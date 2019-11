Risultato finale Milan - Napoli in Serie A 2016/17 (1-2): azzurri che vincono a San Siro, rossoneri sfortunati

Il big match è del Napoli che vince in casa del Milan per 2-1. Meglio gli azzurri in avvio di partita che passano subito sul 2-0. Milan che si sveglia al 30esimo e trova il gol di Kucka. Nel secondo tempo molto meglio la squadra di Montella che però non trova il gol del pari.

Napoli che aggancia la Roma al secondo posto, il Milan ora rischia di perdere posizioni importanti per la rincorda in Europa. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia.

Finisce qui, il Napoli vince 2-1 contro il Milan

93' Milan in attacco

90' Fuoriogioco di Lapadula: se c'era era millimetrico

90' Saranno 5 i minuti di recupero

88' Ci prova Paletta di testa, palla che esce di poco fuori

88' Angolo per il Milan

85' terzo ed ultimo cambio per Montella: dentro Niang, fuori Pasalic

84' Terzo cambio per il Napoli: fuori Allan e dentro Rog

81' Giallo per Callejon

79' Calcio di punizione per il Milan

74' Fuorigioco netto di Bonaventura

74' Cambia anche Sarri: fuori Hamsik, dentro Zielinski.

73' Doppio cambio nel Milan: dentro Lapadula e Bertolacci, fuori Sosa e Bacca

71' Corner per il Milan

70' MERTENS COSA SI E' MANGIATO (NUOVAMENTE): Mertens a tu per tu con Donnarumma, ma il portiere rossonero riesce a deviare la conclusione e salva i suoi.

69' Sta per entrare Lapadula

67' Milan ancora al tiro questa volta con Bacca, ma la sua conclusione è debole

65' Fuorigioco di Hamsik

63' Napoli che sta perdendo un po' troppo tempo, ma Rocchi, per il momento, richiama solo verbalmente i giocatori del Napoli

62' Rossoneri in partita

62' Angolo per il Milan, ma il cross arriva direttamente tra le braccia di Reina.

61' Cambio per il Napoli: dentro Diawara, fuori Jorginho.

57' Pasalic prova il tiro da fuori, nessun problema per Reina

55' Giallo per Bacca

55' Milan che sta giocando molto meglio del Napoli in questo avvio di secondo tempo

52' Cross di Suso ma finisce fuori

50' Giallo per Gomez, punizione interessante per il Napoli

48' Infortunio ad Hysaj, si scalda Maggio

47' Conclusione potente e centrale di Sosa, Reina la vede all'ultimo ma riesce comunque a fare la sua sfera di gioco

47' Contropiede del Milan, Jorginho anticipa Bacca e mette in angolo

46' TRAVERSA DI PASALIC: Sfortunato il Milan che non trova il gol del pareggio

45' Pressing alto del Napoli

45' Inizia il secondo tempo di Milan- Napoli, zero cambi per il momento

21.52 Squadre che ritornano in campo

21.48 Riscaldamento prolungato per Antonelli e Poli

Meglio il Napoli nella prima mezzora della partita che ha trovato subito il raddoppio con Insigne e Callejon. Milan che si sveglia sul finire del tempo e trova il gol con Kucka. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO: NAPOLI IN VANTAGGIO PER 2-1

45' VA SUSO, PALLA CHE NON SI ABBASSA

45' Milan che scappa in contropiede con Bacca che viene fermato da Tonelli. Giallo per il difensore del Napoli e punizione dal limite per il Milan

45' Ci sarà un solo minuto di recupero

42' Ora il Milan sta giocando meglio del Napoli

Rivediamo il gol di Kucka

40' Napoli che torna a farsi vedere in attacco

38' Giallo anche per Strinic

36' Sbaglia la difesa del Napoli Kucka conquista palla ed insacca in rete il gol che riapre la partita

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN,

35' fuorigioco netto del milan

34' COSA SI E' MANGIATO GOMEZ: Cross di Bonaventura, il difensore ci arriva e di testa sfiora il gol del 1-2

34' Corner del milan

32' Altro cross di Abate, ma, anche questa volta la difesa del Napoli spazza via

31' Fuorigioco di Insigne

29' COSA SI E' MANGIATO MERTENS: L'attaccante del Napoli, tutto solo e a due passi da Donarumma spreca la palla del 3-0

28' Milan che prova a farsi vedere in attacco, Abate mette in mezzo, ma il suo cross viene deviato e Reina fa sua la palla

27' Ma il Napoli continua a pressare molto alto

27' Milan che ha bisogno di una scossa

26' Fallo in attacco di Tonelli su Kucka

25' Giallo anche per Sosa che ferma il contropiede del Napoli

23' Milan che fa fatica a costruire ed ha subito i due gol

22' Bel cross di Allan,ma Donnarumma blocca in presa alta.

21' Giallo anche per Calabria che ferma in modo irregolare Callejon

20' Napoli che invece ha iniziato davvero bene questa partita

19' Tanti errori del Milan durante la fase di impostazione

15' Milan che alza il pressing

Rivediamo i gol:

Callejon 0-2

Insigne 0-1

11' Cartellino giallo per Mertens

10' Milan in completo black out

erroraccio di Calabria, Callejon ne approfitta e insacca in rete il 2-0

8' GOOOOOOL DEL NAPOLI, 2-0 FIRMATO DA CALLEJON

Rivediamo il gol: Grande azione del Napoli in contropiede: splendida apertura di Mertens e gran gol di Lorenzo Insigne

5' GOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI

4' Traversone di Abate, Tonelli anticipa Bacca

3' Finta di Mertens su Paletta , il giocatore del Napoli va per terra, maper Rocchi non c'è nulla.

1' Pressione alta dei giocatori di Sarri che recuperano subito palla

1' Allan perde palla ed il Milan così può ripartire

1' possesso palla del Napoli

0-0 INIZIA MILAN-NAPOLI

20.44 Squadre che fanno il loro ingresso in campo

20.38 Pillole statistiche: il Milan ha vinto solo uno degli ultimi cinque confronti con il Napoli a San Siro in Serie A.

20.30 Adriano Galliani ha parlato a Premium Sport. Su Deulofeu: “Sono autorizzato a dire che la trattativa continua. Fiduciosi? L’unica cosa che posso dire e che la trattativa continua”. Sulle assenze di Romagnoli e Locatelli: “Purtroppo sono stati squalificati. Romagnoli è stato espulso per doppia ammonizione, ma non voglio polemizzare: la seconda c’era, non so… E’ capitato proprio contro il Napoli, una gara fondamentale. La classifica finale la determineranno gli scontri diretti”.

20.16 Squadre in campo per il riscaldamento finale

20.00 Juraj Kucka è intervenuto a Milan TV nel pre-partita di Milan-Napoli: "Oggi sarà una partita dove non ci saranno tanti gol perchè saremo attenti sia noi che loro, ce la giochiamo. Il Milan dovrà essere più grintoso del Napoli già dal primo minuto".

19.43 LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-NAPOLI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Paletta, Calabria; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Bonaventura.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli; Strinic, Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

19.40 Eccoci collegati

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Milan - Napoli, secondo anticipo della 21a giornata di Serie A Tim 2016/2017. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live il big match di San Siro. Restate sintonizzati!

Il Napoli occupa la terza posizione della classifica e ha finora accumulato quattro punti in più rispetto al Milan.

Per i rossoneri gennaio può essere uno vero spartiacque della stagione: la squadra di Montella nel giro di pochi giorni sfiderà il Napoli (in campionato) e la Juventus (in Coppa Italia).

Con due successi, il Milan potrebbe andare a -1 dal Napoli (e quindi virtualmente a +2 visto che deve recuperare la partita contro il Bologna ndr) e fare lo sgambetto, per la terza volta in stagione, alla Juventus di Allegri.

Dall'altra parte il Napoli verrà a Milano voglioso di fare risultato e provare ad agganciare, almeno per una notte, la Roma al secondo posto. Sarri però deve rimediare all'emergenza in difesa.

Assenze pesanti anche per il Milan, questa sera mancheranno tre titolari: De Sciglio per problemi fisici, mentre Locatelli e Romagnoli per squalifica

Secondo il Corriere dello Sport Milan-Napoli sarà una sfida mondiale: ci saranno un miliardo di persone alla tv questa sera.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "In classifica siamo tutti molto vicini, quindi puoi pensare di ambire a qualcosa di più dell'Europa League ma anche di non andare in Europa League. Ci sono tante squadre in corsa, si deve alzare l'asticella anche per arrivare in Europa League".

Maurizio Sarri: "Loro hanno fatto passi in avanti importanti grazie al loro allenatore, hanno ricompattato l'ambiente e non era facile, quindi tutte componenti positive. Per noi sarà difficile, è un campionato strano, per rimanere in alto non puoi sbagliare con le medio piccole e per altri discorsi devi vincere gli scontri diretti".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Calabria, Ely, Gomez, Paletta, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Cutrone, Lapadula, Niang, Suso.

Napoli

Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Maggio, Hysaj, Lasicki, Tonelli, Maksimovic, Strinic, Diawara, Jorginho, Allan, Hamsik, Rog, Zielinski, Insigne, Callejon, Giaccherini, Mertens, Pavoletti, Gabbiadini

PROBABILI FORMAZIONI

Problemi in difesa per Montella. Donnarumma sarà come sempre tra i pali, vista l'assenza di Romagnoli, sarà Gomez ad affiancare Paletta al centro della difesa. A destra troveremo capitan Abate e sulla sinistra ballottaggio tra Calabria ed Antonelli, con il primo leggermente favorito.

Passiamo al centrocampo dove Montella deve ancora risolvere qualche rebus. Al posto dello squalificato Locatelli giocherà Sosa, Kucka partirà dal primo minuto e uno tra Pasalic e Bertolacci completeranno il reparto. Al momento sembra in vantaggio il croato. Invece pochi dubbi sul tridente d'attacco: Suso. Bacca e Bonaventura proverà a impensierire la retroguardia del Napoli.

Milan (4-3-3) - Donnarumma, Abate, Gomez, Paletta, Calabria; Sosa, Pasalic/Bertolacci, Kucka; Bonaventura, Suso, Bacca. All.: Vincenzo Montella

Squalificati: Romagnoli (1), Locatelli (1)

Indisponibili: Fernandez, Montolivo, Poli

Emergenze difesa anche per Maurizio Sarri: in porta Reina, Albiol è stato colto da attacco influenzale, ma, molto probabilmente, sarà della partita. Al suo fianco resta in dubbio Tonelli, acciaccato, con Maksimovic che scalda i motor. Hysaj ed il ritrovato Strinic sulla sinistra

In cabina di regia troviamo Diawara, che comporrà il terzetto del centrocampo con Zielinski ed Hamsik. Il tridente offensivo sarà composto da Mertens falso nueve, oltre che da Insigne a sinistra e Callejon sulla destra.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Strinic; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Koulibaly, Ghoulam, El Kaddouri, Milik, Chiriches

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Il Napoli è imbattuto da quattro sfide contro il Milan in Serie A (3V, 1N) ed ha perso una sola volta nelle ultime 11 partite contro i rossoneri in campionato (6V, 4N) realizzando 23 reti nel complesso (2.1 di media a partita).

Per il Milan una sola vittoria nelle ultime quattro giornate di Serie A: non era ancora accaduto ai rossoneri in questa stagione.

Quinto confronto nella massima serie tra Vincenzo Montella e Maurizio Sarri: in vantaggio il tecnico toscano per due vittorie a una.

Il Milan ha vinto 32 dei 68 precedenti casalinghi con il Napoli in Serie A (47.1%). Il Diavolo ha vinto solo uno degli ultimi cinque confronti interni con gli azzurri in campionato (2 pareggi, 2 sconfitte): 2-0 nel dicembre 2014

