Sampdoria, Giampaolo: "Serve fare qualcosa in più, già a partire dalla gara contro l'Atalanta"

La sconfitta in Coppa Italia contro la Roma all'Olimpico è stata più pesante nel risultato che non nella prestazione, almeno a sentire le parole di Marco Giampaolo. Il momento della Sampdoria a livello di risultati non è dei migliori e serve che tutti diano qualcosa in più per uscire il più in fretta possibile da questa situazione. L'Atalanta non sarà avversario semplice, ma questa squadra ha il dovere di provarci.

L'invito arriva direttamente da Giampaolo in conferenza stampa: "La Sampdoria deve fare il massimo e qualcosa in più di quelle che sono le sue possibilità. Ci sarà da correre tanto, ma avremo bisogno di freschezza fisica e mentale e non abbiamo tempo per recuperare. A oggi la linea a quattro vista in campionato è stata la più affidabile, ma devo uscire dall'equivoco a sinistra. Se Regini resta a sinistra, serve un centrale in più. Oppure uno tra Pavlovic e Dodô deve essere titolare. Con la squadra sono sempre franco: sottolineo le cose positive fatte e quelle che invece vanno migliorate. L'Atalanta è la classica squadra di Gasperini, con valori tecnici migliori e che palleggia bene. Bisogna voltare pagina e ripartire, perché abbiamo un altro impegno bello tosto, dove ci sarà da correre tanto."

All'andata fu 2-1 per la Sampdoria, 90min.com

La Samp, invece, fatica a trovare la via della rete: "Nell'ultimo periodo ne abbiamo realizzati meno di quelli che avremmo potuto fare. Il gol di Quagliarella in Samp-Sassuolo viene dall'attitudine del giocatore, ogni calciatore ha le sue. Se vogliamo migliorare però dobbiamo fare anche cose che non rientrano nelle nostre caratteristiche principali." Chissà poi che qualcuno dei giocatori impegnati in Coppa Italia non si sia guadagnato una chance dal primo minuto anche in campionato: "Cigarini ha giocato una buonissima partita: è un giocatore con tanta esperienza. Bereszynski ha esperienza internazionale, non si è risparmiato, anche se deve capire ancora alcune cose. Djuricic ha qualità individuali interessanti, al netto dell'errore sul secondo gol subito mi ha soddisfatto."