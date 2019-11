Juventus - Empoli in Serie A 2016/17. Finisce 2-0! Altri 3 punti per la Juve

Per questa sera è tutto. Un saluto da Francesco Palma e da tutta la redazione di Vavel Italia, che vi augura un buon proseguimento di serata con la nostra cronaca del match e i nostri approfondimenti di domani.

90'+5 FINISCE QUI! La Juventus batte 2-0 l'Empoli. Una partita non esaltante per i bianconeri, soprattutto nel primo tempo, ma nella seconda frazione di gioco sono venute fuori le individualtà della squadra di Allegri, che ha saputo risolvere il match.

90'+4 Si giocherà un minuto in più, ma poco cambia ormai

90'+3 Prova Dani Alves dalla distanza, blocca Skorupski

90'+2 Partita che ormai sembra scrorrere tranquillamente verso la fine, non ci crede più l'Empoli

88' Si giocherà fino al '94. Altri 6 minuti quindi

87' Prova il mancino a giro Dybala, che sfiora l'eurogol con pallone fuori di mezzo metro circa

82' Cross dalla sinistra di Alex Sandro, sul primo palo Mandzukic colpisce di testa ma non centra la porta.

80' Venti minuti alla fine. La Juve cerca il 3-0, Higuain vorrebbe il gol

78' Esce Marchisio, tra gli applausi dello Stadium. Dentro Rincon

76' Terzo cambio dell'Empoli: fuori Josè Mauri, dentro Buchel

72' C'è spazio anche per Paulo Dybala, per Sturaro

La lega assegna l'autogol a Skorupski per il gol dell'1-0.

70' Doppio cambio per l'Empoli, dentro Veseli e Thiam per Laurini e Marilungo

68' La Juve adesso da quello che vuole. Higuain manda alto un bel sinistro.

64' IL RADDOPPIO DELLA JUVE! ALEX SANDRO! GRANDISSIMO DIAGONALE E PALLA IN FONDO AL SACCO

60' Prova il destro dai 25 metri Sturaro. Palla fuori

58' Marilungo mette dentro per El Kaddouri, che pero spara alto

56' In questo secondo tempo i ritmi si sono alzati, l'Empoli non molla la presa dopo il gol subito

Solito cross dalla destra, stavolta il croato è al centro dell'area e colpisce di testa verso la porta. Il pallone sbatte sulla traversa, rimbalza su Skorupski ed entra. Un gol importante che sblocca una partita dimostratasi più ostica di quanto si potesse immaginare all'inizio

52' MARIO MANDZUKIIIIIIIIC! UNO A ZERO JUVE! NEL MOMENTO PIU' DIFFICILE DEI BIANCONERI ARRIVA IL COLPO DEL CAMPIONE

51' L'Empoli sta iniziando a prendere campo, la squadra di Martusciello alza il pressing e la Juve fatica un po' di più

50' Altra palla persa dalla Juve: El Kaddouri serve Josè Mauri che tenta il tiro dal limite. Neto in tuffo blocca

49' Risponde l'Empoli con El Kaddouri, che recupera palla sulla trequarti e tenta il destro dal limite, murato da Rugani

48' Solita combinazione con Dani Alves che crossa verso Mandzukic: il croato mette dentro per Higuain che calcia centrale e spreca tutto

46' Inizia il secondo tempo!

Un'altra immagine del primo tempo |twitter - JuventusFC

Un'immagine del primo tempo |twitter - khaledalnouss1

45' Non c'è recupero. Finisce 0-0 il primo tempo tra Juventus ed Empoli

44' E' LA MATTONELLA DI PJANIIIIIIIIIIIIC





BARRIERA PIENA! Occasione sprecata

43' Higuain viene messo giù al limite dell'area, l'azione continua con Sturaro che subisce un altro fatto e questa volta si prende il calcio di punizione dal limite. Attenzione!

39' Altri tre minuti e altra occasione per la Juve: Sturaro in area scarica fuori per Pjanic che calcia a lato di poco

36' Altra fiammata dei bianconeri: cross di Higuain dalla trequarti, Manzdukic arriva come al solito sul secondo palo ma anche stavolta non trova la via del gol

33' Juve che in questa prima mezz'ora si è vista solamente a sprazzi.

30' CLAMOROSA OCCASIONE PER LA JUVENTUS. Higuain orchestra il contropiede e manda Mandzukic davanti a Skorupski: l'attaccante però perde l'attimo tentando di superare in dribbling il portiere dell'Empoli e l'occasione sfuma malamente

27' Ancora cross di Dani Alves e ancora Mandzukic sul secondo palo. Il colpo di testa stavolta è verso la porta ma termina a lato

24' Risponde la Juve: cross dalla destra di Dani Alves, Mandzukic sul secondo palo mette dentro di testa per Sturaro che però non coglie l'attimo

22' Si sveglia El Kaddouri, parte da centrocampo con una bella discesa fino al limite dell'area: il sinistro però è strozzato e la sfera termina a lato

18' Ritmi che calano leggermente, l'Empoli prende un po' di campo

13' I bianconeri sembrano voler chiudere subito la pratica. Empoli che riesce a chiudere a fatica gli spazi.

8' Juve che dopo qualche minuto ha preso campo. Cross di Sturaro basso da sinistra, Cuardado sul secondo palo si allarga con palla sul destro e prova il diagonale, il pallone è destinato fuori ma Mandzukic si inserisce in scivolata ma non riesce ad indirizzare verso la porta

6' Stavolta è Mandzukic a mettersi in proprio e a colpire di testa verso la porta su cross dalla destra: palla alta.

5' Prima occasione per la Juve! Cross di Alex Sandro sponda di testa di Mandzukic per la conclusione, sempre di testa, di Higuain. Parata facile di Skorupski.

1' VIA AL MATCH! Calcio d'inizio dell'Empoli che gioca da destra a sinistra, risponde la Juve da sinistra e destra.

20:43 Squadre in campo! Scambio di cortesie, monetina e si parte!

20:38 Terminato il riscaldamento, le squadre tornano negli spogliatoi per gli ultimi preparativi.

20:27 Marotta: tutti i calciatori sono presenti nelle situazioni che avvengono nello spogliatoio. Era solo necessario chiarire degli aspetti come è stato fatto questa settimana, come in ogni famiglia: questo è lo spirito della Juve. Al caso di Bonucci stata data un'enfasi sproporzionata rispetto al reale avvenimento.

20:24 Leonardo Bonucci va a salutare i propri tifosi sotto la curva, dopo questa difficile settimana.

20:18 Squadre in campo per il riscaldamento, manca sempre meno all'inizio del match.

Dallo spogliatoio dell'Empoli | fonte: twitter - SerieA_TIM

Dallo spogliatoio della Juventus | fonte: twitter - SerieA_TIM

20:12 La formazione ufficiale dell'Empoli: (4-3-1-2) Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse, Mauri; El Kaddouri; Pucciarelli, Marilungo

20:10 La formazione ufficiale della Juventus: (4-2-3-1) Neto; Dani Alves, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic; Cuadrado, Mandzukic, Sturaro; Higuain.

19:45 Le squadre stanno ormai ultimando i preparativi prima del riscaldamento. Sarà un match importante per entrambe le squadre: la Juventus non deve abbassare la guardia nonostante la partita contro il Napoli di Martedì e quella contro il Porto giocata pochi giorni fa; l'Empoli non può ancora sentirsi del tutto salvo, e deve cercare di portare a casa qualche punto che - visto l'avversario - varrebbe praticamente doppio.

Buon sabato a tutti da parte di Francesco Palma e dalla redazione di Vavel Italia. Dopo la settimana di Coppe Europee, tra gioie e dolori per il calcio italiano, ritorna in voga la Serie A: oggi, dopo Napoli-Atalanta, tocca ai campioni d'Italia della Juventus, che ospitano un Empoli alla caccia di delicati punti salvezza. Fischio d'inizio alle ore 20.45.

Dybala esulta dopo aver sbloccato il punteggio un girone fa. | Fonte immagine: Eurosport

Qui Juventus

I bianconeri arrivano a questa partita nel migliore dei modi: otto sono le vittorie consecutive all'attivo, tutte ottenute dal passaggio al 4-2-3-1. Non un caso, questo è poco ma sicuro. L'ultima di queste ha però un sapore diverso, visto che parliamo dello 0-2 ottenuto sul campo del Porto.

Con la qualificazione in Champions League (quasi) in tasca, la Juve tiene ora la testa sul campionato: anche Allegri ha ieri sottolineato l'importanza del match, soprattutto perché le concorrenti Napoli e Roma devono vedersela rispettivamente con Atalanta e Inter, e la probabilità che possano rallentare c'è.

Higuain festeggia la doppietta dell'andata. | Fonte immagine: La Stampa

Allegri dovrebbe optare per un leggero turnover, cambiando 6 o 7 uomini rispetto all'undici sceso in campo in terra lusitana. Tra i pali va Neto, che scalda i motori anche verso la sfida col Napoli, mentre in difesa rientrerà Bonucci, accompagnato da Dani Alves, Rugani e Alex Sandro.

In mediana possibile spazio per Rincon, mentre Marchisio potrebbe riposare in vista di una maglia con il Napoli: spazio a Pjanic, con Cuadrado e Sturaro larghi. Davanti a riposo Dybala e Pjaca, spazio a Mandzukic e Gonzalo Higuain. Non convocato Khedira (riposo), con la primavera Mandragora, Kean e Mattiello. Gli altri tutti disponibili.

Il probabile undici bianconero.

Qui Empoli

Dall'altra parte, l'Empoli sta vivendo una stagione in chiaroscuro. Il rendimento non è dei migliori, affatto: i toscani sono quartultimi, soprattutto grazie al passo lentissimo di Crotone, Palermo e Pescara. Il vantaggio sulla zona rossa è di 8 punti.

Nelle ultime quattro uscite, però, l'Empoli ha guadagnato un solo punto, rimediando anche una pesante débacle allo Scida, un 4-1 caratterizzato dalla tripletta di Falcinelli. A Torino, la squadra di Martusciello dovrebbe cercare di mettere in mostra una prestazione che dia fiducia: difficile provare a prendere punti.

Maccarone e Barzagli nella gara d'andata. | Fonte imagine: Corriere della Sera

Tutti a disposizione anche per gli ospiti, anche se Mchedlidze deve convivere con problemi alla schiena che lo potrebbero estromettere. Davanti spazio a Pucciarelli e Maccarone, mentre sulla trequarti agisce l'ex Napoli e Torino El Kaddouri.

In mediana spazio per Dioussé in cabina di regia, coadiuvato da Krunic e Croce, mentre la difesa a quattro davanti a Skorupski si compone di Laurini, Costa, Bellusci e Pasqual.

Le scelte di GIampaolo

Precedenti e numeri

Solo tre sono le vittorie dei toscani in 23 precedenti a livello assoluto, tutte al Castellani. L'ultima gara giocata nello stadio degli azzurri, però, è la vittoria bianconera della gara d'andata di questa stagione: uno 0-3 maturato tutto nella ripresa e targato Dybala-Higuain.

I precedenti a Torino vedono invece i bianconeri nettamente avanti: nove sono le vittorie, solo una volta l'Empoli è riuscito a strappare un pareggio, per 0-0. L'ultimo incontro risale alla scorsa stagione, un 1-0 fissato da un colpo di testa di Mario Mandzukic, assistito da Pogba.