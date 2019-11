Si scalda l'Olimpico: Lazio-Roma, le formazioni ufficiali

Roma si ferma per una notte: c'è il derby, c'è Lazio-Roma. Tutto pronto all'Olimpico per l'attesissima stracittadina, valevole per l'andata della semifinale di Coppa Italia. I primi 90 di 180 minuti che si preannunciano infuocati. I due tecnici hanno già fatto le loro scelte. Ecco le formazioni ufficiali.

Lazio

Simone Inzaghi vara la difesa a tre, per supplire alle pesanti assenze di Lulic, Radu e Patric e per mettersi a specchio con i giallorossi. Tra i pali non ce la fa Marchetti, spazio a Strakosha. Davanti all'albanese, linea con Bastos, De Vrij e Wallace; Basta e Lukaku corrono sulle corsie, in mezzo Biglia affiancato da Parolo e Milinkovic-Savic. Davanti il tandem con Felipe Anderson e Immobile, solo panchina per Keita, arma che il tecnico si riserva di utilizzare a gara in corso.

Lazio (3-5-2) - Strakosha; Wallace, De Vrij, Bastos; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile. All. Inzaghi.

Roma

Spalletti sceglie il classico 3-4-2-1, confermando le indiscrezioni della vigilia. Spazio al portiere di coppe Alisson, difesa con Manolas, Fazio e Rudiger. Rientra Emerson a sinistra, confermato Peres a destra, in mezzo con Strootman c'è Paredes. Davanti Perotti non prende il posto di Salah, come da previsioni: c'è l'egiziano, che affianca Nainggolan alle spalle di Dzeko.

Roma (3-4-2-1) - Alisson; Manolas, Fazio, Rudiger; Bruno Peres, Paredes, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko. All. Spalletti.