Roma - Viktoria Plzen, Europa League 2016/17 (4-1): triplo Dzeko, Zeman, la chiude Perotti

La Roma - in attesa dell'ultima giornata - chiude così al primo posto il girone, mentre il Viktoria Plzen viene matematicamente eliminato. L'Astra Giurgiu vince a Vienna e sale a quota sette, andando a più due sugli austriaci. Tutto rimandato agli ultimi novanta minuti per la seconda squadra a passare il turno con i giallorossi.

La Roma ipoteca nel secondo tempo la qualificazione ed il primato, superando i cechi del Viktoria grazie ai gol del solito Dzeko. Il bosniaco - e Perotti - decidono la gara, con gli ospiti che progressivamente escono dal terreno di gioco dell'Olimpico.

FISCHIO FINALE! FINISCE 4-1, NEL SEGNO DI EDIN DZEKO, ROMA-VIKTORIA PLZEN!!! TRIPLETTA DEL BOSNIACO, GOL DI PEROTTI E PAREGGIO MOMENTANEO DI ZEMAN NEL PRIMO TEMPO!!! GIALLOROSSI QUALIFICATI COME PRIMI DEL GIRONE!!

91' L'ultimo tentativo ospite è del solito Zeman, ultimo ad ammainare bandiera bianca per il Viktoria Plzen. Ottima la sua prestazione, sicuramente il migliore dei suoi.

90' Saranno due i minuti di recupero.

88' DZEKOOOOO!!!! TRIS PERSONALE PER L'ATTACCANTE BOSNIACO!!!!! VA VIA PEROTTI SULLA SINSITRA, INDISTURBATO, METTE A RIMORCHIO PER L'ARRIVO DI EMERSON, DZEKO ANTICIPA ANCHE LUI E BATTE KOZACIK SUL PRIMO PALO!!!! 4-1!

85' Prova quantomeno a dimezzare lo svantaggio la squadra ospite. Nel frattempo, nella sfida di Vienna pareggia l'Astra Giurgiu, punteggio che tiene ancora in vita i cechi.

82' PEROTTI!!!!!!! L'ARCHIVIA LA ROMA!!!! PROVA IL CROSS CON LA RABONA L'ARGENTINO, DEVIA MATEJU PROPIZIANDO IL PALLONETTO CHE BEFFA ANCHE KOZACIK!!! 3-1 ROMA!!!

80' Che parata di Alisson!!! Cross perfetto di Zeman, Bakos in scivolata anticipa Emerson, ma il brasiliano con un fiflesso pazzesco salva tutto.

76' Si è abbassata nuovamente la linea di mediana della Roma, che concede molto al Viktoria in fase di impostazione. Tuttavia è la squadra di Spalletti ad avere in contropiede le migliori occasioni: Salah, su assist di Nainggolan, apre il piatto sinistro, ma non trova la porta.

73' Duris! Destro violento dalla distanza. Conclusione che però è centrale: Alisson blocca in due tempi.

72' Si invola Salah nello spazio in contropiede. L'egiziano si accentra sul sinistro ma perde il tempo per la battuta, scarica per il destro di Perotti che viene murato dalla difesa.

69' Ci prova il Viktoria a mettere la testa fuori dal guscio in questa seconda frazione di gioco, ma i cross dalle corsie laterali di Zeman e compagni non trovano pronti Duris e Krmencik in area di rigore.

66' Ennesima verticalizzazione di Paredes per Salah, ma la sfera è troppo lunga e Kozacik esce in presa.

63' Risponde il Viktoria, con la conclusione dalla distanza di Kopic che Alisson controlla. Primo cambio per la Roma, dentro Perotti al posto di Iturbe. Dentro anche Duris per gli ospiti: prende il posto di Kopic.

61' DZEKOOOOOO!!!! SEGNA SEMPRE LUI!!!!! EDIN DZEKO!!!! QUARTO GOL IN QUATTRO PARTITE!!!!! PERFETTO LO STACCO DI TESTA DEL BOSNIACO SU CROSS ALTRETTANTO PERFETTO DI RUDIGER. INCROCIA DZEKO, NON PUO' NULLA KOZACIK! 2-1 ROMA!

60' Si rintana nella propria trequarti il Viktoria. Paredes cerca Dzeko di prima intenzione, chiudono i centrali ospiti.

56' Strootman! Si libera sul secondo palo e calcia di prima intenzione di sinistro. Cicca la conclusione l'olandese, che non trova la porta.

55' Scatenato Iturbe. Va via a Mateju - già ammonito - che lo atterra da dietro. Poteva starci il secondo giallo, graziato il tre del Viktoria.

52' Ancora troneggiante Rudiger a centro area. Il tedesco prima commette fallo sull'iniziativa di Petrzela, poi si fa perdonare liberando l'area sulla punizione susseguente.

TRAVERSA DI PAREDES! PERFETTA, O QUASI, LA PUNIZIONE DELL'EX EMPOLI, CHE SI STAMPA SUL LEGNO CON KOZACIK CHE NON CI SAREBBE ARRIVATO.

49' Buono lo spunto di Iturbe: recupera palla e punta la porta. Fallo e punizione da buonissima posizione per il destro di Paredes.

47' Il primo sussulto della ripresa porta la firma di Emerson Palmieri che ci prova dalla distanza ma trova solo i guanti di Kozacik.

22.05 Tutto pronto per l'inizio della ripresa. Squadre in campo con il Viktoria che darà il via al secondo tempo.

21.52 Primo tempo dai due volti all'Olimpico, con la Roma che parte meglio ma si spegne alla distanza dopo il gol del vantaggio. Dzeko firma un eurogol, poi è Zeman ad impattare dopo nemmeno dieci minuti. La squadra di casa si spegne progressivamente, lasciando l'iniziativa agli ospiti, prima di tornare a pressare nel finale sfiorando il vantaggio con Dzeko per due volte, con Emerson ed infine Salah.

Fischio finale all'Olimpico! Termina 1-1 la prima frazione di gioco. A Dzeko ha risposto Zeman.

45' Palo di Salah! Lancio lungo di Rudiger, sbaglia la difesa del Viktoria, si inserisce perfettamente l'egiziano che resiste alla carica e calcia di sinistro, centrando la base del palo.

44' Dzeko! Altra clamorosa occasione per il bosniaco, tornato improvvisamente impreciso sotto porta. Nainggolan sponda perfettamente di testa per il compagno a rimorchio, che di prima a volo calcia in curva da ottima posizione e con tutta la porta spalancata davanti a sè.

42' Altra occasione per la Roma: Nainggolan stavolta trova il giusto spazio in area, ma non riesce a chiudere a rete. Sulla respinta della difesa c'è Emerson che però si vede murare la conclusione.

40' Prova a mettersi in proprio Bruno Peres, ma dopo l'accelerazione il suo cross è impreciso. Mugugna l'Olimpico.

37' Dzeko! Che occasione per la Roma! Splendida palla di Salah, classica, a giro, sul secondo palo. Il bosniaco c'arriva bene di testa, ma la girata è di poco a lato.

35' Notevolmente calati anche i ritmi della gara. La Roma non riesce più a trovare i varchi giusti sulla trequarti avversaria, con il Plzen che adesso si fa preferire nelle due fasi.

32' Si è notevolmente abbassato il baricentro della Roma. Il Viktoria ha molta facilità nell'impostazione della manovra, soprattutto sull'out mancino, dove Kovarik ha spesso molto spazio. Nell'occasione, bravo Rudiger a svettare di testa. Buona la prova del tedesco.

29' Contropiede della Roma. Si chiude bene la squadra di Spalletti sulla trequarti, trovando Nainggolan tra le linee che apre per Salah. L'egiziano punta l'avversario, si accentra sul piede a lui congeniale, ma calcia centralmente.

26' Prova Iturbe a scuotere la squadra di casa. L'argentino conquista un calcio di punizione sulla trequarti, ma la conclusione di Paredes è preda di Kozacik.

24' Splendida ripartenza del Viktoria: lancio lunghissimo con le mani del portiere che imbecca Kopic nello spazio. Chiude la difesa giallorossa in angolo.

21' Torna in avanti la Roma, prima con Iturbe che non raccoglie l'invito di Strootman, poi con Emerson che cerca Dzeko, ma il bosniaco viene anticipato in angolo.

18' ZEMAN!!!!! IL PAREGGIO DEL VIKTORIA PLZEN!!!! PERFETTA L'AZIONE DEGLI OSPITI, CHE ALLARGANO LA MANOVRA SULLA SINSITRA PER KOVARIK CHE PENNELLA AL CENTRO PER LA GIRATA DEL COMPAGNO CHE BATTE ALISSON! 1-1!

15' Altra occasione per la squadra di casa: lancia Strootman, il bosniaco si libera ancora perfettamente sul secondo palo e prova con il destro ad anticipare il portiere avversario, che però blocca centralmente.

13' Non c'è la reazione del Viktoria Plzen, insiste la Roma: sempre Dzeko si libera al limite dell'area e calcia col mancino. Stavolta la conclusione è centrale e debole.

11' DZEKO!!!!! UN GOL CLAMOROSO DEL BOSNIACO!!!! PAZZESCO GOL DI DZEKO!!!! SE NE VA SULLA DESTRA, FINTA IL CROSS E RIENTRA COL SINISTRO E, DA POSIZIONE DEFILATISSIMA, CENTRA COL MANCINO IL SETTE OPPOSTO! PAZZESCO! 1-0 ROMA!!!

10' Splendido lancio di prima di Paredes per Nainggolan, ma il belga una volta in area di rigore sbaglia scelta preferendo un pallonetto velleitario e poco preciso.

8' Si vedono gli ospiti sulla sinistra, sempre con Zeman. Il suo cross è velenoso, ma viene disinnescato dalla diagonale di Emerson Palmieri.

5' Ottima uscita di Rudiger palla al piede. Il tedesco, di prepotenza, sradica la sfera dai piedi di Zeman e fa ripartire l'azione.

2' Prima iniziativa della Roma sulla destra sull'asse Salah - Bruno Peres, ma il terzino brasiliano di casa viene contrato dal terzino avversario che guadagna anche la rimessa da fondo.

21.05 Roma che darà il via al match. Dzeko e Nainggolan sulla sfera.

21.00 Squadre pronte nel tunnel che precede il terreno di gioco. Cinque minuti e si parte.

20.50 Ultime battute per le gare delle 19 che sono in via di definizione. Un quarto d'ora all'inizio della gara dell'Olimpico, con le squadre che stanno rientrando negli spogliatoi.

20.40 Le immagini dall'Olimpico con le squadre impegnate negli ultimi esercizi in vista dell'inizio del match.

20.20 Squadre in campo per il riscaldamento pregara. Olimpico ancora semi vuoto.

20.05 Ufficiale anche la formazione del Viktoria Plzen. Queste le scelte del tecnico ospite.



Viktoria Plzen (4-2-3-1): Kozacik; Mateju, Hejda, Limbersky, Kovarik; Hrosovsky, Hromada; Petrzela, Kopic, Zeman; Krmencik.

19.55 Non c'è nemmeno Manolas. Il greco non ha recuperato nelle ultime ore dall'affaticamento muscolare e, in via precauzionale, salterà la sfida odierna. In dubbio, inoltre, per la sfida di Pescara.

19.50 Il tecnico della Roma non rinuncia a Salah, lasciando Perotti inizialmente in panchina. Altra, ennesima, occasione per Iturbe, mentre in difesa ci sono Bruno Peres ed Emerson sulle corsie laterali. Squadra capitolina a trazione decisamente anteriore.

19.45 E' da pochi minuti ufficiale la formazione della Roma scelta da Luciano Spalletti. Queste le scelte del tecnico toscano.



Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Rudiger, Fazio, Emerson; Strootman, Paredes; Iturbe, Nainggolan, Salah; Dzeko.

19.30 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale live ed di Roma-Viktoria Plzen, incontro valevole per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League 2016/17. La squadra di Spalletti va a caccia del primo posto nel girone, mentre i cechi proveranno a vincere per sperare in una qualificazione che sembra sempre più difficile da raggiungere. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Dopo il KO di Bergamo la Roma di Luciano Spalletti prova a ritrovare il sorriso e confermare il primato nel Gruppo E di Europa League. Giallorossi davanti a tutti con otto punti, con tre di vantaggio sull'Austria Vienna. Un pareggio basterebbe ai capitolini per conservare il primato, ma nella testa dei giocatori c'è soltanto la vittoria per provare a ripartire dopo la batosta dell'Atleti Azzurri d'Italia.

Di contro il Viktoria Plzen andrà a caccia di una difficilissima qualificazione. Per accedere al prossimo turno, i cechi dovranno vincere all'Olimpico e sperare in un pareggio tra Austria Vienna e Astra Giurgiu. Difficile, certamente, ma non impossibile, sebbene la squadra ospite non viva uno dei migliori momenti di forma della stagione.

Le ultime dai campi.

Luciano Spalletti deve rinunciare ad El Shaarawy a causa di un risentimento all’adduttore sinistro. Motivo per il quale alle spalle del solito Dzeko ci saranno Iturbe, Nainggolan e Perotti sulla trequarti. In mediana torna Paredes, con De Rossi che riposa e lascia spazio all'ex Empoli e a Strootman. In difesa Manolas e Fazio centrali, Rudiger e Juan Jesus davanto al portiere di coppa Alisson.

Risponde il Viktoria Plzen di Pivarnik con il classico 4-2-3-1. Davanti a Kozacik ci saranno ?ezník, Hubník, Hejda e Mat?j?. Hromada e Hrošovský compongono la cerniera centrale di centrocampo, mentre sulla trequarti agiranno Kopic, Ho?ava, Petržela. Il centravanti di riferimento sarà il classe ’93 Krmen?ík.

Probabili formazioni.

Roma (4-2-3-1): Alisson; Rüdiger, Manolas, Fazio, Jesus; Strootman, Paredes; Iturbe, Nainggolan, Perotti; Dzeko.



Viktoria Plze? (4-2-3-1): Kozá?ik; ?ezník, Hubník, Hejda, Mat?j?; Hromada, Hrošovský; Kopic, Ho?ava, Petržela; Krmen?ík.