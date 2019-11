Risultato Empoli 1-4 Milan in Serie A 2016/17: Poker rossonero al Castellani

Il Milan vince 4-1 contro l'Empoli: Suso, l'autogol di Costa e la doppietta di Lapadula regalano i tre punti ai rossoneri che, oltre a staccare la Roma in classifica, sfatano il tabù del Castellani (vittoria che mancava dal 9 marzo 2008). Per l’Empoli, fermo in classifica a quota 10, non basta il gol di Saponara. Per stasera è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

Doppietta di Lapadula, gol di Suso e autogol sfortunato di Costa per i rossoneri, per i padroni di

La squadra di Martusciello bene nel primo tempo, ma la supremazia dei rossoneri è prevalsa nel secondo.

FINISCE QUI

90' Traversa di Maccarone!

90' Ci saranno due minuti di recupero

88' Brutto fallo di Bellusci su Poli, giallo sacrosanto per il giocatore dell'Empoli

87' Angolo per il Milan

83' Esce Lapadula tra gli applausi e dentro Poli

82' Buon giro palla del Milan

80' Corner per l'Empoli: la difesa rossonera libera

78' Secondo cambio per Montella: fuori Pasalic, dentro Niang

76' GOOOOOL DEL MILAN, DOPPIETTA DI LAPADULA CHE CON IL MANCINO INSACCA IL RETE IL POKER ROSSONERO

E 4-1 PER IL MILAN

75' Gol di Pasalic annullato per fuorigioco

74' 'Sostituzione per l'Empoli: fuori Marilungo, in campo Gilardino

72' Sono calati i ritmi al Castellani, con il Milan che prova a gestire il risultato

Rivediamo i gol del Milan

Costa (autogol) 1-3

Suso 1-2

67' Secondo cambio per l'empoli: Dentro Tello fuori Krunic.

66' Dentro Zambelli fuori Veseli

64' GOOOO DEL MILAN, 3-1 PER I ROSSONERI: Bonaventura ne salta un paio e mette dentro un palla velenosa, Costa devia nella propria porta. 3-1 per il Milan

61'GOOOOL DEL MILAN CI PENSA SUSO: Assist di Abate dalla destra, conclusione di piatto per lo spagnolo che la piazza nell'angolino.

59' Sinistro alto, ma non di molto, di Pasalic

58' Fuorigioco di Saponara

57' Tiro da dimenticare per De Sciglio che addirittura finisce in fallo laterale

55' Sinistro di Suso, para Skorupski

55' Angolo per i rossoneri

53' Suso perde palla e poi commette fallo su Croce

53' Conclusione deviata di Kucka, ma il Milan rimane in attacco

53' Montella molto nervoso e ha mandato a scaldarsi sia Niang, ma soprattutto Paletta

53' Tiro cross di Paqual, nessun problema per Donnarumma

51' deviazione provvidenziale di Romagnoli sulla conclusione di Saponara che, molto probabilmente, era in posizione di fuorigioco

48' Bel recupero di Kucka e il Milan riparte in contropiede

47' Cross di Krunic, libera Abate

46' Milan molto più alto in difesa rispetto il primo tempo

45' Fallo di Lapadula su Croce

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO, prima palla giocata dal Milan

21.49 Nessun cambio per i due allenatori

21.48 Squadre di nuovo in campo

21.42 Bacca è a siviglia a vedere Sivglia-Valencia e non a vedere Empoli-Milan..

21.38 Gianluca Lapadula ha segnato 2 gol negli ultimi 37 minuti giocati in campionato.

Dopo i primi 45 minuti di recupero è 1-1 tra Empoli-Milan: al gol di Lapadula al 14' ha risposto subito Saponara al 16'. Meglio i toscani dei rossoneri sicuramente. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO

45' Gomez ferma in modo irregolare Maccarone, punizione per l'Empoli

45' Ci sarà un minuto di recupero

44' Pasalic prova la conclusione di testa, con un attimo di ritardo, manda la palla lontano dallo specchio della porta

43' Bellusci chiude su Lapadula, rimessa per i rossoneri

42' Altra ammonizione per il Milan, giallo per Bonaventura

21.27 L'Empoli non segnava in casa in campionato da 500 minuti giocati (12/09 - Crotone).

40' Suso prova il sinistro, la difesa dell'Empoli respinge

39' Altro fuorigioco dei giocatori del Milan

37' Gran punizione del numero 5 rossonero, ma Skorupski respinge bene. Angolo

36' Punizione dal limite per il Milan: giallo per Krunic che stende Bonaventura

35' Male il Milan, sia in attacco che ha costruito ben poco, ma soprattutto malissimo in difesa

34' SAPONARA SI MANGIA IL GOL DEL 2-1: azione bellissima dei toscani, l'ex del milan si trova tutto solo davanti a Donnarumma, ma il suo destro finisce alto

32' Paratona di Skorupski sulla conclusione di Suso

31' sinistro in spaccata di Abate, palla deviata in angolo

31' Secondo ammonito per il Milan: questa volta è kucka a prendere il giallo per aver fermato in modo falloso Croce

30' il Milan riparte in contropiede, Lapadula vede Suso e lo serve, ma lo spagnolo perde palla

27' Altro errore di De Sciglio che oggi non sta proprio in piedi

25' buona iniziativa di Bonaventura, ma il suo tiro viene respinto dalla difesa biancoblu

23' Altro errore di impostazione per il Milan questa volta con Locatelli e l'Empoli riparte in contropiede:Maccarone prova il pallonetto mandando alto

Rivediamo i gol:

Saponara

Lapadula

21' Destro deviato di Kucka, angolo per i rossoneri

18' Milan che guadagna una preziosa punizione

16' Il vantaggio del Milan dura solo un paio di minuti: Donnarumma sbaglia il reinvio, ne approfitta Saponara, che insacca a porta vuota.

16' GOOOOL DELL'EMPOLI A SEGNO CON SAPONARA

14' Assist dalla destra per Suso che di prima mette in mezzo Lapadula, l'ex Pescara insacca in rete il gol del vantaggio

14' GOOOOOOOOOL DEL MILAN, LAPADULA A SEGNO

14' Primo angolo per i rossoneri che si conclude con un nulla di fatto

14' Finalmente segnali da Milan, Lapadula recupera un pallone e fa partire il contropiede dei suoi.

13' Milan che fatica ad attaccare

12' Buona pressione per i toscani

11' Tiro complicato dalla lunga distanza per Pasqual, palla fuori

11' Empoli sempre in attacco. Colpo di testa sul fondo di Maccarone

9' Come detto primo cambio per Montella: dentro Kucka, fuori Mati Fernandez

8' Problemi fisico Mati Fernandez, Kucka è già pronto ad entrare

6' Possesso palla piuttosto lento per il Milan

6' Conclusione di Saponara, in due tempi para Donnarumma

5' Meglio l'Empoli del Milan in questi primi cinque minuti di gioco

3' Punizione per l'Empoli

3' Fallo di Romagnoli su Saponara e giallo per il centrale rossonero. A mio avviso cartellino eccessivo

2' CLAMOROSA PALLA GOLA PER IL MILAN: Maccarone tutto solo non inquadra la porta da posizione favorevole

2' Subito un paio di errori in fase di impostazione per il milan

1' Fallo a centrocampo di Krunic su Mati Fernandez

0' Pressing alto dell'Empoli

0-0 INIZIA EMPOLI - MILAN: prima palla giocata dai padroni di casa

20.43 Squadre in campo

20.41 Arbitro del match il sig. Calvarese della sezione di Teramo

20.38 Quanti giovani in campo per il Milan Età media di 23,6 anni

20.37 Adriano Galliani, ha parlato ai microfoni di Premium Sport:"Non lo so, prima delle partite non mi piace parlare. Certamente stiamo facendo bene, vediamo se riusciamo ad andare avanti con questa meravigliosa marcia di 2 punti a partita, che di solito ti porta in Champions. Ma mancano ancora venticinque partite, il traguardo è lontano".

20.33 Rivediamo le formazioni ufficiali di Empoli-Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Costa, Bellusci, Pasqual; Krunic, Dioussé, Croce; Saponara; Marilungo, Maccarone. A disposizione: Pugliesi, Pelagotti; Zambelli, Dimarco, Barba, Cosic, Mauri, Maiello, Pereira, Buchel, Tello, Gilardino. Allenatore: Martusciello.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Romagnoli, De Sciglio; Mati Fernandez; Locatelli, Pasalic; Suso, Lapadula, Bonaventura. A disposizione: Gabriel, Guarnone, Paletta, Zapata, Antonelli, Poli, Sosa, Kucka, Bertolacci, Honda, Luiz Adriano, Niang. Allenatore: Montella.

20.25 Manuel Locatelli a Premium Sport prima del match contro l’Empoli: "Siamo contenti della nostra prestazione nel derby, un po' meno del risultato. Abbiamo questa gara per rifarci, ce la metteremo tutta. Siamo una buona squadra, la classifica non è una sorpresa."

20.19 Il riscaldamento finale è già iniziato

20.18 Maccarone: "Abbiamo parlato e lavorato tutta settimana. Dobbiamo ripagare i tifosi, daremo tutto stasera".

20.14 L'arrivo dei giocatori del Milan al Castellani

20.12 Lo spogliatoio dell'Empoli

20.10 Il Milan è a quota 26 punti in 13 giornate: i rossoneri non facevano tanto bene dal 2011/12

20.01 Pillole statistiche: stasera prima sfida in panchina tra Martusciello e Montella in Serie A

19.54 L'undici scelto da Martusciello

(4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Costa, Bellusci, Pasqual; Krunic, Dioussé, Croce; Saponara; Marilungo, Maccarone. Allenatore: Martusciello.

19.49 Formazione ufficiale del Milan

(4-3-3) Donnarumma; Abate Gomez Romagnoli De Sciglio; Pasalic Locatelli Mati Fernandez; Suso Lapadula Bonaventura

19.43 Cari Amici lettori di Vavel Italia, buona giornata e benvenuti alla diretta scritta live ed di Empoli - Milan, secondo anticipo valido per la 14^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

Il Milan non si può più nascondere: i rossoneri sono al secondo posto a pari merito con la Roma, dietro solo alla capolista Juventus.

Brucia ancora la vittoria sfumata nel derby a causa del gol nel finale di Perisic, ma questa sera i rossoneri vogliono staccare quantomeno momentaneamente la Roma al secondo posto in classifica.

Non sarà semplice superare l'ostacolo Empoli, squadra che ha bisogno di punti salvezza. I toscani, dopo la pesante sconfitta per 4-0 nel derby contro la Fiorentina, vogliono tornare alla vittoria e allontanarsi dalla zona rossa della classifica.

Vincenzo Montella nelle prossime due gare (quella di questa sera e quella del prossimo turno con il Crotone in casa) non vuole sprecare occasioni prima dello scontro diretto con la Roma. Questa sera il tecnico campano punterà tutto su Lapadula: certo l'impiego dell’ex centravanti del Pescara, che sostituirà l'infortunato Bacca.

LE PAROLE DELLA VIGLIA

Vincenzo Montella: "Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo pensare a vincere una partita alla volta. Non ho fatto tabelle, nè ho visto i calendari della altre. So solo che c'è il derby di Roma domenica prossima. Cessione? Non ci penso, io devo pensare solo alla partita di domani. I ragazzi li vedo concentrati, hanno voglia di vincere e quindi dal mio punto di vista è il massimo per un allenatore".

Giovanni Martusciello: "Del Milan si temono le qualità individuali e l'organizzazione di squadra. Vediamo come i ragazzi hanno metabolizzato la sconfitta nel derby, ma li ho visto allenarsi bene in settimana. Post derby? C'è stato un confronto dove si è parlato del risultato pesante ma anche della prestazione positiva che abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo".

I CONVOCATI

Empoli non comunicato

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Gabriel, Guarnone.

DIFENSORI: Abate, Antonelli, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Zapata.

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa.

ATTACCANTI: Lapadula, Luiz Adriano, Niang, Suso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Martusciello conferma la stessa formazione vista nel derby contro la Fiorentina. 4-3-1-2: Skorupski in porta, Veseli e Pasqual sulle due corsie, Bellusci e Costa saranno i due centrali. A centrocampo troviamo Krunic, Diousse e Croce, con Saponara a supporto di Pucciarelli e Maccarone

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Costa, Bellusci, Pasqual; Krunic, Dioussé, Croce; Saponara; Pucciarelli, Maccarone. Allenatore: Martusciello

squalificati: nessuno

infortunati: Laurini, Machelidze

Vincenzo Montella recupera Romagnoli, ma, molto probabilmente, partirà dalla panchina. Spazio dunque a Gomez che affiancherà Paletta. In porta Donnarumma, Abate sulla destra e sulla corsia sinistra è favorito Antonelli su De Sciglio. Centrocampo insolito: Locatelli sarà affiancato da Pasalic e Mati Fernandez. In attacco Lapadula favorito su Luiz Adriano. Sul lato destro confermato Suso, sulla sinistra ci sarà l'avanzamento di Bonaventura nei tre davanti con Niang in panchina.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Paletta, Antonelli; Mati Fernandez; Locatelli, Pasalic; Suso, Lapadula, Bonaventura. All. Montella

squalificati: nessuno

infortunati: Bacca, Calabria, Montolivo, Vangioni

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

23° incontro in Serie A tra queste due squadre: solo due vittorie per i toscani a fronte di 13 successi rossoneri, sette i pareggi. Il Milan è l'unica avversaria – tra quelle affrontate più di tre volte in casa in Serie A – contro cui l'Empoli non è ancora riuscito a vincere al Castellani (sei pareggi e cinque sconfitte).

Il punteggio che si è ripetuto con maggior frequenza nei confronti tra Milan ed Empoli della massima serie, è la vittoria per 1-0 dei rossoneri (cinque volte, l'ultima nell'aprile 2004). Il Milan ha realizzato 10 reti negli ultimi cinque precedenti di Serie A con l'Empoli, due di media a partita.

Prima sfida tra Giovanni Martusciello e Vincenzo Montella da allenatori di Serie A, per il tecnico dell'Empoli sarà anche la prima contro il Milan.

Da allenatore, Montella non ha mai perso contro l'Empoli in A: una vittoria e due pareggi.

La compagine azzurra taglia il traguardo delle 400 partite in Serie A, una storia iniziata il 14 settembre 1986, con la vittoria per 1-0 a Firenze sull´Inter, rete decisiva di Marco Osio. Il bilancio dei toscani, ad oggi, vede 102 vittorie, 116 pareggi e 181 sconfitte, 381 reti segnate e 558 subite.

L´Empoli - peggior attacco della A 2016/17 con 6 soli gol realizzati - non segna in casa da 484´. Ultima rete azzurra firmata Costa al 56´ di Empoli-Crotone 2-1 del 12 settembre scorso. Poi si contano i restanti 34´ di quella gara e le intere contro Inter (0-2), Juventus (0-3), ChievoVerona e Roma (duplice 0-0) e Fiorentina (0-4).

