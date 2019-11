UFFICIALE - Milan, ceduto Niang al Watford a titolo temporaneo con diritto di riscatto

E' arrivata anche l'ufficialità: M'Baye Niang è un nuovo giocatore del Watford. Dunque il francese si trasferisce al club inglese in prestito con diritto di riscatto fino al 30 giugno. Niang indosserà la maglia numero 21. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del Milan:

AC Milan comunica di aver ceduto al Watford FC a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2017 con diritto di riscatto le prestazioni sportive di M'Baye Niang

E queste sono le prime parole rilasciate da Niang da giocatore del Watford: "Sono veramente contento di essere arrivato qui - traduzione a cura di Milannews.it - il Presidente e l’allenatore hanno avuto un’importanza fondamentale nella mia scelta. Spero vivamente di poter giocare tutti i weekend con questa maglia. La mia decisione è dipesa dai tanti fan, dall’entusiasmo che c’è nel club: per me è molto importante. Inoltre, conosco molti giocatori del Watford, come Okaka e Pereyra, per me è molto importante la loro presenza, sono veramente felice di poter giocare con loro qui".