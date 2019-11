Juventus, regina di Supercoppa

Juventus - Milan non è mai una partita qualunque, in più, se assegna un titolo come la Supercoppa Italiana, diventa ancora più speciale. I bianconeri ed i rossoneri sono infatti le due squadre ad aver il maggior numero di Supercoppe in bacheca, anche se tra loro si sono giocate il trofeo solo una volta. Qua andremo a ricordare tutte e sette le vittorie della Juventus in questa competizione.

Il Giant Stadium

L'unica partita tra Juventus e Milan in Supercoppa si è disputata in terra americana nell'estate 2003. Le due squadre, bianconeri campioni d'Italia e rossoneri vincitori della Coppa Italia, si affrontarono nel vecchio tempio del football americano, il Giants Stadium. Davanti agli oltre 50mila spettatori si giocarono la coppa la Juventus del Lippi bis contro il Milan di Ancelotti, rispettivamente guidate da Alessandro Del Piero e Paolo Maldini. Al termine dei canonici novanta minuti il risultato era ancora sullo 0-0, ma sul finire del primo tempo supplementare accadde di tutto. Al minuto 105, Brocchi battè un calcio d'angolo, in mezzo all'area Tacchinardi trascinò a terra Ambrosini e Collina decretò il calcio di rigore: sul dischetto ci andò Pirlo che beffò Buffon con un sublime cucchiaio. I bianconeri, però, ripartirono subito all'attacco, consci che, con la regola allora in atto del silver goal, avrebbero perso se il primo tempo fosse finito così. Nedved mise quindi una palla sul secondo palo pescando Legrottaglie, colpevolmente lasciato solo, che colpì di testa, Abbiati fu bravo a respingere la palla ma non potè nulla sul tap-in vincente di David Trezeguet. Si andò così ai rigori dove risultò decisivo l'errore di Brocchi, grazie al quale i bianconeri vinsero la coppa.

Le altre vittorie

La prima Supercoppa targata Juventus è del 1996, su base del campionato 94/95, quando era in vigore l'epoca delle sette sorelle. E' proprio contro la più nostalgica di quelle sorelle che i bianconeri misero in bacheca la prima Supercoppa: il Parma di Nevio Scala. A decidere la partita in favore dei futuri campioni d'Europa è un gol di Vialli alla mezz'ora del primo tempo. Passa un anno e mezzo ed i bianconeri tornano a giocare e vincere la Supercoppa, questa volta contro il Vicenza di Guidolin. La partita è una delle più facili vittorie bianconere, finita 3-0 con la doppietta di Filippo Inzaghi ed il gol di Antonio Conte. Nel 2002 arriva la terza vittoria, ancora contro il Parma. La partita si disputa a Tripoli e fu più combattuta della precedente contro gli emiliani. Apre le marcature Del Piero con una conclusione di punta dopo una bella combinazione con Salas, ma nel secondo tempo, Di Vaio, pareggia i conti. Il pareggio però dura solo nove minuti perchè a riportare in vantaggio i bianconeri è ancora Del Piero che stavolta sfrutta alla grande il cross basso di Marcelo Zalayeta per battere Bucci.

Del Piero e Zalayeta festeggiano dopo il 2-1 | Photo: Youtube

Da quella Supercoppa, la Juventus affrontò l'inferno di Calciopoli e della retrocessione, ma anche il paradiso della rinascita con l'ex capitano Antonio Conte sulla panchina. I bianconeri tornano quindi a vincere una Supercoppa nel 2012 contro il Napoli, una partita che passerà alla storia per essere stata la prima ad avere i due arbitri di porta e anche per le polemiche post-partita, quando i partenopei decisero di non partecipare alla premiazione per protesta. Passa un anno e la Juve ottiene la più larga vittoria nella competizione, stavolta contro la Lazio. Allo stadio Olimpico di Roma non c'è storia e i bianconeri banchettano sui biancocelesti vincendo per 4-0.

L'ultima vittoria è quella dello scorso anno, sempre contro la Lazio, quando a deciderla furono le reti dei nuovi arrivati Mandzukic e Dybala.