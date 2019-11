Roma - Milan in Serie A 2016/17 (1-0): Nainggolan segna il gol vittoria

La Roma batte il Milan per 1-0. Il gol della vittoria lo segna Nainggolan al 62'. Bene la squadra di Montella che ha tenuto testa ai giallorossi e per larghi tratti ha dominato il match. Roma più cinica. Niang ha sbagliato un rigore nel primo tempo. Per questa sera è tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia.

FINISCE QUI

92' Roma che chiude in avanti

90' Tiro di Mati Fernandez, para Szczesny

90' 3 minuti di recupero

87' Milan che è calato dopo il gol subito

85' cross in area, Strootman allontana.

85' Angolo per il Milan

84' Buon tiro di Locatelli, ma nessun problema per Szczesny

84' Ultimo cambio per il Milan: fuori Pasalic, dentro Honda

83' Giallo per Rudiger

81' Angolo per la Roma

80' Fuorigioco di Dzeko

78' Brutto fallo di Paletta su El Shaarawy. Giallo per il difensore rossonero

75' Va De Rossi direttamente sulla barriera

74' Punizione dal limite per la Roma, fallo di Locatelli su Dzeko

71' Secondo cambio per Montella: dentro Luiz Adriano, fuori Lapadula

Rivediamo il gol del vantaggio

67' Primo cambio per il Milan: fuori Bertolacci, dentro Mati Fernandez

66' Lancio al limite per Lapadula, anticipato da Rudiger

64' Tiro dalla distanza di De Rossi che finisce a lato della porta

Rivediamo il gol: Manolas servev Nainggolan che con un sinistro chirurgico insacca il rete il gol del vantaggio.

62' GOOOOOOOOOOL DELLA ROMA, LA SBLOCCA NAINGGOLAN



60' Cross di Emerson in area: svetta Nainggolan, ma non inquadra bene la porta

58' Cross di Perotti a cercare Džeko, Paletta anticipa il bosniaco

55' Angolo per la Roma che è ripartita bene in contropiede. Locatelli ferma Fazio e mette la palla in corner

54' Fallo su Bertolacci

52' Contropiede del Milan vanificato dal tiraccio di Pasalic

49' Fallo in attacco di Manolas

49' Dall'altra parte angolo per la Roma

48' Tiro di Suso, nessun problema per Szczesny

47' Roma che è partita forte come nel primo tempo

46' Traversone un po' telefonato di Emerson, Pasalic intuisce e intercetta la palla

45' Inizia il secondo tempo, primo possesso palla del Milan

22.06 squadre che rientrano in campo

Milan che ha sbagliato il rigore con Niang. Roma che aveva iniziato meglio la partita, ma si è persa nel corso del primo tempo.Inoltre ha perso Bruno Peres per infortunio. Giallorossi messi in difficoltà dalla squadra di Montella

FINISCE IL PRIMO TEMPO: 0-0 TRA ROMA - MILAN

47' Roma che finisce in avanti

45' Tre minuti di recupero

41' Primo cambio per la Roma: dentro El Shaarawy, fuori Bruno Peres

39' Problema al ginocchio per Peres che ha chiesto il cambio

37' Bruno Peres a terra

35' ROMA VICINO AL GOL: Lancio in profondità di Rudiger per Dzeko che incrocia col destro, palla che esce di pochissimo.

35' Grandissimo primo tempo del Milan, Roma dopo un buon avvio si è spenta

33' Grande intervento in chiusura di Fazio su Suso, rimessa laterale per il Milan

31' Buon momento del Milan

26' NIANG SBAGLIA IL RIGORE! Penalty pessimo del francese, Szczesny intuisce e para

26' Va niang

26' RIGOREEEE PER IL MILAN

23' Primo calcio d'angolo per il Milan

21' Altra chiusura provvidenziale di Paletta, altro angolo per i giallorossi

20' Roma che fa la partita, Milan che fa paura in contropiede

18' Giallo per Pasalic

17' MILAN VICINO AL GOL: Ripartenza veloce dei rossoneri, Suso mette in mezzo per Lapadula che non tocca il pallone quel tanto che basta per metterla dentro

16' Calcio di punizione per la Roma, fallo duro di De Sciglio su Bruno Peres.

12' Partita che si mantiene veloce

11' Il Milan fa fatica a costruire

8' Fuorigioco di Dzeko

7' Dall'altra parte, fallo in attacco di Lapadula

6' Fallo in attaco di Dzeko su Donnarumma

5' Altra punizione per la Roma partita sicuramente meglio del Milan

5' Milan che fa fatica a costruire

4' Perotti chiuso bene da Paletta. Secondo angolo per la Roma

2' Sugli sviluppi del corner, ci prova Fazio di testa. Il portiere rossonero para senza grosse difficoltà

1' Primo acuto di Dzeko, Donnarumma mette in angolo

1' Il Milan fa girare palla, ma incontra il pressing alto della Roma

0' Palla in mezzo, allontanato dalla difesa del Milan

0' Primo fallo di Bertolacci su Perotti

0' INIZIA ROMA-MILAN: Prima palla giocata dai padroni di casa

20.59 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo

20.54 45mila persone presenti all'Olimpico questa sera

20.46 La roma sta ultimando il proprio riscaldamento

20.43 Galliani: "Ci manca il centrocampo titolare, ma non cerchiamo alibi. Certo che mi piacerebbe tornare a Nyon".

20.40 La carica dei ragazzi del Milan

20.35 Gandini: "Contento di affrontare il Milan. Battiamolo e dopo penseremo alla Juventus. Il nostro vivaio uno dei migliori in Italia e in Europa. Con Marotta nessuna polemica".

20.31 I numeri della grande stagione fin'ora disputata da Dzeko

20.27 Rivediamo le formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; Emerson, De Rossi, Strootman, Peres; Nainggolan; Perotti, Dzeko

Panchina: Alisson, Greco, Vermaelen, Juan Jesus, Mario Rui, Seck, Gerson, Spinozzi, El Shaarawy, Iturbe.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Abate, Paletta, Romagnoli, DeSciglio, Pasalic, Locatelli, Bertolacci, Suso, Lapadula, Niang.

Panchina: Gabriel, Plizarri, Antonelli, Ely, Gomez, Vangioni, Zapata, Mati Fernandez, Sosa, Honda, Poli, Luiz Adriano.

20.18 Anche Emerson Palmieri è intervenuto ai microfoni di Milan TV: "E' una gara difficilissima contro il Milan che è una grande squadra. Dobbiamo essere umili per cercare di vincere oggi attraverso il nostro gioco. Tutti all'inizio non davano tra i primi posti il Milan, ma tutti noi calciatori sappiamo che è normale che una squadra che si chiama Milan sia in queste posizioni".

20.10 Le parole di Suso ai microfoni di Milan TV: "Penso che abbiamo fatto delle bella partite contro grandi squadre, oggi è ancora più importante perchè sono a pari punti con noi. Dovremo essere uniti. Loro sono fortissimi e hanno giocatori molto bravi, noi dobbiamo dare il massimo. Se sarà così avremo la possibilità di vincere questa partita".

20.05 La formazione ufficiale del Milan

(4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Pasalic, Locatelli, Bertolacci; Suso, Lapadula, Niang

20.02 La formazione ufficiale della Roma



(4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas, Emerson; De Rossi, Strootman; Peres, Nainggolan, Perotti; Dzeko.

All.: Spalletti



19.56 Manca poco più di un'ora all'inizio del match. Il Milan è arrivato all'Olimpico

19.51 La Roma è arrivata all'Olimpico

19.41 Vincenzo Montella a sorpresa sceglie Niang e non Honda.

19.38 Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed di Roma - Milan, ultimo posticipo valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

All'Olimpico scendono in campo due squadre al momento appaiate al secondo posto in classifica, alle spalle della sola Juventus. Un vero e proprio scontro diretto per capire chi potrà insidiare i bianconeri in vetta al campionato.

Il Milan arriva con tanta convinzione dopo il grande campionato disputato finora. Ma sarà una trasferta difficile per i rossoneri che si presenteranno senza Bacca e Bonaventura, meglio preservarli per la SuperCoppa del 23 dicembre contro la Juventus.

Accolto il ricorso per Strootman, annullata la squalifica e l'olandese sarà in campo contro il Milan. Invece non ci sarà Francesco Totti, bloccato da un virus influenzale. Roma che arriva dalla bella vittoria nel derby contro la Lazio.

A dirigere il big match l’arbitro Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Luciano Spalletti: "Leverei Montella al Milan perché Roma è casa sua, l'Olimpico è casa sua. Ci tornerà da allenatore e sarà un grande allenatore per la Roma. La Roma è stata costruita per vincere, è vero, al contrario del Milan".

Vincenzo Montella: "Voglio che la squadri arrivi a questa partita con gioia, si sono conquistati di giocare questa partita, vorrei che se la godessero e giocassero in maniera leggere. È tutto relativo, il calendario non determina nulla. L'importante è arrivare bene alle partite".

I CONVOCATI

Roma

PORTIERI: Alisson Becker, Wojciech Szczesny, Stefano Greco

DIFENSORI: Konstantinos Manolas, Emerson Palmieri, Mario Rui, Federico Fazio, Juan Jesus, Moustapha Seck, Thomas Vermaelen, Bruno Peres, Antonio Rudiger

CENTROCAMPISTI: Gerson, Emanuele Spinozzi, Kevin Strootman, Daniele De Rossi, Diego Perotti, Radja Nainggolan

ATTACCANTI: Stephan El Shaarawy, Edin Dzeko, Juan Manuel Iturbe

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Gabriel, Plizzari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, De Sciglio, Ely, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Mati Fernandez, Honda, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Lapadula, Luiz Adriano, Niang, Suso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

4-2-3-1 per la Roma. Dubbi sulla presenza in campo di Bruno Peres, a causa di un problema alla coscia sinistra rimediato a Bucarest contro l’Astra Giurgiu. Ieri il gioctore ha lavorato in gruppo, quindi se dovesse farcela potrebbe agire, con Nainggolan e Perotti, alle spalle di Džeko. A centrocampo la coppia formata da Strootman e De Rossi. In porta Sczçesny, difesa a quattro con Rudiger, Fazio, Manolas ed Emerson.

ROMA (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas, Emerson; De Rossi, Strootman; Peres, Nainggolan, Perotti; Dzeko.

All.: Spalletti

A disp.: Alisson, Lobont, Vermaelen, Seck, Jesus, Mario Rui, Gerson, Iturbe, El Shaarawy.

Indisponibili: Paredes, Salah, Florenzi, Totti

Solito 4-3-3 per il Milan e difesa tutta confermata: Donnarumma tra i pali, Abate e De Sciglio sulle fasce, Paletta e Romagnoli come coppia centrale. Come detto Montella dovrà rinunciare a Bonaventura, dunque in mediana agiranno Locatelli, Pasalic e Bertolacci. In attacco sarà, ancora una volta, Lapadula a guidare il tridente rossonero.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Locatelli, Pasalic, Bertolacci; Suso, Lapadula e Niang. Allenatore: V. Montella.

A disp.: Gabriel, Plizzari, Ely, Zapata, Gomez, Antonelli, Vangioni, M. Fernandez, Sosa, Poli, Honda, Luiz Adriano.



Squalificati: Kucka (1)

Indisponibili: Montolivo, Calabria, Bonaventura, Bacca

STATISTISCHE, PRECEDENTI E CURIOSITA'

La Roma ha il miglior attacco della Serie A (35), ed è la squadra che tira di più nello specchio (95 tiri).

ll Milan non perde da cinque giornate (quattro vittorie): è la striscia di imbattibilità aperta più lunga in questo campionato, al pari della Samp.

Ultima vittoria della Roma contro il Milan risale alla stagione 2013-2014: fu 2-0, siglata da Pjani?-Gervinho. I giallorossi hanno perso solo uno degli ultimi 11 incontri casalinghi di campionato con i rossoneri.

Stephan El Shaarawy è l'ex della sfida. In rossonero ha collezionato 83 presenze e 21 reti, mentre in giallorosso è arrivato a quota 29 presenze e 10 gol.

Gianluca Lapadula ha segnato quattro gol nelle ultime quattro presenze in A

Qualora la Roma dovesse battere il Milan, Luciano Spalletti conquisterebbe la sua vittoria numero 150 da allenatore della squadra capitolina. In 270 partite, infatti, il tecnico di Certaldo vanta uno score complessivo di 149 successi, 65 pareggi e 56 sconfitte.

[statistiche Opta]