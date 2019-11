Europa League - Southampton vs Inter, la prima di Vecchi e diversi interrogativi

La prima di Vecchi, in attesa di buone nuove. L'Inter sbarca in terra di Inghilterra per il quarto impegno europeo. Il Southampton di Puel è test probante, specie per una squadra priva delle necessarie certezze. L'esonero di De Boer altera l'iniziale progetto, il silenzio attuale acuisce le difficoltà. Traghettore o nome di peso, scelta italiana o profilo internazionale, due correnti parallele, senza punti di contatto. Suning spinge per una figura di primo piano, il fortino italiano sorregge la candidatura di Pioli. Nel frattempo incombe il campo e l'Inter - data la situazione di classifica - non può sbagliare.

Il Gruppo K presenta - al momento - quattro squadre in corsa, racchiuse in tre punti. L'Inter chiude la graduatoria, ma il successo interno sul Southampton - decisivo il gioiello di Candreva - permette di continuare la caccia alla qualificazione. Gli inglesi hanno un'incollatura di vantaggio, in virtù del rotondo successo sullo Sparta Praga e dello 0-0 con l'Hapoel.

Il Southampton approda alla gara odierna dopo la battuta d'arresto con il Chelsea. 2-0 per i blu di Conte, lanciatissimi verso la vetta della Premier. Continua invece l'altalena nerazzurra. Parziale riscatto con il Torino, crollo a Genova con la Sampdoria, tra malasorte ed errori. L'ultima di De Boer, signorile nella sua dipartita.

Foto: Daily Mail

Vecchi - tecnico della Primavera - si siede quindi sull'infuocata panchina nerazzurra, quantomeno per due gare. Europa League e Serie A, prima di una decisione definitiva. Nessun ribaltone, in un periodo di crisi serve una pacca sulla spalla. Un atterraggio morbido, si riparte dalle poche sicurezze, di uomini e di modulo. Atteggiamento prudente quindi, attesa e ripartenza, per colpire un Southampton in grado di soggiogare l'Inter a San Siro per oltre un'ora.

4-4-1-1, con Banega a supporto di Icardi. In mediana, un fronte fisico. Medel - fuori causa per squalifica in A - affianca Melo. Assente, per squalifica, Brozovic, non presenti in lista UEFA Kondogbia, Joao Mario, Gabigol e Jovetic. Torna titolare - dopo le ultime panchine - Perisic, con Candreva confermato sull'out di destra. Una novità nella linea di difesa, con Ranocchia ad accompagnare Miranda. Ansaldi esterno basso a destra, a sinistra favorito Nagatomo. Palacio è out per problemi fisici.

Difficile captare le intenzioni di Puel, il Southampton può disporsi in differenti modi, con differenti effettivi. Dietro ballottaggio al centro tra Fonte e Yoshida e sull'esterno tra Bertrand e McQueen. Romeu è il perno in mediana, con Clasie inizialmente in panchina. Sulla trequarti il talento di Tadic, a supporto di Austin uno tra Boufal e Redmond.

Puel "Dopo il cambio di allenatore dovremo essere ancora più concentrati. È stato difficile preparare la sfida, non siamo neppure sicuri di che modulo l'Inter utilizzerà. Dovremo stare attenti perchè l'Inter ha un buon organico. Hanno vinto all'andata a Milano anche se soffrendo. A fare la differenza è stata la qualità dei singoli. Vogliamo dominare come due settimane fa e creare tante occasioni".

Vecchi "Preparerò la gara al meglio facendo affidamento su giocatori che hanno la forza per uscire da un momento difficile. Cercherò di dare più sicurezze cercando di fare le cose facili, mettendo in chiaro tre o quattro concetti da poter mettere in campo domani".

La conferenza completa

La gara d'andata