Dominio Torino, il Cagliari va k.o. (5-1)

Finisce qua la diretta scritta di Torino - Cagliari. Un saluto da Andrea Mauri, restate con noi di Vavel Italia per la diretta di Napoli - Lazio!

Il Torino continua invece la sua striscia positiva tra le mura amiche dove ha raccolto ben 14 punti, frutto di 4 vittorie e 2 pareggi. L'intesa nel tridente offensivo continua a crescere e ora l'asticella per la squadra di Mihajlovic va inevitabilmente spostata verso l'Europa League.

Cagliari mai in partita, si conferma come una squadra fantasma in trasferta, oltre ad essere per distacco la peggior difesa del campionato. Se Rastelli non rischia per i punti fatti, il tecnico dovrebbe quantomeno rivedere i propri schemi difensivi.

92' - Finisce qua il match dell'Olimpico. Grande vittoria del Torino che supera per 5-1 il Cagliari con i gol di Belotti, doppietta, Ljajic,Benassi e Baselli.

90' - Due minuti di recupero concessi da Mariani, si potevano anche evitare

88' - Ci tenta ancora Barreca, ma il suo sinistro è ancora alto.

87' - Ci ha provato Tachtsidis da fuori area, ma il greco guadagna solo un calcio d'angolo. Niente di fatto

84' - Finale di partita noioso come prevedibile, il Toro si accontenta del risultato e il Cagliari prova a pungere senza però riuscirci

81' - Il Cagliari prova timidamente a segnare un gol, ma la difesa del Torino è ben organizzata e non lascia spazi ai sardi.

78' - Giannetti prova l'eurogol di tacco, al volo, su calcio d'angolo, ma Hart è attento e rimette in corner. Sugli sviluppo poi Ceppitelli manda a lato il colpo di testa.

76' - Esce Belotti che si prende la meritata standing ovation, dentro Maxi Lopez

74' - Bruttissimo fallo di Ceppitelli su Barreca, giallo per il difensore cagliaritano.

71' - Il Toro sembra non voler infierire sull'avversario e continua a far girare palla nella propria metà campo.

70' - Fuori Ljajic, dentro Martinez

66' - Ci prova il Cagliari con Farias, ma i suoi tiri vengono sempre rimpallati dalla difesa granata

64' - Adesso per il Toro è tutto facile, comanda tranquillamente la partita. Il rischio di goleada ancora più ampia è molto alto

61' - Iago Falque vicino al sesto gol! Il suo tiro lambisce l'incrocio dei pali. Esce Baselli che ha un problema al ginocchio, dentro Obi

59' - Non sbaglia dal dischetto il Gallo Belotti, 5-1 Torino. Intanto esce Sau per Padoin, resa incondizionata del Cagliari.

59' - BELOTTI!!!! MANITA DEL TORO!!

58 ' - Espulso Dessena per proteste! Il centrocampista ha trattenuto vigorosamente per il braccio l'arbitro, davvero fuori luogo la protesta di Dessena.

58' - CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO! Belotti viene messo giù in area da Tachtsidis, rigore sacrosanto.

56' - Primo cambio del match: fuori Borriello, dentro Farias.

51' - Altro grande gol del Toro! Ljajic serve Iago sul lato opposto dell'area, lo spagnolo prova al volo, ma Storari respinge. Manco a dirlo, sulla respinta arriva ancora Ljajic che appoggia dietro a Baselli per un facile gol

51' - GOOOOOOOOOLLLLLLL!!! BASELLIII!!!!!

49'- BARRECA! Gran trio dell'esterno sinistro che va fuori di pochissimi centimetri

48' - Parte forte il Torino con Benassi che prova la conclusione. Alta.

46' - Si parte! Via alla seconda frazione di gioco!

Le squadre tornano in campo, tra poco il via del secondo tempo

Termina 3-1 per il Torino un primo tempo superbo. I granata hanno comandato il gioco dall'inizio della partita trovando subito il gol con il "Gallo" Belotti e poco dopo il raddoppio con Ljajic. I sardi hanno certamente subito questo uno-due, ma non sono mai riusciti a rendersi pericolosi fino al gol della speranza di Melchiorri.

45' - Finisce qua un divertente primo tempo!

44' - Grande imbucata per Iago Falque, ma Storari piomba sulla palla strappandola dai piedi dello spagnolo

41' - Cross di Sau, stacco in terzo tempo di Melchiorri che sovrasta Barreca e batte Hart per il 3-1!

41' - GOOOOLLLL!! MELCHIORRI PROVA A RIAPRIRLA!!!

38' - Il Cagliari perde palla in fase di transizione, Benassi viene servito al limite dell'area, si gira e di prima intenzione scarica un potente destro sotto l'incrocio!

38' - GOOOOOOOOOLLLLLLL!!! MARCO BENASSI!!!! CHE GOL!

35' - La stava combinando Hart!! Tiro molto debole di Sau, il portiere granata buca la presa e per poco la palla non finisce in rete!

34' - Nel frattempo ha iniziato a piovere.

33' - Si rivede il Torino con Ljajic. Il serbo viene servito di tacco da Iago Falque, punta l'area e rilascia il suo sinistro poco prima di entrarci, ma la sfera termina alta sopra i pali della porta di Storari.

30' - Ancora un colpo di testa per il Cagliari, questa volta è Melchiorri a colpire, ma la palla termina in bocca ad Hart.

28' - Ci prova Dessena, ma il suo colpo di testa non impensierisce Hart

27' - Ammonito Baselli per un fallo in ritardo su Melchiorri

25' - Ancora un contropiede del Torino! Zappacosta recupera palla e scambia con Belotti che però servè una palla un po' lunga all'esterno sinistro che allora serve Ljajic, il cui tiro viene parato facilmente da Storari.

23' - Serpentina in area di Ljajic che prova la conclusione venendo rimpallato. La difesa cagliaritana poi riesce a spazzare dopo alcuni secondi di caos

22' - Reclama il rigore il Toro per un intervento di Dessena su Baselli, ma Mariani lascia giocare.

20' - Adesso i sardi provano a pungere, ma i granata si difendono ordinatamente provando poi a pungere in contropiede.

14' - Si fa vedere il Cagliari che arriva al tiro con Melchiorri. Conclusione centrale, anche se potente.

13' - Ci prova ancora il Torino con Barreca che servito di tacco da Ljajic tira in porta, ma trova la deviazione del difensore sardo.

11' - Dessena perde palla a metà campo , Belotti riparte subito in velocità e serve Ljajic che si accentra e tira in porta beffando un impreparato Storari.

11' - AAAADEEEEEEM LJAAAAAAJICCCC!!! 2-0 TORINO!!!!

9' - Non paga per ora la scelta di Rastelli di escludere Di Gennaro dagli 11 titolari. Il Cagliari non riesce a trovare sbocchi in attacco, sono tutti fermi.

6' - Prova direttamente il tiro Ljajic, ma la palla finisce ad un soffio dal secondo palo con Storari battuto. Dominio totale dei granata

6' - Continua ad attaccare il Torino che conquista una punizione dal lato corto dell'area di rigore. Sulla palla va Ljajic

2' - Eccezionale lancio di Valdifiori per Belotti che raccoglie in area, il primo tiro al volo è parato da Storari, ma arriva poi il tap - in vincente dell'attaccante granata. Grande gol del Torino

2' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL! IL GALLO BELOTTI!!!! SEMPRE LUI!!

1' - Calcio d'inizio per il Torino che decide di far girare palla nella propria metà campo

18.00 - SI PARTE! VIA ALLA DODICESIMA GIORNATA DI SERIE A!

17.55 - Squadre pronte a scendere in campo

17.50 - Dieci minuti al via, i giocatori sono rientrati negli spogliatoi per cambiarsi e dare inizio allo spettacolo

17.37 - I giocatori sono in campo per il riscaldamento

17.21 - Nel Toro invece recupera Valdifiori e in difesa c'è Zappacosta al posto di De Silvestri. Confermato invece il tridente offensivo con Falque, Belotti e Ljajic.

17.19 - Ci sono sorprese in entrambe le formazioni. Nel Cagliari sorprende la scelta di Rastelli di escludere Davide Di Gennaro a favore di Melchiorri.

17.14 - Ecco le formazioni ufficiali!

— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 5 novembre 2016

Il Cagliari arriva alla trasferta di Torino dopo la vittoria di lunedì sera contro il Palermo targata Dessena, ma sta affrontando un periodo non semplice offensivamente parlando, con Sau e Borriello che nelle ultime gare stentano ad ingranare. Contro i granata però entrambi saranno titolari e supportati dall'ottimo Di Gennaro che, dopo l'infortunio di Joao Pedro, ha preso per mano la squadra sarda.

Dall'infermiera giungono buone notizie per Rastelli che recupera Simone Padoin e Farias, entrambi saranno in panchina a Torino. Resta però fuori Murru che avrà bisogno di ancora qualche settimana prima di rivedere il campo.

Dopo due trasferte poco fortunate, contro Inter e Udinese, il Torino torna tra le mura di casa. Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata non hanno ancora perso, pareggiando solo con Empoli e Lazio, Mihajlovic è quindi intenzionato ad allungare la striscia positiva. Per farlo il tecnico serbo, che festeggerà le 200 panchine in Serie A, si affiderà ad una formazione di primo piano. In difesa ci sono già le prime novità con il ritorno al centro di Castan, mentre a centrocampo potrebbe scoccare l'ora del giovane Lukic al posto di un acciaccato Valdifiori. Davanti invece dovrebbe tornare dal primo minuto Iago Falque.

Le due squadre si sono incontrate in Serie A per 58 volte. Il conteggio è quasi in parità, ma i granata possono vantare una vittoria in più degli isolani, venti contro diciannove, numero che equivale anche alle volte in cui la partita è terminata in parità.

A dirigere la gara allo Stadio Grande Torino sarà Maurizio Mariani. L'arbitro di Roma in questo campionato ha diretto cinque gare in Serie A distribueno 25 cartellini gialli e 2 cartellini rossi. In stagione ha già diretto una volta il Torino, nella partita persa in rimonta contro l'Atalanta. In totale le strade di Mariani e dei granata si sono incrociate per altre sei volte con cinque vittorie dei torinesi a fronte di una sola sconfitta.

Buonasera amici di Vavel Italia, da Andrea Mauri un benvenuto alla diretta scritta, live ed di Torino - Cagliari, partita valevole per la dodicesima giornata di Serie A.