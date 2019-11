Juve, i precedenti in Coppa Italia contro l'Atalanta

La Juventus è tornata a giocare in campionato esattamente come aveva lasciato prima della trasferta di Doha, ovvero con una vittoria. Questa volta la vittima è stata il Bologna, ma i bianconeri devono velocemente passare oltre e guardare a mercoledì sera quando giocheranno la prima partita di Coppa Italia della stagione contro l'Atalanta.

I bianconeri sono i campioni uscenti della competizione, ma l'ultima volta che hanno incontrato i bergamaschi sono stati eliminati. La stagione era la 2004-2005 e ai quei tempi c'era in vigore ancora il vecchio regolamento della Coppa Italia che comprendeva partite di andata e ritorno sin dagli ottavi di finale per decretare la squadra che passava il turno. Il mattatore di quella sfida fu decisamente un ventenne Andrea Lazzari, ora in forza al Pisa, che nell'arco della doppia sfida segnò ben cinque reti ai bianconeri decretandone l'eliminazione. All'Atleti Azzurri d'Italia gli orobici si imposero con un secco 2-0, mentre allo stadio Delle Alpi la partita finì con un pirotecnico 3-3 con Lazzari che rispose colpo su colpo alle reti bianconere, siglando peraltro l'ultimo gol in pieno recupero, strozzando in gola l'urlo di gioia dei tifosi juventini.

Le due squadre in totale si sono incontrate per altre 10 volte e questa volta la storia sorride agli avversari dei sabaudi, anche se infondo i bianconeri hanno conquistato la qualificazione quattro volte su sei tentativi. Il bilancio degli incontri parla di un Atleti Azzurri d'Italia inviolabile per la Juventus che nella casa dei bergamaschi ha raccolto cinque pareggi, tre sconfitte e nessuna vittoria. Tutto si ribalta in casa dei bianconeri dove è l'Atalanta a non aver mai trovato il successo a fronte di tre vittorie dei bianconeri ed un solo pareggio, quello documentato sopra.

Un altro incontro recente, quindi di questo millennio, riguarda i quarti di finale della Coppa Italia 2001-2002 ed in quel caso fu la Juventus a guadagnarsi il passaggio in semifinale, arrivando poi fino in fondo alla competizione perdendo all'atto finale contro il Parma di Pietro Carmignani. Nell'andata del Delle Alpi i bianconeri si imposero per 4-2 grazie ai tre gol di Nicola Amoruso ed alla rete di Zalayeta in risposta al momentaneo vantaggio nerazzurro siglato in rovesciata da Colombo ed alla seconda rete di Berretta. Al ritorno fu decisivo il gol del Panteron Zalayeta in apertura di incontro che mise al sicuro il passaggio del turno dalla rimonta bergamasca.