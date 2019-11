Empoli - Juventus: i precedenti

Empoli e Juventus si affronteranno a mezzogiorno nel primo match domenicale della settima giornata di Serie A. La Juventus ci arriva dopo la sofferta vittoria di Palermo e la goleada di Zagabria, d'altro canto l'Empoli arriva dalla sconfitta di Roma contro la Lazio. Gli uomini di Allegri vanno quindi alla ricerca di continuità dopo il convincente successo in Champions, mentre i ragazzi di Martusciello proveranno a strappare punti alla capolista tramite la partita perfetta.

Gli azzurri di Empoli non riescono in questo obiettivo dal 2008, anno dell'ultimo pareggio tra le due compagini. La partita di quel Marzo finì in uno 0-0, con la squadra bianconera guidata da Ranieri che non riuscì mai a trovare la via del gol. L'ultimo successo empolese è invece del 3 Aprile 1999, con la rete di Stefano Bianconi a regalare i tre punti agli uomini di Orrico contro la squadra bianconera allora guidata da un giovane Carlo Ancelotti.

L'ultima vittoria ospite è dell'anno scorso: la squadra di Allegri si impose per 1-3 con i gol di Evra, Mandzukic e Dybala in risposta al vantaggio casalingo targato Maccarone. La vittoria più larga della Juventus risale al 2005, quando i bianconeri si imposero con un secco 0-4, grazie alle marcature di Vieira, Camoranesi e alla doppietta di David Trezeguet.

In totale, i precedenti al Castellani di Empoli sono dieci e vedono in netto vantaggio la Juventus, che vanta ben sei vittorie contro i due pareggi e le due vittorie della squadra di casa. Contando anche le partite disputate a Torino, i precedenti salgono a venti e le vittorie juventine a quindici, assieme ai pareggi che diventano tre, grazie allo 0-0 del campionato 98/99. Non c'è invece nessuna vittoria empolese sul terreno dell'ex capitale sabauda.

Domenica quindi Martusciello proverà a ridare la gioia della vittoria ai tifosi empolesi dopo ben diciassette anni, ma l'impresa non sarà di certo semplice, perchè i bianconeri saranno desiderosi di mantenere il primato in vista della seconda sosta per le nazionali.