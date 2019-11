Milan vs Sassuolo in Serie A 2016/17 (4-3): Partita pazza a San Siro, il Milan vince 4-3

Il Milan, sotto 1-3 a San Siro, ribalta il risultato nel giro di 8': prima Locatelli riequilibra il match, poi un colpo di testa di Paletta porta al successo la formazione di Montella. Gli emiliani recriminano per alcuni episodi arbitrali, soprattutto per il penalty assegnato alla squadra di casa. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna

FINISCEEEEEEEEEE LA PARTITA, IL MILAN BATTE IL SASSUOLO 4-3. PARTITA PAZZA A SAN SIRO

92' Giallo per Biondini che ferma la ripartenza di Niang

90' Acerbi cade in area, ma per Guida è tutto regolare

90' Ci saranno 4 minuti di recupero

89' Tiro deviato di Mangnaelli, Donnarumma para tranquillamente

88' Punizione interessante per il Sassuolo

85' Sassuolo in avanti per cercare il goal del pareggio

81' Ultimo cambio per il Milan: fuori Bacca ed entra Poli

80' Ultimo cambio Sassuolo: esce Lorenzo Pellegrini, entra Pietro Iemmello

Rivediamo il goal di Paletta

79' DONNARUMMA SALVA IL MILAN: IL PORTIERE ROSSONERO DICE NO AL BEL TIRO DI POLITANO

78' Seconda sostituzione neroverde: dentro Federico Ricci, fuori Claud Adjapong

77' GOOOOOOOOAL DEL MILAN: INCREDIBILE A SAN SIRO. IL MILAN TORNA IN VANTAGGIO CON PALETTA CHE DI TESTA INFILA IN RETE IL 4-3 PER IL MILAN

77' Ammonito Pellegrini

76' Consigli mette in angolo

76' Andrà bonaventura

75' Punizione dal limite per il Milan

Rivediamo il gol pazzesco di Locatelli

73' GOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, SPETTACOLARE RETE DI LOCATELLI

71' Corner per il Milan

69' GOOOAL, RIGORE PERFETTO DI CARLOS BACCA. IL MILAN ACCORCIA LE DISTANZE CON BACCA

68' NIANG SI CONQUISTA IL RIGORE

68' Ammonito Antei

68' RIGORE PER IL MILAN

67' Primo cambio per il Sassuolo: fuori Mazzitelli, dentro Biondini

66' Milan completamente fermo

63' Milan che non riesce a ripartire

Rivediamo i goal:

59' Dentro Locatelli, fuori Montolivo

55' GOOOOL DEL SASSUOLO: PELLEGRINI TROVA IL PRIMO GOAL DELLA SUA STAGIONE, SALTA COME NIENTE GUSTAVO GOMEZ.MILAN IN BAMBOLA TOTALE.

54' GOOOOL DEL SASSUOLO: Punizione dei neroverdi, la difesa Rossonera si perde Acerbi che tutto solo infila in rete il 1-2

51' Corner per il Milan

50' Giallo per Montolivo che ferma la ripartenza del Sassuolo

49 Bella parata di Consigli sul tiro ravvicinato di Bacca

48' Ci prova Bonaventura sempre col mancino, ma senza trovare la porta

47' Tiro murato dalla barriera

46' Punizione interessante dal limite per il Milan

45' Inizia il secondo tempo, prima palla giocata dal Sassuolo

Cambio confermato: dentro Niang, fuori Luiz Adriano

19:05 espulso Montella dopo il diverbio con l'arbitro Guida a fine primo tempo

19.00 Montella prepara il primo cambio: dentro Niang, fuori un deludente Luiz Adriano

Al Goal di Bonaventura, ha risposto subito il pareggio di Politano. Per il Sassuolo manca forse un rigore. A tra poco per il secondo tempo

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO; Guida fischia la fine dei 45 minuti mentre il Milan stava attaccando in contropiede.

43' Punizione per il Milan

41' Meglio la squadra di Montella in questo finale di primo tempo

39' Pericolo del Milan: Magnanelli para il tiro a botta sicura di Bonaventura. Sassuolo che si salva in qualche modo.

38' Bel cross di Abate, Bonaventura e Luiz Adriano si infastidiscono a vicenda e nessuno dei due riesce a prendere la palla

36' Bell'azione per il Milan: Montolivo apre per DeSciglio, il terzino rossonero crossa al centro, trova Bacca che però colpisce malissimo. Palla che finisce in tribuna

36' Fuorigioco di Defrel

33' Guida ha lasciato correre, ma grandi proteste del Sassuolo

32' Donnarumma rischia la papera: il portiere rossonero stoppa, ma perde palla poi da una "manata" a Politano che stava per rubargli palla

31' Corner per il Sassuolo: Donnarumma allontana con i pugni

29' Gomez anticipa Defrel, corner per il Sassuolo

27' Azione insistita del Milan. Cross di Suso è troppo debole.

26' Arrivano i primi fischi dei tifosi rossoneri

26' Tiro dal limite di Mazzitelli: Donnarumma pare in due tempi

25' Il Sassuolo provaa ad alzare troppo i ritmi

24' dall'altra parte calcio di punizione per il Milan

22' GOAL ANNULLATO AL SASSUOLO: Adjapong tutto solo la schiaccia di testa, tocca con la mano e la mette in rete. L'attaccante neroverde viene ammonito

20' Ora è il Milan che pressa.

17' Il Pallino del gioco è del Milan, ma il Sassuolo è bravo a ripartire

botta e risposta: rivediamo i gol di Bonaventura e Politano

15' Ora il match è più equilibrato.

12' Tutto in meno di sessanta secondi

11' Incredibile errore di Abate in fase di impostazione: Politano ringrazia, dribbla Donnarumma e mette la palla in rete

10' GOOAL DEL SASSUOLO CHE PAREGGIA SUBITO I CONTI

9' Rivediamo il goal: Azione personale di Bonaventura, il suo destro viene deviato da Acerbi che non lascia scampo a Consigli.

8' GOOOOOOOL DEL MILAN, SBLOCCA BONAVENTURA, DEVIAZIONE DI ACERBI

6' Libera in qualche modo Defrel

6' Altro corner per il Milan

4' Suso prova il triangolo con Montolivo, ma non riesce.

4' Milan ancora in attacco

3' Rimessa laterale per il Milan

3' Tiro di Luiz Adriano deviato in corner da Pellegrini

2' Abate e De Sciglio molto alti durante la manovra d'attacco del Milan

1' La difesa rossonera in difficoltà sul pressing

1' Prresing alto dei giocatori del Sassuolo

0' Libera Mazzitelli

0' Rimessa in zona d'attacco per il Milan

INIZIA MIAN - SASSUOLO: Primo pallone giocato dal Milan

17.57 Squadre in campo

17.55 Il 18enne Adjapong, è il primo giocatore nato a Sassuolo a giocare dall'inizio una partita di SerieA con i neroverdi

17.54 Adriano Galliani, ha parlato ai microfoni di Premium Sport: Sassuolo? L’anno scorso loro sono arrivati sesti e noi settimi, è un confronto tra squadre che puntano all’alta classifica. I punti valgono doppio. Si sta scavando un grande distacco tra la Juve e gli altri, ma vedremo chi sono gli altri. Cessione? Non posso fare commenti sui cinesi".

17.53 Di Francesco e Montella, compagni di squadra ai tempi della Roma, discutono a San Siro poco prima del fischio d'inizio

17.51 Arbitrerà il match il signor Guida della sezione di Torre Annunziata.

17.46 Le squadre stanno ultimano il riscaldamento finale

17.40 Curisiotà: lo scorso anno fu proprio contro il Sassuolo che Gianluici Donnarumma esordì in Serie A con la maglia del Milan

17.38 Il Sassuolo ha perso 3-1 in trasferta contro il Genk in Europa League, ma è reduce dalla vittoria interna con l'Udinese

17.36 Ieri in conferenza stampa, Vincenzo Montella ha messo in guardia i suoi uomini: "Il Sassuolo è senza dubbio una delle migliori squadre in circolazione in termini di continuità, risultati e gioco espresso che rispecchia la preparazione del loro tecnico".

17.33 In avanti invece Montella preferisce Luiz Adriano, lasciando in panchina Niang

17.28 Niente Milan - Sassuolo per Alessio Romagnoli: il difensore ko per una botta in allenamento

17.27 In assenza di Berardi, riflettori puntati allora sul nuovo gioiello neroverde Defrel, 7 gol in 10 partite in questo inizio di stagione.

17.26 Josè Sosa ha parlato anche a Milan TV : "È una gara importante, arriviamo da tre risultati positivi. Speriamo di vincere prima della sosta, dobbiamo continuare così. Sassuolo? Sappiamo che loro hanno giocato tre volte questa settimana, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e provare a vincere".

17.23 Le parole di Davide Biondini a Milan TV: "E’ importante fare bene dopo una sconfitta che ci ha fatto rimanere male. Oggi è una partita che vale tre punti come tutte le altre. Non è facile giocare qui, ma noi ce la metteremo tutta. Fisicamente stiamo bene, ci manca qualcuno, ma dopo ci sarà la sosta per riposare e recuperare qualcuno".

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonapomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed di Milan - Sassuolo, valido per la settima giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

La formazione ufficiale del Milan

(4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Gustavo Gomez, De Sciglio; Kucka, Montolivo, Bonaventura; Suso, Bacca, Luiz Adriano. All.: Montella

La formazione ufficiale del Sassuolo

(4-3-3): Consigli, Antei, Acerbi, Letschert, Lirola, Mazzitelli, Magnanelli, Pellegrini, Adjapong, Politano, Defrel. All.: Di Francesco

Il Milan affronta quel Sassuolo che è sua 'bestia nera' delle ultime stagioni: da quando i neroverdi sono approdati in serie A hanno sempre battuto il Milan, tranne lo scorso 25 ottobre quando a San Siro i rossoneri si imposero 2-1.

Per il Sassuolo 4 vittorie nei 6 scontri diretti contro i rossoneri

Vincenzo Montella in conferenza stampa: "Stanchi dopo l’Europa League?Non mi fido, anche perchè se il Sassuolo ha 7 infortunati, noi ne abbiamo 4, forse 5 - ha spiegato in conferenza stampa -. In questo punto della stagione è quasi normale averli. Con il tempo credo che giocare in Europa porti esperienza e conoscenza in più. Il Sassuolo è tra le squadre migliori per continuità di gioco e di risultati e per conoscenze per quanto concerne l'allenatore. "

Eusebio di Francesco in conferenza stampa: "Servirà grande entusiasmo per giocare questa gara, loro l'hanno potuta preparare con più tempo, avranno dei vantaggi in questo senso, ma sono contento che noi non abbiamo avuto questa possibilità, visto che in Europa ci siamo noi e non loro".

La squadra di Montella è ancora alla ricerca della prima rete nei 30’ iniziali di gara; al contrario nessuno ha incassato più gol dei neroverdi in questo arco di tempo (quattro) nell’attuale torneo.

In casa Milan si cerca il quarto risultato utile consecutivo dopo le vittorie contro Sampdoria e Lazio e il pareggio contro la Fiorentina, che hanno permesso di portare a casa 7 punti importantissimi e di inserirsi nel gruppo di squadre a 10 punti che va dal quarto all'ottavo posto, con l'Inter terza a un solo punto di distacco.

Sassuolo invece subito dietro, al nono posto con 9 punti, anch'esso in cerca di risultati per confermare la qualificazione europea di quest'anno.