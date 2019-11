Palermo, che beffa! La Samp la pareggia all'ultimo (1-1)

La rincorsa salvezza del Palermo non riesce a decollare: il forte bisogno di fare risultato (complice la sconfitta dell'Empoli) non viene soddisfatto, visto che i rosanero - reduci da due sconfitte - inciampano in un nuovo passo falso: la Sampdoria strappa infatti l'1-1 al Barbera, nel lunch match della 26esima giornata di Serie A. Quinto risultato utile consecutivo per i genovesi.

Diego Lopez schiera i padroni di casa con un 4-2-3-1, con Balogh, Henrique e Sallai alle spalle dell'unica punta Nestorovski; Giampaolo opta per il suo classico 4-3-1-2, Cigarini e Djuricic a centrocampo, Praet sulla trequarti, Quagliarella e Schick in avanti, Muriel in panchina.

Passano solo 5 minuti e la gara potrebbe prendere una piega positiva per gli ospiti, ma Quagliarella sbaglia tutto dopo aver superato Posavec; all'11' Cigarini scarica da fuori area e ancora il portiere rosanero mette in corner. Dopo questo buon avvio della Samp, al 16' é Balogh a sbagliare da pochi metri di distanza da Viviano, che respinge d'istinto. Il Palermo cresce e al 31' l'arbitro Doveri assegna il penalty per un contatto dubbio fra Bereszynski e Balogh, Nestorovski si presenta sul dischetto e trafigge centralmente la porta blucerchiata, portando in vantaggio i suoi. Gli ospiti non riescono a reagire e il Palermo amministra fino all'intervallo senza particolari problemi.

I ritmi nella seconda frazione non si alzano, e le occasioni sono sporadiche: al 58' Silvestre su corner manda di poco alto di testa, al 65' Nestorovski scarica addosso a Viviano dopo un contropiede, fino all'86', quando il neo entrato B.Fernandes colpisce troppo centralmente di testa davanti a Posavec. Quando il Palermo sembra aver raggiunto l'obbiettivo dei 3 punti, un contropiede di Muriel cambia tutto: il colombiano serve in in corsa Quagliarella e quest'ultimo con un perfetto diagonale sul secondo palo pareggia i conti, fissando l'1-1 finale.

Occasione persa per il Palermo, ora a 15 punti ma a -7 dal quartultimo posto occupato dall'Empoli; un punto che invece allunga la striscia positiva della Samp e le fa mantenere il decimo posto con 35 punti.