Juve-Inter, le formazioni ufficiali

Mancano pochi minuti all'inizio del Derby d'Italia parte 2, e la tensione è già alle stelle. È La Partita, non c'è dubbio. L'Inter arriva da una trafila di vittorie in campionato e imporsi stasera sarebbe una conferma, ma vincere allo Juventus Stadium non è cosa facile, come raccontano i numeri. La Juve invece sfoggia tranquillità, quasi indifferenza, come se fosse una partita come tante, ma gli juventini sanno bene che non è così, perché la storia fa sempre la sua parte. Dunque vediamo le formazioni.

L'Inter preferisce la difesa a 3 con l'atipico Medel nel mezzo e Miranda e Murillo ai lati. A centrocampo ci saranno D'Ambrosio, Brozovic, Gagliardini e Candreva. Alle spalle di Icardi sulla trequarti si muoveranno Joao Mario e Perisic.

Inter (3-4-2-1): Handanovic, Murillo, Medel, Miranda, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Deambrosio, Perisic, Joao Mario, Icardi. All. Pioli.

Allegri mette in campo la stessa squadra vincente contro il Sassuolo. Così, nel 4-2-3-1, in difesa spazio a Bonucci e Chiellini, con Alex Sandro e Lichtsteiner in corsia. In regia, ad accompagnare Khedira, ci sarà Pjanic, davanti il battaglione d'attacco composto da Mandzukic, Dybala, Cuadrado, e Higuain.