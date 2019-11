Risultato finale Milan - Sampdoria in Serie A 2016/17 (0-1):  Muriel su rigore decide la gara, crisi nera per i rossoneri

La Sampdoria vince contro il Milan per 1-0: decide il rigore realizzato da Muriel al 70'. Rossoneri sfortunati, ma hanno sbagliato troppo lì davanti. Seconda vittoria consecutiva per i bluerchiati. per oggi è tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia.

FINISCE QUI, LA SAMPDORIA BATTE IL MILAN 1-0

93' Giallo di Djuricic

90' Saranno 4 i minuti di recupero

89' ESPULSO SOSA, Doppio giallo..

86' COSA SI E' MANGIATO IL MILAN, COSA SI E' MANGIATO LAPADULA: L'ex Pescara a tu per tu con Viviano calcia direttamente sul portiere, sui rimpalli successivi NESSUN giocatore del Milan riesce a metterla dentro.

84' Giallo per Sosa

82' Milan in attacco alla ricerca del gol del pareggio

79' Terzo cambio anche per Giampaolo: fuori l'autore del gol, muriel e dentro Alvarez

78' Terzo ed ultimo cambio per Montella: dentro Ocampos, fuori Bertolacci

72' Secondo cambio per la Sampdoria: fuori Quagliarella, dentro Shick

Vediamo il gol di muriel

71' Cambio per Montella: Dentro Lapadula e Abate, fuori Bacca e Pasalic

69' GOOOL DELLA SAMPDORIA, Muriel perfetto, Donnarumma va dalla parte sbagliata

68' RIGORE PER LA SAMPDORIA: Paletta ferma Quagliarella in modo irregolare, giusta la chiamata di Guida.

67' Milan sempre in attacco

65' Silvestre spinge Bacca in area, ma Guida lascia correre

64' Angolo per il Milan

62' Giallo anche per Kucka che ferma in modo irregolare Djuricic

61' Ora è il Milan che fa gioco

60' Tiro da dimenticare per Sosa: la palla finisce direttamente in Curva Sud

59' Giallo per Suso che commette fallo da dietro su Djuricic

58' PASALIC VICINO AL GOL: Bell'azione del Milan che va al tiro con il croato, la sua conclusione sfiora il palo

57' Fuorigioco di Quagliarella

53' Primo cambio per la Sampdoria: dentro Djuricic, fuori Bruno Fernandes

52' Angolo per il Milan, altra occasione per i rossoneri Bacca in rovesciata, ma la palla va fuori

51' Azione per la Sampdoria, Praet prova il sinistro a giro, Donnarumma blocca a terra

49' Fuorigioco di Muriel

46' PALO DEL MILAN: cross di Suso, Viviano respinge, la palla arriva sui piedi di Deulofeu che calcia, ma la sua conclusione colpisce il palo. Il Milan spreca una ghiotta occasione.

45' Milan attacco, angolo

INIZIA IL SECONDO TEMPO

13.37 Squadre di nuovo in campo

13.34 Piove a San Siro

Finisce il primo tempo tra Milan e Sampdoria: 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Risultato giusto, occasioni da entrambe le parti. A tra poco per il secondo tempo

45' Ci sarà un solo minuto di recupero

44' Bacca viene fermato in fuoriogioco: l'attaccante colombiano si arrabbia e Guida lo ammunisce

43' Suso in fuorigioco

42' Angolo per la Sampdoria, Donnarumma allontana

41' Altra azione pericolosa del Milan: incursione di Deulofeu che serve Suso e poi calcia: troppo largo il suo tiro che finisce direttamente fuori

40' Tiro da dimenticare per B. Fernandes, palla che finisce in curva

39' 7 tiri a 2 per il Milan

37': Ci prova Deulofeu, sinistro secco, para Viviano.

35' Milan all'assalto, punizione quasi dal limite

35' Gran numero di Suso che penetra in area, ma la Sampdoria lo ferma

34' Altro angolo in favore del Milan, ma ottima azione culminata poi in corner

30' Sicuramente Bertolacci è l'uomo più pericoloso del Milan fino a questo momento

29' Altro tiro di Bertolacci, Viviano mette in angolo

27' Torreira ferma Bertolacci in modo irregolare: giallo per lui

26' Pasalic prova la conclusione dalla lunga distanza: Viviano non ha problemi e para

25' Enorme Donnarumma che salva il risultato: contropiede della Sampdoria, conclusione di Linetty, ma il portiere rossonero è attento e respinge in uscita

23' tiro dal limite per Bertolacci, Viviano ci mette i pugni ed allontana

21' Filtrante il cross di Fernandes per Quagliarella, Paletta è attento ed allontana

20' Milan ancora in attacco

18' Calcio d'angolo per il Milan che sta crescendo

17' Match equilibrato

16' Primo squillo del Milan: cross di Deulofeu per Pasalic, il croato fa la sponda in area di rigore per Bertolacci che va al tiro, ma il suo destro viene murato da Silvestre

12' Pressione molto alta dei giocatori della Sampdoria

10' Duro scontro tra Silvestre e Bacca: medici in campo

9' Sampdoria guadagna un'altro corner

8' Suso prova a lanciare Bacca, ma la palla si perde fuori

7' Zoppica Muriel

6' Punizione interessante in favore del Milan

5' primo corner per il Milan

5' Bella incursione personale di Deulofeu ma, al momento del tiro, viene chiuso dalla difesa blucerchiata

4' Bertolacci ferma in modo irregolare Muriel: punizione da centrocampo per la Sampdoria

2' Milan in zona attacco

1' Sampdoria molto aggressiva in questi primi minuti di gioco

1' Samp in avanti

INIZIA LA PARTITA: prima palla giocata dal milan

12.32 Zapata è il capitano del Milan quest'oggi

12.30 Squadre in campo

12.27 E' tutto pronto a San Siro

12.20 Il riscaldamento del Milan

12.14 Rivediamo le formazioni ufficiali che tra pochissimo scenderanno in campo

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Kucka, Paletta, Zapata, Romagnoli; Bertolacci, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. A disposizione: Plizzari, Storari, Gomez, Vangioni, Calabria, Ocampos, Abate, Locatelli, Poli, Mati Fernandez, Honda, Lapadula. Allenatore: Montella.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano: Bereszynki, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Fernandes; Muriel, Quagliarella. A disposizione: Puggioni, Krapikas, Dodo, Pavlovic, Palombo, Djuricic, Cigarini, Linetty, Alvarez, Shick, Budimir. Allenatore: Giampaolo

12.07 Le parole di Adriano Galliani: "Caceres ha superato le visite mediche, ma non abbiamo raggiunto l'accordo economico. Gli auguro buona fortuna".

11.59 Milan in campo per il riscaldamento finale

11.57 Quagliarella a Milan Tv: "Ambizioni a San Siro? Abbiamo sempre affrontato tutte le partite in trasferta con l’ambizione di giocarcela, sappiamo che il Milan è molto organizzato e ha giocatori di qualità per noi è un bel test"

11.51Intanto Caceres ha rifiutato l'offerta dei rossoneri

11.45 Zapata a Mediaset: "Ho giocato bene la partita in TIM cup, oggi è una buona opportunità per cambiare rotta".

11.40 Finalmente abbiamo le formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Donnarumma; Kucka, Zapata, Paletta, Romagnoli; Bertolacci, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Fernandes; Quagliarella; Muriel.

11.30 Eccoci collegati amici

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta di Milan - Sampdoria, lunch match valido per il 24esimo turno del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live la gara, restate sintonizzati!

Dopo il ko di Udine, il Milan ospita la Sampdoria in questo lunch match di giornata. I rossoneri dovranno cercare di riprendere la marcia dopo due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare giocate.

Un momento delicato per il Milan e non solo per i 6 punti raccolti nelle ultime 6 partite di campionato, ma anche per l'eliminazione dalla coppa Italia, e un'emergenza infortuni soprattutto in difesa dove mancheranno sia Antonelli che De Sciglio, oltre alla grana dell'infortunio di Bonaventura (stagione finita).

Un'altro impegno difficile per la Sampdoria, ma dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Roma, gli uomini di Giampaolo sperano in una nuova impresa.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Montella: "Non discuto le critiche, le accetto. Non posso farmi prendere dall'emotività generale, devo lavorare per logica. Non sono preoccupato, non è il momento più critico da quando alleno il Milan. Lo era di più all'andata nello stesso periodo perchè avevo meno certezze".

Giampaolo: "La partita con il Milan è complicata perchè è una squadra forte, con un'identità forte, ha giocatori forti fra le linee. E' una squadra che ci impegnerà molto e il nostro comportamento in campo deve essere di precisione. Viviano è il titolare".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari



DIFENSORI: Abate, Calabria, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata



CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa



ATTACCANTI: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso

Sampdoria

Portieri: Krapikas, Puggioni, Viviano.

Difensori: Bereszynski, Dodô, Pavlovic, Regini, Silvestre, Skriniar, Tomic.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Torreira.

Attaccanti: Budimir, Muriel, Quagliarella, Schick.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Kucka, Paletta, Zapata, Romagnoli; Pasalic, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu

Indisponibili: Montolivo, Bonaventura, De Sciglio, Antonelli

Squalificati:

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Beresyinski, Skriniar, Silvestre, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; Fernandes; Muriel, Quagliarella

Indisponibili: Sala, Carbonero

Squalificati:

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

118esima sfida nella massima serie tra queste due squadre: rossoneri in netto vantaggio con 61 successi a 27, 29 i pareggi. Il Milan si è aggiudicato 38 dei 58 precedenti casalinghi di Serie A contro la Samp; 10 successi esterni dei liguri e altrettanti pareggi completano il quadro.

Milan e Sampdoria si sono affrontate l'ultima volta il 16 settembre 2016 a Marassi. I rossoneri si imposero, al termine di una gara molto equilibrata, per 1-0 grazie alla rete nel finale del subentrato Carlos Bacca che, con un colpo da biliardo, riuscì a superare Viviano

I rossoneri sono imbattuti da otto partite di campionato contro i blucerchiati (5 vittorie, 3 pareggi). In questo parziale, il Diavolo ha mantenuto la propria porta inviolata ben cinque volte.

La Sampdoria ha ritrovato contro la Roma il successo in Serie A che mancava da sei giornate – in questo parziale i blucerchiati avevano raccolto solo due punti.

