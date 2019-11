Roma, il ds Massara cerca l'attaccante in Inghilterra

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, è partito alla volta di Londra alla ricerca di un esterno d’attacco da regalare a Luciano Spalletti per la seconda metà di stagione. Con Mohamed Salah impegnato in Coppa d’Africa con il suo Egitto e la cessione di Juan Manuel Iturbe al Torino, è necessario puntellare la rosa in quello specifico ruolo. Dopo aver incassato il rifiuto di Jesè Rodriguez, la società giallorossa ha deciso di cambiare rotta, direzione Inghilterra. I nomi più caldi al momento sono due.

Il primo è quello di Charly Musonda classe 1996 di proprietà del Chelsea. Di nazionalità belga, ha passato gli ultimi 6 mesi in prestito a Siviglia, sponda Betis, con cui ha sommato 8 presenze in Liga, partendo da titolare solamente una volta. Il padre ha dichiarato in settimana: “Le opzioni sono due: o resta al Chelsea o fino a fine stagione o va alla Roma in prestito”. Di piede destro, può giocare su entrambe le fasce ed ha una predilezione verso l’uno contro uno e la giocata ad effetto ed è considerato uno dei prospetti più interessanti prodotti dalla florida scuola fiamminga.

Il secondo nome ha più esperienza, seppur giovanissimo anche lui, Gerard Deulofeu. Catalano, classe 1994, funambolo anche lui, è cresciuto nella cantera del Barcellona ed ha debuttato in prima squadra il 29 ottobre 2011, in Liga, per poi trovare l’esordio anche in Champions League un mese più tardi. Poi il prestito all’Everton, con cui ha disputato una buona stagione, meno spazio, invece, nell'esperienza al Siviglia. A fine stagione ha festeggiato la conquista dell’Europa League, anche se ha collezionato presenze solo nella fase a gironi. A seguire, il ritorno all’Everton nell’estate 2015, questa volta a titolo definitivo. Sembrava fatta per un suo passaggio al Milan, ma il rifiuto dei Toffees ad una soluzione di prestito ha fatto arenare la trattativa. A Liverpool è sbarcato il giovane Lookman dal Charlton e quindi si cercherà di sistemare Deulofeu in maniera definitiva, o con un obbligo di riscatto a giugno.

Luciano Spalletti ha dichiarato che chi parte deve essere sostituito, perciò la missione inglese di Massara porterà in dote il nuovo attaccante della Roma.