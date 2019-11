Risultato finale Bologna - Milan in Serie A 2017 (0-0): i roossoneri vincono in 9 uomini

CHE PARTITA INCREDIBILE: Il Milan in 9 uomini vince 1-0 contro il Bologna. Rossoneri che si ritrovano con espulsi Kucka e Paletta, ma ha saputo tenere ed ha trovato la rete con Pasalic al 90', ma nata da una grande giocata di Deulofeu. Bologna che perde una partita che doveva vincere per come si era messa. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna

FINISCE QUI

94' Giallo per Dzemaili per proteste

94' Bologna tutto in avanti, corner

92' Giallo per Nagy

90' Cinque minuti di recupero

89' signore incredibile: il Milan in nove uomini ha trovato la rete del vantaggio. contropiede guidato da solito Deulofeu serve Pasalic un pallone delizioso il croato deve solo mettere in rete.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, CI PENSA PASALIC

85' Tre occasioni del Bologna che spingono per trovare il gol del vantaggio

80' Angolo per i rossoblu

80' Terzo ed ultimo cambio per Donadoni: entra Viviani, fuori Pulgar

80' Poli rientra in campo è dolorante

79' Milan in otto uomini per il momento, Poli al momento è fuori dal campo per un botta al ginocchio

77' Altro cambio per il Bologna, entra Torosidis, esce Mbaye

76' Sempre Bologna che sfiora il gol con destro

73' Altra occasione per il Bologna: Verdi colpisce di testa, ma non inquadra bene la porta

71' Giallo anche per Vangioni che ferma in modo irregolare Verdi

70' OCCASIONE MILAN, TRAVERSA DI DEULOFEU DIRETTAMENTE DAL CORNER

69' OCCASIONE DEL MILAN: Contropiede del Milan guidato da Deulofeu che serve all'ultimo Pasalic: il croato a tu per tu con Da Costa rimane in piedi e respinge la conclusione

68' Deulofeu riesce ad ottenere un prezioso calcio d'angolo

65' MIRACOLO DONNARUMMA: Dzemaili serve Krejci, che calcia a botta sicura: Donnarumma è bravissimo e respinge

63' Fuorigioco di Pasalic

62' Punizione per il Milan, la difesa rossoblu libera

62' Cambio anche per Donadoni: entro Petkovic al posto di Gastaldello

61' Esce Bacca ed entra Poli

59' MILAN IN 9 UOMINI, ANCHE KUCKA ESPULSO. Doppia ammonizione per il centrocampista rossonero

55' Contropiede del Milan che va alla conclusione con Deulofeu: in due tempi Da Costa blocca

54' Squadre allungate

53' Altro ammonito in casa Milan: giallo anche per Kucka

52' - Gomez si tocca la spalla dopo un'intervento con Destro. Per il momento il difensore rimane in campo

51' Momento brutto della partita

50' Deulofeu pericoloso in attacco

47' Giallo anche per Verdi

45' Inizia il secondo tempo

Secondo cambio per Montella: fuori Locatelli e dentro Gomez

Dopo i primi 45 minuti 0-0 tra Bologna e Milan Rossoneri in dieci uomini, espulso Paletta al 36' per doppia ammonizione (la seconda non c'era). Poche emozioni. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO

45' Tre minuti di recupero

44' Giallo anche per Gastaldello

43' Fuorigioco di Bacca

43' Tiro da fuori per Dzemaili, nessun problema per Donnarumma

42' Milan in avanti, Zapata finisce a terra in area, ma per Doveri è tutto regolare

40' Angolo per il Bologna che ora sta facendo la partita

38' Punizione sulla barriera per Verdi

37' Locatelli arretrato in difesa

36' Paletta non ha toccato Dzemaili, erroraccio di Doveri.

36' ESPULSO PALETTA, DOPPIO GIALLO PER IL DIFENSORE ROSSONERO. PUNIZIONE DAL LIMITE PER IL BOLOGNA

35' Ora è il bologna a fare possesso di gioco

31' INFORTUNIO PER ROMAGNOLI: al suo posto entra Zapata. problema muscolare per il difensore italiano

29' Angolo per il Bologna

29' BRIVIDO BOLOGNA: Cross basso di Verdi, respinge Donnarumma e poi su Dzemaili chiude ancora il portiere del Milan

27' Ritmi di gioco leggermente calati

22' Giallo anche per Abate che ferma da dietro Verdi

21' erroraccio del milan che regala la palla al Bologna. Krejca tu per tu con Donnarumma, ma il portiere rossonero gli chiude bene lo specchio della porta. Angolo

18' ' Fuorigioco di Destro

17' Giallo per M’Baye e Paletta

16' Calcio di punizione in favore del Bologna. Richiamo verbala per Locateli

15' Contropiede del Bologna, Verdi va al tiro: conclusione debole e lenta. Nessun problema per Donnarumma

14' Bacca mette in mezzo, Maietta mette in angolo

11' Pulgar prova a servire Destro, Donnarumma esce e fa sua la palla

11' Possesso palla per il Bologna, pressione alta dei giocatori del Milan

8' Altro corner per i rossoneri, Da Costa arriva facile sull sfera di gioco

7' Altro angolo per il Milan

6' Il portiere rossoblu si rialza

5' Problemi per Da Costa

4' PRIMA GROSSA OCCASIONE DEL MILAN: Deulofeu stoppato da Da Costa, sulla ribattuta arriva il tiro a colpo sicuro di Pasalic. Palla alta

2' Cross di Suso, ribattuto dalla difesa rossoblu che può ripartire in contropiede

2' Primo calcio d'angolo della partita in favore del Milan

1' Fallo in attacco di Suso

INIZIA LA PARTITA: prima palla giocata dal Bologna

20.43 Squadre in campo

20.34 E' finito il riscaldamento del Milan

20.30 Maiorino a PS: "La squadra si esprime bene. La crisi è di risultati e non psicologica. Oggi vogliamo i 3 punti".

20.20 Rivediamo le formazioni ufficiali di Bologna - Milan che tra poco scenderanno in campo

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Krafth, Maietta, Gastaldello, M’Baye; Dzemaili, Pulgar, Nagy; Krejci, Destro, Verdi. A disposizione: Torosidis, Izzo, Viviani, Oikonomou, Petkovic, Di Francesco, Donsah, Sadiq, Taider, Sarr, Ravaglia, Helander. Allenatore: Donadoni.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. A disposizione: Plizzari, Storari, Gomez, Zapata, Bertolacci, Honda, Mati Fernandez, Poli, Cutrone, Lapadula, Ocampos. Allenatore: Montella.

20.13 Anche Gastaldello è intervenuto a Milan TV: “Vogliamo riscattare la brutta figura fatta contro il Napoli. Solo se giochiamo a 100 all’ora possiamo battere una squadra come il Milan che sta attraversando un periodo delicato".

20.06 Lucas Ocampos a Milan TV: “Vogliamo vincere. Abbiamo spesso il controllo del pallone, giochiamo bene, ma non sempre riusciamo a segnare. Fare gol è fondamentale per vincere le partite”.

19.58 Esordio da titolare per Vangioni

19.54 La formazione ufficiale del Bologna

(4-3-3): Da Costa; Krafth, Maietta, Gastaldello, M’Baye; Dzemaili, Pulgar, Nagy; Krejci, Destro, Verdi. Allenatore: Donadoni

19.48 La formazione ufficiale del Milan

(4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu

19.45 Eccoci collegati cari lettori

Buona giornata cari lettori di VAVEL Italia e benvenuti alla diretta della partita Bologna - Milan, in match valido per il recupero della 18esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live la gara, restate con noi!

Questa sera il Milan è impegnato a Bologna per recuperare la gara posticipata a causa della finale di Supercoppa italiana con la Juventus.

I rossoneri hanno grande voglia di rivalsa: dopo tre sconfitte consecutive (4 k.o. di fila se teniamo conto anche della Coppa Italia), questa sera ci sarà bisogno di una svolta immediata per calmare le numerose critiche piovute attorno alla squadra di Montella.

metro

Sarà una gara difficile. Il Bologna, se si esclude la partita con il Napoli, ha una delle difese migliori, e anche gli uomini di Donadoni, dopo la sonora sconfitta contro gli azzurri, vorranno subito rifarsi.

getty images

Bologna - Milan sarà diretta dall'arbitro Doveri.

LE PAROLE DELLA VIGILIA Bologna - Milan

Roberto Donadoni: "Il risultato di sabato contro il Napoli è davvero maturato in un modo incredibile. Non voglio cercare troppe spiegazioni ma si sono susseguite una serie di concomitanze incredibili: una partita perfetta nella negatività".

acmilan.com

Vincenzo Montella: "Questo è il momento di dimostrare, compreso me, di possedere l'orgoglio per allenare e giocare nel Milan per il presente e per il futuro".

acmilan.com

I CONVOCATI

Bologna

Portieri: Da Costa, Ravaglia (34), Sarr.

Difensori: Gastaldello, Helander, Krafth, Maietta, Mbaye, Oikonomou, Torosidis.

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Nagy, Pulgar, Rizzo, Taider, Viviani.

Attaccanti: Destro, Di Francesco, Krejci, Petkovic, Sadiq, Verdi.

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Abate, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli

ATTACCANTI: Bacca, Cutrone, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso

acmilan.com

LE PROBABILI FORMAZIONI Bologna - Milan in diretta

Bologna (4-3-3): Da Costa; Kraft, Gastaldello, Maietta, Torosidis; Dzemaili, Viviani, Donsah; Verdi, Destro, Krejci.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu.

Indisponibili: Antonelli, Calabria, De Sciglio, Bonaventura, Montolivo

Squalificato: Sosa

STATISTICHE, PRECEDENTI E CURIOSITA

L'ultima volta che si sono affrontate Bologna e Milan risale allo scorso 7 maggio, quando al Stadio Dall'Ara decise la rete dagli undici metri di Carlos Bacca, per il definitivo 1-0 in favore dei rossoneri.

In totale sono sono 78 i precedenti giocati a Bologna. Il bilancio sorride ai rossoblu che hanno vinto in 32 occasioni, contro i 20 pareggi e i 26 successi rossoneri.

GLI ULTIMI 5 BOLOGNA-MILAN

07/05/2016 BOLOGNA-MILAN 0-1 (BACCA)

25/09/2013 BOLOGNA-MILAN 3-3 (POLI, ROBINHO, PAZZINI, 2 Laxalt, Cristaldo)

01/09/2012 BOLOGNA-MILAN 1-3 (3 PAZZINI, Diamanti)

11/12/2011 BOLOGNA-MILAN 2-2 (SEEDORF, IBRAHIMOVIC, Di Vaio, Diamanti)

12/12/2010 BOLOGNA-MILAN 0-3 (BOATENG, ROBINHO, IBRAHIMOVIC)

Fonte statistiche: acmilan.com