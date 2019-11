Risultato finale Sassuolo - Milan in Serie A 2016/17 (0-1): Bacca regala i tre punti ai rossoneri

Il Milan vince una partita di straordinaria importanza in chiave Europa. Finisce 1-0 in favore dei rossoneri che sbloccano la gara su rigore al 22'. Sassuolo che sbaglia un rigore ad inizio partita. La squadra di montella tiene il passo delle dirette concorrenti per l'europa.per oggi è tutto un saluto da radice Arianna e da tutta la redazione di vavel italia

FINISCE LA PARTITA, CHE GARA! VINCE IL MILAN 1-0.

94' Suso si divora la rete del raddoppio.

90'+5' OCCASIONE SASSUOLO: Punizione battuta da Berardi, sfiora Matri, pallone che sfiora il palo

93' punizione per il Sassuolo

92' Giallo anche per Duncan, punizione per il Milan

90' Poli arretrato a terzino, Abate che resta in attacco. Non ci vede da un'occhio

90' CI saranno cinque minuti di recupero

89' Problemi per il terzino rossonero che non riesce a vedere, ma rientra perché Montella ha finito i cambi

87' Abate a terra

86' Ultimo cambio anche per il Milan: dentro Poli, fuori Sosa

84' Terzo ed ultimo cambio per il Sassuolo: entra Ricci esce Defrel.

82' Altra occasione per i rossoneri: colpo di testa di Zapata da corner, Consigli alza il pallone sopra la traversa. Nuovamente corner

81' OCCASIONE MILAN: Grande parata di Consigli che devia in angolo il sinistro Suso

80' Ragusa crossa in area, Palette mette in corner.

78' Secondo cambio anche per il Sassuolo: entra Ragusa esce Politano.

78' Ci prova Bertolacci dal limite, ma il suo destro viene murato dalla difesa neroverde

76' Secondo cambio per il Milan: fuori Bacca e dentro Ocampos

73' SASSUOLO VICINO AL GOL: tiro di Berardi deviato, Donnarumma si distende e devia in calcio d'angolo

72' Difesa del Milan in affanno

71' Azione del Sassuolo, Donnarumma para

69' Primo cambio anche per il Sassuolo: Esce Pellegrini, dentro Matri

68' Angolo per il Sassuolo, la difesa rossonera allontana

67' Il sassuolo corre, il Milan sta soffrendo

64' Primo cambio per il Milan: fuori Kucka e dentro Pasalic

62' Corner per il Sassuolo

59' Destro di Deulofeu, ma la sua conclusione finisce sul fondo.



58' Giallo per Politano



57' Fuorigioco di Sosa, Bacca aveva poi realizzato il gol, ma è tutto inutile

56' Zapata ferma Duncan in area di rigore, ma in modo regolare a giudizio di Calvarese

54' Il Milan torna a farsi vedere in attacco: corner per i rossoneri, ci arriva Kuca di testa, ma spara sopra la traversa.

53' Contatto in area tra Duncan e Kucka, ma l'arbitro lascia correre.

50' Pressione Sassuolo che cerca il gol del pari, ma per il momento il Milan si difende.



45' INIZIA IL SECONDO TEMPO

1-0 per il Milan all'intervallo. Al Mapei Stadium al 22' Bacca sblocca la partita su rigoree, in modo irregolare: due tocchi sul gol che sta decidendo la partita. Dieci minuti prima Berardi aveva sbagliato il rigore

FINISCE IL PRIMO TEMPO

45' Ci saranno due minuti di recupero

41' Bacca trova il raddoppio, ma Calvarese annulla il gol: il colombiano era in furiogioco.

38' Ammonizione per Bertolacci.

36' Milan che sbaglia troppo in difesa, ma il Sassuolo non ne approfitta

33' Angolo per i padroni di casa: cross in mezzo, spazza via la difesa rossonera

30' Cartellino giallo per Sosa.

27' corner per il Sassuolo: cross in mezzo, ma nessun giocatore dei neroverdi ci arriva

25' Ammonizione per Peluso.

22' giallo a Politano per proteste per un presunto doppio-tocco di Bacca, . Il colombiano è scivolato al momento del tiro dal dischetto. Calvarese conferma il gol

22' GOOOOOOL DEL MILAN, BACCA REALIZZA SU RIGORE IL VANTAGGIO DEL MILAN.

20' RIGORE PER IL MILAN, GIALLO ANCHE PER AQUILANI CHE STENDE BERTOLACCI

18' Conclusione da dimenticare per Vangioni palla che finisce tra le braccia di Consigli

17' ALTRA PALLA GOL DEL MILAN CON DEULOFEU, PARATA DI CONSIGLI. angolo per il Milan

16' Avanza Suso

14' Fallo in attacco di Bacca

13' Destro centrale di Deulofeu, Consigli mette in angolo

12' punizione per il Milan

11' BERARDI SBAGLIA IL RIGORE!

10' RIGORE PER IL SASSUOLO, GIALLO PER KUCKA CHE STENDE DUNCAN

8' Milan che sta soffrendo, due accelerazioni per il Sassuolo, due sbandamenti dei rossoneri. Corner per i padroni di casa

7' Giallo per Berardi per simulazione.

4' PALLA GOL PER IL MILAN: punizione battuta da Sosa, palla che sfila sulla linea, ma nessun rossonero riesce a deviarla in rete.

3' Calcio di punizione dal limite per il Milan: fallo da dietro di Berardi su Deulofeu. Graziato l'attaccante del Sassuolo: per lui richiamo verbale

2' Politano perde palla ed il Milan può ripartire

1' Fallo in attacco di Bertolacci

1' Milan in attacco

INIZIA LA PARTITA

14.58 Sassuolo e Milan fanno il loro ingresso in campo

14.55 Tra poco le squadre faranno il loro ingresso in campo

14.35 Carnevali a Premium: "Partita di grande emozione visto il rapporto con il Milan e Galliani".

14.27 Alfred Duncan a Milan Tv: “Oggi aspettiamo una partita difficile anche perché il Milan ha qualità ma noi dobbiamo dare continuità ai risultati, andiamo in campo per dare il nostro meglio".

14.14 Gerard Deulofeu a Premium Sport: “Il Milan non ha mai vinto qua, noi siamo qui per provarci, è una partita complicata ma vogliamo giocare il nostro calcio per prenderci i tre punti. Sconfitta del Napoli? Non pensiamo agli altri, ma solo a noi, se vinciamo otteniamo tre punti ed è questo l’importante“.

14.05 LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL MILAN

(4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu. A disp.: Storari, Plizzari, De Sciglio, Lapadula, Honda, Ocampos, Mati Fernandez, Gomez, Poli, Locatelli, Pasalic, Calabria. All.: Montella

14.00 LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL SASSUOLO

(4-3-3): Consigli; Gazzola, Dell’Orco, Acerbi, Peluso; Aqulani, Pellegrini, Duncan; Berardi, Defrel, Politano. A disp.: Pomini, Pegolo, Missiroli, Matri, Sesnsi, Pierini, Mazzitelli, Ricci, Cannavaro, Letschert, Ragusa, Adajampong. All.: Di Francesco

13.55 Eccoci collegati cari lettori

Buona giornata amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Sassuolo - Milan, gara valida per la giornata numero 26 del campionato di calcio di Serie A. Da Arianna Radice e dalla redazione calcio di Vavel, l'augurio di una piacevole giornata in nostra compagnia.

Una partita fondamentale per il Milan in chiave Europa League: dopo il successo ottenuto nell'ultimo turno di campionato contro la Fiorentina, i rossoneri devono alimentare le speranze di approdo in Europa, vista anche la vittoria dell'Atalanta sul campo del Napoli.

Il Milan proverà a portare a casa punti su un campo che ha sempre nascosto grosse insidie. Infatti quella del Mapei Stadium è anche l'unica trasferta di campionato in cui i rossoneri non hanno mai fatto punti (tre precedenti, tre sconfitte ndr).

Una gara molto ma molto interessante, dall'esito tutt'altro che scontato: come detto il Sassuolo è la bestia nera del Milan e anche quest'oggi proverà a fare risultato di fronte al proprio pubblico.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Montella: "Visto che abbiamo aspettato fino ad oggi a esternare, vi chiedo di aspettare un'altra decina di giorni per parlare del futuro. Io guardo poco il futuro, l'allenatore guarda il presente. Dobbiamo pensare a questo campionato, non spendo un briciolo di energia su altri aspetti".

Di Francesco: "Ora guardiamo al Milan di domani, una squadra che sta guardando ai giovani un po' come noi. Ma per il Sassuolo deve essere una partita come le altre, ci serve entusiasmo e la voglia di fare bene".

CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Abate, Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso.

Sassuolo

PORTIERI: Alberto POMINI, Andrea CONSIGLI, Gianluca PEGOLO

DIFENSORI:Federico PELUSO, Francesco ACERBI, Marcello GAZZOLA, Paolo CANNAVARO, Cristian DELL'ORCO, Timo LETSCHERT, Claud ADJAPONG

CENTROCAMPISTI: Lorenzo PELLEGRINI, Simone MISSIROLI, Stefano SENSI, Alberto AQUILANI, Luca MAZZITELLI, Alfred DUNCAN

ATTACCANTI: Alessandro MATRI, Gregoire DEFREL, Matteo POLITANO, Nicholas PIERINI, Domenico BERARDI,Federico RICCI, Antonino RAGUSA

PROBABILE FORMAZIONE

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu

Indisponibili: Bonaventura, Montolivo, Romagnoli, Antonelli

Squalificati: -

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Duncan; Berardi, Defrel, Politano.

Indisponibili: Antei, Lirola, Magnanelli, Biondini

Squalificati: -

PRECEDENTI, STATISTICHE, CURIOSITA'

L'ultima sfida tra le due squadre risale alla gara d'andata del 2 ottobre 2016. Rossoneri avanti in avvio con Bonaventura. La risposta ospite arriva con il pareggio di Politano, seguito dal doppio vantaggio firmato Acerbi-Pellegrini. Al 69' inizia la folle rimonta Milan: Bacca, Locatelli (al primo gol in Serie A) e Paletta chiudono la remuntada per il 4-3 finale.

Il Sassuolo ha conquistato 12 punti contro il Milan in Serie A: l’unica squadra con cui ha fatto meglio è il Genoa (13 punti), ma contro i rossoblu ha giocato una partita in più.

Il Milan è, con l’Empoli, una delle uniche due squadre contro cui il Sassuolo ha giocato più di una partita casalinga in Serie A vincendo sempre.

PRECEDENTI SASSUOLO-MILAN IN SERIE A

06/03/2016 SASSUOLO-MILAN 2-0 (Duncan, Sansone)

17/05/2015 SASSUOLO-MILAN 3-2 (ALEX, BONAVENTURA, 3 Berardi)

12/01/2014 SASSUOLO-MILAN 4-3 (ROBINHO, BALOTELLI, MONTOLIVO, 4 Berardi)

