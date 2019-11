Partita Inter - Bologna in Serie A 2016/17 (1-1): i rossoblu impongono il pari all'Inter

Per Inter - Bologna è tutto a nome di Alessandro Cicchitti la redazione calcio di Vavel Italia Vi ringrazia per aver seguito in nostra compagnia il match e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti Live sempre con Vavel Italia.

17.07 - Non riesce a tenere il contatto con Juve e Napoli l'Inter di De Boer, ferma a quota 11 punti. Sale a 10 invece, l'ottimo Bologna.

17.02 - E' un buon punto invece, quello che raccoglie il Bologna. I rossublù escono imbattuti da San Siro con il primo punto lontano dal Dall'Ara e con la consapevolezza di essere ormai una realtà del nostro calcio.

96' - Finisce qui, non c'è più tempo per l'Inter. Il Bologna impone il pareggio a San Siro. Finisce 1-1 dopo i gol di Destro e Perisic nel primo tempo. Non riesce a dare continuità di risultato l'Inter che si blocca dopo tre successi di fila.

95' - RANOCCHIA! CLAMOROSO ERRORE SOTTO PORTA DEL NUMERO 13! CROSS PERFETTO DALLA DESTRA CHE TROVA RANOCCHIA SOLO AL CENTRO DELL'AREA DI RIGORE. LIBERO DI COLPIRE RANOCCHIA SPEDISCE FUORI DI POCO PER LA DISPERAZIONE DI TUTTI.

94' - Ultimi scampoli di match. Miangue guadagna corner. Salgono tutti.

93' - OCCASIONISSIMA INTER: ICARDI LISCIA IL PALLONE DA OTTIMA POSIZIONE. POI GABIGOL VIENE RIMPALLATO DALLA DIFESA DI DONADONI.

92' - KREJCI! BOLOGNA VICINO AL GOL AL TERMINE DI UNA AZIONE CONFUSA ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'INTER. ALLA FINE KREJCI CALCIA MA SENZA TROPPA CONVINZIONE.

91' - Da Costa esce per chiudere lo specchio di porta a Icardi, servito da Gabigol.

90' - Ci saranno cinque minuti di recupero.

89' - ICARDI! INTER VICINISSIMA AL GOL. GRAN CROSS DI EDER PER L'ANTICIPO DI ICARDI CHE DI TESTA NON E' RIUSCITO A TENER BASSO IL PALLONE.

86' - DZEMAILI! Azione manovrata sulla sinistra da parte del Bologna che poi ha trovato lo sbocco dall'altra parte con Dzemaili. Il suo diagonale è stato ben intercettato da Handanovic. Palla in angolo.

85' - Contropiede Inter cn Perisic. Il croato non trova nessuno sul secondo palo, ma Masina non si fida e appoggia in angolo.

84' - Verdi! Occasione Bologna con il suo numero 9 che dopo aver raccolto un pallone dalla destra ha provato il mancino sul secondo palo. Tiro rimpallato da Miranda.

82' - Scontro tra Marios, Da Costa e Icardi. Il pallone finisce fuori, ma a rimetterci è il portiere brasiliano.

82' - Nuovo corner in favore dei nerazzurri. Va Gabigol alla battuta.

81' - Ripartenza pericolosissima degli emiliani. Pallone messo nel mezzo da Verdi che però non ha trovato l'inserimento a fari spenti di Dzemaili.

80' - Terzo cambio nel Bologna: dentro Masina per Kraft.

79' - Torna ad offendere l'Inter di De Boer. Nuovo calcio d'angolo per i nerazzurri.

77' - Miranda decisivo nell'andare a chiudere su Kraft, lasciato colpevolmente libero da Miangue.

74' - Si riposiziona con un 4-2-3-1 molto molto offensivo. Barbosa a destra, Eder dietro Icardi e Perisic a sinistra.

73' - BOATO DI SAN SIRO: fuori Candreva, dentro GABRIEL BARBOSA.

72' - PERISIC! Grande azione personale del croato che porta a spasso tutta la difesa prima concludere a rete su assist di Miangue. Pallone alto non di molto.

70' - Si riprende Miangue senza grandi problemi.

68' - Scontro fortuito tra Miangue e Miranda. Ha la peggio il giovane che resta molto dolorante a terra.

67' - Continua il riscaldamento Gabigol.

66' - Cambio anche nell'Inter: fuori Banega, dentro Eder. Nerazzurri a trazione anteriore.

65' - Cambio, il secondo nel Bologna: dentro Oikonomu, fuori Gastaldello.

64' - Pulgar blocca Handanovic che stava rinviando in fretta e furia il pallone verso Icardi.

63' - Torna in avanti il Bologna. Corner per gli emiliani.

58' - Altra grande giocata di Perisic che ha messo il turbo sull'out mancino. Il suo cross però, è troppo lungo per Icardi.

57' - Prova a distendersi il Bologna, che però non riesce a sfondare con il filtrante di verdi.

56' - Rientra senza problemi Torosidis, mentre si prepara Gabigol sulla panchina nerazzurra.

56' - Gioco fermo per un problema occorso a Torosidis. Il greco è dolorante al capo.

53' - Grande occasione, l'ennesima, per l'Inter. Cross deviato dell'inesauribile Candreva che stava per mettere in crisi Da Costa. Il portiere respinge su Icardi che da due passi prova la botta in porta. Pallone deviato in angolo.

52' - Primo cambio nel Bologna: dentro Pulgar per Nagy.

49' - Ancora Inter in proiezione offensiva. Buona giocata di Miangue, favorita dal velo di Icardi per Banega. L'argentino ha riprovato la conclusione, ma il pallone non ha trovato lo specchio della porta.

48' - Candreva! Ottima azione nerazzurra, la prima di questa ripresa. Pallone spedito a destra dove l'87 è rientrato sul mancino prima di calciare, forte ma centrale.

48' - Cerca lo specchio della porta Ever Banega, impreciso nel momento della conclusione in porta.

47' - Subito Handanovic chiamato al recupero palla con le mani. Bologna scattato dai blocchi con aggressività.

46' - Primo pallone toccato dal Bologna.

46' - VIA!!! INIZIATO IL SECONDO TEMPO A SAN SIRO.

16.06 - Tutto pronto per la ripresa, non ci saranno cambi.

16.05 - Squadre di nuovo in campo.

16.05 - Squadre che stanno facendo il loro ritorno in campo.

16.03 - Ecco i gol che stanno decidendo la sfida. A Destro ha risposto Perisic.





15.57 - Ecco alcune delle istantanee relative al primo tempo di San Siro.

15.55 - E' stato un primo tempo a due volti quello andato in scena a San Siro. Dopo la partenza dell'Inter, il Bologna ha preso il comando delle operazioni, trovando il gol del vantaggio con Destro. Poi, il cambio di De Boer e il cambio di passo in campo per i nerazzurri. Il gol sublime di Perisic ha dato entusiasmo modificando l'inerzia del match, comunque mantenuto in vita da Da Costa.

46' - FINISCE QUI, SULL'1-1 IL PRIMO TEMPO DI SAN SIRO. E' 1-1 TRA INTER E BOLOGNA IN VIRTU' DELLE RETI SEGNATE DA DESTRO AL 14' E PERISIC AL 37'.

45' - 1 solo minuto di recupero.

43' - ICARDI! Altra grande occasione in favore dei nerazzurri che sfondano ancora a destra, ancora con Candreva. Stop perfetto dell'87 che pesca di prima intenzione Icardi. La giraa però, termina a lato.

42' - Dopo il gol dei nerazzurri, il match ha cambiato volto. I nerazzurri stanno premendo, creando e mettendo in crisi la difesa del Bologna.

38' - INTER VICINISSIMA AL GOL DEL VANTAGGIO! AZIONE BELLISSIMA SULLA DESTRA, CHE SFOCIA CON IL TOCCO CENTRALE VERSO CANDREVA. L'EX LAZIO, TUTTO SOLO, SI COORDINA ALLA PERFEZIONE, MA DA COSTA E' SUPERBO NEL DEVIARE LA CONCLUSIONE.

37' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOL! PAREGGIO INTER CON IVAN PERISIC! GOL BELLISSIMO DEL CROATO CHE AL VOLO SI COORDINA TROVANDO L'ANGOLO LONTANO! ASSIST MAGNIFICO DI ANTONIO CANDREVA. 1-1.

36' - Azione avvolgente da parte dei nerazzurri che trovano lo scambio stretto tra Banega e Gnukuri. Il pallone di ritorno non è preciso e la difesa del Bologna riesce a chiudere.

34' - Ammonito Da Costa per perdita di tempo.

33' - Errori di passaggio tra le fila nerazzurre. L'ultimo della lista è Davide Santon che non trova Candreva.

31' - Ora l'Inter prova a costruire l'azione partendo dal fondo. Subito Gnukouri chiamato al fraseggio.

29' - Clamoroso cambio in casa Inter: De Boer toglie un impacciato Kondogbia per inserire Gnukouri.

28' - Candreva prova l'azione personale: due dribbling, poi il destro strozzato troppo. Palla sul fondo.

28' - PERISIC! Ha provato la girata volante il croato, bravissimo nella coordinazione. Pallone sporcato nuovamente in corner.

27' - Si ripropone a destra Candreva che guadagna il secondo coener del match.

26' - Banega prova il destro, ma ne esce una conclusione debole e centrale, facile preda per Da Costa.

25' - Buon momento per l'Inter che sta trovando il ritmo grazie alle giocate e gli strappi di Ivan Perisic.

23' - PERISIC! Prova lo sfondamento a destra l'Inter che non passa con Candreva. A passare è Santon che mette al centro per la corrente Perisic bravo nella coordinazione con il mancino. Pallone che passa non lontano dai pali difesi da Da Costa.

22' - Anche ammonito Gastaldello per il fallo su Icardi.

21' - Icardi resiste a una, due cariche, poi serve Candreva che cerca un cross che però non trovs nessuno.

19' - Grande giocata di Candreva, bravo nella sventagliata verso Banega. L'argentino, chiuso sulla linea di fondo ha provato ugualmente il tiro, facile per Da Costa.

16' - Si sbraccia Icardi, che era finito a terra dopo un contatto al centro dell'area di rigore. Tutto regolare per Celi.

16' - Reazione Inter. Corner per i nerazzurri.

15' - Il gol di Destro nasce da un recupero palla sullo statico Kondogbia. Verdi si invola saltando due avversari e trovando dall'altra parte il solo Destro che con il piede forte non tradisce. 1-0 Bologna a San Siro.

14' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOLLL! BOLGONA IN VANTAGGIO A SAN SIRO! MATTIA DESTRO, MATTIA DESTRO HA BUCATO HANDANOVIC CON UN DESTRO BEFFARDO CHE PASSA Lì, VICINO ALLE GAMBE DI HANDANOVIC.

13' - Qui è bravo Ranocchia che chiude la porta all'inserimento di Krejci, ben imbeccato da Taider. Rimessa dal fondo per Handanovic.

12' - Sbaglia ora, Miangue. Il belga ha cercato il pallone lungo ma il pallone è terminato direttamente sul fondo.

11' - Pallone troppo lungo, quello calciato da Verdi. Palla direttamente su Handanovic.

10' - Buona punizione guadagnata dal Bologna. Dzemaili è stato steso da Ranocchia sulla trequarti mancina.

9' - Si lamenta per un fallo di mano non fischiato a Kraft, Ivan Perisic.

8' - Buona giocata di Miangue che è riuscito a bloccare l'avanzata di Taider, sfuggito a sua volta a Medel.

7' - Brutto errore in fase di disimpegno per Kraft, preoccupato dall'arrivo di Perisic.

5' - Ottima chiusura da parte di Andrea Ranocchia, bravissimo nell'anticipare Destro con un intervento in scivolata.

3' - Ottimo anticipo di Miranda, bravo nel bloccare l'avanzata di Verdi.

2' - ICARDI! Cross ben calibrato di Banega a cercare la testa del capitano. Il 9 tocca ma non riesce ad indirizzare. Palla fuori di un paio di metri.

2' - Già in partita Candreva! Gran dribbling tra due uomini dell'87, poi steso da Taider. Punizione Inter dalla trequarti campo.

1' - Subito Inter aggressiva che costringe Da Costa a rinviare in modo frettoloso e impreciso.

1' - E' dell'Inter il primo pallone della sfida.

1' - VIA!!!! SI PARTE, INIZIATA INTER - BOLOGNA.

15.03 - Tutto pronto a San Siro, sta per iniziare Inter - Bologna.

14.59 - Suona O Generosa, inno del campionato di Serie A Tim.

14.58 - Squadre in campo!

14.55 - Ormai ci siamo. Le squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo.

14.52 - Il fascino unico di San Siro.

14.48 - Ecco altre fasi relative al warm up delle due squadre, da poco rientrate negli spogliatoi dopo aver calcato il prato di San Siro.

Bologna: (4-3-3): Da Costa; Kraft, Gastaldello, Maietta, Torosidis; Dzemaili, Nagy, Taider; Krejci, Destro, Verdi.

14.30 - Questa invece, la formazione iniziale del Bologna, che conferma il 4-3-3.

14.29 - Eccole, le squadre in campo. Anche il sole bacia il prato di San Siro.

14.18 - In attesa di conoscere l'undici di Donadoni, le squadre sono entrate in campo per il riscaldamento.

14.17 - Ancora in attesa invece, per conoscere la formazione del Bologna.

14.14 - In difesa c'è Ranocchia al posto di Murillo, con Miangue che fa il suo esordio dal primo minuto. A centocampo, Kondogbia sostituisce Joao Mario, mentre in attacco sono confermate le scelte di De Boer.

14.12 - Sono due le defezioni dell'ultim'ora. Murillo infatti, non sarà in campo a causa di una lombalgia acuta. Anche Joao Mario assente a causa di un piccolo risentimento muscolare.

INTER: (4-2-3-1): Handanovic; Miangue, Miranda, Ranocchia, Santon; Medel, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi.

14.12 - Il pomeriggio nerazzurro però, non è iniziato nel migliore dei modi. Scopriamo il perché andando a leggere le formazioni ufficiali delle due squadre.

14.10 - Eccola la 96 di Gabriel Barbosa.

14.10 - Grande attesa per Ansaldi e Gabigol, nuovi acquisti nerazzurri che però partiranno dalla panchina.

14.08 - Prima di passare alla lettura delle formazioni ufficiali, facciamo un giro all'interno dello spogliatoio nerazzurro.

14.07 - Questo a discrezione del Bologna, temibile soprattutto con i suoi attaccanti giovani ed affamati: Destro e Verdi infatti, non vogliono fermarsi alla Samp, ma continuare la loro striscia positiva segnando anche in uno stadio che per motivi diversi li ha visti crescere.

14.05 - Il pomeriggio per l'Inter, potrebbe essere di quelli preziosi. La Roma infatti, sta perdendo a Torino, e questa sera è in programma Fiorentina - Milan. I nerazzurri dunque, potrebbero distanziare i rivali per la corsa alla Champions.

14.04 - Di fronte però, ci sarà un Bolgona in grande salute, reduce dal successo con la Sampdoria e distanziato di appena 1 punto rispetto ai nerazzurri. I ragazzi di Donadoni vorranno raccogliere punti, giocando a viso aperto.

14.03 - Nuova Inter appunto, quella di Frank De Boer, vincente sia con la Juventus sia ad Empoli. Oggi si va a caccia del terzo successo di fila, il quarto in campionato.

14.02 - L'affluenza non è delle migliori, ma per le 15.00 San Siro si riempirà di tifosi nerazzurri pronti ad incitare la nuova Inter.

14.01 - Benvenuti a San Siro. Questa è la scala del calcio, teatro dove tra poco meno di un'ora, Inter e Bologna scenderanno in campo per contendersi i tre punti.

14.00 - Cari Amici lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed di Inter - Bologna, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

Non c'è due senza tre, almeno questo spera l'Inter di Frank De Boer, attesa dall'impegno casalingo con l'ottimo Bologna di Roberto Donadoni, dopo i due successi consecutivi rimediati con Juventus ed Empoli. I nerazzurri sembrano aver cambiato marcia, lasciando al palo critiche e umiliazioni che avevano caratterizzato la prima parte di una stagione a dir poco rocambolesca. Gettato a poco più di dieci giorni dall'inizio del campionato sulla panchina nerazzurra, De Boer non ha avuto modo di lavorare come sua abitudine nel mese di agosto, rimandando i sogni di gloria a dopo la sosta per le Nazionali. Detto fatto, nonostante il brivido di Pescara, i meneghini hanno iniziato la loro rincorsa ai vertici della classifica seppur intervallando delle ottime prestazioni - vedi nel match con la Juventus - a clamorose topiche come nel match perso in Europa League con il Beer Sheva.

L'Inter si stringe intorno a Mauro Icardi. Fonte foto: gazzetta.it

Nonostante un cammino non ancora omogeneo, l'Inter va a caccia del terzo successo consecutivo - in quarto di fila in campionato - per mantenere il passo delle due contendenti numero uno alla vittoria finale. La Juventus, ieri vittoriosa grazie all'aiuto della dea bendata a Palermo, e il Napoli, molto concentrato e determinato nel successo rifilato al Chievo di Maran. San Siro è il terreno ideale per conoslidare la posizione di terzo incomodo - al pari della Roma - per la corsa allo scudetto o quanto meno alla Champions League; allo stesso tempo però, bisognerà fare attenzione alle doti del Bologna di Roberto Donadoni, uno che a San Siro ha scritto la storia del calcio. Gli emiliani arrivano al Meazza carichi a mille dopo il successo ottenuto con la Sampdoria. Un 2-0 netto, che ha evidenziato le doti di cinismo di un Bolgona mai così preciso sotto porta.

Tutti sotto la curva Nord. Fonte foto: ansa.it

Dopo aver ritrovato Mattia Destro - tra le altre cose grande ex della sfida - Donadoni ha saputo credere nel talento di giovani come Di Francesco e Simone Verdi, autentica rivelazione di questo inizio stagione. Verdinho, come era stato ribattezzato ai tempi della primavera rossonera, sta trascinando a suon di gol spettacolari i suoi compagni di squadra, ancora a secco di punti fuori dalle mura amiche del Dall'Ara. Proprio questo aspetto, ripetuto anche dallo stesso Donadoni in conferenza stampa, deve essere perfezionato: il Bologna, a quota 9 in classifica ma sempre sconfitto in trasferta, non potrà limitarsi a difendere dinanzi all'esigente pubblico assiepato sulle tribune della Scala del calcio. Serviranno pazienza e personalità, doti che Donadoni si augura facciano parte del curriculum vitae della sua rosa.

Simone Verdi dopo aver segnato alla Samp. E' lui la rivelazione. Fonte foto: goal.com

L'Inter, e in particolare il suo capitano, fanno decisamente paura. Mauro Icardi infatti, si sta rivelando l'uomo in più, quello in grado di spostare gli equilibri della squadra con una giocata o semplicemente con un gol. La statistica è impietosa: il questa stagione, Maurito ha partecipato attivamente al 100% dei gol interisti. 6 gol e 1 assist è lo score dell'ex canterano del Barcellona dopo appena cinque giornate di questa Serie A. Numeri che parlano da soli, soprattutto se rapportati a quelli dei compagni di squadra e di reparto. L'unico in grado di mettere il pallone nel sacco sino ad ora, è stato Perisic, servito proprio da Mauro nella gara con la Juve. Guai però, a sottovalutare il resto dell'organico nerazzurro. L'Inter infatti, sembra aver trovato la giusta quadra per fare in modo che Icardi si presenti davanti alla porta avversaria: la forma ritrovata della coppia difensiva, l'equilibrio e la tecnica del proprio centrocampo, e la corsa degli esterni d'attacco, hanno cambiato la squadra rendendo il gioco, ma soprattutto i risultati, molto graditi al pubblico amico.

Icardi. E' lui l'uomo che sposta gli equilibri. Fonte foto: Lapresse.it

Dopo i successi ottenuti con Juventus ed Empoli, De Boer sembra intenzionato a proporre un modulo di gioco decisamente più offensivo. Favorito dal rientro di Banega che ha scontato la giornata di squalifica a Empoli, il tecnico olandese sta pensando al 4-2-3-1 come modulo di partenza nella gara con il Bologna. Le caratteristiche degli uomini a disposizione in questo momento ricalcano proprio il modulo con tre mezze punte alle spalle del nove, che sarà naturalmente Mauro Icardi. Certo di un posto anche Ever Banega, l'argentino potrebbe posizionarsi proprio da trequartista, così come già fece nell'esperienza a Siviglia. Accanto al 19, Ivan Perisic e Antonio Candreva sembrano aver vinto il ballottaggio con Eder, mentre per vedere Gabigol in campo, forse sarà necessario attendere l'ultimo scorcio di partita.

Il duo di centrocampo sarà composto con ottime porbabilità da Medel e Joao Mario, illuminante non solo con l'assist per Icardi in quel di Empoli. Ancora panchina dunque, per Kondogbia, finito ai margini del progetto De Boer dopo gli svarioni iniziali. In difesa invece, l'olandese potrebbe mescolare e non poco le carte. Certi del posto dal primo minuto Murillo e Miranda, per quel che riguarda le due corsie esterne invece, c'è ballottaggio. Santon sembra in vantaggio a sinistra, mentre a destra potrebbe esserci l'esordio dal primo minuto di uno tra Ansaldi e Miangue. L'argentino è in leggero vantaggio, ma l'ultima parola verrà data solo dopo l'arrivo allo Stadio.

Inter: (4-2-3-1): Handanovic; Ansaldi, Miranda, Murillo, Santon; Medel, Joao Mario; Candreva, Banega, Perisic; Icardi. Allenatore: Frank de Boer.

Fonte foto: lapresse.it

Scelte lineari e cambi pressoche nulli invece, riguardano la formazione che Roberto Donadoni manderà in campo questa pomeriggio alla Scala del calcio italiano. Da Costa sarà ancora il portiere titolare vista la doppia assenza di Mirante e Gomis. Davanti all'ex Sampdoria, dovrebbe ergersi un 4-3-3 identico a quello che ha saputo cogliere un successo importante con i blucerchiati. Gastaldello e Maietta sarnno i centrali, con l'esperienza di Torosidis e la freschezza di Kraft sugli esterni. A centrocampo, il giovane Nagy viene confermato in cabina di regia, con Dzemaili e Taider ad agire ai suoi fianchi. Varrà riproposto anche il tridente d'attacco, con Destro punta centrale, sostenuto da Verdi a destra e dall'uomo assist Krejci a sinistra.

Bologna: (4-3-3): Da Costa; Kraft, Gastaldello, Maietta, Torosidis; Dzemaili, Nagy, Taider; Krejci, Destro, Verdi. Allenatore: Roberto Donadoni.

Destro mostra la maglia dell'infortunato Mirante. Fonte foto: tuttosport.it

Quella che andrà in scena questo pomeriggio in quel di San Siro sarà la 70^ sfida in cui Inter e Bologna incroceranno i propri destini nel capoluogo lombardo. Il bilancio complessivo vede i nerazzurri in chiaro vantaggio, visti i 39 successi i 20 pareggi e le sole 10 sconfitte. Lo scorso anno, i ragazzi di Roberto Mancini allora tecnico dell'Inter, si imposero per 2-1 grazie ai gol di Danilo D'Ambrosio e Ivan Perisic. L'ultima affermazione rossoblu invece, risale alla stagione 2012 - 2013 quando a sbancare San Siro ci pensò un bomber di razza come Alberto Gilardino.