Lione - Juventus: i precedenti

Nella testa dei giocatori della Juventus torna a suonare la musica tanto amata e desiderata da tutti: l'inno della Champions League. Dopo l'esordio incolore allo Stadium contro il Siviglia, i ragazzi alla guida di Massimilano Allegri hanno fatto fuoco e fiamme contro la Dinamo Zagabria, garantendosi la testa del girone assieme ai lusitani. Il prossimo impegno dei bianconeri sarà contro il Lione, prima in terra di Francia e tra due settimane a Torino.

Tra la Juventus ed i transalpini si sono giocati solo due incontri ufficiali, due anni fa in Europa League. In quell'occasione la squadra di Torino si impose per entrambe le volte, prima in trasferta e successivamente allo Stadium. Allo Stade de Gerland di Lione fu una partita scialba, con i bianconeri dominatori dei secondi quarantacinque minuti che sprecarono l'inverosimile, ma alla fine la spuntarono grazie ad un gol di Bonucci a trecento secondi dalla fine della gara.

Discorso diverso fu il ritorno a Torino. Dopo 4' minuti la Juventus passò in vantaggio grazie ad una magia di Andrea Pirlo su calcio di punizione, salvo poi subire il gol del momentaneo pareggio dopo appena otto minuti per mano di Briand che beffò Buffon con un colpo di testa preciso. Da quel momento il Lione provò a ribaltare la partita, ma nel secondo tempo fu ancora la Juventus a trovare il gol del vantaggio. A siglarlo, peraltro in maniera fortunosa, fu Marchisio che con un tiro da fuori area trovò la deviazione decisiva di Umtiti e regalò così la vittoria e il passaggio del turno alla squadra torinese.

Tra le due squadre però ci sono anche altri tre precedenti non ufficiali, uno abbastanza recente, mentre due sono molto lontani nel tempo. In ordine cronologico la prima partita tra le due compagini fu giocati più di un secolo fa: il 24 Aprile 1904. La partita era valida per la Coppa Municipio di Torino e fu vinta dai bianconeri con un sonoro 10-1 contro un Lione arrendevole e stanco dopo il lungo viaggio affrontato in treno. Il secondo incontro amichevole è sempre del secolo scorso, più precisamente del 1960. Quella volta la partita finì in parità, 2-2, per i bianconeri segnarono Leoncini su assist del Gigante Buono Charles e Omar Sivori su calcio di rigore da lui stesso procurato. L'ultima amichevole è invece molto più recente, del 2010-2011, e si è giocata allo stadio Marulla di Cosenza. Nella città calabra si imposero i bianconeri grazie alle reti di Del Piero, anche lui su calcio di rigore come Sivori, e di Pepe, mentre per i transalpini siglò il gole del momentaneo vantaggio il brasiliano Ederson.