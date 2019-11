Napoli - Atalanta in Serie A 2016/17 (0-2): doppietta di Caldara, azzurri in bambola

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia. Ricordandovi il 2-0 con il quale l'Atalanta di Gasperini ha sbancato il San Paolo, Andrea Bugno e la redazione calcio di Vavel vi danno appuntamento a tra poco, per la diretta testuale di Juventus-Empoli (clicca qui).

?L'Atalanta vince 2-0 grazie ad una splendida doppietta di Mattia Caldara, assoluto dominatore dell'incontro, e accorcia sul Napoli portandosi a 51 punti in classifica. Clamorosa prova dei bergamaschi, che difendono a tutto campo a uomo, pressando i partenopei a viso aperto senza mai aspettare le avanzate dei padroni di casa. Tatticamente Gasperini imbriglia ancora una volta Sarri, dopo l'andata e dopo la stagione scorsa sulla panchina del Genoa. Il Napoli non si sblocca, si innervosisce con il passare dei minuti perdendo lucidità e precisione in fase di fraseggio.

94' Fischia Celi! Fantastica impresa dell'Atalanta, che sbanca il San Paolo meritatamente, imbrigliando il Napoli di Sarri e costringendolo alla quarta sconfitta stagionale. Non segna il miglior attacco del campionato, rimasto a secco per la terza volta in stagione. Bergamaschi a meno tre dagli azzurri!

92' Insiste, a testa bassa, il Napoli, che con Pavoletti prima e Mertens successivamente, provano quantomeno a dimezzare lo svantaggio. Ancora una volta, imprecisione e la perfezione della difesa dell'Atalanta, evitano il gol.

90' Ennesimo, impeccabile, intervento aereo di Caldara, che anticipa Pavoletti e mette ancora in angolo. Dentro anche Zukanovic, per Petagna.

Saranno 4 i minuti di recupero concessi da Celi.

89' Albiol! Ci prova al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Para Berisha in due tempi, con Pavoletti che non ha trovato la deviazione ad un passo dall'albanese.

87' Scambio nello stretto tra Callejon e Pavoletti, con lo spagnolo che viene chiuso ancora da Caldara in angolo. Ci prova Ghoulam col mancino, blocca centralmente Berisha.

86' Dentro anche Cristante, che rileva Kurtic. Forze fresche per i bergamaschi.

84' Anche sfortunato il Napoli! Pavoletti gira all'altezza del primo palo, Berisha si salva in qualche modo dopo un paio di rimpalli.

83' Primo cambio per Gasperini, che inserisce Grassi per Gomez. Angolo per il Napoli, l'ha guadagnato Maggio sulla destra.

81' Ci prova proprio Pavoletti di testa, a girare sull'ennesimo cross di Ghoulam, ma l'ex Genoa non trova il tempo giusto per girare verso Berisha.

79' Ancora Ghoulam sfonda sulla sinistra: buono il cross per Pavoletti, anticipato da Toloi in angolo.

78' Berisha! Ci prova Mertens con il destro a giro, ma l'albanese devia ancora. Doppio cambio per Sarri, dentro Maggio e Pavoletti per Maggio e Insigne.

76' Incredibile errore di Callejon!!! Tutto solo, lo spagnolo, chiude gli occhi e, sul cross di Ghoulam, mette a lato di testa.

75' Legittima l'Atalanta, che continua indomita a lottare su tutti i palloni! Petagna fa salire i suoi, conquistando in collaborazione con Conti una preziosissima rimessa laterale.

72' Zielinski!!! Ci prova dalla distanza il polacco, sullo scarico di Mertens, con la sfera che lambisce il palo alla destra di Berisha.

71' Ghoulam fa tutto bene sulla sinistra, arriva sul fondo, ma sbaglia il dosaggio del cross. Palla che finisce in fallo laterale dalla parte opposta. Tanta frustrazione nel Napoli.

70' CALDARA!!!!! INCREDIBILE CALDARA!!!! PAZZESCA L'AZIONE DEL CENTRALE BERGAMASCO, CHE ESCE PALLA AL PIEDE, SEGUE L'AZIONE CHE SI SVILUPPA SULLA SINISTRA E FINALIZZA, CON UN DESTRO A VOLO, SU CROSS DI ESTERNO DI SPINAZZOLA!!! FANTASTICO, PERFETTO CONTROPIEDE DELL'ATALANTA!!! 0-2!!!

69' Non ha cambiato nulla Gasperini, con Kurtic che si è abbassato al posto dell'espulso Kessie in mediana.

67' Espulso Kessie! Secondo giallo in tre minuti per l'africano, che ferma Insigne lanciato in contropiede.

66' Ennesimo calcio d'angolo per l'Atalanta: Conti lo guadagna dopo aver puntato Ghoulam.

65' Mertens! Scambia bene con Milik il belga, che stoppa a seguire e calcia col destro, centralmente. Blocca in sicurezza Berisha.

64' Giallo per Kessie, per un intervento da dietro, ingenuo, su Diawara.

61' Milik! Primo errore in fase di impostazione dei bergamaschi: Mertens verticalizza per il polacco, che prova ad innescare il mancino, murato da Caldara.

59' Arriva il cambio: esce Hamsik, dentro Milik. 4-2-3-1 per gli azzurri, Mertens spalleggerà Milik, con Zielinski e Diawara in mezzo.

58' In contropiede, pungente, ficcante, l'Atalanta! Gomez scappa alle spalle di Albiol, abile a tornare sull'argentino e chiudere in angolo.

57' E' arrivato il momento di Milik: staremo a vedere al posto di chi entrerà il polacco.

56' Trema il Napoli! Perde palla Insigne sulla pressione di Toloi, indemoniato: il brasiliano scambia con Petagna e, nell'intento di servire Gomez sul secondo palo, viene chiuso in angolo.

55' Ottimo lo scambio in velocità tra Zielinski e Mertens, ma è Toloi, ancora una volta, a fermare il polacco prima dell'ingresso in area di rigore.

54' A viso aperto, ancora, l'Atalanta: Spinazzola si guadagna il primo corner, bissato dalla deviazione di Albiol all'altezza del primo palo. Conti gira di destro a centro area, blocca Reina.

52' Hysaj dentro per il taglio di Insigne, esce bene Berisha in presa bassa.

50' Ci prova, a testa bassa, il Napoli: Mertens per l'inserimento di Ghoulam, si salva l'Atalanta con Toloi prima e Caldara successivamente. Sempre primi, sulle seconde palle, i calciatori di Gasperini, più reattivi ed affamati dei partenopei.

48' Sembra ancora frastornato il Napoli, che cincischia in fase di impostazione senza riuscire ad articolare il proprio fraseggio. Ordinata, tranquilla, invece, l'Atalanta.

46' Petagna!!! Subito una clamorosissima occasione per l'Atalanta! Sbaglia Maksimovic che liscia l'intervento, il neroazzurro si invola verso Reina ma calcia troppo presto di sinistro, oltre che centralmente.

19.05 Squadre in campo. Tutto pronto per l'avvio della ripresa. Atalanta che darà il via al secondo tempo.

19.02 Ancora qualche minuto di attesa prima del ritorno in campo delle squadre. Atalanta avanti grazie al gol di Caldara a metà frazione.

18.57 Questo il gol di Caldara che sta decidendo la sfida.

18.53 - Gara bella ed emozionante al San Paolo, con gli azzurri che sembrano partire con il piede giusto nel primo quarto d'ora. L'Atalanta trova le misure del pressing con il passare dei minuti e, dopo il vantaggio firmato Caldara, legittima il vantaggio grazie a qualche errore di troppo in fase di impostazione dei padroni di casa. Napoli che, sul finire di primo tempo, sfiora ripetutamente il pareggio, con Insigne prima e Mertens in due occasioni. Bravo Berisha sulla seconda a deviare la punizione del belga sulla traversa.

FISCHIA CELI! L'ATALANTA E' AVANTI AL SAN PAOLO GRAZIE AL GOL DI CALDARA, CHE DI TESTA SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER HA PUNITO LA DIFESA AZZURRA. NAPOLI MOLTO IMPRECISO, MA COMUNQUE PERICOLOSO, CON INSIGNE E MERTENS CHE HANNO CENTRATO LA TRAVERSA PRIMA ED IL PALO SUCCESSIVAMENTE. 0-1 ALL'INTERVALLO.

46' Callejon! Prova il destro a giro da fermo, che però non trova la porta. Ultima emozione di un bel primo tempo.

1 minuto di recupero concesso dall'arbitro Celi.

45' MERTENS!!!! BERISHA DEVIA SULLA TRAVERSA!!!! BENISSIMO IL DESTRO DEL BELGA, BELLISSIMA LA RISPOSTA DEL PORTIERE ALBANESE!! NAPOLI ANCORA VICINISSIMO AL PAREGGIO!

44' Fallo di Toloi su Mertens. Il belga anticipa bene il brasiliano, procurandosi una punizione da posizione invitante per il folletto fiammingo stesso, o per Insigne.

43' Velocissimo il contropiede del Napoli: Ghoulam trova Insigne sulla destra, il napoletano cerca Callejon sul secondo palo di prima intenzione, ma sbaglia misura.

43' Caldara!!! Ancora lui pericolosissimo sul primo palo di testa! Atalanta vicina al raddoppio.

42' Adesso la partita è bellissima! Petagna apre per Gomez, si infilano in area Conti e Kurtic, che vengono anticipati da Albiol di testa.

40' E' salita, di colpo, l'intensità del Napoli. Due le occasioni per i partenopei in un paio di minuti. Nel frattempo, giallo ad Hysaj per fallo su Freuler, abile nell'anticipare il terzino albanese.

39' MERTENS!!! Si inventa una giocata clamorosa, ma strozza troppo il piatto! Hysaj ancora bene a destra, serve centralmente il belga che finta con il destro per stoppare a seguire con il sinistro eludendo la marcatura di Caldara: tutto solo, però, chiude troppo la conclusione, palla a lato.

38' Insigne!!! Ancora lui, prova a prendersi la squadra sulle spalle! Servito da Hysaj centralmente, finta la conclusione col destro, prima di calciare col mancino: tiro che però risulta debole e centrale, blocca Berisha.

36' Spinazzola!!! Si rende ancora pericolosa l'Atalanta: l'esterno mancino salta Hysaj e calcia di sinistro, ma la sua conclusione risulta un tiro-cross che non trova pronto Petagna alla deviazione. Barcolla il Napoli, lunghissimo tra i reparti.

34' Zielinski! Insigne appoggia centralmente per lo stop e la conclusione del polacco, che con il sinistro sorvola la traversa. Prova quantomeno a scuotersi la squadra di casa.

32' Tanti, troppi, i passaggi sbagliati dal Napoli (19), che stenta a prendere ritmo e fiducia in fase di impostazione. Farraginosa la manovra della squadra di Sarri.

30' Frastornato il Napoli, che non riesce in palleggio a superare il primo sbarramento dell'Atalanta. Pressione dei bergamaschi che adesso ha anche una marcia in più, di entusiasmo, dovuta al vantaggio acquisito.

28' CALDARA!!!!! ATALANTA IN VANTAGGIO AL SAN PAOLO!!!! NON CHIUDE ALBIOL AL CENTRO DELL'AREA, DEVIAZIONE DI TESTA DI KURTIC CHE METTE LA SFERA A DISPOSIZIONE DELLA TESTA DI CALDARA CHE DA DUE PASSI FA 1-0!!!!

28' Kurtic. Buono lo spunto del trequartista sulla destra, che va via a Ghoulam e si presenta al cross dal fondo. Chiude Albiol in angolo.

27' Pessima, velleitaria, conclusione di Ghoulam dai 40 metri. Sembra perdere pazienza la squadra di Sarri, che da una quindicina di minuti ha perso campo e non riesce a creare occasioni degne di tal nome.

25' Fallo di Spinazzola ai danni di Callejon. Punizione sulla trequarti per il Napoli.

23' Incredibile intervento di Toloi, che in acrobazia chiude la verticalizzazione di Hamsik per Insigne; il partenopeo si sarebbe presentato tutto solo davanti a Berisha. Il centrale brasiliano, perdendo l'equilibrio, ha sbattuto pesantemente con il volto sul terreno di gioco, rialzandosi dopo qualche secondo di panico.

22' Prova a mettersi in proprio Mertens, allargandosi sulla sinistra, ma il belga viene chiuso dal raddoppio di marcatura.

20' Stentano, per ora, ad entrare in partita per il Napoli Zielinski e Mertens, ancora avulsi dalla manovra offensiva dei padroni di casa.

19' Brutto l'errore di Maksimovic in fase di impostazione: Gomez rilancia la transizione bergamasca, ma il suo suggerimento per Freuler viene disinnescato da Albiol in uscita.

17' Lancio lungo di Toloi per Kurtic, ma il trequartista ospite è ancora in offside. Gara che dopo un inizio veemente si è fatta più ragionata ed equilibrata.

15' Si vede anche l'Atalanta con la discesa, centrale, di Toloi. Il brasiliano apre per Kurtic che prova ad imbeccarlo in area di rigore, chiude Maksimovic.

13' Prova a dipanarsi la manovra dei partenopei: Ghoulam appoggia per Hamsik che verticalizza per Callejon. La finta, involontaria, di Spinazzola, mette però in difficoltà lo spagnolo che non controlla.

11' Si chiude bene, tuttavia, la squadra di Gasperini, che non fa giocare i mediani azzurri e lascia partire l'azione dei padroni di casa ai centrali o, all'occorrenza, a Reina. Stenta a trovare varchi e velocità il Napoli.

8' Efficace, in questi primi minuti, il pressing asfissiante del Napoli, che non permette all'Atalanta di uscire palla al piede ed imbastire trame degne di tal nome a difesa schierata.

6' INSIGNE!!!! TRAVERSA DI LORENZO INSIGNE! DAL NULLA, SI INVENTA IL DESTRO A GIRO, PALLA CHE TOCCA LA PARTE ALTA DELLA TRAVERSA A BERISHA BATTUTA! RISPONDE IMMEDIATAMENTE IL NAPOLI!

5' Conti! Prima iniziativa in contropiede dell'Atalanta: Gomez per Spinazzola, che cavalca l'out mancino e crossa dalla parte opposta; arriva di gran carriera l'esterno destro che calcia di prima intenzione, ma centralmente. Controlla Reina.

4' Atalanta che difende in pratica a uomo a tutto campo. Kurtic su Diawara centralmente, Kessie e Freuler rispettivamente su Hamsik e Zielinski, i due terzini di centrocampo di Gasperini prendono i laterali difensivi di Sarri.

3' Sempre il Napoli in possesso palla, l'Atalanta non riesce ad uscire dalla propria tre quarti in questo avvio. Fallo di Kessie su Hamsik, che intendeva, dopo il suggerimento a Mertens centralmente, proporsi sulla sinistra.

1' Agisce sul centro sinistra della difesa partenopea Albiol, con Maksimovic sul centro destra. Azzurri in possesso palla sulla metà campo, lungo il lancio di Insigne per Mertens.

18.02 Tutto pronto per il fischio d'inizio del signor Celi. Squadre schierate in campo. Si parte!

17.58 Squadre in campo accompagnate dalla scrosciante pioggia oltre che dal boato dei numerosissimi tifosi partenopei presenti sugli spalti del San Paolo.

17.50 Dieci minuti all'ingresso delle squadre in campo. Protagonisti che sono tornati negli spogliatoi per gli ultimi preparativi.

17.40 Ultimi minuti di riscaldamento prima del ritorno negli spogliatoi. Questa, nel frattempo, l'istantanea dagli spalti.

17.30 Ai microfoni di Mediaset Premium, qualche minuto fa, il Papu Gomez ha così parlato dei temi della contesa: “Sicuramente è una sfida importante e vogliamo fare bene, siamo venuti qui per raccogliere punti perché vogliamo raggiungere l’Europa. Dobbiamo essere aggressivi e lasciare pochi spazi perché loro hanno giocatori di qualità. Dovremmo fare una grande fase difensiva per poi attaccare. Da tanto tempo questa piazza non viveva una stagione così esaltante, i tifosi sono molto contenti e noi vogliamo raggiungere obiettivi sempre più grandi. Napoli distratto? Loro sono una grande squadra che lotta per certi obiettivi quindi saranno concentrato solo su questa gara”.

17.20 Sarri si affida dunque al falso nueve, Mertens, con Insigne e Callejon ai lati. L'intento degli azzurri potrebbe essere quello di allargare le maglie difensive dei tre centrali bergamaschi per favorire gli inserimenti centrali dei mediani di casa. Curiosa anche la scelta di Maksimovic, maggiormente fisico rispetto a Chiriches, per contrastare Petagna.

17.10 Arrivano anche le scelte di Gasperini, che schiera così la sua Atalanta.



Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola; Kurti?; Petagna, Gomez

Confermato quindi Lorenzo Insigne sulla fascia sinistra, con Sarri che non rinuncia al momento d'oro del talento di Frattamaggiore. Dopo i gol contro Real Madrid e ChievoVerona, il "Magnifico" andrà a caccia del tris.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Albiol, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri



Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola; Kurti?; Petagna, Gomez

16.50 In attesa delle formazioni ufficiali, le maglie dei protagonisti tramite il profilo twitter della Serie A.

16.40 Ultimi dettagli da sistemare negli spogliatoi, con le squadre in arrivo al San Paolo. Queste, nel dettaglio, le immagini delle maglie che vestiranno Callejon e Reina.

16.30 Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Napoli-Atalanta, primo anticipo della giornata numero 26 del campionato di calcio di Serie A. Allo Stadio San Paolo si scontrano la terza forza stagionale, i partenopei, e la quarta, a pari merito con l'Inter, i bergamaschi. Sarri e Gasperini si ritrovano dopo un girone, tra speranze di Champions League e voglia di continuare a sorprendere ancora. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Si apre con il botto, quindi, la ventiseiesima giornata di Serie A, che tra le altre sfide vedrà incrociarsi anche Roma ed Inter a San Siro. Due sfide, quindi, che potrebbero decidere o comunque chiudere o riaprire, il discorso legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Le due squadre neroazzurre inseguono, forti di un entusiasmo che contagia soprattutto la truppa di Gasperini, la quale arriva al San Paolo senza alcuna pressione sulle spalle e non vuole smettere di sognare un posto in Europa League e, perché no con una clamorosa vittoria, anche altro.

Napoli atteso da un ciclo di ferro: Atalanta prima, poi Juve in Coppa, Roma ed infine Real Madrid, scopriamone di più.

La lotta tra Masiello, difensore dell'Atalanta, e Marek Hamsik, capitano del Napoli - Foto CalcioWeb

Di contro il Napoli di Maurizio Sarri che non perde in campionato da fine ottobre, dalla trasferta dello Juventus Stadium (2-1, gol di Higuain). Dopo la recente sconfitta in terra spagnola contro il Real, gli azzurri hanno ripreso il cammino al Bentegodi, continuando la propria marcia verso il secondo posto occupato dalla Roma. La sfida all'Atalanta è il primo crocevia di un quartetto di appuntamenti che, tra campionato, coppa Italia e Champions League deciderà gran parte della stagione dei partenopei.

Che partita sarà? - Attaccare per primi, per non rischiare di essere attaccati e schiacciati nella propria metà campo. Due squadre che per indole e natura sono votate alla fase offensiva, specchio delle mentalità dei due allenatori. Ritmo, pressing, velocità di fraseggio e verticalizzazioni. La partita offrirà sicuramente spettacolo e, probabilmente, tanti gol, con il Napoli che verosimilmente proverà a creare la solita superiorità sull'esterno nell'intento di cogliere di sorpresa i due laterali bergamaschi. I due triangoli Ghoulam-Hamsik-Mertens/insigne e Hysaj-Zielinski-Callejon saranno di fondamentale importanza per creare superiorità contro Conti e Spinazzola, provando ad allargare le maglie della difesa ospite. Atalanta che invece proverà ad attaccare la profondità, alle spalle dei terzini, con Gomez, mentre a Petagna il compito di allungare la squadra facendola salire nei momenti di difficoltà.

In casa Atalanta sono tanti i giovani talenti che si stanno mettendo in mostra: il Napoli alla finestra per Conti e Kessie, la situazione.

Un girone dopo, Napoli ed Atalanta si ritrovano con rinnovate certezze. Rispetto all'andata, infatti, sia partenopei che orobici hanno voltato pagina, messo alle spalle dubbi e paure, ansie e tentennamenti. Il ruolino di marcia dei partenopei è invidiabile, così come quello della Dea, che dopo aver messo in discussione la posizione di Gasperini ha trovato in quattro mesi una serie di risultati a dir poco impressionanti, mettendo in mostra un gioco spumeggiante e tantissimi giovani dal sicuro avvenire. Tra gli altri, Petagna, che dopo il gol proprio agli azzurri, fortunoso a dir poco, si è preso il posto da titolare di Paloschi e non si è più fermato, riuscendo tra le altre cose a raggiungere anche la Nazionale.

Il gol di Petagna, all'andata, dopo una sfortunata serie di carambole tra Ghoulam e Koulibaly - Foto Getty

Le ultime dai campi

Sarri scioglierà soltanto alla vigilia dell'incontro i tre dubbi di formazione che dalla giornata di ieri sembrano ancora essere presenti. Il primo, in difesa, dove Koulibaly potrebbe osservare un turno di riposo lasciando il posto a Chiriches. Hysaj, Albiol e Ghoulam invece certi di un posto davanti a Reina. Stesso dicasi per Diawara ed Hamsik, mentre Zielinski sembra in vantaggio su Rog. Davanti, Mertens e Callejon saranno della partita, mentre Pavoletti ed Insigne si giocano la restante maglia da titolare.

Solito schieramento con un rifinitore, Kurtic, alle spalle delle due punte che saranno Gomez e Petagna. A centrocampo i muscoli ed il dinamismo di Freuler e Kessie, coadiuvati sulle corsie laterali da Conti, in dubbio, ma dovrebbe giocare, e Spinazzola. Difesa a tre composta da Toloi sul centro destra, Caldara centrale e Masiello sul versante mancino. In porta Berisha.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Albiol, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Pavoletti, Mertens. All. Sarri

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Conti, Freuler, Kessié, Spinazzola; Kurtic; Gomez, Petagna. All. Gasperini

