDORIA

95' Irrati allunga il recupero

94' Giallo per Donnarumma per perdita di tempo

94' Corner ancora per i blucerchiati

93' Sampdoria tutta in attacco

92' Brutta testate che vede coinvolto Gomez

91' Palla sulla barriera

90' Montella si vuole coprire, dentro un difensore fuori un'attaccante. Quindi fuori Suso dentro Gomez

90' Saranno 4 i minuti di recupero

89' Punizione dal limite per la Samp, ingenuità di Calabria

88' ultimo cambio per Giampaolo: fuori Barreto, dentro Schick

Rivediamo il gol: Grande assist di Suso per il colombiano che controlla e di destro infila la palla nell'angolino sinistro di Viviano

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, LA SBLOCCA BACCA

82' Bonaventura cade in area, Irrati lascia proseguire

80' PALO DI MURIEL che si libera e calcia, Donnarumma si distende e devia sul PAL

76' - Montolivo di tacco serve Bacca da buona posizione, Silvestre in angolo

75' PALO DI BACCA: il colombiano dal limite dell'area calcia di destro in girata, Viviano gli devia la palla sul palo

71' Punizione da dimenticare per Bonaventura, palla che non si abbassa e si perde sul fondo

70' Punizione dal limite per il Milan e giallo per Bruno Fernandes

69' Barreto segna, ma Irrati fischia fuorigioco... da rivedere

68' Altro cambio per Giampaolo: fuori Praet e dentro Bruno Fernandes

68' Corner per la Sampdoria

65' Fuorigioco di Bacca

64' Fuorigioco di Pereira

63' Buonissima partita di Lapadula, tanta grinta e tanto cuore per l'ex Pescara

62' Secondo cambio per Montella: fuori Lapadula, dentro Carlos Bacca

62' Palla troppo lunga di Praet che finisce direttamente sul fondo

61' Punizione per la Sampdoria

58' Suso,finta e poi tira: Viviano in due tempi para

57' Trattenuta di Niang in attacco ed altro fallo in attacco

56' Primo cambio per Montella: dentro il giovane Locatelli, fuori Sosa

56' Cross da dimenticare per Bonaventura che finisce direttamente in tribuna

54' Lancio sulla destra per Praet, chiuso da Romagnoli

54' Fallo in attacco di Lapadula

53' Calabria rientra in campo, ma zoppica vistosamente..

52' A terra Calabria per un colpo subito alla caviglia

50' Decisiva la chiusura di Paletta su Muriel

49' corner blucerchiato

48' Suso cade in area contrastato da Linett, Irrati lascia proseguire

47' - Fallo su Torreira: giallo per Bonaventura

46' Ottimo salvataggio in rovesciata di Paletta che sventa un'occasione pericolosa per la Sampdoria firmata dal solito Muriel

45' Inizia il secondo tempo

Sampdoria più pungente soprattutto con le giocate singole di Muriel, Milan pericoloso solo una volta con Lapadula

FINISCE IL PRIMO TEMPO: 0-0 TRA MILAN E SAMPDORIA

45' Ci sarà un minuto di recupero

44' Chiusura tempestiva di Montolivo su Quagliarella

43' ALTRA PARATA DI DONNARUMMA: passaggio meraviglioso di Muriel, tiro forte di Barreto, ma ancora una volta il giovane portiere rossonero mette la palla in angolo!

40'- Ancora sulla barriera la punizione di Muriel

38' Palla che finisce sulla barriera, fallo di mano di Lapadula e primo giallo della partita. Altra punizione per i padroni di casa

37' Punizione per la Sampdoria

35' Fuorigioco di Niang

35' Ritmi leggermente calati in questi minuti

33' Fallo in attacco di Lapadula

30' Primo cambio forzato per Giampaolo: fuori Sala, Pereira

29' Problemi fisici per Sala: ha chiesto il cambio

28' COSA SI MANGIA LAPADULA: Movimento perfetto dell' attaccante rossonero, stop in area, ma il suo sinistro è alto

26' Fallo duro di Lpadula su Torreira, ma anche in questo caso, c'è solo il richiamo verbale

26' Muriel riprova a seminare il panico in area rossonera, ma questa volta Romagnoli lo ferma

25' Tiro dalla lunga distanza di Montolivo: pallone sopra la traversa

24' Niang prende il tempo a Sala, il terzino blucerchiato lo ferma in corner

24' Suso cerca Bonaventura, ma la palla è troppo lunga e finisce fuori

23'Montella chiede di restringere la distanza tra i reparti

22' La Samp gestisce palla

21' Tiro da dimenticare per Torreira

20' Accelerazione di Muriel, cross rasoterra, blocca Donnarumma!

19' Bonaventura mette a terra Torreira.

18' Sosa cerca in profondità Lapadula chiuso in angolo da Sala

17' Altro fallo, gli animi si stanno surriscaldando

16' Sosa ferma in modo irregolare un giocatore blucerchiato. Irrati lo richiama

15' Possesso 48% - 52%

15' Fuorigioco di Lapadula

14' Altro pericolo per il Milan: cross insidioso di Sala, palla che arriva a Muriel dopo una deviazione. Donnarumma è attento e lo anticipa

13' La Sampdoria prova a spingere

12' ' Corner per i padroni di casa: cross in mezzo, colpo di testa di Silvestre e palla fuori

10' PARATONA DI DONNARUMMA: tiro spettacolare di Torreira dai 25 metri, gran tuffo del portiere rossonero!

9' Niang cerca il dribbling su Barretto, ma il blucerchiato lo ferma e fa ripartire i suoi

8' Silvestre libera

8' Primo corner per il Milan

7' Suso cerca Lapadula, Regini lo anticipa

5' Bella palla di Regini per Barretto, ma il suo destro al volo termina di un paio di metri a lato della porta

4' Bonaventura prova l'azione personale, ma al momento del tiro, viene murato da Silvestre

4' Pressing alto del Milan,

3' Cross di Niang per Lapadula, Skriniar allontana

3' Il Milan cerca molto gli esterni

2' Linetty ha commesso fallo a centrocampo su Sosà.

1' Paletta ferma Muriel e il Milan può ripartire

0' INIZIA LA PARTITA, Prima palla giocata dal Milan

20.45 Un minuto di silenzio per ricordare Carlo Azeglio Ciampi morto quest'oggi..

20.42 Milan e Sampdoria fanno il loro ingresso in campo

20.36 Adriano Galliani è da poco intervenuto a Premium Sport: "Bacca-Montella? C’è stata una discussione, come in tutti gli spogliatoi. Abbiamo tre partite in nove giorni. Soffriamo tutti insieme. Soffre il presidente Berlusconi, soffro io e così via. Abbiamo vinto 28 trofei, abbiamo vissuto un periodo epico, eroico. Così come va ricordata sia la cronaca delle vittorie sia degli ultimi anni. Abbiamo fatto otto finali di Champions che sono qualcosa di incredibile".

20.30 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento finale

20.26 Fuori Bacca e dentro Lapadula. Montella si prende un rischio niente male.

20.22 Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Io non porto regali a nessuno, solo che Montella fuma dei sigari che io regalo a lui e anche a Giampaolo. Sono i sigari del presidente. Dormito nell'hotel del Milan? Sono loro che hanno dormito nell'hotel dove dormo io. Non li ho visti i giocatori, ho salutato Vincenzo a cui voglio molto bene e stasera ci saranno 'fratelli coltelli" e che vinca il migliore."

20.16 Le parole di Davide Calabria a Milan Tv: "Ci siamo confrontati tra di noi e ci siamo detti che dobbiamo dare sempre il 100%, essere propositivi e meno tesi. Sarà diversa rispetto a quella contro l’Udinese. La Samp gioca bene, noi cercheremo di dare il 100% per portare a casa i tre punti".

20.09 L'arrivo dei giocatori rossoneri allo stadio

20:04 LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA SAMPDORIA

(4-3-1-2) Viviano; Sala, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; Praet; Muriel, Quagliarella. All.: Giampaolo.

20:01 LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL MILAN

4-3-3: Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria; Sosa, Montolivo, Bonaventura; Suso, Lapadula, Niang. All.: Montella

19.56 Il tempo sopra a Genova non promette nulla di bene..

19.53 Sarà Massimiliano Irrati, fischietto fiorentino appartenente alla sezione AIA di Pistoia, a dirigere Sampdoria-Milan

19.48 Eccoci collegati carissimi lettori!

Cari Amici lettori di Vavel Italia, benvenuti alla diretta scritta live di Sampdoria - Milan, primo anticipo della 4°giornata di Serie A.

Dopo aver visto le varie squadre italiane impegnate nelle competizioni europee, è già tempo di rituffarsi nel campionato. Stasera Sampdoria-Milan apre la quarta giornata di Serie A.

Dopo due sconfitte consecutive, rispettivamente contro Napoli ed Udinese, il Milan vuole provare a risollevarsi in classifica. I rossoneri non si possono più permettere un altro passo falso. Ecco perchè la gara di questa sera a Marassi potrebbe già essere uno snodo importante della stagione.

Non sarà così semplice perchè la Sampdoria è in un buon momento di forma, è quarta in classifica con 6 punti: i blucerchiati erano partiti bene con un'ottima doppietta di vittorie contro Empoli ed Atalanta, poi è arrivata l'immeritata sconfitta contro la Roma.

Il tecnico rossonero torna a Marassi per la prima volta da avversario dopo l'avventura da allenatore della Sampdoria durata poco meno di una stagione.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella vuole vedere la rabbia e l’orgoglio dei propri uomini: "Ai ragazzi ho detto che servono rabbia e orgoglio per risollevarci. A questo Milan non possono mai mancare coraggio, rabbia e concentrazione. Niang: i numeri parlano chiaro. Per noi è molto importante, può crescere ancora tanto ma non dobbiamo dargli tutte le responsabilità a lui. E' tutta la squadra che deve crescere. Serve più ottimismo e più convinzione".

Marco Giampaolo in conferenza ammette: "Mi aspetto una partita complicata perchè il Milan ha le caratteristiche che il suo allenatore chiede. Non butta mai via il pallone, con buona qualità in attacco. Sarà una gara non semplice sul piano tecnico. La sconfitta di Roma l'abbiamo smaltita, siamo concentrati adesso sulla sfida del Ferraris dove non possiamo sbagliare le distanze".

I CONVOCATI

Sampdoria:

Portieri: Krapikas, Puggioni, Viviano.

Difensori: Amuzie, Dodô, Krajnc, Pereira, Regini, Sala, Silvestre, Skriniar.

Centrocampisti: Barreto, Cigarini, Djuricic, Eramo, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Torreira.

Attaccanti: Budimir, Muriel, Quagliarella, Schick.

Milan:

PORTIERI: Donnarumma (99), Gabriel (1), Plizzari (35)

DIFENSORI: Abate (20), Calabria (96), Ely (4), Gomez (15), Paletta (29), Romagnoli (13), Vangioni (21)

CENTROCAMPISTI: Bonaventura (5), Honda (10), Locatelli (73), Montolivo (18), Pasalic (80), Poli (16), Sosa (23)

ATTACCANTI: Bacca (70), Lapadula (9), Luiz Adriano (7), Niang (11), Suso (8).

PROBABILE FORMAZIONE

Marco Giampaolo sta pensando a qualche cambio nella formazione titolare: al posto squalificato Alvarez ci sare Praet che dovrebbe posizionarsi alle spalle della confermata coppia Muriel-Quagliarella. Potrebbero giocare dal primo minuto anche Cigarini in mezzo al campo e Skriniar al centro della difesa. In mediana ballottaggio Cigarini-Torreira.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano, Sala, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Cigarini, Linetty; Praet; Muriel, Quaglierella. Allenatore: Marco Giampaolo

Solito 4-3-3: Donnarumma tra i pali, Paletta e Romagnoli confermati al centro della difesa e gli esterni saranno Calabria sulla corsia di sinistra ed Abate sulla destra. Nonostante le voci di questi giorni, Montolivo sarà confermato in cabina di regia, ai suoi lati ci saranno Josè Sosa e Jack Bonaventura. Vincenzo Montella dovrebbe lasciare in panchina Bacca, probabile quindi l'impiego di Lapadula dal primo minuto. M’Baye Niang ha scontato la giornata di squalifica contro l’Udinese e quindi sarà regolarmente in campo. A completare il tridente offensivo sarà Suso.

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria; Sosa, Montolivo, Bonaventura; Niang, Lapadula, Suso. Allenatore: Vincenzo Montella

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

I precedenti sono 58, con 17 vittorie della Sampdoria, 19 pari e 22 successi del Milan.

Gli ultimi cinque precedenti in campionato giocati al Ferraris:

Stagione 2015-16: Sampdoria-Milan 0-1 (Bacca)

Stagione 2014-15: Sampdoria-Milan 2-2 (El Shaarawy, Okaka (S), Eder (S), Menez)

Stagione 2013-14: Sampdoria-Milan 0-2 (Taarabt, Rami)

Stagione 2012-13: Sampdoria-Milan 0-0

Stagione 2010-11: Sampdoria-Milan 1-1 (Pazzini (S), Robinho)