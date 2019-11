Juventus - Udinese: i precedenti

Dopo la pausa nazionali riprende la routine delle squadre e si torna in campo per la ottava giornata di Serie A. I campioni d'Italia dovranno affrontare allo Juventus Stadium l'Udinese di Gigi Del Neri, fresco di nomina come allenatore.

In tutto le partite giocate tra le due squadre bianconere sono ben 91, con gli alfieri della città sabauda a comandare con 59 vittorie. Sono solo 20 i pareggi, mentre ancora meno sono le vittorie friulane, dodici. Un dato particolare riguarda proprio le vittorie della squadra di Udine. La squadra dei Pozzo, nonostante le esigue volte in cui è riuscita ad imporsi sui torinesi, è riuscito per ben sette volte a strappare i tre punti nello stadio di Torino. Una di queste è quella dell'anno scorso, proprio allo Juventus Stadium, alla prima giornata di campionata. Di Natale e compagnia furono i primi ad approfittare del brutto avvio della squadra di Allegri e riuscirono a portare via i tre punti da Torino grazie al gol di Cyril Thereau. Sempre parlando di vittorie ospiti, i friulani ricorderanno con piacere anche quella del 2011 quando, al grande gol di Claudio Marchisio, risposero Cristian Zapata ed Alexis Sanchez.

Tra le vittore recenti della Juventus c'è da ricordare sicuramente quella del 2012/2013, terminata con un rotondo 4-0. All'epoca andranno a segno Vucinic, Matri e due volte Pogba, nessuno di questi ora veste la casacca bianconera, ma la speranza dei tifosi è quella di ripetere lo stesso risultato. La vittoria con più reti messe a segno è invece un 5-1, risultato che si è ripetuto per ben tre volte nella storia della partita. La prima volta è stata nel 1951-1952, andarono in gol Boniperti e Hansen con un strepitoso poker, passano nove anni ed l'esito si ripete: stavolta nessun poker, ma a decidere il match è la tripletta di Omar Sivori in coabitazione con la doppietta di Mora. L'ultima volta in cui sulla ruota di Torino è uscito un 5-1 è stato il 1992-1993 con un strepitoso Roberto Baggio che mise a segno un poker.