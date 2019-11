Risultato finale Udinese - Milan in Serie A 2016/17 (2-1): la mancata espulsione di De Paul  regala la vittoria alll'Udinese

La mancata espulsione di De Paul regala la vittoria all'Udinese. Gli uomini di delneri, prima passano in svantaggio (rete di Bonaventura), poi compiono la rimonta con e Thereau De Paul, ma proprio quest'ultimo l'azione prima del suo gol doveva essere espulso per un fallo bruttissimo su De Sciglio. Il Milan ora è in crisi. per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna a e da tutta la redazione di Vavel Italia.

FINISCE QUI, L'UDINESE BATTE IL MILAN PER 2-1

93' Thereau vicino al gol del ko: palla che finisce di pochissimo fuori

91' Ultimo cambio per l'Udinese: esce De Paul, dentro Herteaux

90' Angolo per il Milan

90' Sarano ben sei minuti di recupero. Più che giusti

89' Angolo per l'Udinese

87' Lapadula vicino al gol che colpisce in pieno il palo esterno

86' Altro angolo per il Milan che spinge

86' corner per il Milan

85' Sinistro velonoso di Hallfredsson

81' Giallo per Angella per perdita di tempo

81' Punizione per il Milan, va Suso, ma la difesa dell'Udinese allontana

77' Allontanato il medico del Milan per proteste e minacciato Montella.

Gioco fermo da un paio di minuti per l'infortunio a Samir

73' Cambio nel Milan entra Vangioni, esce De Sciglio.

72' GOOOOL DELL'UDINESE PROPRIO CON DE PAUL: ripartenza letale dei padroni di casa che apre per De Paul e punisce Donnarumma. Montella è una furia, il giocatore dell'Udinese merita l'espulsione per l'intervento in precedenza su De Sciglio

72' Cambio nell'Udinese: entra Adnan, esce Fofana.

71' Milan per il momento in dieci uomini

70' Secondo cambio per Montella: dentro Lapadula e fuori Bacca

69' Bruttissimo fallo di De Paul su De Sciglio che rimane a terra. Intervento carogna, giallo saceosanto, se non addirittura rosso diretto

68' Partenze dell'Udinese che va al tiro con Zapata, ma il suo tiro è smorzato

66' Pasalic si guadagna un prezioso corner

65' Destro da dimenticare per Kucka

62' OCCASIONE MILAN: Karnezis salva l'Udinese, gran parata sulla punizione di Suso. Corner per il Milan

61' Giallo a Samir e punzione quasi dal limite per il Milan

58' Calcio di punizione udine

57' Conclusione dalla distanza per Deulofeu, nessun problema per il portiere bianconero

56' conclusione di Bacca velenosa, palla che rimbalza davanti a Karnezis

53' Giallo a Romagnoli e punizione dal limite per l'Udinese

50' DONNARUMMA SALVA IL RISULTATO: Zapata va alla conclusione, ma il portiere rossonero lo stoppa con un grande intervento

49' Deulofeu prova a servire Bacca ma Felipe lo anticipa

48' Dall'altra parte Thereau commette a sua volta fallo in attacco

46' Fallo in attacco di Pasalic

45' Udinese che ha alzato il baricentro

45' Inizia il secondo tempo con il Milan a giocare il primo pallone

16.05 Giocatori rossoneri già in campo

Finisce in perfetta parità il primo tempo alla Dacia Arena. Milan che passa in vantaggio con Bonaventura, ma si è fatto poi raggiungere dall'Udinese con Thereau. Da segnalare gli infortuni a Bonaventura e a Faraoni. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE 1-1 IL PRIMO TEMPO

48' Giallo per Pasalic che ferma il contropiede dell'Udinese

46' Retropassaggio corto di De Sciglio, Donnarumma è attento e anticipa Zapata. Il terzino rossonero stava facendo una frittata..

45' Fuorigioco netto di Deulofeu

45' Angolo per il Milan

45' 4 i minuti di recupero

43' L'uscita di Bonaventura si sente nel gioco del Milan

40'Ritmi leggermente calati in questo frangente della partita

39' Cross dalla sinistra di Deulofeu, Karnezis. fa sua la sfera di gioco

36' Milan che parte in contropiede, Pasalic prova la conclusione dalla distanza, ma la palla finisce in curva

Rivediamo il gol di Thereau

33' Buon cross di Suso messo fuori. Il Milan guadagna corner

31' Thereau pareggia i conti: Il Milan perde palla e l'Udinese riparte in contropiede Hallfredsson serve Thereau che batte Donnarumma. Ma che erroraccio dei rossoneri

30' GOOOOOO DELL'UDINESE

29' Anche Faraoni è costretto a lasciare il campo: dentro Angella

28' Fuorigioco netto di Duvàn Zapata

26' Infortunio a Bonaventura che è costretto a lasciare il campo: al suo posto entra Deulofeu

24' Ora è a terra Faraoni

22' Milan momentaneamente in dieci, infortunio per Bonaventura

21' Corner per l'Udinese

Rivediamo il gol di Bonaventura

18' Abate prova il lancio di prima per Suso, ma la difesa di casa anticipa

16' Possesso palla prolungato per il Milan

15' Bacca aggancia un ottimo pallone, ma poi sbaglia il passaggio per Suso.

14' Tanti i contrasti in mezzo al campo

12'L'Udinese prova a farsi vedere dopo il gol subito

Rivediamo il gol: bellissimo cross di Suso dalla destra che arriva direttamente a Bonaventura, il numero 5 rossonero controlla ed insacca in rete!

8' GOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, CI PENSA BONAVENTURA A SBLOCCARE LA GARA

5' Suso serve Bacca, ma la difesa bianconera contrasta il colombiano

5' Milan in attacco

4' Primo pericolo, Thereau vicino al gol, ma Donnarumma ci mette i pugni

3' Danilo rientra in campo

3' Danilo a terra, problemi per il difensore

3' Buon ritmo in questi primi instanti di partita

2' Felipe chiude Bonaventura così i padroni di casa ripartono

1' Udinese ancora in attacco

1' Abate regala palla a Zapata che parte in contropiede, ma Locatelli lo ferma.

0' Palla in profindità per cercare Zapata, ma Paletta lo anticipa!

0' INIZIA LA PARTITA: E' l'Udinese a muovere il primo pallone della partita

15.00 Minuto di silenzio per le vittime del centro italia

14.57 Le squadre entrano in campo

14.53 Tutto esaurito alla Dacia Arena

14.48 Rocco Maiorino a Premium Sport. Su Ocampos: “Noi abbiamo avuto un colloquio con il Genoa e con l’agente di Ocampos. Abbiamo l’accordo con tutte le parti. Ieri Galliani ha sentito il Marsiglia, adesso i francesi ed il Genoa devono rinegoziare il loro accordo, ma noi siamo ottimisti sulla buona riuscita dell’operazione".

14.38 Rivediamo le formazioni ufficiali che tra poco scenderanno in campo:

14.31 Immagini che arrivano da Udine

14.26 Mario Pasalic a Premium Sport : “Per le nostre ambizioni, è molto importante vincere e prendere questi tre punti. Io sono contento delle chance che mi ha dato il mister e penso di poter fare ancora meglio in questa fase di stagione".

14.15 Donnarumma in campo per il riscaldamento

14.02 Ecco la formazione ufficiale dell'Udinese

(4-3-3): Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Hallfredsson, Jankto, Fofana; Thereau, Duvàn Zapata, De Paul

13.59 Tutto confermato per il Milan di Montella:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Bacca, Bonaventura

13.57 Il Milan è arrivato allo stadio

13.52 Pillole statistiche: i rossoneri hanno vinto solo una delle ultime 5 gare giocate

13.45 Eccoci collegati amici

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buona giornata e benvenuti alla diretta scritta, live ed di Udinese - Milan, gara valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17. Io sono Arianna Radice e vi racconterò la gara, restate con noi!

Udinese e Milan sono due squadre che entrambe hanno voglia di rivalsa: i bianconeri vogliono mettere fine alle striscia di sconfitte arrivata con l'inizio del nuovo anno, dall'altra ci sono i rossoneri reduci dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus.

L'Udinese, al momento 13esima, ha l'obiettivo di tornare a vincere dopo i recenti passi falsi dell'ultimo periodo per conquistare quanto prima la salvezza.

Il mese di gennaio del Milan dal punto di vista dei risultati è stato molto scarno: nelle ultime tre partite il Diavolo ha ottenuto un pareggio e due sconfitte, dunque quest'oggi deve rialzare la testa per non perdere il treno Europa.

Delneri dovrà fare a meno di Widmer, Kums (infortunati), Wague e Badu (Coppa d'Africa). I rossoneri, invece, saranno quasi al completo eccezion fatta per Rodrigo Ely e Calabria.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "Gli episodi hanno fatto la differenza nelle ultime partite. A volte parlare di approccio sbagliato è riduttivo, bisogna anche contare le qualità degli avversari. I risultati sono figli di tanti aspetti".

Luigi Delneri: "I nostri obiettivi sono diversi da quelli delle grandi squadre. Dobbiamo sempre analizzare le partite singolarmente e capire i momenti in cui si affrontano determinate partite, come è nella logica generale del calcio".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari.

DIFENSORI: Abate, Antonelli, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata.

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa, Mati Fernandez.

ATTACCANTI: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Suso

Udinese

Portieri: Karnezis, Perisan, Scuffet;

Difensori: Adnan, Angella, Danilo, Faraoni, Felipe, Heurtaux, Samir;

Centrocampisti: Balic, De Paul, Lucas Evangelista, Fofana, Gnoukouri (numero 7), Hallfredsson, Jankto;

Attaccanti: Ewandro, Matos, Perica, Thereau, Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese: (4-3-3): Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Hallfredsson, Jankto, Fofana; Thereau, Duvàn Zapata, De Paul

Squalificati: -

Indisponibili: Widmer, Wague, Badu

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Bacca, Bonaventura.

Squalificati: -

Indisponibili: R. Ely, Montolivo, Calabria

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Milan e Udinese si sono affrontate l'ultima volta l'11 settembre 2016. Un girone fa, la sfida di San Siro finì con il risultato di 0-1 in favore degli ospiti. Il gol decisivo arrivò proprio nei minuti finali con la firma di Peric.

L’Udinese ha guadagnato sette punti nelle ultime quattro sfide in A contro il Milan (2V, 1N), dopo che nelle precedenti quattro aveva raccolto solamente tre punti (1V, 3P)

Il Milan ha vinto solo una volta nelle ultime cinque giornate (2N, 2P) e fuori casa non trova il successo da fine novembre (4-1 a Empoli).

