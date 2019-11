Partita Cagliari - Sampdoria in 6° giornata Serie A 2016/2017 LIVE. Il Cagliari torna alla vittoria (2-1)

23.04 Per Cagliari-Sampdoria è tutto, Davide Marchiol Vi saluta e Vi ringrazia per l'attenzione. Vi invito a restare su Vavel Italia per tutti gli aggiornamenti sul post partita. Vi ricordo il risultato: Cagliari batte Sampdoria 2-1.

23.03 Cagliari dunque che sale a quota sette punti, con Rastelli che rinsalda la sua panchina. Sampdoria che resta ferma a quota sei, ottenendo la terza sconfitta di fila.

23.02 Poi però è arrivato un errore in uscita colossale di Viviano, che ha permesso ad un Cagliari più incisivo di tornare in vantaggio ed ottenere i tre punti.

23.01 La Sampdoria aveva trovato un immeritato pareggio, visto che non era riuscita a produrre nessuna azione degna di nota, sfruttando l'errore del Cagliari nella marcatura di Bruno Fernandes.

23.00 Partita avara di emozioni vere e proprie, con un secondo tempo che ha visto i portieri inoperosi quasi fino all'85', quando è successo di tutto.

95' Finisce qui!

94' REGINI! Di testa non riesce a indirizzare in porta!

90' Cinque minuti di recupero.

90' SCHICK! Di testa sfiora il pari.

89' Tra le due reti è stato espulso Rastelli.

87' Il Cagliari dopo il pareggio si butta in avanti, Viviano va in uscita fuori area su un lancio lungo, ma liscia clamorosamente il pallone, che Melchiorri deve solo insaccare.

87' MEEEEEEEEELCHIIIIORIIIIIIII!!!! CHE ORRORE DI VIVIANO!!!! 2-1!!!

86' Azione Samp, Bruno Fernandes è completamente solo sulla destra, si avvicina alla porta e deve solo mirare per insaccare. Errore palese nelle marcature per il Cagliari!!

86' BRUNOOOOOO FERNADESSSS!!! TROVA UN INSPETTATO PAREGGIO LA SAMPDORIA!!

84' Su corner ci prova Alvarez dal limite dell'area, palla in curva.

82' CAMBIO CAGLIARI: esce Joao Pedro, in preda ai campri, entra Barella.

80' CAMBIO SAMPDORIA: esce Praet, entra Bruno Fernandes.

76' SASSATA DI QUAGLIARELLA!! L'ex Udinese tira una vera e propria fucilata da fuori area, ma il tiro si spegne a fil di palo!

74' Torna dunque a giocare Melchiorri, dopo l'infortunio al crociato.

73' CAMBIO SAMPDORIA: esce Pereira, entra il gigante Budimir.

73' CAMBIO CAGLIARI: esce Sau che ha un problema fisico, entra Melchiorri.

71' Altro tiro ribattuto dalla difesa della Samp, stavolta è stato Joao Pedro a provarci.

68' Ammonito Isla.

67' La Sampdoria non sembra essere in grado di far male al Cagliari quest'oggi, anzi, sono si sardi a cercare di più il gol del raddoppio.

64' Ammonito Cigarini, che blocca violentemente una ripartenza dei sardi.

61' Fallo su Rafael, ma il portiere del Cagliari ha corso un rischio inutile, tenendo troppo il pallone tra i piedi.

59' Tiro orrendo di Tachtsidis, che getta al vento un bel contropiede dei rossoblù.

57' Fumogeni nella metà campo della Sampdoria lanciati dai tifosi sardi. Gavillucci sospende un attimo il gioco per capire cosa succede, poi fa riprendere.

54' CAMBIO SAMPDORIA: esce Muriel, entra Schick.

53' Fase spezzetata del match, con tanti falli ed errori di fraseggio.

49' Ammonito Skriniar per un fallo al limite dell'area.

48' È entrata in campo aggressiva la Sampdoria, ma è ancora il Cagliari ad essere più efficace quando attacca.

45' Si riparte!

21.54 Sampdoria poco incisiva, che non attacca con raziocinio, ma buttando semplicemente il pallone in area sperando che arrivi qualcuno. Servirà meno frenesia in attacco nel secondo tempo.

21.52 Cagliari ordinato e più aggressivo della Sampdoria in questi primi 45'. Vantaggio meritato.

49' Nel recupero la Sampdoria non trova sbocchi, il primo tempo finisce dunque 1-0.

45' Quattro minuti di recupero.

42' PRAET! Prova a rispondere la Sampdoria, Praet arriva a rimorchio su un cross arretrato, ma un difensore devia in angolo il tiro del belga!

39' Joao Pedro sugli scudi! Serve ora una bella palla per Sau, ma il cagliaritano viene fermato all'ultimo da Silvestre!

36' Palla che arriva a Padoin sulla sinistra, l'ex Juve penetra con estrema facilità in area facendosi beffe dei difensori e serve Joao Pedro che arriva a rimorchio di gran carriera per insaccare! 1-0!

36' GOL!GOL!GOL!GOL!! JOAO PEDRO!!

34' Applausi per Storari al momento del cambio, bel segnale dei tifosi sardi.

32' Chiesto il cambio per Storari che dunque non ce la fa. Entra Rafael al suo posto.

31' Problemi per Storari, che per contrastare Muriel con i piedi si fa male ad una gamba. Sanitari in campo.

29' Caduta sospetta di Alvarez, che si lascia cadere facilmente in area sarda. L'arbitro non lo considera nè rigore nè simulazione.

28' Tiro di Alvarez da lontano, ma la palla è fuori di molto.

25' SKRINIAR! Di testa il difensore è solissimo, ma manda la palla fuori.

24' BORDATA DI CIGARINI! Ha spazio sulla trequarti l'ex Atalanta, che scarica un tiro a scendere che Storari è costretto a mandare in angolo con la punta delle dita!

21' La Sampdoria riesce ora a giocare sui ritmi del Cagliari, con la partita che sta vivendo una fase di stallo.

18' Ammonito Muriel. Dopo aver perso malamente un pallone, il colombiano ha atterrato l'avversario che è riuscito comunque a dar via il pallone. Ad azione conclusa Gavillucci lo ammonisce.

15' Ceppitelli si è opposto bene a Quagliarella, che si stava girando per insaccare.

15' Pericolosi ora i liguri, ma la difesa ci mette una pezza all'ultimo.

12' La Sampdoria cerca ora di prendere le misure all'aggressività del Cagliari.

8' Altra bella palla filtrante su calcio di punizione per il Cagliari, ma Joao Pedro viene fermato per fuorigioco.

6' Lancio lungo per un attaccante del Cagliari, Viviano lo anticipa al millimetro. Sampdoria che sembra in difficoltà.

3' MURRU! Bordata dalla distanza del cagliaritano, Viviano manda in corner con i pugni!

3' Uscita spericolata ma efficace ora di Viviano, Cagliari che ci sta provando con i lanci lunghi.

2' Fase di studio tra le due squadre.

0' CI PROVA SUBITO SAU! Brutta palla persa sulla fascia dalla Sampdoria, Ceppitelli ne approfitta e crossa per Sau che di testa manda a lato!

0' Si balla!

21.01 Dopo l'inno della Serie A si decide il campo, poi si potrà iniziare,

20.58 Ci siamo quasi, tutto pronto al Sant'Elia.

20.47 Giampaolo ha deciso di sperimentare Praet mezzala, staremo vedere come si adatterà l'ex Anderlecht.

20.45 La fascia di capitano sarà sul braccio di Marco Sau quest'oggi, questa la decisione di Rastelli, presa insieme a Storari.

20.42 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento.

20.36 Sarà sfida Muriel-Borriello, i due attaccanti sono in grande spolvero e dovranno trascinare le rispettive compagini alla vittoria.

20.32 Rastelli è già in bilico, non ci sono ancora nomi di possibili sostituti, ma il tecnico è sotto esame. Oggi devono arrivare punti.

20.30 La partita si può considerare una sfida tra due squadre che si vogliono slavare, il risultato dunque sarà molto importante oggi.

20.26 La buona notizia è l'esplosione di Muriel, dopo tanti anni di attesa, ma servirà che anche giocatori talentuosi come Praet si inseriscano in fretta per poter fare il salto di qualità.

20.24 La Sampdoria, dopo un buon avvio, si è un po' fermata. È infatti a due sconfitte consecutive, l'ultima a Bologna dove ha incassato due gol ed un'espulsione.

20.22 Eccovi la grafica delle due formazioni.

20.20 Uno dei giocatori sardi che non sta vivendo un periodo facile è Storari, nel mirino di alcune stoccate dopo alcuni errori non da lui.

20.18 Cagliari che deve riscuotersi dalla mazzata subita contro la Juventus. Quattro reti che hanno messo un po' di pressione ai giocatori e a Rastelli, che ora è sotto pressione.

20.16 Divisa bianca con i dettagli blucerchiati per la Sampdoria.

20.14 Al Sant'Elia le squadre sono quasi pronte al riscaldamento.

20.10 Giampaolo invece inserisce alcune variazioni rispetto alla formazione pronosticata, restando più fedele all'undici che ha giocato contro il Bologna: Viviano; Pereira, Silvestre, Skriniar, Regini; Praet, Cigarini, Linetty; Alvarez; Muriel, Quagliarella.

20.07 Nessuna sorpresa nell'undici dei sardi, che si schierano dunque con: Storari; Pisacane, Ceppitelli, Bruno Alves, Murru; Padoin, Tachtsidis, Isla; Joao Pedro; Borriello, Sau.

20.06 Questi i risultati delle altre partite, intanto l'Atalanta sta vincendo 0-3 contro il Crotone, nel penultimo posticipo.

20.05 Eccocci dunque arrivati al terzo ultimo posticipo della Serie A, che chiude la sesta giornata.

20.03 Buonasera a tutti da Davide Marchiol, che vi racconterà in questa diretta testuale Cagliari-Sampdoria, partita di chiusura della sesta giornata di Serie A.

Al Sant'Elia andrà in scena l'ultima partita della sesta giornata di Serie A tra i padroni di casa del Cagliari e la Sampdoria. Entrambe le squadre sono chiamate al riscatto dopo una sconfitta.

Il Cagliari non sta vivendo un grandissimo momento. I quattro gol subiti dalla Juventus non sono semplici da digerire, con Rastelli che sembra essere già in bilico. La campagna acquisti è stata importante, ma fino ad ora la squadra ha ottenuto solo quattro punti, con una sola vittoria. Il tecnico dovrà sicuramente avere il tempo di amalgamare tutti, affinchè anche giocatori come per esempio Isla (che ritorna dall'infortunio) possano dare il meglio. Intanto però c'è un Marco Borriello in grande forma, già a quota quattro reti. Anche dai suoi gol deve passare il salto di qualità della squadra, che contro la Sampdoria, diretta avversaria per la salvezza, è ad un esame importante.

La Sampdoria viene da due sconfitte consecutive, l'ultima contro il Bologna in trasferta. I liguri però hanno giocato bene per più di mezz'ora, salvo poi avere un black out e gettare al vento la partita. Ci sono giovani interessanti, come Linetty e Skriniar, che Giampaolo sta già sperimentando tra i titolari. Sicuramente la notizia è data dalla crescita di Muriel, decisivo per i sei punti sino ad ora conquistati dai doriani. Sarà sfida con Borriello, altro bomber del match.

Rastelli: "La gara di domani sarà di difficile interpretazione. La Sampdoria ha elementi di qualità dalla cintola in su. Ci saranno pochi spazi a disposizione e dovremo essere bravi ad applicare la preparazione della gara. Spero vi piaccia come ho preparato la settimana" La conferenza completa

Probabile formazione Cagliari: Storari; Pisacane, Ceppitelli, Bruno Alves, Murru; Padoin, Tachtsidis, Isla; Joao Pedro; Borriello, Sau.

Giampaolo: "Mi aspetto un Cagliari che in casa riesce a dare di più. Conosco quello stadio. Mi aspetto una squadra aggressiva, velenosa che in attacco ha qualità. Il Cagliari ha fatto un mercato da squadra importante. Dalle partite che sono riuscito a visionare è una squadra che ha un'identità. Mi aspetto un Cagliari tosto e una Samp tosta". La conferenza completa

Probabile formazione Sampdoria: Viviano; Eramo, Silvestre, Skriniar, Regini; Fernandes, Cigarini, Linetty; Alvarez; Muriel, Budimir.

Ad arbitrare il match sarà il signor Gavillucci, cadiuvato dagli assistenti Fiorito, Gava, Pegorin, Pairetto e Pinzani.