Partita Milan - Pescara in Serie A 2016/17 (1-0): Punizione vincente di Bonaventura, il Milan ora è terzo

FINISCE LA PARTITA, IL MILAN VINCE 1-0 CONTRO IL PESCARA

95' Pescara tutto avanti

94' Che sofferenza per il Milan, assedio del Pescara

93' Bizzarri blocca il tiro di Suso

92' PALLA GOL DI CAPRARI, LANCIATO DA CRISTANTE, TUTTO SOLO, DONNARUMMA METTE IN ANGOLO

91' Il Milan fa girare il pallone, ma Kucka perde palla. Rimessa per il Pescara

90' punizione per il Milan che puoò respirare

90' ci saranno ben 7 minuti di recupero

88' Pescara in attacco

87' Locatelli mura su Cristante

85' Contropiede del Milan, Suso spreca tutto calciando malissimo

83' Terzo cambio per il Milan: fuori Carlos Bacca, ancora a secco, e dentro Luiz Adriano per questo finale

82'Ancora il Pescara, questa volta conclsuione dalla distanza di Cristante: pallone che esce, ma non di molto

80' Tiro centrale di Pasalic, Bizzarri para

77' Altro gol annullato al Pescara: conclusione di Memushaj, respinta di Donnarumma e gol di Manaj, ma l'attaccante del Pescara era fuorigioco. Rete annulata

77' Pasalic di testa sfiora il raddoppio rossonero

76' Ultimo cambio per Oddo: dentro Manaj, fuori Mitrita

75' Insiste il Pescara

72' Secondo cambio anche per Oddo: fuori Coda per un problema fisico, dentro Biraghi

69' Sinistro di Suso tra le braccia di Bizzarri

69' Cross intrigante di Pasalic, la difesa del Pescara mette in angolo

67' Secondo cambio per Montella: fuori Sosa, dentro Kucka

63' cross in mezzo, Donnaruma smanaccia in qualche modo

62' Memushaj vicino al pareggio, ma un grande parata di Donnarumma gli nega la gioia del gol. Angolo per il Pescara

61' Primo cambio per il Milan: fuori Niang, non al meglio, dentro Pasalic, esordio in campionato per il giocatore in prestito dal Chelsea

60' Occasione del per Milan: tiro potente di bonaventura, palla che termina alta

57' Punizione per il Milan

56' Il gioco riprende

55' Primo cambio forzato di Oddo: dentro Cristante, fuori Aquilani infortunato

53' Scontro tra Aquilani e Memushaj

51' Occasione Pescara: cross dalla destra e colpo di testa di Memushaj, che spedisce alto

rivediamo il gol di bonaventura

50' PALO DI BACCA: Assist dalla sinistra di Niang, il colombiano colpisce il palo

49' Il Pescara subito minaccioso, Benali segna ma era in fuorigioco.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, La SBLOCCA BONAVENTURA: il centrocampista rossonero fa passare la palla sotto la barriera e finisce in rete, nulla può Bizzarri

47' Giallo per Mitrita che stende Bonaventura al limite dell'area. Punizione per il Milan

45' Occasione del Milan: Sosa mette in mezzo, Niang, tutto solo, sbaglia il controllo e la palla finisce fuori

45' Inizia il secondo tempo

16.04 Squadre in campo

Un buon pescara in avvio, meglio il Milan nel corso del primo tempo. Rossoneri vicino un paio di volte al vantaggio, soprattutto nella seconda metà dei primi 45 minuti di gioco. a tra poco

Finisce il primo tempo tra Milan e Pescara: 0-0 a San Siro.

45' Ci sarà un minuto di recupero

44' Tiro di Bonaventura, Bizzarri la blocca

44' Il Milan chiude in avanti

43' PALO DI NIANG: INCREDIBILE OCCASIONE PER IL MILAN. Altro cross di Suso, il francese colpisce il palo e su ribattuta Bacca viene steso ma senza fallo per Doveri

40' Giallo anche per Abate che ferma in modo falloso la ripartenza del Pescara

40' Palla che finisce tra le braccia di Bizzarri

40' calcio d'angolo per il Milan

37' Punizione per il Milan, cross di Bonaventura per Romagnoli, ma il difensore rossonero non colpisce bene e la palla finisce fuori

36' Bonaventura e Brugman lo stende: giallo per lui

34' PARATONA DI BIZZARRI SU DE SCIGLIO SUGLI SVILUPPI DELLA PUNIZIONE,Il Milan vicino al gol.

33' Calcio di punizione per il Milan da posizione interessante

32' Angolo per il Pescara

29' Tiro da dimenticare per Niang con la palla che finisce direttamente in trivuna

28' Erroraccio della difesa del Milan, il Pescara scappa in contropiede, Abate anticipa Caprari tutto solo

28' Fuorigioco di rientro di Caprari

23' Altra occasione per il Milan: Suso mette un delizioso pallone in mezzo, manessuno arriva. Occasione sprecata per i rossoneri

22' Il Milan non riesce a ripartire, Niang sbaglia il passaggio

21' Equilibrio in campo

20' fuorigioco per il Pescara

18' Fallo in attacco del colombiano

16' OCCASIONE MILAN: Suso mette in mezzo,Bacca tutto solo in mezzo all'area prova il tap-in in scivolata, ma non riesce ad impattare al meglio la palla che finisce tra le braccia di Bizzarri.

14' Destro di Bonaventura, l portiere del Pescara para

13' De Sciglio anticipa Caprari

13' Cross di Bonaventura, Bizzarri senza problemi

12' Il Milan prova a farsi vedere, calcio d'angolo per i rossoneri

10' occasione del Pescara, tiro cross do Mitrita, Donnarumma non la tiene e Romagnoli manda in corner

10' Molti errori in disimpegno per il Milan in questi primi dieci minuti

9'Locatelli sbaglia il passaggio per Niang, il Pescara ringrazia e riparte

9' Sta giocando solo il Pescara, Milan in difficoltà

8' Rimessa laterale per il Pescara in zona d'attacco

5' Buon passaggio di Sosa per l'inserimento di Bacca, chiude bene Brugman

5'Dall'altra parte brutta entrata su Niang, Punizione in favore dei rossoneri

5' Fallo in attacco di Suso

4' Tiro debole di Caprari che non impensierisce Donnarumma

3' Pressione alta dei giocatori del Pescara, ma in qualche modo la difesa del Milan se la cava

2' Buona azione del Milan, Niang scappa via sula fascia sinistra e la mette in mezzo,ma Bizzarri esce e fa sua la sfera di gioco

1' Romagnoli cerca Niang, palla troppo lunga e si perde sul fondo

1' Milan che gestisce palla, il Pescara tutto nella sua metà del campo

0' Rimessa laterale per il Milan

INIZIA MILAN - PESCARA, primo pallone giocato dal Milan

15.00 Tutto pronto a San Siro!

14.59 Le squadre fanno il loro ingresso in campo

14.49 Galliani: "Assurdo dire che il Milan non ha una rosa ricca. Io non sono disponibile per altri ruoli rispetto al mio".

14.42 Il Milan sta ultimando il riscaldamento

14.37 Michele Fornasier ha parlato ai microfoni di MilanTV: "Sicuramente manca un giocatore di esperienza come Campagnaro ma chiunque giocherà sarà all’altezza. Dobbiamo dimostrare a noi stessi che possiamo farcela anche contro una squadra come il Milan. Sono tutti giocatori fenomenali quelli rossoneri. Dovremo giocare una partita di sacrificio o sarà dura".

14.28 Il Milan ha una ghiotta occasione per superare il Napoli in classifica e volare al terzo posto.

14.25 L'arrivo dei giocatori rossoneri a San Siro

14.22 Gustavo Gomez a Milan TV: "Oggi è una partita chiave e dobbiamo conseguire tre punti in casa contro un avversario difficile. La squadra credo che però abbia la capacità per conseguire un risultato positivo. La settimana abbiamo lavorato molto con il mister su come affrontare il Pescara. Oggi speriamo che possa essere una buona partita".

14.16 Uno sguardo allo spogliatoio del Milan

14.10 La formazione ufficiale del Pescara:

(4-3-1-2) Bizzarri, Zampano, Coda, Fornasier, Crescenzi, Memushaj, Brugman, Aquilani, Mitrita, Benali, Caprari. Allenatore: Massimo Oddo

14.05 LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL MILAN

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gustavo Gomez, Romagnoli, De Sciglio; Sosa, Locatelli, Bonaventura; Suso, Bacca, Niang.

13.58 Le ultime: Niang recupera dalla febbre e parte dall'inizio

13.54 Tra pochissimo le formazioni ufficiali

13.51 Eccoci collegati amici

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed di Milan - Pescara, match valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

??Il Milan vuole riscattare subito il ko infrasettimanale contro il Genoa. Avversario di turno sarà il Pescara dell'ex Massimo Oddo che arriva a San Siro con assoluto bisogno di punti salvezza. Nonostante la sconfitta contro il Genoa, i rossoneri abitano le zone alte di classifica con 19 punti.

I rossoneri vincendo oggi scavalcherebbero il Napoli in classifica, battuto ieri dalla Juventus, e raggiungerebbero il terzo posto, in piena zona Champions. Un’occasione da non sprecare, contro un'avversario alla portata.

Vincenzo Montella, nella conferenza stampa di vigilia a Milanello, aveva annunciato sorprese di formazione: Sosa partirà dal primo minuto per rimpiazzare l’assenza di Niang, febbricitante e non al meglio. Le condizioni saranno rivalutate in queste ore. Inoltre, Gomez sostituirà Paletta squalificato.

Il Pescara sconfitto di misura dall'Atalanta nel turno precedente, diciassettesimo in classifica a quota sette punti. La squadra allenata da Oddo fino ad ora non ha mai vinto (tranne il 3-0 a tavolino contro il Sassuolo). Arbitrerà il match il signor Daniele Doveri della sezione di Roma.

LE PAROLE ALLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "Abbiamo vissuto sulla nostra pelle cosa è necessario mettere in campo. Adesso siamo completamente concentrati sulla partita di domani che è estremamente difficile se non si fanno le cose fatte al 100%. Lo dico perchè ho visto tante volte il Pescara, perchè tra le piccole-medie gioca il calcio più difficile per interpretazione che bisogna avere".

Massimo Oddo: "Bisogna ripartire e cancellare la prestazione di mercoledì, anche se a livello difensivo abbiamo fatto bene. Siamo mancati nella fase offensiva. Non abbiamo mai tirato in porta. L’Atalanta, che ha fatto giocare male anche Inter e Napoli, ha fatto giocare male i nostri centrocampisti. C’era un po’ di stanchezza".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma (99), Gabriel (1), Plizzari (35)

DIFENSORI: Abate (20), De Sciglio (2), Ely (4), Gomez (15), Romagnoli (13), Zapata (17)

CENTROCAMPISTI: Bonaventura (5), Honda (10), Kucka (33), Locatelli (73), Pasalic (80), Poli (16), Sosa (23)

ATTACCANTI: Bacca (70), Cutrone (63), Lapadula (9), Luiz Adriano (7), Niang (11), Suso (8).

Pescara

Portieri: Fiorillo, Bizzarri, Aldegani.

Difensori: Crescenzi, Biraghi, Coda, Zampano, Vitturini, Fornasier.

Centrocampisti: Benali, Bruno, Cristante, Aquilani, Brugman, Memushaj.

Attaccanti: Mitrita, Caprari, Pepe, Pettinari, Muric, Manaj.

LE PROBABILI FORMAZIONI

In casa Milan tutto dipende dalle condizioni di Niang: se dovesse recuperare allora la formazione sarebbe quella che ha battuto la Juventus, con il solo cambio di Gustavo Gomez al posto dello squalificato Paletta. Se invece Niang dovrebbe dare forfait, come sembra, sarebbe Bonaventura ad alzarsi nei tre davanti, con Sosa mezz’ala sinistra.

Dunque classico 4-3-3 per il Milan con Donnarumma tra i pali. Sulla fascia destra, tornerà Ignazio Abate, mentre De Sciglio verrà confermato sulla sinistra. Gustavo Gomez sostituirà lo squalificato Paletta e affiancherà Alessio Romagnoli come centrale di difesa. Al centrocampo Sosà,Locatelli e Kucka. In attacco, Bonaventura e Suso esterni e Carlos Bacca centrale.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gustavo Gomez, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bonaventura; Suso, Bacca, Niang/Sosa.

A disposizione: Gabriel, Plizzari, Zapata, Poli, Ely, Sosa, Pasalic, Cutrone, Lapadula, Luiz Adriano.

Squalificato: Paletta.

Indisponibili: Antonelli, Calabria, Vangioni, Montolivo, Bertolacci, Mati Fernandez, Honda.

Allenatore: Vincenzo Montella.

Assenti Gyomber e Vitturini e Campagnaro per squalifica. Non al meglio il fantasista Verre. Modulo classico per il Pescara 4-3-2-1 che, in fase passiva, potrebbe trasformarsi in un 4-5-1. In porta, ci sarà Bizzarri, mentre la retroguardia sarà formata da Zampano, Coda, Fornasier e Biraghi. A centrocampo, ci sarà l'altro ex di turno, Aquilani con Memushaj e Cristante. Manaj sarà la punta centrale supportato sulla trequarti da Benali e Caprari.

Pescara (4-3-1-2): Bizzarri; Zampano, Coda, Fornasier, Biraghi; Memushaj, Aquilani, Cristante; Manaj; Benali, Caprari.

A disposizione: Fiorillo, Aldegani, Crescenzi, Bruno, Vitturini, Muric, Pettinari, Pepe, Brugman.

Squalificato: Campagnaro.

Indisponibili: Gyomber, Bahebeck, Verre.

Allenatore: Massimo Oddo

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Il Milan ha vinto 11 delle 12 sfide contro il Pescara in Serie A – unica vittoria abruzzese nel dicembre 1979; contro nessun’altra avversaria i biancazzurri hanno uno score peggiore nella massima serie.

Rossoneri sempre a segno in queste 12 partite: 38 reti totali, almeno cinque più di qualunque altra squadra affrontata dagli abruzzesi nel massimo campionato. In particolare, nelle cinque più recenti il Diavolo ha rifilato al Pescara 4.6 gol di media a partita.

A confronto la formazione con la più alta percentuale realizzativa (Milan, 19.5%) e quella con la seconda più bassa della Serie A (Pescara, 8%).

Sarà il primo confronto in Serie A tra Vincenzo Montella e Massimo Oddo: l'allenatore biancazzurro ritorna a San Siro da avversario, dopo aver vestito la maglia rossonera da giocatore per 56 partite condite da due gol nella massima serie.

Da una parte il Milan è la squadra più prolifica da fuori area di questa Serie A (sei gol), dall’altra il Pescara non ha ancora trovato la rete dalla distanza.

