Partita Milan - Lazio in Serie A 2016/17 (2-0): Bacca e Niang regalano il successo ai rossoneri

Il Milan batte Lazio, in rete Bacca e Niang. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Montella con zero gol subiti nelle ultime 2 partite. I rossoneri non hanno offerto un gioco emozionante, ma l'importante era portare a casa i tre punti e così hanno fatto. Male la Lazio di Inzaghi. Per oggi è davvero tutto, un saluto e una serena buona notte

FINISCE QUI IL MILAN BATTE LAZIO 2-0

94' Lalziovicino al gol con Immobile che si mangia una rete che sembrava fatta

93' Angolo per la lazio che cerca il gol bandiera

92' Tiro da dimenticare per Honda

90' Saranno 4 i minuti di recupero

88' Altro tiro di Keita, altra parata di Donnarumma

87' il Milan ora è con la difesa a 3

86' Ultimo cambio per Montella: esce Bacca tra gli applausi e dentro Gomez

84' Sinistro anche per Keita, palla che non si abbassa

83' 'Sinistro di Felip eAnderson, palla lontana dallo specchio della porta

82' Secondo cambio per Montella:fuori Bonaventura, dentro Honda

80' Donnarumma mette fuori

79' Angolo per la Lazio, Calabrai anticipa Keita

77' Kucka trova la porta, parata di Strakosha

76' Ultimo cambio per Inzaghi: fuori Cataldi, dentro Luis Alberto

76' Giallo anche per de Vrij. Intervento irregolare da dietro su Bacca

Rivediamo il gol del Milan

73' GOOOOL DEL MILAN, NIANG SPIAZZA STRAKOSHA. MILAN IN VANTAGGIO PER 2-0

72' Giallo per Radu

72' RIGORE PER IL MILAN, RADU TOCCA LA PALLA CON LA MANO IN AREA

71' Dall'altra parte risponde subito Felipe Anderson, Donnarumma anche lui in due tempi para

71' Sinistro potente di Niang: Strakosha in due tempi para

69' Angolo per il Milan

69' Cross di Lulic, Immobile anticipa Parolo che arriva da dietro

68' Primo cambio per Montella: fuori Suso, dentro Locatelli

67' Il colombiano zoppica

66' Bacca a terra per un pestone subito

66' Buona opprtunità per Lulic, ma la palla finisce fuori

65' Angolo per la Lazio

64' Squadre abbastanza stanche

61' Giallo per Calabria che rallenta la ripresa del gioco biancoceleste

59' Destro da dimenticare per Niang

58' Ammonito Cataldi per proteste

58' Partita molto confusa in questi minuti

57' 57' - Intervento tempestivo in area di Paletta su Keita

56' Niang si divora il raddoppio, tap-in fallito da un metro a porta vuota

54' Destro Immobile, ma non inquadra bene la porta

54' Ritmi leggermente calati in questi minuti

50' Va Milinkovic Palla che finisce direttamente sulla barriera

49' Punizione quasi dal limite per la Lazio

48' Bonaventura calcia di prima intenzione ma viene murato

47' Dall'altra parte, arriva subito la risposta del Milan con un tiro deflilato di Niang

46' Destro di Keita, palla che non si abbassa

45' Inizia il secondo tempo, primo pallone giocato dalla Lazio

21.50 Doppio cambio per Inzaghi: Esce Bastos e Djordjevic, dentro sia Anderson e Keita

A tra poco per il secondo tempo

Si chiude il primo tempo: Milan in vantaggio 1-0 contro la Lazio. A segno il solito Bacca

47'-Gol di Kucka ma c'è fallo, ostruzione su Strakosha

46' QUASI AUTOGOL DI BASTOS, PARATA STREPITOSA DI STRAKOSHA

45' Ammonizione per Bastos che ferma la ripartenza di Niang

45' Saranno due minuti di recupero

44' Angolo per la Lazio che conclude in attacco questo primo tempo

Rivediamo il gol del Milan

42' Sinistro di Bonaventura da lontanissimo, Strakosha si complica la vita e per poco non fa autogol

39' Milan vicino al raddoppio con Bonaventura

Rivediamo il gol: Errore di Parolo che lancia il contropiede del Milan guidato dal colombiano. Bacca a tu per con Strakosha lo batte con un destro preciso.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, LA SBLOCCA BACCA

34' Incursione centrale di Bonaventura: pallone fuori di poco

33' Uscita provvidenziale in tuffo di Donnarumma su Djordjevic

30' Sinistro al volo di Parolo, ma non inquadra lo specchio della porta

29' Bonaventura prova a sorprendere da lontanissimo Strakosha: palla che si perde sul fondo

27' Tiro da dimenticare per Lulic: il suo destro finisce in tribuna

26' Traversone di Basta pericoloso, Paletta mette in angolo

25' Milinkovic rientra in campo

24' Milinkovic a terra, problema alla mano per lui

23' Kucka anticipato, ma il Milan rimane ancora in attacco

23' Corner per il Milan

21' Fallo in attacco di Bacca su Parolo

21' Lazio ben posizionata in campo, il Milan non riesce a sfondare

18' Terzini rossoneri sempre molto alti

18' Più Milan che lazio in questi minuti

17' Traversone troppo lungo di Niang per Suso, Basta lo anticipa

16' Bastos si rialza, sembra farcela

15' Bastos a terra

13' Niang ci prova dal limite, ma il suo tiro è debole: nessun problema per Strakosha.

11' La difesa del Milan si fa sorprendere: direttamente dalla rimessa laterale, colpo di testa di Milinkovic, Donnarumma mette in angolo

10' Uno contro uno di Immobile, Calabria lo ferma

9' Possesso palla prolungato della Lazio

8' Niang anticipato

8' punizione per il Milan

7' Conclusione da dimenticare per Cataldi che finisce direttamente in tribuna

6' Conclusione di testa di Parolo, ma il suo colpo di testa è debole.

6' - Contatto Njang-Bastos, l'arbitro lascia correre

3' Niang viene fermato in modo irregolare da Bastos

3' difesa del Milan in affanno

2' Buon inizio della Lazio

2' conclusione centrale Djordjevic, Donnarumma c'è.

2' Fermato Djordjevic in fuorigioco

1' Calabria perde palla

1' Alta la pressione della Lazio, quasi uno contro uno

0' Primo traversone di Radu, mette fuori Paletta

0' INIZIA LA PARTITA, PRIMA PALLA GIOCATA DAL MILAN

20.43 Le due squadre entrano in campo

20.37 Le immagini del riscaldamento rossonero

20.35 San Siro abbastanza vuoto

20.33 Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Premium Calcio: "È inutile porsi obiettivi, bisogna fare il massimo giocando partita per partita. Sosa? Ha avuto un problema alla schiena, quindi gioca Bonaventura. Non c’è nessun problema. Donnarumma? Raiola è un oste molto caro e abile. Non so cosa volesse dire Montella, ma Raiola è assolutamente imprescindibile nel rinnovo di Donnarumma".

20.27



20.25 Tare: "Strakosha ha meritato la convocazione stasera. Felice per i progressi degli esponenti delle giovanili".

20.23 Suso a Premium Sport: "È una partita importante e difficile, la Lazio è una buona squadra e ha ottimi giocatori. È la gara ideale per vedere se ci siamo. Le cose stanno andando bene, devo continuare così e mi alleno tutti i giorni per riuscirci".

20.12 Felipe Anderson è intervenuto ai microfoni d iLazioStyle Radio: "Dobbiamo pensare alla partita di questa sera, l'ultima vittoria ci dà fiducia e consapevolezza. Sappiamo che è una partita dura e importante, giocare qui è difficile, ma riuscire a vincere sarebbe perfetto."

20:04 gli ultimi cinque precedenti tra Milan e Lazio giocati a San Siro:

Stagione 2015-16: Milan-Lazio 1-1

Stagione 2014-15: Milan-Lazio 3-1

Stagione 2013-14: Milan-Lazio 1-1

Stagione 2012-13: Milan-Lazio 3-0

Stagione 2011-12: Milan-Lazio 2-2

19.55 Pillole statistiche: negli ultimi cinque campionati, Milan e Lazio hanno concluso la partita con il punteggio di parità per tre volte mentre le vittorie rossonere sono state due, entrambe con tre gol all’attivo.

19:47 Ecco gli undici scelti da Simone Inzaghi

LAZIO (3-5-2): Marchetti; Bastos, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Djordjevic

19:45 Montella non rischia, gioca Bonaventura dal 1° minuto, Abate in panchina

(4-3-3): Donnarumma; Calabria, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Montolivo, Bonaventura; Suso, Bacca, Niang. Allenatore: Vincenzo Montella

The Rossoneri have arrived at San Siro! The countdown for the match begins.#MilanLazio

19:35 Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed di Milan - Lazio, primo anticipo che apre il programma relativo alla 5^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17. Una vittoria per una delle due squadre servirebbe a fare morale e rilanciarsi definitivamente in classifica dopo i successi dello scorso turno.

Dopo i tre punti conquistati in casa della Sampdoria, il Milan vuole dare continuità ai risultati e dimostrare che la vittoria a Marassi non è stata casuale. E' il momento di fare un salto importante in classifica e tornare a giocare per un posto in Europa.

Vincenzo Montella ha detto di essere sicuro che non si ripeteranno gli episodi dello scorso campionato, quando dopo una buona prestazione, il Milan ne regalava puntualmente una negativa, a cui era difficile anche solo provare a dare una spiegazione sensata.

Il turnover è inevitabile visto il susseguirsi degli impegni in casa rossonera: dopo il match con i biancocelesti di questa sera, in programma ci sono la sfida con la Fiorentina domenica sera al Franchi e quella col Sassuolo il 2 ottobre a San Siro.

Dal canto suo, dopo lo stop di Verona contro il Chievo, la Lazio si è rifatta subito, battendo sabato il Pescara per 3-0.

I biancocelesti proveranno a sfatare il tabù legato a San Siro dove i biancocelesti non portano a casa i tre punti da 27 anni. Dopo tante sfide in campo, con le maglie rispettivamente di Roma e Lazio, Vincenzo Montella e Simone Inzaghi sono pronti a affrontarsi anche da allenatori. Ad arbitrare Milan-Lazio sarà Davide Massa.

LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA

Vincenzo Montella chiede aiuto a chi fino a oggi è stato in panchina: "Qualcosa a centrocampo devo assolutamente cambiare perché i giocatori hanno fatto tante partite consecutivi. Nell’ultima mezzora a Marassi ho visto orgoglio e la forza per vincere. C’è quindi fierezza, e c’è la base per continuare. Con la Lazio sarà una verifica importante, ma sono convinto che non rivedremo più prestazioni come quella con l’Udinese".

Simone Inzaghi ha così presentato la sfida: "Io sono convinto che, aldilà dei moduli, bisogna guardare l’interpretazione della squadra e dei singoli giocatori. Abbiamo giocato delle buone gare lo scorso anno con il 4-3-3, in questa stagione invece abbiamo cambiato qualcosina. Domani ho un altro allenamento a Milano, vedremo di schierare la migliore formazione possibile, sperando di fare una buona gara. Mi aspetto una partita intensa che va interpretata bene".

I CONVOCATI

Milan:

PORTIERI: Donnarumma (99), Gabriel (1), Plizzari (35).

DIFENSORI: Abate (20), Calabria (96), De Sciglio (2), Ely (4), Gomez (15), Paletta (29), Romagnoli (13), Vangioni (21).

CENTROCAMPISTI: Bonaventura (5), Honda (10), Kucka (33), Locatelli (73), Montolivo (18), Pasalic (80), Poli (16), Sosa (23).

ATTACCANTI: Bacca (70), Lapadula (9), Luiz Adriano (7), Niang (11), Suso (8).

Lazio:

Portieri: Marchetti, Strakosha, Vargic;

Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Hoedt, Lukaku, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Cataldi, Felipe Anderson, Leitner, Lulic, Luis Alberto, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Djordjevic, immobile, Keita, Lombardi.

PROBABILI FORMAZIONI

Per il Milan, in difesa la novità sarà il ritorno in campo di De Sciglio, il quale giocherà a sinistra, mentre a destra Calabria prenderà il posto di Abate. Romagnoli e Paletta i due centrali davanti a Donnarumma.

Vincenzo Montella darà un turno di riposo a Bonaventura e al suo posto scenderà in campo dall’inizio Kucka; Montolivo ha vinto il ballottaggio con Locatelli, mentre l’altra mezzala sarà Sosa. Dopo la panchina contro la Sampdoria, Carlos Bacca è pronto a tornare in campo dal primo minuto: con Suso e Niang ai lati del colombiano. Ancora indisponibili Zapata, Bertolacci, Mati Fernandez e Antonelli.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Sosa, Montolivo, Kucka; Suso, Bacca, Niang. All.: Montella

Simone Inzaghi dovrebbe confermare il 3-5-2 e la formazione visti sabato contro il Pescara. Con Milinkovic verrà confermata la difesa a tre. Il numero 21 laziale supporterà molto probabilmente la coppia d'attacco formata da Ciro Immobile (in ballottaggio con Djordjevic ma rimane favorito l'italiano) e Keita Balde Diao. Ballotaggio tra Anderson e Basta. Out Biglia e Kishna.

Lazio (3-5-2): Marchetti; Bastos, De Vrij, Radu; Anderson/Basta, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Lulic; Immobile, Keita. All.: Inzaghi

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

I precedenti a Milano sono 73: in vantaggio troviamo i padroni di casa, con 41 vittorie, a seguire 23 pareggi, poi 9 vittorie per la Lazio. I biancocelesti non vincono contro il Milan a San Siro in campionato dal settembre 1989: da allora, 15 successi dei padroni di casa e 11 pareggi. Milan vittorioso contro la Samp nell'ultimo turno: è da febbraio che i rossoneri non riescono a vincere due gare consecutive in Serie A.