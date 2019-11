Risultato Milan - Torino in Coppa Italia 2016/17

Il Milan vola ai quarti di finale: tra due settimane sarà Juventus-Milan allo Juventus Stadium.Un successo in rimonta per la squadra rossonera: Belotti al 26' aveva portato in avanti i granata, ma nel secondo tempo è uscito il Milan che in tre minuti ha ribaltato il risultato con Kucka e Bonaventura. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia.

FINISCE QUI, IL MILAN VINCE 2-1 ED ELIMINA IL TORINO

96' Punizione per il Torino

94' Corner per il Milan

93' COSA SI E' MANGIATO LAPADULA: TUTTO SOLO, CON FREDDEZZA, MANDA A VUOTO HART MA NON RIESCE A METTERLA DENTRO. INCREDIBILE

92' Tutto avanti il Torino

91' Punizione interessante per il Torino

90' Saranno ben 7 i minuti di recupero

87' Ultimo cambio anche per il Milan: dentro Locatelli, fuori Sosa

86' ESPULSIONE DI BARRECA PER DOPPIO GIALLO

83' Clamoroso errore di Bonaventura a tu per tu con Hart: palla che finsice in tribuna

80' Terzo ed ultimo cambio per il Torino: fuori Valdifiori, dentro Obi

79' Secondo cambio per il Milan: fuori Kucka, dentro Pasalic.

78' Primo cambio per Montella: Calabria prende il posto di Abate.

77' Ammonizione per Abate

70' Secondo cambio per il Toro: fuori Baselli, dentro Maxi Lopez.

68' Occasione per il pareggio del Torino: Donnarumma respinge il tiro di Belotti

65' Primo cambio per Mihajlovic: Boye prende il posto di Iturbe

Nel giro di tre minuti il Milan ribalta il risultato: tocco in mezzo di Suso, il numero 5 rossonero ci arriva e mette in rete il gol del 2-1

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, BONAVENTURA FIRMA IL 2-1

Rivediamo il gol: Inserimento perfetto di Kucka che sbuca sul secondo palo e insacca in rete il gol del pareggio

60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, KUCKA PAREGGIA I CONTI

59' Altro angolo per i rossoneri

58' Corner per il Milan che prova a spingere

56' Cartellino giallo per Barreca che ha fermato in modo irregolare Suso

54' Angolo per il Milan, Kucka prolunga di testa, ma nessuno dei suoi compagni ci arriva

51' Hart rimane in campo ed il gioco riprende

48'Giallo per Lapadula. Dispiaciuto per il contatto fortuito con Hart che rimane a terra

47' Lapadula travolge Hart

46' Ancora Torino con Iturbe, ma Donnarumma è attento e fa sua la sfera di gioco

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO

22.04 Squadre in campo

Finisce il primo tempo con il Torino in avanti 1-0 sul Milan. A segno con Belotti al 26'. A tra poco per il secondo tempo

45' Ci saranno due minuti di recupero

42' Cross potente di Suso, Hart va in presa sicura

42' Altra conclusione di Kucka, ma questa volta finisce di molti metri lontana dalla porta

41' Torino che ha sicuramente una marcia in più

40' Troppo lento il giropalla del Milan ed il Torino rinconquista palla

38' Fallo in attacco di Kucka

38' Deviazione della barriera, palla in angolo

37' Calcio di punizione per il Milan

36' Chiusura perfetta di Moretti su Lapadula

35' Al Milan stanno mancando gli inserimenti del centrocampo

34' MILAN VICINO AL PARI: Conclusione di forza di Kucka, palla che sfiora il palo esterno

34' Angolo per il Milan

Intanto rivediamo il gol del vantaggio del Torino

32' Baselli a terra, gioco fermo

31' Conclusione di testa di Lapadula, ma finisce lontano dalla porta

29' Torino vicino al 2-0, altro corner. Milan che ha subito il colpo

Rivediamo il gol:contropiede del Torino, Benassi serve perfettamente Belotti che batte Donnarumma ed insacca in rete l'1-0.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL TORINO, A SEGNO CON BELOTTI

25' PERICOLOSO MILAN: Erroraccio di Barreca, campo aperto per bonaventura ma si fa recuperare dallo stesso difensore

24' Spinge il Torino e si guadagna un'altro corner

22' Ghiotta occasione per il Torino, ma Iturbe sbaglia il controllo e la palla si perde sul fondo

dalla distanza

20' Fuorigioco di Iturbe

17'Il terzino rossonero rientra in campo

16' Gioco fermo per un colpo alla testa subito da De Sciglio

14' Benassi va al tiro da pochi metri deviato in angolo da Gomez

13' Entrata dura di Paletta su Belotti, fallo in favore del Torino

11'Dall'altra parte conclusione murata a Baselli!

11' Conclusione debole di Lapadula, nessun problema per Hart. L'ex Pescara però lamenta di essere stato spinto al momento del tiro. Russo lascia correre

10' Fallo in attacco di Paletta

9'Arriva anche il primo corner per il Milan

8' Cross di Suso dalla destra, ma la palla si perde sul fondo

7'Chiusura sontuosa di Paletta su Iturbe

7' Pressing alto dei giocatori del Milan

5' Altro corner per i granata che hanno in mano il pallino del gioco

5' Deviazione di Bonaventura di testa e primo angolo in favore del Torino

4' Ci andrà Ljajic

4' Punizione dal limite per i granata

3' Torino che ha riconquistato palla e riparte in contropiede

2' Fallo a centrocampo di De Silvestri. Il Milan può farsi vedere in attacco

1' Torino in attacco

INIZIA MILAN TORINO

20.58 Squadre in campo

20.55 Galliani: "Stiamo cercando un attaccante esterno, il nome lo conoscete".

20.51 Rivediamo le formazioni ufficiali che tra pochissimo scenderanno in campo

MILAN: Donnarumma; Abate, Paletta, Gomez, De Sciglio; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Lapadula, Bonaventura. A disposizione: Storari, Plizzari, Ely, Honda, Poli, Zapata, Vangioni, Cutrone, Bacca, Locatelli, Pasalic, Calabria. Allenatore: Montella.



TORINO: Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iturbe, Belotti, Ljajic. A disposizione: Padelli, Cucchietti, Carlao, Zappacosta, Lopez, Gustafson, Martinez, Obi, Lukic, Boyè, Ajeti. Allenatore: Mihajlovic.

20.40 Lorenzo De Silvestri ai microfoni di Milan Tv: “La prima di campionato ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma questa è una gara diversa, c’è in palio la qualificazione quindi c’è da mettere in campo il 120% per qualificarsi".

20.34 Immagini dallo spogliatoio del Milan

20.21 Gustavo Gomez è intervenuto a Milan TV all'arrivo allo stadio: “È una gara importante, è come una finale. Sarà una partita complicata contro una rivale difficile, ma ci siamo preparati negli migliore dei modi".

20.08 Ecco invece la formazione scelta da Mihajlovic

Torino: Hart; De Silvestri, Moretti, Rossettini, Barreca; Baselli, Valdifiori, Benassi; Iturbe, Belotti, Ljajic.

20.07 Ecco gli undici scelti da Montella

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Gomez, De Sciglio; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Lapadula, Bonaventura

20.06 Il Milan ha vinto le ultime 4 gare di Coppa Italia giocate in casa (media di 3 gol a match segnati nel parziale).

20.00 Eccoci collegati amici

Buona giornata e benvenuti alla diretta di Milan - Torino, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Una partita secca, da dentro o fuori. Sono questi gli ottavi di Coppa Italia. Chi vincerà tra Milan e Torino accederà ai quarti di finale contro la Juventus. Ricordiamo che la vittoria di questa competizione porta a una qualificazione diretta ai gironi della prossima Europa League.

Il Milan ha chiuso il 2016 alla grande grazie alla vittoria della Supercoppa contro la Juventus ed ha iniziato al meglio il 2017 vincendo contro il Cagliari domenica scorsa. Il Toro invece è reduce da un pareggio senza reti contro il Sassuolo.

I rossoneri affronteranno il Torino dell'ex Sinisa Mihajlovic, colui che li ha portati in finale di Coppa Italia nella scorsa stagione, per ben due volte nei prossimi 5 giorni: domani infatti andrà in scena a San Siro l'ottavo di finale di Coppa Italia mentre lunedì prossimo entrambe le squadre si ritroveranno contro per la prima partita del girone di ritorno.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "Da giocatore non l'ho mai vinta, da allenatore sono arrivato in finale con la Fiorentina e l'anno successivo siamo usciti in semifinale. Tengo molto a questa competizione. Qualche cambio lo farò, ma non stravolgerò la formazione. Concettualmente non farò più di un cambio per reparto".

Sinisa Mihajlovic: "Nelle partite secche sinora abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti e quindi andiamo a San Siro fiduciosi, cercando di passare il turno. Sappiamo che non sarà facile, ma anche che non è impossibile".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari.

DIFENSORI: Abate, Calabria, De Sciglio, Ely, Gomez, Paletta, Vangioni, Zapata.

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa.

ATTACCANTI: Bacca, Cutrone, Lapadula, Suso

Torino

PORTIERI: Tommaso CUCCHIETTI, Joe HART, Daniele PADELLI



DIFENSORI: Arlind AJETI, Antonio BARRECA, CARLAO (maglia numero 5), Lorenzo DE SILVESTRI, Emiliano MORETTI, Luca ROSSETTINI, Davide ZAPPACOSTA



CENTROCAMPISTI: Daniele BASELLI, Marco BENASSI, Samuel GUSTAFSON, Sasa LUKIC, Joel OBI, Mirko VALDIFIORI



ATTACCANTI: Andrea BELOTTI, Lucas BOYE’, Juan ITURBE, Adem LJAJIC, Maxi LOPEZ, Josef MARTINEZ

LE PROBABILE FORMAZIONI

Vincenzo Montella punta alla Coppa Italia, quindi questa sera non ci saranno troppe rivoluzioni. In porta troveremo Donnarumma, sulla destra si rivedrà Calabria dopo parecchi mesi, sulla sinistra De Sciglio e Gomez affiancherà Paletta nel cuore della difesa. Centrocampo inedito con Kucka, Sosa, Bertolacci. In attacco dal primo minuto Lapadula, ai suoi lati Bonaventura e Suso.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Paletta, Gomez, De Sciglio; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Lapadula, Bonaventura

In porta Padelli. Nella difesa a quattro potrebbe trovare spazio De Silvestri, mentre a sinistra ci sarà Barreca; coppia centrale composta da Rossettini e Moretti. A centro campo spazio a Valdifiori, con Baselli e Benassi pronti ad agire da mezzale. Davanti, esordio dal primo minuto di Iturbe e a completare il tridente ci dovrebbero essere Ljajic e Belotti.

TORINO (4-3-3): Padelli; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iturbe, Belotti, Ljajic

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

In questa stagione c'è da registrare soltanto un precedente: il 3-2 della prima giornata di campionato in favore del Milan. Risultato che fu deciso, si dalla tripletta di Bacca, ma soprattutto dal rigore parato da Donnarumma a Belotti nei minuti di recupero.

I precedenti in Coppa Italia sorridono al Torino: i granata hanno vinto otto dei ventuno match disputati finora contro il Milan. I rossoneri ne hanno vinti soltanto cinque.