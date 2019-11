Fiorentina - Qarabag, Europa League 2016/17 (5-1): doppi Babacar e Zarate, poi Kalinic

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Fiorentina prima nel girone a quattro punti assieme ai greci del Paok che a due minuti dal termine del match contro lo Slovan Liberec sono avanti per due a uno.

Zarate nel finale: "Sono molto felice. Sono tornato a giocare dopo un brutto periodo familiare. Son felice per la vittoria e per la doppietta. Avevo tantissima voglia di tornare a giocare. Il calcio con la mia famiglia è la mia vita. Voglio ringraziare il pubblico per il calore e l'affetto dimostratomi. Il gol è per mia moglie e per i miei figli. L'espulsione è stata decisiva e ci ha aiutato, dobbiamo ancora migliorare. Questo successo è una carica per il campionato".

In discesa, dopo l'espulsione ed il tris di fine primo tempo, la sfida del Franchi, con la squadra viola che ha ipotecato il successo con la doppietta di Zarate! Tutto tranquillo, quindi, all'esordio per la squadra di Sousa, che ha ritrovato un minimo di gioco e di cinismo davanti alla porta avversaria, anche se l'inferiorità numerica ha aiutato e non poco i toscani.

TRIPLICE FISCHIO FINALE! DOPO DUE MINUTI DI RECUPERO! TERMINA 5-1 AL FRANCHI LA SFIDA TRA FIORENTINA E QARABAG, DECISA DALLE DOPPIETTE DI BABACAR E ZARATE, OLTRE CHE DAL GOL DI KALINIC! NEL FINALE IL GUIZZO DI NDLOVU!

91' NDLOVU!!!! GOL DELLA BANDIERA DEL QARABAG! UN GOL BELLISSIMO, DA POSIZIONE DEFILATA! DOPO LA SPONDA DI MUAREM IL SINISTRO PRECISISSIMO DI NDLOVU DOVE NON PUO' ARRIVARCI TATARUSANU!

88' Sulla barriera il destro dell'argentino stavolta. Libera l'area la difesa ospite.

86' Atterrato Cristoforo al limite dell'area di rigore azera. Ancora Zarate sulla sfera.

85' Lungo possesso di palla per la Fiorentina, che si limita a gestire il possesso di palla sulla trequarti, senza affondare il colpo.

82' De Maio!!! Che stacco poderoso, altrettanto splendido è il riflesso di Sehic!

81' E' ispiratissimo l'argentino! Altro calcio di punizione da posizione defilata, Sehic alza in angolo.

78' ZARATE!!!!! MAURO ZARATE!!!! C'E' LA DOPPIETTA PERSONALE ANCHE DELL'ARGENTINO!!! DUE PASSI, DESTRO A GIRO SOPRA LA BARRIERA, PALLA ALL'INCROCIO! MANITA VIOLA!

77' Ancora Zarate molto vispo al limite dell'area di rigore. Fallo su di lui, che proverà a calciare andando a caccia della doppietta.

75' Lampo di Chiesa, che controlla la sfera e, dopo essersi accentrato, calcia di forza. Murano i centrali azeri, palla in angolo.

71' Ritmi della gara notevolmente calati in questi ultimi minuti, con il Qarabag che stancamente si trascina verso la fine della gara. Ci prova Agolli da posizione defilata, palla alta.

67' Insiste la Fiorentina, che guadagna due corner consecutivi, senza però riuscire ad impensierire la retroguardia azera.

In lacrime l'attaccante ex Lazio, che dedica la marcatura alla moglie, operata per un tumore al seno. Grande impatto per l'argentino sulla gara, la sua prima stagionale.

63' ZARATE!!!!! MAURO ZARATE! NEMMENO IL TEMPO DI TOCCARE IL PRIMO PALLONE, CHE LO TRAMUTA IN GOL! ARRIVA IL POKER, CON IL BOLIDE DI DESTRO DAL LIMITE CHE SI INSACCA ALLE SPALLE DI SEHIC! 4-0!

61' Standing ovation per Bernardeschi e Kalinic. Occasione per Zarate e per Chiesa.

60' Clamorosa occasione per Vecino! Due volte, l'ex mediano dell'Empoli, a tu per tu con Sehic non riesce a ribattere in rete dopo la respinta d'istinto del portiere sul tacco di Kalinic. Tripla occasione per il poker dei viola.

59' Pronti ad entrare in campo Chiesa e Zarate, che presumibilmente prenderanno il posto di Bernardeschi e Kalinic.

57' Ancora Kalinic, ancora su suggerimento di Cristoforo. Prova ad incrociare il croato, che trova Sehic sulla sua strada.

56' Buono l'intervento difensivo di De Maio. In acrobazia, toglie la sfera dalla disponibilità di Amirguliyev.

54' Potenziale occasione, in contropiede, per la Fiorentina. Si libera sulla destra Tello, che scarica centralmente per Kalinic, terminato però in offside in attesa del suggerimento.

50' Ancora Reynaldo dal limite! Destro lento ma ben indirizzato, che Tatarusanu devia in angolo.

49' Piccola disattenzione della difesa della Fiorentina, che concede a Reynaldo l'occasione di calciare in porta da ottima posizione. Respinge Tatarusanu.

47' Subito propositiva la Fiorentina. Atterrato Kalinic, si gioca per il vantaggio, ma Tello viene chiuso in angolo.

Esce Quintana per far posto a Guseynov, mentre la Fiorentina ha dato il via alla ripresa. Partiti.

20.00 Squadre che a breve torneranno sul terreno di gioco. Dentro Guseynov per gli ospiti, staremo a vedere al posto di chi. Entra anche Vecino, che rileva Sanchez in mediana.

Ed infine, il tris a tempo scaduto, sulla perfetta imbeccata di Kalinic.

Splendido, il secondo gol firmato da Kalinic, che chiude una perfetta azione sull'asse Tello-Cristoforo.

Diamo uno sguardo ai gol, partendo da quello dell'1-0.

19.50 Succede tutto negli ultimi dieci minuti. Dopo l'espulsione giusta di Yunuszada, la Fiorentina archivia la pratica Qarabag tra il 39' e il 46', con Babacar abile a sfruttare due giocate del compagno d'attacco croato. Lo stesso Kalinic rifinisce l'azione prefetta del raddoppio, dopo un inizio di gara che aveva visto gli azeri farsi preferire sui viola per occasioni e trame offensive.

19.47 FISCHIA DRACHTA! DOPO UN PRIMO TEMPO NON ESALTANTE LA VIOLA HA ARCHIVIATO LA PRATICA CON UN UNO-DUE-TRE IN SEI MINUTI! QARABAG IN 10!

46' BABACAR!!!! ANCORA BABACAR, MA SPLENDIDA L'AZIONE DI KALINIC SULLA DESTRA!!! SI ALLARGA E ATTACCA LO SPAZIO, SALTA UN AVVERSARIO E APPOGGIA AL CENTRO PER IL SENEGALESE CHE FA TRIS! 3-0!!!

46' Concesso un solo minuto di recupero. Quintana affonda sulla sinistra, ma il suo cross viene disinnescato dalla diagonale di Olivera.

43' KALINIC!!!! CHE GOL DELLA FIORENTINA! AZIONE FANTASTICA! TELLO SI INSERISCE PERFETTAMENTE, SERVE CRISTOFORO CHE DI TACCO APPOGGIA PER L'ACCORRENTE KALINIC: 2-0! SPLENDIDO!

42' Ancora Bernardeschi! Scatenato sulla trequarti il dieci, che salta due difensori e calcia col mancino accentrandosi: Sehic respinge la sua conclusione tuffandosi sulla destra.

41' Nonostante il vantaggio Sousa non è soddisfatto della prestazione dei suoi, soprattutto del fraseggio e della trama offensiva proposta.

39' BABACAR! LA SBLOCCA LUI! PUNIZIONE FORTE E PRECISA DI KALINIC SUL PRIMO PALO, RESPINGE SEHIC, IL PRIMO A RIBADIRE IN RETE E' L'EX MODENA! 1-0!

37' Punizione dal limite per i viola. Atterrato Babacar, giallo anche per Medvedev. Bernardeschi sulla sfera.

36' Bernardeschi! Si allarga sulla destra e si accentra. Sinistro sporcato, ma Kalinic e Babacar non trovano il guizzo vincente.

34' Pessima chiusura di Agolli su Tello. Lungo e prevedibile il lancio di Olivera, con il terzino albanese che non si accorge di essere solo e regala l'angolo ai padroni di casa.

31' Bernardeschi! Perfetta la battuta col mancino del talento viola, respinge in tuffo Sehic.

29' ESPULSO YUNUSZADA! RIPARTENZA VELOCISSIMA DELLA FIORENTINA, CON KALINIC CHE SPOSTA LA SFERA DALLA DISPONIBILITA' DEL DIFENSORE AZERO, CHE PER FERMARE L'AVVERSARIO TOCCA LA SFERA COL BRACCIO DA ULTIMO UOMO.

26' Sembra essersi svegliata la Fiorentina. Ancora sull'out sinistro, ancora con Olivera che serve a rimorchio Babacar. Tuttavia l'ex Modena non controlla prima della battuta a rete.

25' Clamorosa occasione per Babacar! Splendida l'azione, tra le linee, di Kalinic, che riceve e apre per Olivera. Buono il cross di prima per Babacar che in scivolata non trova la deviazione vincente.

22' Kalinic! Primo squillo viola! Lancio di Cristoforo dalle retrovie, controllo di Kalinic che, dopo un rimpallo, cerca la deviazione di punta. Blocca in due tempi Sehic.

19' Ismayilov! Traversa del Qarabag! Tiro cross dell'esterno degli azeri che cerca la conclusione diretta da posizione defilata, ma trova solo il legno.

17' Altro scambio nello stretto tra Reynaldo e Quintana: il nove degli azeri si infila tra Tomovic e Sanchez, che commettono fallo nel tentativo di arginare l'avanzata degli avversari. Giallo per il mediano viola.

15' Altra clamorosa occasione per gli azeri! Pazzesca l'accelerazione palla al piede di Quintana: a ridosso dell'area l'esterno scarica per Almeida che con il mancino effettua un tiro-cross sul quale nessun compagno riesce a deviare in rete.

14' Meglio il Qarabag. Agolli in mezzo per Ismayilov, poi Reynaldo calcia col destro dopo una corta respinta della difesa. Blocca Tatarusanu.

11' Stenta a trovare fluidità la manovra della Fiorentina a metà campo. Troppo lenti i portatori di palla, che puntualmente permettono alla linea difensiva degli azeri di posizionarsi perfettamente.

9' Quintana! La prima occasione del match, da gol, è degli ospiti! Ancora una ripartenza, veloce, centralmente, con Reynaldo che apre per il compagno che calcia di sinistro, ma di poco a lato.

8' Velocissimo contropiede dalla parte opposta. Sempre Quintana, con una prateria davanti a sè, si accentra dalla sinistra ma, invece di calciare in porta da buona posizione, apre sulla destra dove non c'è nessun compagno.

7' Buona idea, da calcio piazzato, di Bernardeschi, che intendeva servire Tomovic libero sul secondo palo. Sventa la minaccia Sadygov.

5' Buona iniziativa di Quintana, per gli ospiti, sulla sinistra: molto invitante il cross al centro, dove però Reynaldo non è lesto ad intervenire.

4' Prolungato il possesso palla della Fiorentina, con il Qarabag che si chiude nella propria trequarti: lancio di Sanchez per Kalinic, che non c'arriva.

2' Prima iniziativa di Bernardeschi sulla trequarti: verticalizzazione per Kalinic, che non controlla. Spazza la difesa azera.

Ci siamo! Squadre in campo agli ordini del signor Drachta, che a breve sancirà l'inizio delle ostilità. Il Qarabag ha dato avvio al match. Azeri in possesso palla.

18.55 Squadre in campo accolte da un caloroso applauso del numeroso pubblico fiorentino presente allo stadio. Pochi minuti e si parte.

18.45 Mentre le squadre sono tornate negli spogliatoi, uno sguardo a chi, questa sera, potrebbe fare la differenza, tornando in un ruolo molto più adatto alle sue caratteristiche: Federico Bernardeschi torna alle spalle delle punte, nelle vicinanze della porta. Occasione per mettere in mostra le sue qualità e le sue doti balistiche?

18.35 A meno di mezz'ora dall'inizio della gara, le immagini del riscaldamento.

18.25 A proposito del mercato, a spiegare le scelte di Sousa ci ha pensato Corvino nel pregara ai microfoni di Sky Sport: "Il fatto che Paulo Sousa inserisca tanti nuovi innesti dal primo minuto dimostra fiducia da parte sua in questi ragazzi, nell'ambito di una competizione che per noi è una grande vetrina e in cui vogliamo ben figurare. Mi auguro che questi ragazzi possano dimostrare il loro valore di alternative a un gruppo già importante che avevamo. Con Carlos Freitas abbiamo fatto un lavoro importante in questo senso: cercare potenzialità, con la speranza che possano dimostrare di avere qualità importanti per il futuro della Fiorentina. L'obiettivo Europa League? Ci teniamo molto ad arrivare fino in fondo, iniziamo in casa con la speranza di fare bene davanti ai nostri tifosi".

18.15 Mentre le squadre a breve saranno sul terreno di gioco per il riscaldamento pre gara, andiamo ad analizzare le scelte di Sousa, che preferisce lo stato di forma di Bernardeschi e concede un turno di riposo a Borja Valero. Occasione, inoltre, per vedere i nuovi acquisti viola, con De Maio, Salcedo, Cristoforo e Maxi Oliveira che scenderanno in campo tutti dal primo minuto.

18.10 E' ufficiale anche la formazione degli ospiti, con un paio di sorprese rispetto alla vigilia.



Qarabag (4-3-3): Šehi?; Medvedev, Yunuszade, Sadygov, Agolli; Amirguliyev, Michel, Almeida; Quintana, Reynaldo, Ismayilov. Allenatore: Gurban Gurbanov.

18.05 Tante novità nell'undici di Paulo Sousa, che sorprende ancora e sceglie con Babacar l'altro centravanti Kalinic, mentre alle spalle dei due c'è Bernardeschi. Questo l'undici titolare:



Fiorentina (3-4-1-2): Tatarusanu; Tomovic, De Maio, Salcedo; Tello, Cristoforo, Sanchez, Maxi Olivera; Bernardeschi; Kalinic, Babacar. Allenatore: Paulo Sousa.

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, di Fiorentina-Qarabag, incontro valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League 2016/17. Fischio d'inizio ore 19, si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitrerà il signor Drachta (Austria). Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Situazione di stallo, dopo la prima giornata, nel raggruppamento dei viola, che dopo il pareggio in casa del Paok di Salonicco, aspettano il Qarabag reduce dal 2-2 interno contro lo Slovan Liberec. Fiorentina che cerca il primo successo europeo della stagione dopo una prestazione non esaltante in Grecia, una vittoria che potrebbe spianare la strada verso un cammino meno difficoltoso nella seconda metà del girone.

Con una relativa serenità il tecnico viola Paulo Sousa ha presentato il match ieri, in conferenza stampa: "Il Qarabag è una squadra che lavora con lo stesso tecnico da nove anni e molto bene, hanno giocatori di esperienza e sono in Europa già da due anni. L’atteggiamento sta migliorando. Dovremo avere fame di vincere. È una partita che se non affrontiamo con la voglia di vincere, ci creerà dei problemi".



Per la conferenza integrale clicca qui.

Inevitabile, per il portoghese, non guardare al turnover in vista della impegnativa trasferta di Torino contro i granata. Viola che sono reduci da un buon periodo di risultati, dove hanno raccolto due vittorie e tre pareggi che hanno fatto seguito alla sconfitta contro la Juventus alla prima giornata. Gioco che però i viola hanno espresso ad intermittenza, mostrando troppo spesso delle lacune offensive dove la produzione latita.

Sousa dovrà rinunciare a Rodriguez in difesa, con De Maio che dovrebbe prendere il suo posto al centro della retroguardia davanti a Tatarusanu. Ai suoi lati Tomovic e il sorprendente Salcedo, che ha ben figurato contro il Milan. Tante le novità in mediana, dove Tello e Oliveira agiranno sugli esterni, mentre Cristoforo e Vecino formeranno la diga centrale in mediana. Davanti, spazio a Borja Valero e Babacar, con la terza maglia da titolare che se la giocano Chiesa e Bernardeschi, mentre Ilicic osserverà un turno di riposo complice un fastidio accusato nell'allenamento di ieri.

Periodo positivo di forma anche per gli azeri, reduci da quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei gare disputate. Qarabag che ha ottenuto l'accesso alla fase a gironi dell'Europa League dopo essere stata eliminata dal Viktoria Plzen ai preliminari di Champions ed aver ribaltato l'1-0 di svantaggio contro il Goteborg nell'ultimo turno ad eliminazione diretta dell'Europa League.

Classico 4-3-3 per gli ospiti, che come riferito dal tecnico Gurbanov ieri non partiranno affatto sconfitti nonostante il gap tecnico con i viola. Davanti a Sehic ci saranno Medvedev, Yunuszade, Sadygov e Agolli. Garayev, supportato da Michel e Almeida come mezzali, in mediana, davanti Quintana, Reynaldo e Ndlovu.

Le probabili formazioni



Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, De Maio, Salcedo; Tello, Vecino, Cristoforo, Maxi Olivera; Chiesa, Borja Valero; Babacar. Allenatore: Paulo Sousa.



Qarabag (4-3-3): Šehi?; Medvedev,Yunuszade, Sadygov, Agolli; Garayev, Michel, Almeida; Quintana, Reynaldo, Ndlovu. Allenatore: Gurban Gurbanov.