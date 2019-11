Milan, Lapadula si candida per una maglia da titolare nel derby

Contro il Palermo, è arrivata la prima gioia in Serie A per Gianluca Lapadula: l'ex attaccante del Pescara, entrato in campo nel finale al posto di un deludente Bacca, ha deciso il match del Barbera con uno strepitoso gol di tacco, regalando così tre punti preziosi al Milan per la corsa Champions League.

Nel post partita, Lapadula è stato elogiato dai suoi compagni di squadra, ma soprattutto da Vincenzo Montella: "Gianluca ha uno spirito da combattente è entrato con una rabbia che questo Milan deve avere sempre. Sono particolarmente contento del suo gol, da attaccante vero".

Il Milan si era addormentato dopo la rete del vantaggio di Suso e aveva subito così il pareggio di Nestorovski. L'ingresso di Lapadula ha cambiato l'inerzia della partita e all'ex Pescara sono bastati meno di 3' per firmare il suo 1° gol in rossonero.

ED ORA?

Lapadula, talento che si è affacciato tardi al calcio che conta, finora ha trovato poco spazio, ma il centroavanti non si è perso d'animo, dimostrando di avere tanta voglia di giocare e soprattutto di segnare. Ieri ha potuto finalmente liberare il suo urlo di gioia.

Dopo la sosta per le Nazionali, il Milan sarà atteso dal derby contro l’Inter. Bacca è a digiuno di gol da cinque partite ed anche ieri non non ha offerto una prestazione convincente. Così il colombiano contro i cugini potrebbe partire dalla panchina per far spazio proprio all'attaccante classe 90. Mossa azzardata? Forse, ma Vincenzo Montella avrà quasi due settimane per pensarci sù.