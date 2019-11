Milan - Cagliari in Serie A 2016/17 (1-0): Il Milan vince grazie a Bacca

Il Milan vince contro il Cagliari per 1-0: ma quanta sofferenza per i rossoneri che la sbloccano solo sul finire con Bacca. Per oggi è davvero tutto, un saluto e una buona serata da Radice Arianna

FINISCE QUI, IL MILAN VINCE 1-0 CONTRO IL CAGLIARI

94' Rosso per Bruno Alves: il difensore atterra Bacca al limite dell'area. Punizione per il Milan

90' Saranno ben cinque minuti di recupero

87' GOOOOOOOL DEL MILAN, SI SBLOCCA FINALMENTE BACCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA: il colombiano, servito splendidamente da Lapadula insacca in rete il gol del 1-0

84' Altra palla persa per il Milan

83' Ennesimo cross di Suso, ma come è successo nelle azioni precedenti, nessuno riesce a toccare la palla per metterla in rete.

81' Tiro alto di Dessena

79' Terzo ed ultimo cambio per il Milan: fuori Pasalic e dentro Lapadula. rossoneri ora con il 4-2-4

78' Tiro a giro di Locatelli, il portiere rossoblu para

78' Tiro dalla distanza per Suso, Rafael si distende e mette in corner

77' Secondo cambio per il Cagliari: dentro Joao Pedro e fuori Farias

75' Sta aumentando la pressione del Milan, il Cagliari fatica ad uscire

72' Palla che finisce tra le mani di Rafael

72' Altro angolo per il Milan

72' Rastelli effettua il primo cambio: dentro l'ex Borriello e fuori Sau

70' Punizione per il Milan

68' Milan che è difficoltà

67' IL CAGLIARI SEGNA..MA VIENE FISCHIATO FUORIGIOCO: giusta chiamata, forse un filo in ritardo, dell'assistente

66' Altra occasione per i rossoneri, questa volta con Locatelli da fuori, ma la palla termina di qualche metro lontana dallo specchio della porta

66' Milan che spesso perde il tempo di gioco

65' Milan prova distendersi, tiro murato di Suso

64' Secondo cambio per il Milan: fuori Bonaventura e dentro di Bertolacci

63' Bella conclusione di Niang, ma finisce fuori

61' Abate intanto è in panchina insieme ai suoi compagni

59' Altro cross interessante di Suso, ma nemmeno questa volta, nessuno dei suoi compagni ci arriva

56' Paletta prova il tiro dalla distanza, ma finisce alto

55' Milan quest'oggi non azzecca una scelta in attacco

53' Tiro da dimenticare per Bonaventura

52' Paletta si guadagna un'altro corner

51' Angolo per il Milan

49' Cross splendido di Suso, ne Bacca e ne Niang ci arrivano e la palla si perde sul fondo.

48 Tiro al volo di Dessena, palla che finisce di poco alta sopra la traversa

48' Fuorigioco di Bacca e il Cagliari riparte subito in contropiede

46' Brutta entrata su Niang, ma l'arbitro non fischia nulla. A terra ancora in francese

46' Bel cross di Suso, ma Rafael anticipa Bacca e fa sua la sfera di gioco

46' Oltre 31 000 mila tifosi presenti oggi a San Siro

45' Intanto Lapadula, Poli e Bertolacci vanno a scaldarsi

45' Inizia il secondo tempo, prima palla giocata dal Milan

19.05 Nessun cambio

19.04 Per il momento, forte contusione per Abate

19.00 Le statistiche di questo primo

18.54 Locatelli: "Dobbiamo essere più cinici. Vorrei festeggiare il compleanno con una vittoria".

Finisce 0-0 tra Milan e Cagliari: i rossoneri bene nei primi minuti, ma stanno faticando a sbloccare la partita, il Cagliari attento dietro e bravo a ripartire. A tra poco per il secondo tempo

46' TIRACCIO DI NIANG: tiro da dimenticare per il francese che addirittura termina in fallo laterale.

46' Milan che chiude in attacco

45' Cagliari in attacco e si guadagna un prezioso corner

45' Ci saranno due minuti di recupero

43' Esce Rafael con i pugni direttamente sui piedi di Locatelli che calcia al volo: tiro deviato e nuovamente corner per i padroni di casa

43' ennesimo angolo per il Milan

41' Rossoneri che rinconquistano subito palla e vanno poi al tiro con Suso, palla deviata, nessun problema per Rafael

40' Al Milan manca sempre l'ultimo tocco, Cagliari che riparte

38' Bonaventura viene fermato dalla difesa cagliaritana che riparte poi in contropiede. Tiro deviato di Sau, angolo per il Cagliari

37' Milan sempre in attacco

34' Ennesima palla persa del Milan in contropiede. Montella dalla panchina predica calma

32' Fallo in attacco di Bacca

30' Altro angolo per il Milan

29' Dall'altra parte Farias commette fallo in attacco su Antonelli

28' Va Bonaventura, ma non inquadra la porta e la palla si perde sul fondo

27' Punizione dal limite per il Milan. Steso Bacca al limite

26' Abate lascia il campo, al suo posto Antonelli che andrà sulla fascia sinistra. Scala sulla destra De Sciglio

25' CAGLIARI VICINO AL GOL: conclusione in corsa di Barella, Donnarumma si distende e devia in corner!

23' Abate zoppicante lascia il campo. Cambio in arrivo?

22' A terra Abate per un colpo al ginocchio sinistro. Il terzino rossonero vuole i medici del Milan in campo

' Tiro da dimenticare per Bonaventura

19' Possesso di palla prolungato per il Milan

15' Tiro di potenza per Niang da fuori area, palla alta

13' Cross di Sau, una deviazione permetta la facile parata a Donnarumma

12' Il Cagliari prova a farsi vedere in attacco

11' Tiro da dimenticare per Carlos Bacca che pecca di egoismo

9' Gran triangolo tra Niang e Bonaventura, il francese poi serve Bacca, ma il colombiano è in fuorigioco

7' Pressing alto dei rossoneri

6' La difesa del Cagliari allontana, ma il Milan riconquista palla e rimane dunque in attacco

5' Bonaventura si guadagna un'altro corner

5' Altro angolo per il Milan

4' E' la squadra di casa a fare la partita

2' ALTRA OCCASIONE PER IL MILAN: Bacca prova un tiro di interno, la palla finisce alla sinistra del palo

1' ROMAGNOLI VICINO AL GOL: Dagli sviluppi dell'angolo, il centrale rossonero per poco non trova la rete del vantaggio

1' Primo angolo per il Milan

0-0 MILAN CAGLIARI E' INIZIATA: primo possesso palla per i rossoblu

17.56 Squadre in campo

17.50 Galliani: "La classifica per Champions e Europa League la determineranno i confronti diretti. Donnarumma ha un contratto da rispettare e rimarrà con noi".

17.41 Il tecnico del Cagliari è intervenuto prima dell'inizio del match: "Siamo una neopromossa. Abbiamo 23 punti. Sento spesso critiche nei nostri confronti".

17.37 Massimo Rastelli sfiderà per la prima volta il Milan in veste di allenatore

17.30 Squadre in campo per ultimare il riscaldamento

17.24 Mario Pasalic è stato intervistato ai microfoni di Milan TV: "Vogliamo continuare sulla strada che stavamo percorrendo nel 2016 e vogliamo continuare a giocare come nelle ultime gare e lottare per l'Europa. Siamo concentrati sulla partita di oggi, perchè anche se siamo favoriti, sara difficile. Chi deve temere il Milan del Cagliari? Noi dobbiamo pensare a noi stessi e non agli altri".

17.16 Rivediamo le formazioni ufficiali

Milan: Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Pasalic, Locatelli, Bonaventura; Suso, Bacca, Niang.

Panchina: Gabriel, Plizzari, Antonelli, Calabria, Ely, Gomez, Zapata, Bertolacci, Honda, Poli, Sosa, Lapadula.

Cagliari: Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Bruno Alves, Capuano; Isla, Di Gennaro, Dessena (C); Barella; Sau, Farias

17.11 L'arrivo dei giocatori del Milan a San Siro

17.06 Lo spogliatoio del Cagliari

17.03 Ed ecco la formazione del Cagliari: Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Bruno Alves, Capuano; Isla, Di Gennaro, Dessena (C); Barella; Sau, Farias

16.58 La formazione ufficiale del Milan: Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Pasalic, Locatelli, Bonaventura; Suso, Bacca, Niang.

16.55 Cari Amici lettori di Vavel Italia, buongiorno e benvenuti alla diretta scritta, live ed di Milan - Cagliari, match valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

Dopo aver conquistato la Supercoppa italiana contro la Juventus, il Milan riapre l'anno a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri vogliono tornare a vincere in campionato e riprendere la marcia per verso un piazzamento europeo.

Il Milan è da Europa League o addirittura da Champions?

Vincenzo Montella dovrà fare a meno di Juraj Kucka: il centrocampista slovacco ha rimediato una botta al ginocchio in allenamento nei giorni scorsi e non è stato convocato per la partita di oggi. Al suo posto giocherà l'eroe di Doha, Mario Pasalic.

Oggi pomeriggio a San Siro arriva il Cagliari di Rastelli: i rossoblu sono reduci dalla vittoria in rimonta contro il Sassuolo e vogliono ripetere l'impresa a San Siro, dove sconfissero l'Inter di De Boer. Recuperato Borriello.

L'arbitro del match sarà il signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Marrazzo e Vivenzi, dagli addizionali Calvarese e Manganiello e dal quarto uomo Ranghetti.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "La Supercoppa era uno degli obiettivi, ma ora è alle spalle. Il prossimo obiettivo passa per la gara di domani. Sono state grande emozioni, che dobbiamo ricordare, ma dobbiamo mettercele alle spalle".

Massimo Rastelli: "Borriello è recuperato in parte, ma è convocato. Il Ritiro? Era già concordato prima delle vacanze. Opereremo in base a eventuali partenze e scegliendo giocatori che ci possano dare qualcosa in più".

CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Gabriel, Plizzari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Calabria, De Sciglio, Ely, Gomez, Paletta, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Honda, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Lapadula, Niang, Suso.

Cagliari

Portieri: Colombo, Crosta e Rafael;

Difensori: Bittante, Bruno Alves, Capuano, Ceppitelli, Isla, Murru, Pisacane, Salamon;

Centrocampisti: Barella, Dessena, Di Gennaro, Joao Pedro, Munari, Tachtsidis;

Attaccanti: Borriello, Farias, Giannetti, Sau.

PROBABILE FORMAZIONE

Formazione praticamente già fatta per Montella: Donnarumma tra i pali, Abate e De Sciglio sulle fasce, Paletta e Romagnoli al centro della difesa. Al posto dell’infortunato Kucka giocherà Mario Pasalic. Il croato del Chelsea affiancherà Manuel Locatelli e Jack Bonaventura. In attacco tornerà il tridente pesante composto da Suso, Bacca e Niang.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Pasalic, Locatelli, Bonaventura; Suso, Bacca, Niang. Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Montolivo, Mati Fernandez, Kucka

Non convocato Storari (prossimo all'addio) ed al suo posto giocherà Rafael. Difesa a quattro con Pisacane, Bruno Alves, Salamon, e Murru. In mediana agiranno Isla, Di Gennaro e Dessena. Dietro alla coppia d'attacco Sau e Farias ci sarà Joao Pedro. Recuperato Borriello, ma dovrebbe partire dalla panchina. Assenti Ionita e Melchiorri per infortunio e Padoin per squalifica.

(4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Bruno Alves, Salamon, Murru; Isla, Di Gennaro, Dessena; Joao Pedro; Sau, Farias. Allenatore: Massimo Rastelli

Squalificati: Padoin (1)

Indisponibili: Ionita, Melchiorri, Storari

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

L'ultimo precedente a San Siro tra Milan e Cagliari risale a due anni fa, stagione 2014/15. Era il 21 marzo 2015 e i rossoneri allenati da Pippo Inzaghi si imposero per 3-1 con reti dei francesi Menez e Mexes.

Il Milan è imbattuto contro il Cagliari nel massimo campionato da 25 incontri (19V, 6N), l’ultima vittoria dei sardi risale all’ottobre del 1998: 1-0

Il Cagliari ha subito 42 gol finora: è già il dato peggiore in un girone d'andata da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05).

I rossoneri non hanno segnato gol negli ultimi due match di campionato contro Roma e Atalanta, dopo che nelle precedenti cinque partite avevano segnato in media 2.2 reti a partita.

In trasferta i sardi hanno conquistato un solo punto nelle ultime cinque partite, e subito 13 gol in questo parziale.

[statistiche Opta]