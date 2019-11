Palermo - Milan in Serie A 2016/17 (1-2): una magia di Lapadula nel finale regala i tre punti al Milan

Alla fine il Milan vince 2-1 contro il Palermo: pesantissima vittoria rossonera grazie a una magia di Lapadula nel finale della partita e Primo gol in Serie A per l'attaccante ex Pescara. Prima gol di Suso al 14' e Nestorovski al 76' che aveva riportatato il match in parità. Milan momentaneamente al secondo posto aspettando la Roma questa sera impegnata contro il Bologna. Per oggi è davvero tutto, un saluto e una buona serata da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI, IL MILAN VINCE CONTRO IL PALERMO 2-1

91' Il Milan torna a respirare

90' Saranno 3 i minuti di recupero

88' Giallo per Diamanti.

86' Insiste il Palermo che vuole il gol del pareggio

85′Terzo cambio per il Palermo: entra Quaison, fuori Hiljemark

Il gol magnifico di Lapadula

Rivediamo il gol: Dagli sviluppi di un corner, Suso calcia al volo da fuori area, Lapadula la prende, colpisce di tacco ed in sacca in rete.

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN CI PENSA LAPADULA A PORTARE NUOVAMENTE AVANTI IL MILAN

80'ALTRA PARATONA DI POSAVEC, ANCORA UNA VOLTA SU SUSO. angolo per il milan

79' Bruno Enrique cosa si mangia: conclusione che si perde sul fondo

78' Terzo cambio per Montella: fuori Bacca e dentro Lapadula

74' Ancora Suso, ma altro miracolo di Posavec: incredibile parata del portiere rossonero, croce e delizia quest'oggi

73' Miracolo di Posavec sulla punizione di Suso

73' Punizoone per il Milan

72' Cambio per il milan: dentro Poli, fuori Kucka

Il gol era nell'aria già da qualche minuto: Diamanti serve Nestorovski che calcia di punta, beffando Donnarumma. Meritato il pareggio del palermo

71'GOOOOOOOOOOOOOOL DEL PALERMO, CHE TROVA IL PARI CON NESTOROVSKI.

69' Lungo possesso possesso palla del Palermo

66' Conclusione di Diamanti, ma viene deviata dalla difesa rossonera. Donnarumma fa sua la sfera di gioco

64' Va Mati Fernandez, ma Mazzoleni ferma il gioco per il fuorigioco di Paletta

63' Giallo per Cionek che ferma in modo irregolare Bonaventura. Punizione per il Milan

63' Primo cambio anche per Montella: debutto per Mati Fernandez, fuori un buon Pasalic

62' ALTRA AZIONE PERICOLOSA DEL PALERMO: Lo Faso partire un tiro-cross rasoterra, Donnarumma non ci arriva,la palla si perde sul fondo

60' Il Milan perde palla e il Palermo riparte in contropiede, ma Paletta salva il risultato buttandosi sulla conclusione in area di Nestorovski..

57' Punizione per il Milan che torna respirare un po'

Esordio in Serie A per Simone Lo Faso (classe '98)

56' Subito un'altro cambio per De Zerbi: dentro Lo Faso, fuori Embalo

56' Primo cambio per il Palermo: fuori Sallai e dentro Diamanti

56' Tiro di Bruno Henrique dalla distanza, deviato in corner. il Milan non riesce a ripartire

55' Super aggressivo il Palermo che recupera palla

53' Conclusione personale di Embalo: Donnarumma non si fa sorprendere e para

51' Montella non è per niente soddisfatto di questi primi minuti del secondo tempo..

50' Palermo nuovamente in pressione: i rosanero cercano il pareggio

48' Buon Palermo che guadagna un angolo

47' Fallo di Paletta su Nestorovski che fa salire la squadra

46'Buon triangolo tra Suso-Bacca-Pasalic, ma Rajkovic è attento e ferma tutto.

45' Bonaventura prova servire Pasalic, ma Cionek anticipa il croato

45' E' iniziato il secondo tempo con il Milan che gioca il primo pallone

16.03 Squadre che tornano in campo

Finisce il primo tempo con il Milan in vantaggio sul Palermo per 1-0. Bene i rosanero nel finale, i rossoneri si sono un po' spenti dopo il gol. A tra poco per il secondo tempo

45' Fallo in attacco di Nestorovski su Romagnoli

45' Un minuto di recupero

43' Calcio d'angolo per il Milan

42' Fallo in attacco di Sallai

41' Paletta mura la conclusione di Nestorovski

39' Fallo in attacco di Nestorovski

38' Si riprende a giocare, tutto ok per Posavec

36' Fallo in attacco di Bacca su Posavec che rimane a terra

35' Spinge forte il Palermo: Paletta ci mette la testa e devia in angolo il cross di Hiljemark.

32′Donnarumma salva il Milan togliendo la palla dalla testa di

Nestorovski.

31′Conclusione interessante di Aleesami, ma Locatelli lo mura

30' cross forte dalla sinistra di Embalo, ma nessun giocatore del Palermo ci arriva

27' Tiro da dimenticare per Suso con la palla che finisce direttamente in tribuna

26' fuorigioco di Embalo

25' Primo giallo della partita è per Mattia De Sciglio che ferma in modo irregolare Embalo

23' Palermo vicino al pareggio: dagli sviluppi del corner, Cionek di testa sfiora il gol. Palla che finisce di poco fuori

23' Conclusione angolata,ma forse un po' telefonata di Bruno Enrique. Donnarumma non si fida e la mette in angolo

22' ′ Ancora Pasalic: conclusione di Bacca, Posavec para ma lascia lì il pallone.Il centrocampista del Chelsea si fionda, ma viene anticipato all'ultimo da Rajkovic.

Rivediamo il gol di Suso

20'Punizione di Sallai, ma Donnarumma para in due tempi

19' Altra punizione per i rosanero

18' Calcio d'angolo per il Palermo

17' Pasalic sfiora il raddoppio: il croato del Chelsea calcia di sinistro, palo esterno.

17' Milan molto aggressivo nonostante il gol di vantaggio

Rivediamo il gol: De Sciglio crossa dalla sinistra, uscita alta di Posavec, ma si scontra con Aleesami. Suso si avventa sulla palla e calcia forte e di prima intenzione, pallone che finisce in rete e il Milan passa.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DI SUSO, MILAN IN VANTAGGIO

13' Il Palermo prova a farsi vedere in attacco e si guadagna una preziosa punizione

12' Gran bella giocata di Bonaventura che con una finta manda a vuoto Cionek. Il numero 5 rossonero va poi al tiro, ma la palla si perde sul fondo

11' De Zerbi non è soddisfatto della propria squadra fino a questo momento..

11' Va Bonaventura, ma la palla non scende e si perde sul fondo

10' Punizione interessante per il Milan

9' Fuorigioco di Paletta

9' Altra punizione per il Milan

8'Lancio lungo per Bacca, ma Andelkovic intuisce ed anticipa il colombiano

7' Possesso palla prolungato per il Milan

4' Ancora Milan in attacco, buona palla di Bonaventura per Bacca he però è in fuorigioco.

4' Pasalic steso da un altro fallo di Cionek

3' Va Bonaventura, la difesa del Palermo allontana

2' Fallo durissimo di Cionek su De Sciglio, punizione per il Milan e richiamo verbale per il difensore rosanero

2' Il Palermo prova a gestire in difesa la palla, ma la perde

1' Bacca finisce a terra in area, ma Mazzoleni lascia correre

0' Subito alta la difesa del Palermo

0' E' INIZIATA PALERMO-MILAN: Primo pallone giocato dai rosanero

14.58 Squadre in campo

14.55 Tra poco il fischio d'inizio

14.48 Le parole di Adriano Galliani nel pre Palermo Milan a Premium:"La proprietà può essere milanese o cinese ma la squadra è la più giovane considerati i giocatori che sono entrati in campo. Abbiamo anche tanti italiani. Ci sono tante note positive a prescindere dal risultato di oggi pomeriggio. Mi dite che non sbaglio mai a scegliere i giocatori? (Tacchinardi, NDR). Peccato che tra poco vado via, allora. Locatelli? Io tendo sempre a minimizzare per non dare troppe speranze e troppe ali. E' un buonissimo giocatore e deve crescere ancora molto".

14.45 Rivediamo le formazioni ufficiali che tra 15 minuti scenderanno in campo

PALERMO: Posavec, Cionek, Rajkovic, Andelkovic, Aleesami, Gazzi, Hiljemark, Bruno Enrique, Embalo, Nestorovski, Sallai. All.: De Zerbi.

MILAN: Donnarumma, Abate, Romagnoli, Paletta, De Sciglio, Kucka, Locatelli, Pasalic, Bonaventura, Bacca, Suso

14.39 Ouasim Bouy ha parlato ai microfoni di Milan TV prima della sfida contro il Milan: “Speriamo di vincere, è l’unica cosa che conta. Oggi sarà importante dimostrare tutta la nostra voglia di vincere. Gli ultimi risultati non sono stati buoni, ma abbiamo sempre dato il 100%. Se vinciamo oggi, potrebbe cambiare tutto”

14.35 Pillole statistiche: Gara 100 in serie A italiana per Michel Morganella, con esordio datato 19 aprile 2009, Palermo-Bologna 4-1. Palermo e Novara le maglie vestite dal difensore svizzero nel nostro massimo campionato

14.31 Daniele Faggiano, ds del Palermo, ha parlato a Premium Sport: “In Serie A può succedere di tutto. Contro il Milan dobbiamo metterci grande attenzione e provare ad essere più aggressivi di loro, cercando di arrivare prima sui palloni”.

14.24 Donnarumma ha iniziato il riscaldamento

14.22 Pillole statistiche: Roberto De Zerbi, da tecnico, sfida per la prima volta il Milan in partite ufficiali. Da calciatore, De Zerbi ha intrapreso la propria carriera nel settore giovanile rossonero senza, tuttavia, esordire in prima squadra, arrivando fino alla “primavera” nelle stagioni 1996/97 (Boldini allenatore) e 1997/98 (Tassotti allenatore).

14.19 Le immagini degli spogliatoi!

14.11 Immagini dal Barbera, ci sono ben 25 gradi a Palermo

14.07 le formazioni ufficiali

PALERMO: Posavec, Cionek, Rajkovic, Andelkovic, Aleesami, Gazzi, Hiljemark, Bruno Enrique, Embalo, Nestorovski, Sallai. All.: De Zerbi.

MILAN: Donnarumma, Abate, Romagnoli, Paletta, De Sciglio, Kucka, Locatelli, Pasalic, Bonaventura, Bacca, Suso

14.06 Le parole di Mario Pasalic ai Milan TV:"Sono contento di giocare dall’inizio oggi, spero di ripetere quello che di buono ho fatto vedere nell’ultima partita. Il Palermo ha bisogno di punti, ma noi siamo il Milan e dobbiamo vincere. Montella? Mi parla molto, abbiamo un bel rapporto. Abbiamo un chance importante per mantenere il terzo posto".

14.00 Cari Amici lettori di Vavel Italia, buona giornata e benvenuti alla diretta scritta live ed di Palermo-Milan, match valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

Il Milan, dopo tre anni di assenza, vuole tornare in Europa: questo pomeriggio i rossoneri sono di scena a Palermo. L'obiettivo è vincere per mantenere il terzo posto in classifica e magari allungare su Napoli e Lazio.

Il Milan vuole provare a scattare ulteriormente in classifica prima di quindici giorni d’attesa che separano il derby di Milano contro l’Inter. Quindi Vincenzo Montella ha chiesto alla squadra concentrazione assoluta per non tornare dal Barbera a mani vuote.

Prima convocazione ufficiale per Mati Fernandez dopo l’infortunio in nazionale. Torna a disposizione Antonelli. Assente per influenza Niang.

Dal canto suo il Palermo non ha iniziato al meglio questa stagione. Anzi i rosanero stanno deludendo rispetto le aspettative e fino ad ora in casa non hanno avuto grossi risultati.

La squadra siciliana al momento è penultima in classifica con 6 punti. De Zerbi non può sbagliare, ma il Milan fa paura.

Il Milan è la squadra che ha battuto di più il Palermo in serie A. Arbitrerà Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo che ha diretto l'ultimo confronto in Sicilia tra le due squadre, terminato 2-0 per la squadra rossonera.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Roberto De Zerbi: "La nostra situazione non è esaltante, dobbiamo essere noi a portare i tifosi dalla nostra parte col lavoro e impegno. Da quando sono io qui il pubblico non è mai stato ostile, anzi. Ci hanno sempre supportato. Gazzi e Diamanti sono due titolari, punti fermi. A patto che siano al 100% dal punto di vista fisico".

Vincenzo Montella: "E' una gara difficile, affronteremo una squadra che ha bisogno di punti, un ambiente caldo per una gara di calcio. Per me è una partita molto difficile e non sottovalutiamo il Palermo. Hanno un'idea di calcio chiara e lucida, è un allenatore che intriga, affronteremo una squadra molto speculare".

I CONVOCATI

Palermo

PORTIERI: Fulignati, Marson, Posavec.

DIFENSORI: Aleesami, Andelkovic, Cionek, Goldaniga, Morganella, Pezzella, Rajkovic, Vitiello.

CENTROCAMPISTI: Bouy, B. Henrique, Chochev, Gazzi, Hiljemark, Jajalo, Quaison.

ATTACCANTI: Diamanti, Embalo, Lo Faso, Sallai, Nestorovski.

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Gabriel, Plizzari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, De Sciglio, Ely, Gomez, Paletta, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Lapadula, Luiz Adriano, Suso

LE PROBABILI FORMAZIONI

4-1-4-1 per De Zerbi: Davanti a Posavec, difesa a quattro con Goldaniga-Cionek al centro e Morganella e Aleesami sugli esterni. In regia Gazzi, con Diamanti, Henrique, Chochev e Hiljemark ad appoggiare l'unica punta Nestorovski.

(4-1-4-1): Posavec; Morganella, Goldaniga, Cionek, Aleesami; Gazzi; Diamanti, Henrique, Chochev, Hiljemark; Nestorovski.

A disposizione: Fulignati, Marson, Andelkovic, Vitiello, Sallai, Jajalo, Quaison, Rajkovic, Bouy, Embalo, Pezzella, Lo Faso. All: De Zerbi.

Indisponibili: Bentivegna, Gonzalez, Giuliano, Trajkovski, Balogh, Rispoli

Vincenzo Montella dovrà fare a meno di Niang. Al suo posto ci sarà Bonaventura, avanzato nel tridente, mentre a centrocampo dovrebbe esordire dal primo minuto Pasalic. Per il resto tutto confermato: Donnarumma tra i pali, Paletta-Romagnoli centrali, con Abate e De Sciglio sulle fasce. Al centrocampo, oltre al croato in prestito dal Chelsea, ci saranno Locatelli e Kucka. In attacco, Bonaventura affiancherà Bacca e Suso.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Bacca, Bonaventura. A disposizione: Gabriel, Plizzari, Gomez, Zapata, Poli, Antonelli, Mati Fernandez, Ely, Sosa, Honda, Lapadula, L. Adriano. All.: Montella.

Indisponibili: Bertolacci, Montolivo, Calabria, Vangioni, Niang

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Sono 56 i precedenti nella massima serie tra queste due squadre: rossoneri avanti per 34 vittorie a 12, 10 i pareggi. Il Milan è l’avversaria contro cui il Palermo ha perso più partite nel massimo campionato (34).

Primo confronto nella massima serie tra Roberto De Zerbi e Vincenzo Montella. Per il tecnico rossonero, invece, sarà la 10ª sfida in Serie A contro il Palermo: sei vittorie – tra cui un derby, ai tempi di Catania – un pareggio e due sconfitte il suo attuale score.

I rossoneri si sono imposti in sei degli ultimi otto confronti con i rosanero in Serie A – inclusi tutti gli ultimi tre (1N, 1P).

Maggiore equilibrio nei 28 precedenti in Sicilia: nove vittorie dei padroni di casa, 11 successi esterni dei rossoneri, otto i pareggi. Tuttavia, Milan imbattuto al Renzo Barbera da quattro confronti (3V, 1N), in cui ha realizzato sempre almeno due reti.

Il Milan è letale dalla distanza: sette reti, almeno due più di qualsiasi altra squadra.

La prossima sarà la 50ª presenza in Serie A per Carlos Bacca.

Bacca ha segnato tre gol nelle due sfide giocate contro il Palermo nella massima serie, tra cui la sua prima doppietta nel campionato italiano – settembre 2015.

