Il Bologna viola lo Scida: Dzemaili piega il Crotone

Bene, amici di Vavel Italia per Crotone - Bologna è decisamente tutto. L'appuntamento è tra quaranta minuti con Inter - Chievo, la seconda partita di questo ventesimo turno di Serie A!

Questo il gol di Dzemaili che regala i tre punti al Bologna

Un' altra sconfitta immeritata dopo quella di Roma per i calabresi che continuano a non essere premiati per le buone prestazioni che offrono. Il Bologna ottiene invece la sesta vittoria in campionato e vola a +13 sul Palermo terzultimo

94' - Finisce sulla bandierina del Crotone la partita. Il Bologna vinci allo Scida con il gol di Dzemaili!

92' - Punizione interessante per i padroni di casa dalla fascia destra. Ferrari la togli a Simy, ma il suo colpo di testa è preda di Mirante

90' - Saranno 4 i minuti di recupero

88' - Si avvicina la fine della partita, il Crotone ora deve dare tutto per trovare il gol del pari

82' - Falcinelli in rovesciata manda alto!!

80' - Il Crotone ci crede ancora, Palladino prova l'azione personale ma guadagna solo un calcio d'angolo da cui non scaturisce nulla

75' - Cordaz salva su Destro! Il portiere toglie la palla dalla testa dell'attaccante che era pronto ad insaccare.

71' - Ammonito Masina che ha steso Palladino sull'out di destra

67' - Spreca ancora Dzemaili!! Il centrocampista del Bologna si è mangiato un gol già fatto! Grande azione di Destro sulla sinistra che salta tre avversari e serve Dzemaili sul dischetto del rigore, il centrocampista manda a lato

65' - Esce Trotta per far spazio a Gnahorè. Non un gran partita quella dell'attaccante

60' - Krejci al volo, Cordaz risponde presente! Però che azione di Nagy che si fa tutto il campo saltando due avversari con un tunnel!

58' - Palladino! Che giocata dell'attaccante scuola Juventus! Stop di petto e tiro al volo in girata, ma la fortuna non lo premia

57' - Rohdèn! Palladino lo serve in area, lo svedese controlla e spara incredibilmente addosso a Mirante!

56' - Ancora Dzemaili! Ci riprova con un tiro da fuori, questa volta Cordaz blocca in due tempi. Si è accesa la partita!

52' - Si fa subito vedere in attacco il Crotone con Falcinelli che prova il tiro, Masina è attento e lo contrasta efficacemente

51' - DZEMAILI!!! VANTAGGIO BOLOGNA!! Bel gol del centrocampista bolognese che prende la mira da fuori area e trafigge Cordaz con un diagonale rasoterra nell'angolo sinistro della porta!

46' - Si parte! Via al secondo tempo!

I felsinei sono andati vicini al vantaggio con Destro, ma l'attaccante emiliano non è riuscito a trovare la rete rimandando ulteriormente l'appuntamento con il gol che manca ormai da 5 partite e mezzo.

Uno 0-0 che, francamente, sta un po' stretto al Crotone. I padroni di casa hanno creato almeno due ottime palle gol, ma la mancanza di freddezza sotto porta dei propri attaccanti ha salvato il Bologna.

49' - Finisce qui il primo tempo

48' - Spunto di Di Francesco sulla sinistra ben lanciato da Destro, ma il suo cross è stato allontanato da Martella

45' - Saranno quattro i minuti di recupero

42 ' - Alta di poco la punizione di Capezzi!

42' - Esce Gastaldello per problemi muscolari, che sfortuna per Donadoni

41' - Brutto fallo di Gastaldello che stende Falcinelli al limite dell'area e si guadagna il giallo. Punizione interessante per il Crotone

36' - Ancora Crotone! Ottimo contropiede dei calabresi lanciato da Trotta, Falcinelli riceve in mezzo all'area ma il suo tiro è rimpallato da Maietta

31' - Gol annullato al Crotone! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Trotta insacca a due passi dalla porta me tutto è annullato a causa del fuorigioco dell'attaccante calabrese

29' - Si fa male Torosidis, entra Krafth

27' - Risponde il Crotone con Trotta! Anche qui grande assist di Palladino per Trotta che si mangia tutto sparando in bocca a Mirante

22' Destro! Palla in verticale di Dzemaili, l'attaccante rossoblu riceve ma colpisce male il pallone e Cordaz ci arriva. Poteva fare meglio qua

18' - Secondo squillo di Falcinelli che prova la rasoiata. Mirante è attento

17' - Ci ha provato Viviani, ma il suo tiro si è spento sul fondo

16' - Atterrato Dzemaili da Crisetig a 25 metri dalla porta di Cordaz, punizione interessante per i rossoblu

15' - Sbaglia anche il Bologna che rischia l'autorete con Gastaldello, autore di un liscio molto pericoloso in area di rigore

13' - Errore in uscita di Martella che lascia campo al Bologna, ma Krejci non riesce a crossare guadagnando solo il calcio d'angolo

11' - Esce dal campo il terzino scuola Roma, sembra aver bisogno della sostituzione ma per il momento torna in campo

9' - A terra Rosi, problema alla spalla per lui

8' - Si fa vedere anche il Crotone con un colpo di testa di Falcinelli che termina alto sulla porta difesa da Mirante

5' - Primo tiro in porta della partita: Destro prova con il mancino da fuori area, ma è troppo centrale

4' - Ammonito Palladino per un fallo in mezzo al campo su Torosidis, giallo giustissimo

3' - Punizione interessante per il Bologna: Viviani batte teso in mezzo all'area dove ci arriva Destro che viene fermato in fuorigioco

1' - Anche il primo fallo è degli emiliani, Gastaldello abbracci Trotta trascinandolo a terra

1' - Il primo pallone è per il Bologna

18.02 Con un ritardo di due minuti, inizia la sfida!

17.56 Tutto è pronto nel tunnel dell'Ezio Scida, tra poco si scende in campo

17.50 Dieci minuti e si parte! Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi per gli ultimi preparativi

17.40 Le squadre sono in campo per effettuare il riscaldamento, tra poco si parte

17.20 Sono arrivate le formazioni ufficiali delle due squadre pronte a sfidarsi allo Scida. Nel Crotone, Crisetig vince il ballottaggio con Capecchi e sarà in cabina di regia. Tutto confermato per Donadoni che schiera il tridente composto da Di Francesco, Destro e Krejci

Un buon pomeriggio a tutti gli amici di VAVEL Italia da Andrea Mauri e benvenuti nella diretta scritta, live ed di Crotone - Bologna, match valido per il 20esimo turno del campionato di Serie A TIM edizione 2016/17, il cui calcio d'inizio è previsto per oggi intorno alle ore 18:00 allo Stadio Scida di Crotone.

Dopo un 2016 al limite del disastroso, con due sole vittorie nel girone d'andata, il 2017 del Crotone deve essere l'anno del rilancio. Nell'ultima partita del girone d'andata è arrivata un'altra sconfitta, ma la squadra vista con la Lazio è stata solida difensivamente ed ha anche sfiorato più volte il vantaggio prima di capitolare al gol di Immobile.

Da quando il Crotone è tornato a giocare allo Scida, il bilancio tra le mure di casa recita due vittorie, un pareggio e due sconfitte, quest'ultime contro Torino e Napoli. Il supporto del pubblico amico è sicuramente un fattore per una squadra che, tecnicamente, è inferiore a quasi tutte le squadre del massimo campionato.

Per la sfida di oggi contro il Bologna, il tecnico di casa, Davide Nicola, dovrà rinunciare a Tonev ed a Mesbah, ma recupera sia Aleandro Rosi che Raffaele Palladino, entrambi dovrebbero essere schierati dal primo minuto. In porta tornerà tra i pali Cordaz e Festa, nonostante la buona prova contro la Lazio, tornerà ad accomodarsi in panchina.

Il probabile 11 del Crotone

Come il Crotone, anche il Bologna arriva da una sconfitta contro una squadra più quotata, in questo caso la più quotata di tutte, la Juventus. I rossoblu devono ottenere i tre punti per provare ad allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, ora lontana dieci punti.

Per fare ciò, Donadoni, ha già suonato la carica mettendo in guardia i suoi giocatori, che non dovranno sottovalutare l'impegno dello Scida. I rossoblu dovranno mettere in campo la cattiveria agonistica che contraddistingue da sempre le squadre del tecnico bergamasco, ma dovranno fare attenzione anche alle ripartenze avversarie che ormai sono l'arma più pericolosa che il Crotone possiede.

Per quanto riguarda gli undici partenti dello Scida, il Bologna recupera Adam Nagy e Daniele Gastaldello ed entrambi dovrebbero partire dal primo minuto. Davanti viene confermato il tridente che sarà guidato da Mattia Destro, match winner della partita d'andata, coadiuvato da Krejci e Di Francesco.

Il probabile 11 del Bologna

L'ultima gara risale ovviamente al 21 agosto, prima giornata del campionato ed esordio del Crotone nella massima categoria del campionato italiano. Invece, l'ultima giocata all'Ezio Scida è del Febbraio 2015 quando il Bologna si impose per 2-0 grazie a Laribi. I rossoblu non battono gli emiliani dal Febbraio 2006, ma lo score totale dei precedenti li vede in vantaggio con tre vittorie a fronte delle due del Bologna e del solo pareggio avvenuto tra le due compagini.