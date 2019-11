Risultato finale Torino - Milan in Serie A 2017 Live (2-2):  rimonta rossonera con Bacca e Bertolacci

Finisce in parità il posticipo del lunedì di questa 20esima giornata di Serie A. Torino in avanti due a zero a fine primo tempo con Belotti e Benassi, Milan che rientra in partita nel secondo tempo con Bertolacci e Bacca. Pareggio più che giusto. Un saluto e buona notte da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE 2-2 TRA TORINO E MILAN

90' ci saranno 4 minuti di recupero

89' ESPULSO ROMAGNOLI, DOPPIO GIALLO. Milan in dieci uomini

86' Infortunio per Calabria e al suo posto entra Vangioni

86' Conclusione di Ljalic, Donnarumma mette in angolo

83' Fuori Bonaventura e dentro Niang

83' Destro di Calabria, palla a lato

80' Bonaventura entra in area dalla sinistra e mette in mezzo per Bacca, che non ci arriva di un soffio: blocca Hart.

79' Cartellino giallo anche per Iago Falque che ferma il contropiede del milan.

77'Milan che ci prova con Pasalic che si crea lo spazio per il tiro,ma la conclusione non è delle migliori

74' Torino a un passo dal gol sempre con il solito Belotti che sfiora il palo alla sinistra di Donnarumma.

73' Primo cambio per il Milan: Kucka prende il posto di Bertolacci.

69' Pericolo: Ljajic prova il tiro da fuori ma la palla finisce a lato sulla sinistra di Donnarumma

68' Seconda sostituzione per il Torino: fuori Valdifiori, dentro Lukic.

61' Cambio per il Torino: Iturbe prende il posto di Obi.

60'GOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, RIGORE PERFETTO DI BACCA. E 2-2 ALL'OLIMPICO

59' RIGORE PER IL MILAN: Rossettini trattiene Paletta

57' Ammonito Obi. il giocatore granata ha rischiato il rosso, bruttissimo intervento su Abate

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, PRIMO GOL DEL BERTOLACCI IN QUESTA STAGIONE: dopo un batti e ribatti nell'area di rigore Bertolacci infila in rete il gol del 2-1

51' Di testa prova Paletta, ma non trova lo specchio della porta

51' Corner per il Milan

49' Giallo per Belotti che salterà Bologna-Torino

48' Rossoneri in avanti, con il torino tutto dietro

47' ' Torino pericoloso con Belotti, ma Romagnoli respinge con un colpo di testa

46' Montella ha mandato a scaldarsi Niang e Lapadula

46' Destro dalla distanza di Bonaventura, ma la palla finsice in curva

45' Inizia il secondo tempo, prima palla giocata dai padroni di casa

21.48 Squadre che rientrano in campo

21.37 Rivediamo i gol

2-0 Benassi

1-0 Belotti

Finisce il primo tempo con il Torino avanti 2-0 sul milan, in gol Belotti e Benassi. Prova opaca dei rossoneri, a tra poco per il secondo tempo

45' Ci sarà un minuto di recupero

44' Giallo anche per Romagnoli che ferma la ripartenza del Torino

42' Angolo per il torino

41' Sinistro di Suso che sfiora il gol

41' Punizione dal limite per il Milan e giallo per Moretti

38' Milan vicino al gol con Suso: conclusione dello spagnolo con diretto all'incrocio, ma c'è il miracolo di Hart

35' Il Milan prova a farsi vedere con Bertolacci: il centrocampista romano prova a servire Bacca, ma il colombiano manca il tocco per un soffio

32' DONNARUMMA PARA IL RIGORE DI LAJLIC

31' Rigore per il Torino, ingenuità di Abate

29' Milan in bambola totale

26'GOOOOOL DEL TORINO, RADDOPPIO FIRMATO DA BENASSI: Colpo di tacco vincente per Benassi

25' Ammonizione per Locatelli che salterà Milan-Napoli

21'GOOOL DEL TORINO, CI PENSA COME SEMPRE BELOTTI: tiraccio di Ljajic, ma che serve involontariamente il Gallo che calcia di prima intenzione prendendo in controtempo Donnarumma ed insacca in rete il gol del vantaggio.

19' partita equilibrata fino ad ora

15' Fuorigioco di Bacca, ma da segnalare uno splendido passaggio di Bonaventura

13' Botta dalla distanza di Iago Falque palla che finisce sopra la traversa

12' Fallo a centrocampo di Romagnoli su Belotti. Torino che batte la punizione veloce e si guadagna un prezioso angolo

11' Ma il Torino rinconquista palla

10' Il Milan prova a ripartire

8'Angolo per il Torino

5' Calabria prova il tiro dalla distanza, palla alta

4' Altro pericolo per la difesa del Milan: lancio in avanti per Belotti, esce male Donnarumma ma l'attaccante granata non riesce ad approfittarne!

3'Pressione molto alta dei rossoneri

2' Torino vicino al gol con Obi: pasticcio di Paletta, che rinvia sui piedi del giocatore granata. Palla che finisce di poco fuori

3' Suso prova la conclusione dalla distanza, Moretti allontana

1' buona gestione della palla da parte del Milan

0-0 INIZIA TORINO-MILAN: primo pallone giocato dai rossoneri

20.44 Squadre che fanno il loro ingresso in campo

20.33 Rivediamo le formazioni ufficiali che tra pochissimo scenderanno in campo

TORINO: Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Obi; Iago Falque, Belotti, Ljajic. A disp.: Padelli, Cucchietti, Carlao, Baselli, Maxi Lopez, Gustafson, Iturbe, Lukic, De Silvestri, Boyè, Ajeti. All.: Mihajlovic.

MILAN: Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria; Pasalic, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura. A disp.: Plizzari, Storari, Ely, Gomez, Vangioni, Zapata, Honda, Kucka, Sosa, Cutrone, Lapadula, Niang. All.: Montella.

20.20 Adriano Galliani è intervenuto a Premium Sport qualche minuto fa. Sul mercato: "Deulofeu? Stiamo parlando, non siamo ancora arrivati ad un punto. L’Everton sa bene che possiamo fare prestiti puri o con diritto di riscatto. In più ci sono delle clausole pro Barcellona. Domani parleremo e cercheremo una soluzione, altrimenti resteremo così".

20.06 Davide Calabria ha parlato all'arrivo all'Olimpico ai microfoni di Milan Tv: "“Dopo un lungo infortunio non è mai facile, ma stasera darò il massimo per aiutare la squadra a portare a casa i tre punti. Loro hanno voglia di rivalsa, conoscendo il mister li avrà caricati tantissimo, ma noi daremo il 100% per vincere".

19.54 Ecco invece gli 11 scelti da Mihajlovic

(4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Obi; Iago Falque, Belotti, Ljajic

19.49 Ecco la formazione ufficiale del Milan:

(4-3-3)Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria; Pasalic, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura

19.40 Eccoci collegati

Buona giornata e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Milan, gara valida per la 20° giornata della Serie A Tim 2016/17. Sono Arianna Radice e vi racconterò il match con aggiornamenti minuto per minuto. Restate con noi!

Questa sera Milan e Torino si incontreranno per la terza volta in questa stagione: dopo la sconfitta alla prima di campionato e soprattutto dopo la rimonta in Coppa Italia, i granata dell'ex Sinisa Mihajlovic, nel posticipo della 20esima giornata, avranno la possibilità di riscattarsi e vendicarsi. Il Torino ha bisogno di un successo per continuare a a rincorrere un posto in Europa.

<img alt="Fonte foto: acmilan.com" height="365" src="https://img.vavel.com/b/News-interna-CSMontella-Torino-Milan-Bonaventura.jpg" width="610"/> Fonte foto: acmilan.com

Il Milan dal canto suo cercherà la vittoria per dare continuità alla classifica. Con le vittorie delle dirette concorrenti per la Champions League, i ragazzi di Montella non vogliono perdere il treno dell'Europa che conta.

Mihajlovic in extremis recupera Falque, ma dovrà fare a meno di Castan. Montella dovrà rinunciare a Poli e a De Sciglio (out per un problema al tallone) e potrebbe lasciare in panchina Niang.

<img alt="Fonte foto: acmilan.com" height="365" src="https://img.vavel.com/b/News-itw-Bona-Berto-Milan-Torino-TIMCup.jpg" width="610"/> Fonte foto: acmilan.com

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Mihajlovic: "Sappiamo pregi e difetti del Milan e cercheremo di sfruttarli. Dovremo essere lucidi e fare ciò che abbiamo preparato. Ogni giocatatore sa quello che deve fare e lo dovrà fare in campo non dobbiamo solo difenderci".

<img alt="torino" height="379" src="https://img.vavel.com/b/C2NsDOqXcAAL6E71484486330332.png" width="570"/> torino

Montella: "Non mi sento penalizzato per il mercato. Mi sento un privilegiato ad allenare il Milan. Abbiamo recuperato Bertolacci e Calabria dopo lunghi infortuni, Sosa sta meglio, tra un po' recuperiamo Montolivo e spero di coinvolgere di più anche Zapata".

<img alt="Fonte foto: acmilan.com" height="365" src="https://img.vavel.com/b/News-CSMontella-Torino-Milan-1.jpg" width="610"/> Fonte foto: acmilan.com

CONVOCATI

Torino

Portieri: Tommaso CUCCHIETTI, Joe HART, Daniele PADELLI

Difensori: Arlind AJETI, Antonio BARRECA, CARLAO, Lorenzo DE SILVESTRI, Emiliano MORETTI, Luca ROSSETTINI, Davide ZAPPACOSTA

Centrocampisti: Daniele BASELLI, Marco BENASSI, Samuel GUSTAFSON, Sasa LUKIC, Joel OBI, Mirko VALDIFIORI

Attaccanti: Andrea BELOTTI, Lucas BOYE’, Iago FALQUE, Juan ITURBE, Adem LJAJIC, Maxi LOPEZ

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Abate, Calabria, Ely, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Cutrone (63), Lapadula, Niang, Suso.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Davanti a Hart, giocheranno Rossettini e Moretti, sulle fasce Barreca e Davide Zappacosta, che in Coppa Italia ha rifiatato per 90′. A centrocampo ballottaggio tra Obi e Baselli per affiancare Valdifiori e Benassi. In attacco il tridente granata dovrebbere essere composto da Falque, Belotti e Ljajic.

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Obi; Falque, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic

Indisponibili: Acquah, Molinaro, Castan

In porta ci sarà come sempre Gigio Donnarumma, difesa a quattro composta da Abate sulla destra, Calabria addattato sulla sinistra e come coppia centrale ritroviamo Paletta e Romagnoli. Montella potrebbe avanzare Bonaventura nel tridente, promuovendo Bertolacci in mediana con Locatelli in cabina di regia e Kucka a completare il reparto. Il numero 5 rossonero affiancherà in attacco Carlos Bacca e Suso.

Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Bonaventura, Suso, Bacca. All. Montella

squalificati: nessuno

indisponibili: Mati Fernandez, Montolivo, Antonelli, Poli, De Sciglio

STATISTICHE, PRECEDENTI E CURIOSITA'

Torino ha vinto solo uno degli ultimi 39 incroci di campionato con il Milan: 20 pareggi e 18 successi rossoneri nel parziale.

Tuttavia, 14 delle ultime 19 sfide disputate a Torino tra i granata ed i rossoneri sono finite in pareggio, quattro le vittorie del Milan, una del Toro.

<img alt="Fonte foto: acmilan.com" height="365" src="https://img.vavel.com/b/News-Milan-Torino-TIMCup-report%20-%20Copy%20(1).jpg" width="610"/> Fonte foto: acmilan.com

Il Milan è l’unico club a non avere ancora subito gol su rigore in questa Serie A (2 quelli subiti, uno contro il Torino).

L’età media dei giocatori schierati dal club rossonero in questo campionato è 25 anni e 190 giorni, la più bassa tra le squadre della Serie A 2016/17.

