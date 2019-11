Juventus - Bologna: i precedenti

Dopo la sosta natalizia torna finalmente la Serie A ed i campioni d'Italia dovranno vedersela con il Bologna di Donadoni. La sfida è ostica, sia perché viene dopo una lunga sosta che ha spezzato il ritmo dei giocatori, sia perché le squadre dell'allenatore bergamasco hanno sempre messo in difficoltà le big del nostro campionato. L'anno scorso il Bologna fermò la striscia di quindici vittorie consecutive e questa volta proverà ad ottenere il bottino pieno per rilanciarsi in campionato ed allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Dominio Juve

I precedenti, come spesso accade con la Juventus, parlano chiaro. I bianconeri hanno vinto 80 dei 173 confronti avuti contro il Bologna in tutte le competizioni, in Serie A vantano invece 67 successi su 138 incontri. Solo 23 le vittorie dei rossoblu nel campionato italiano, mentre 48 sono i pareggi. L'ultima vittoria dei bolognesi risale al 26 Febbraio 2011 in casa dei bianconeri, allora era ancora lo Stadio Olimpico, grazie alla doppietta dell'ex di turno, Marco Di Vaio che mise a segno due splendidi gol sfruttando la sua velocità e la precisione del proprio tiro.

Da quella sera del mese degli innamorati, il Bologna ha raccolto solo altri tre punti, frutto di altrettanti pareggi, incassando sei sconfitte e raccogliendo quattordici volte il pallone nella propria rete. D'altro canto, però, la Juventus non ha mai dilagato negli ultimi anni vincendo al massimo con due gol di scarto, l'ultima nel 3-1 nel girone d'andata della scorsa stagione dove Morata, Dybala e Khedira hanno ribaltato l'iniziale svantaggio targato Mounier.

La Serie B

Le due squadre si sono affrontate anche nel periodo che contraddistingue la parte più brutta della storia juventina: l'anno in Serie B. Nella stagione in cadetteria i bianconeri fecero bottino pieno vincendo per 1-0 allo stadio Dall'Ara e 3-1 all'Olimpico, nella partita che avvicinerà il ritorno in Serie A a Del Piero e compagni. Anche in quell'occasione, come nel 3-1 dello scorso anno, ad andare in vantaggio sono stati i felsinei grazie al gol di Bellucci, poi rimontato dalla doppietta di capitan Del Piero e dal gol finale di David Trezeguet.

L'arbitro

Ad arbitrare la sfida tra sabaudi e felsinei sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Con la Juventus, Mariani, ha solo il precedente contro il Cagliari di questa stagione finito con un comodo 4-0 per i bianconeri, mentre ha una storia certamente più lunga con i rossoblu. L'arbitro di Aprilia ha diretto il Bologna per ben sei volte con un bilancio che recita due vittorie, un pareggio e tre sconfitte per i felsinei. I tre ko si sono registrati proprio nelle ultime partite dirette da Mariani contro Atalanta, Empoli e la semifinale playoff del 2015 contro l'Avellino che però non interferì con il passaggio del turno dei rossoblu.