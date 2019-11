Pescara - Fiorentina in Serie A 2016/17 (1-2) Tello trova il gol vittoria all'ultimo minuto!

22.45 Con questo è tutto, Davide Marchiol Vi saluta e Vi ringrazia per l'attenzione. Vi invito a restare collegati col sito per tutti gli aggiornamenti su questa serata calcistica. Vi ricordo il risultato: Fiorentina batte Pescara per 1-2.

22.43 La Fiorentina dunque rimpingua le sue ambizioni europee, mentre il Pescara vede la salvezza sempre più lontana.

22.41 Tanta amarezza per il Pescara, che aveva trovato il gol in contropiede e aveva eretto un muro abbastanza solido. Purtroppo la giocata di Tello è stata inevitabile, mentre il gol nel finale è stato frutto di distrazione, probabilmente causata dalla stancehzza. Gli abbruzzesi buttano via quindi un punto che non sarebbe stato demeritato.

22.40 La Fiorentina dunque sbanca l'Adriatico con le reti di Chiesa e Tello. La squadra di Sousa ha letteralmente buttato via il primo tempo. Meglio nella ripresa, con un gioco più veloce infatti i trequartisti e le ali gigliate sono diventati molto più pericolosi.

90'+7' FINISCE QUI!

90'+7' Sconsolato Oddo in panchina, il pareggio sembrava ormai acquisito.

90'+6' CAMBIO FIORENTINA: esce Babacar, entra Salcedo.

90'+4' Cross di Chiesa, il movimento di un difensore inganna Bizzarri che si tuffa tardi e la palla si insacca. La Fiorentina quindi conquista la vittoria con un gol inaspettato.

90'+4' CHIIIIIIESAAAAAAAAAA!!!! INCREDIBILE VANTAGGIO VIOLA!!!!

90'+2' Sassata da lontano di Kastanos, respinge a mani aperte Sportiello.

90' Cinque minuti di recupero.

90' Ci prova ancora Ilicic. Palla che scorre fuori, lontano dal secondo palo.

88' Ritmi alti in questo finale, ma nessuna delle due squadre sembra avere la lucidità per costruire azioni molto articolate.

85' Tiro di Ilicic non troppo lontano dai pali, vuole la vittoria la Fiorentina.

84' CAMBIO FIORENTINA: esce Badelj entra Cristoforo.

83' ILICIC BUTTA VIA LA PALLA DEL VANTAGGIO!! Cross dalla sinistra, Ilicic è solissimo in area, ma calcia al volo malissimo, con la palla che va alta sopra la traversa.

80' Oddo ha esaurito i cambi, mentre Sousa è fermo ad uno.

80' CAMBIO PESCARA: esce Caprari ed entra Kastanos.

77' Il Pescara rischia il pasticcio, lisciando un pallone nella propria area, per fortuna gli attaccanti viola non sono abbastanza rapidi e nessuno riesce ad impattare bene la sfera.

75' CAMBIO PESCARA: esce Bahebeck, entra Cerri.

73' Si rivede in avanti il Pescara, ma senza successo.

71' CAMBIO PESCARA: esce Zampano ed entra Brugman.

71' Ora la Fiorentina preme per ribaltare il risultato.

70' SANCHEZ!! Dalla distanza il difensore sfiora il palo!

69' Tello affronta due difensori, si accentra e scocca un tiro a giro dalla traiettoria perfetta, che si insacca alle spalle di un incolpevole Bizzarri!

68' PAREGGIO DELLA FIORENTINA!! TELLO PESCA IL CONIGLIO DAL CILINDRO!!

67' La partita continua a restare in stallo, nonstante in campo ci sia praticamente solo la squadra di Sousa. Difende a tutto organico il Pescara.

64' Fiorentina ormai in dominio del gioco, non riesce più a ripartire il Pescara.

61' La Fiorentina sta diventando sempre più pericolosa sulle fasce, il Pescara iniza a scricchiolare.

59' BABACAR! Chiesa penetra sulla destra, palla in area per Babacar, che si scontra con Bizzarri e per poco non riesce ad insaccare! Problemi per entrambi dopo il contatto.

56' Ammonito Bruno per un contrasto troppo irruento.

56' Sanchez prova a cercare il gol della settimana, ma la palla finisce lontanissimo dai pali.

54' ILICIC!! Punizione dello sloveno che sbatte in pieno sul palo alla sinistra di Bizzarri. Babacar poi insacca, ma era in offside.

53' Ammonito anche Biraghi, che ha atterrato Chiesa con una brutta scivolata da dierto. Successivamente cartellino anche per Gyomber, che è andato a discutere con Chiesa a terra.

49' Ammonito Badelj per fallo sul solito Bahebeck.

48' Botta da lontano di Chiesa. Palla alta sopra la traversa.

46' La Fiorentina prova subito una giocata diversa. Pescato Babacar in area, la punta viene stoppata da una difesa di casa per la prima volta in serio pericolo.

46' Nessun cambio all'intervallo

45' Si ricomincia!

21.46 Squadre nel tunnel degli spogliatoi, tra poco si partirà col secondo tempo.

21.34 Fiorentina che ha tenuto il pallino del gioco, ma con un giro palla lentissimo e inutile. Deve accelerare la manovra la viola se vuole raddrizzare le cose.

21.33 Pescara che sta facendo la sua partita egregiamente. Spazi intasati e ripartenze per un meritato vantaggio.

45' Finisce il primo tempo.

45' Molto contrariato Sousa, che è naturalmente insoddisfatto della prestazione dei suoi.

42' Senza alcun esito il pressing viola, che sta cercando di recuperare il risultato.

38' Ammonito Vecino per fallo proprio su Bahebeck.

37' La Fiorentina fatica a contenere Bahebeck, fermato di nuovo all'ultimo respiro.

33' Ammonito Benali. Duro intervento su Sanchez nel tentativo di recuperare un pallone.

31' Tello per ora è l'unico che sta mettendo in apprensione la difesa avversaria.

29' Appena prova ad accelerare la Fiorentina perde palla. Male per ora la squadra di Sousa, che non è abbastanza rapida per sorprendere il Pescara.

27' Bahebeck a terra, ha ricevuto un colpo in volto in un duello areo con il solito Tomovic. Il gioco riprende quasi subito.

25' Ci prova di nuovo Tello, stavolta dalla distanza. Bizzarri blocca a terra senza problemi.

24' Non trova varchi la Viola, che tiene palla inutilmente.

21' Il gioco riprende, la Fiorentina continua uno sterile possesso palla.

21' Gioco fermo, c'è Caprari a terra. Ancora Tomovic nella contesa. Sta rischiando seriamente di non finire la partita l'ex Lecce.

20' Battibecco ora tra Memushaj e Tomovic. Il pescarese infatti è stato atterrato in area durante una buona incursione. Il difensore però ha preso la palla e si riprenderà con il calcio d'angolo.

17' Al secondo intervento duro, viene ammonito Tomovic.

15' Palla sull'out sinistro, la difesa viola si era alzata per la trappola del fuorigioco che non è scattata, cross basso al centro per Caprari che, tutto solo, batte Sportiello e porta avanti i padroni di casa.

15' RRRRREETEEEEEE!!!! PESCARA IN VANTAGGIO!!!! HA SEGNATO CAPRARI!!!

13' Vecino ci prova di testa dopo un rimpallo fortunoso in area. Palla a lato, nessun pericolo per la porta di Bizzarri.

10' TELLO! Primo pericolo della partita! Bruno perde una brutta palla sulla trequarti, apertura per Tello sulla destra che sterza e calcia sul secondo palo. Palla fuori di poco!

8' Cross di Tello respinto dalla difesa del Pescara, secondo corner della partita per i viola. Anche questo senza esito.

6' Fallo di Tomovic su Caprari, Russo lo redarguisce, ha rischiato già il giallo.

5' Ribaltamento di fronte improvviso dei padroni di casa, con Bahebeck che avanza indisturbato e mette un cross basso insidioso, spazzato dalla difesa ospite.

4' Centrocampo e difesa del Pescara diventano un tutt'uno quando la Viola avanza.

3' Fitta trama di gioco della Fiorentina, che non trova spazi per attaccare.

0' Si parte!

20.45 Inno della Serie A e poi si potrà cominciare.

20.42 Manca ormai pochissimo, squadre pronte a fare il proprio ingresso sul terreno di gioco.

20.37 Oddo a Mediaset Premium: "I tifosi hanno tutto il diritto di contestare, è giusto così. È una cosa normale, noi non stiamo rendendo secondo le aspettative. Come ci siamo presi gli applausi lo scorso anno, adesso ci prendiamo i fischi. Noi andiamo in campo per vincere sempre, evidentemente gli altri sono stati più bravi di noi. Se non vinci vuol dire che sbagliamo qualcosa".

20.32 Vedremo se il giovane attacco degli abbruzzesi riuscirà a mettere in difficoltà il trio difensivo della Fiorentina, che quest'anno non sembra essere partircolarmente solido.

20.30 Verre invece è stato effettivamente ceduto, da giugno sarà infatti un nuovo giocatore della Sampdoria.

20.29 Anche il Pescara ha avuto un piccolo caso di mercato. Il giovane talento Caprari infatti sembrava avesse chiesto la cessione, visto l'interesse dell'Atalanta, ma alla fine è rimasto. Il club ha smentito la cosa.

20.27 Ecco le formazioni in grafica con i moduli scelti dai due tecnici.

20.24 Babacar sarà titolare al posto di Kalinic, il croato infatti è uscito con il ginocchio malconcio dalla sfida con il Genoa.

20.22 A Mediaset Premium Babacar ha rilasciato alcune dichiarazioni prepartita: "È una gara importantissima, vogliamo vincere e portare a casa i tre punti per tornare dove meritiamo. La squadra c'è, è mancata un po' di fortuna: stiamo lavorando bene, i risultati arriveranno"

20.19 Ecco intanto l'inedita divisa che sarà indossata dai Delfini.

20.17 Fiorentina che intanto ha salutato la Coppa Italia. È arrivata infatti una sconfitta al San Paolo nei quarti contro il Napoli.

20.15 Ora con Sportiello Sousa ha a disposizione due potenziali titolari, con Tatarusanu che si dovrà sudare il posto, dopo alcuni errori che hanno attirato delle critiche nei suoi confronti.

20.13 Ecco intanto le squadre durante il riscaldamento prepartita.

20.11 Nel precedente del 2013 finì 1-5 per la Fiorentina,

20.09 Sousa ha però comunque ottenuto un rinforzo, si tratta del portiere Sportiello. È arrivato anche Saponara dall'Empoli, che però non è ancora al meglio.

20.07 La Fiorentina è stata più impegnata a difendersi dagli assalti per i suoi giocatori. In particolare ha tenuto banco il caso Kalinic, con il croato che ha rifiutato la corte dei cinesi.

20.05 Il presidente Sebastiani e il suo staff hanno comunque provato a rinforzare la squadra nel mercato di riparazione. Tanti innesti di esperienza, come Stendardo,Bovo, Gilardino e Muntari, più il talentino Kastanos.

20.03 Il Pescara sembra quasi condannato alla Serie B. La squadra di Oddo ha vinto solo a tavolino con il Sassuolo, non ottenendo mai quindi i tre punti sul campo.

20.01 La Fiorentina non perde da quattro turni. Due vittorie e due pareggi per la viola.

19.58 L'Adriatico è pronto ad accogliere le due formazioni e le tifoserie.

19.55 Questo invece l'undici abbruzzese: Bizzarri, Biraghi, Zampano, Bruno, Memushaj (cap.), Crescenzi, Caprari, Stendardo, Gyomber, Bahebeck, Benali

19.54 Ecco l'undici ufficiale scelto da Sousa per la partita.

19.52 Anche la Fiorentina ha qualcosa da festeggiare. Oggi infatti il Re Leone Batistuta compie quarantotto anni.

19.50 Classica divisa viola per i Gigliati.

19.47 Padroni di casa con un'inedita divisa biancorossa. Questo per festeggiare il quarantesimo anno di gemellaggio con il Vicenza. I veneti a loro volta con la Ternana hanno indossato una divisa biancoazzurra.

19.46 Tutto pronto negli spogliatioi dell'Adriatico per questa sfida.

19.45 Buonasera da Davide Marchiol e da tutta la redazione di Vavel Italia. Benvenuti alla diretta live di Pescara - Fiorentina, recupero della diciannovesima giornata di Serie A 2016/17. Dopo la neve che ha costretto al rinvio lo scorso otto gennaio, questa volta si gioca.

Qui Pescara

I biancazzurri vanno alla ricerca della prima vittoria sul campo in campionato, avendo finora raccolto tre punti solamente a tavolino. Un ruolino insufficiente per correre verso una salvezza al momento molto lontana.

Il mercato ha aiutato in buona parte: sono arrivati giocatori giovani e vogliosi di esprimersi a buon livello, così come altri esperti e navigati. Oddo dovrà trovare il mix vincente.

Pescara impegnato a Milano. | Fonte: Getty Images

Caprari rientra in gruppo ma non dovrebbe trovar spazio dal primo minuto: si va verso la conferma, per dieci undicesimi, della formazione battuta dall'Inter per 3-0 a San Siro sabato sera.

La novità potrebbe essere lo spostamento di Biraghi al centro della difesa per sopperire all'emergenza, mentre davanti dovrebbe essere confermato Grigoris Kastanos nel tridente con Benali e Bahebeck.

L'undici abruzzese

Qui Fiorentina

Infortunati o non in condizione di scendere in campo Kalinic, Tatarusanu, Gonzalo e Saponara. Squalificati Astori e Bernardeschi. Un pareggio per 3-3 nell'ultima gara e una continuità che appare sempre più distante.

Questo il momentaccio che sta passando la Fiorentina, la quale questa sera dovrà cercare di strappare punti preziosi per riavvicinare la zona Europa League, mentre la Champions sembra già lontana.

Delusione viola contro il Genoa. | Fonte immagine: Lapresse

Come anticipato, le assenze per Sousa sono tante e soprattutto sono pesanti. Porta e difesa sono inedite: Sportiello tra i pali, davanti a lui una linea a tre molto improvvisata con Tomovic, De Maio e Salcedo.

Meno danni al centrocampo, dove sono presenti Vecino e Badelj, con Borja Valero avanzato vicino a Ilicic e dietro all'unica punta Babacar. Sulle corsie vanno Tello e Maxi Olivera.

L'undici viola.

I precedenti

La storia del confronto sorride nettamente alla Fiorentina, che ha vinto tredici volte in venti confronti, perdendone solamente tre. Una di queste sconfitte si verificò al Franchi ed il penultimo precedente tra le due compagini (stagione 2012/13).

L'ultimo incrocio è infatti del 19 maggio 2013 e fu un nettissimo 5-1, la terza vittoria all'Adriatico nella storia della Viola. Il Pescara in Serie A non batte la Fiorentina dal 1945. Esiste un precedente del 1994 vinto dal Delfino, ma si trattava di Coppa Italia.