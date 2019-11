Juventus - Cagliari: i precedenti

Dopo la bruciante sconfitta contro l'Inter di domenica sera, per i bianconeri è già tempo di tornare in campo. Allo Stadium questa sera ci sarà il Cagliari di Rastelli che ha raccolto domenica la prima vittoria in Serie A. Due squadre con obiettivi diversi che arrivano a questa partita con uno spirito contrapposto, ma la stessa voglia di vincere.

Allo Stadium, si sa, nessuna squadra ha un bilancio con saldo positivo ma il Cagliari è una delle poche compagini capace di uscire imbattuta dalla casa bianconera per tre volte su cinque. Nei cinque confronti allo Stadium la Juventus si è infatti imposta due volte: la prima il 12 Dicembre 2012, ottavi di finale di Coppa Italia, grazie ad un gol di Sebastian Giovinco; la seconda volta è invece storica: si tratta della partita che ha consentito ai bianconeri, allora guidati da Antonio Conte, di ottenere il record di 102 punti in campionato. La vittoria fu netta, 3-0, con l'autorete di De Silvestri ad aprire la partita e le reti di Fernando Llorente e Claudio Marchisio a chiuderla. Negli altri tre precedenti allo Stadium la gara si è sempre chiusa in pareggio e sempre con lo stesso punteggio: 1-1. Anche l'ultima partita, datata 9 Maggio 2015, si è chiusa sul risultato di 1-1 grazie ai gol di Pogba, destro dal limite dell'area, e Rossettini.

Per trovare l'ultimo successo cagliaritano a Torino bisogna tornare al 2009, più precisamente al 31 Gennaio. La Juventus era la seconda di Claudio Ranieri, mentre, caso vuole, l'allenatore dei rossoblu era proprio Massimiliano Allegri. La squadra dell'attuale allenatore bianconero si impose in uno spettacolare 3-2 grazie ai gol di Biondini, Jeda e Matri, mentre per la Juventus andarono a segno Momo Sissoko e Pavel Nedved per il momentaneo 1-2. Per trovare un'altra vittoria in campionato del Cagliari bisogna tornare indietro fino al 1968 quando Gigi Riva e Roberto Boninsegna regalarono il successo alla squadra sarda che poi, a fine anno, si classificò in seconda posizione alle spalle della Fiorentina di Pesaola.

In totale gli scontri diretti giocati nella città sabauda sono 35 e vedono una netta predominanza della Juventus con 19 successi a fronte dei due cagliaritani che però sono stati capaci di tornare da Torino con un punto per ben 14 volte. Allargando lo specchio di ricerca a tutte le partita di Serie A, si può notare un deciso aumento delle vittorie isolane, che arrivano ad 11, contro 26 pareggi e i 33 successi juventini.