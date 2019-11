Milan - Chievo Verona in Serie A 2016/17 (3-1): Bacca e Lapadula regalano i 3 punti ai rossoneri

Il Milan vince 3-1 contro il Chievo Verona. Partita non facile per i rossoneri che vanno in vantaggio con Bacca, ma De Guzman pareggia i conti nel primo tempo. Nella ripresa il colombiano trova il raddoppio ed infine Lapadula sigla su rigore il 3-1. Momentaneo quinto posto per i rossoneri. Buona partita per i clivensi, per oggi è tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI, MILAN CHIEVO 3-1

91' Giallo per Ocampos e punizione per il chievo

90' saranno 3 minuti di recupero

86' Terzo cambio per il Chievo Verona: esce de guzman e entra Kiyine

85' clamorosa traversa da due passi di Cacciatore!

81' GOOOOOOOOOL DEL MILAN, LAPADULA REALIZZA IL RIGORE- 3-1 PER I ROSSONERI

80' Rigore per il Milan: Ocampos cade in area, ma sembra che sia caduto da solo. Altro erroraccio di Maresca

78' Terzo cambio per Montella: dentro Kucka e fuori Bacca, applausi per il colombiano

77' Sinistro dal limite di Birsa e grande parata di Donnarumma. Angolo per il Chievo

75' rovesciata di Bacca, si salva il chievo

Rivediamo il gol di Bacca

70' Altra occasione per il Milan: buon aggancio di Bacca che poi tira alto

69' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, ANCORA BACCA: Sugli sviluppi del corner, Romagnoli di testa fa la sponda per il colombiano che insacca in rete il 2-1.

68' grande incursione di Deulofeu ed ennessimo corner per il milan

66' Ocampos mette in mezzo, ma nessun compagno ci arriva e la palla si perde sul fondo

64' tiro da dimenticare per Vangioni

64' Corner per il Milan

62' Maran risponde a Montella: fuori Gapkè e dentro Izco

61' Secondo cambio per Montella: dentro Lapadula e fuori Locatelli. Milan con due punte

59' Altro angolo per il Milan che spinge

57' Bacca spreca anche lui una ghiotta occasione che al momento del manda il pallone alto sopra la traversa

56' Sugli sviluppi del corner, Ocampos di testa vicinissimo al raddoppio

55' Angolo per il Milan

53' Primo cambio per Maran: dentro Inglese, fuori Meggiorini

51' Bacca in furiogioco

49' Deulofeu prova servire bacca, pallone troppo lungo

49' Punizione interessante per il Chievo Verona

48' Tiro da dimenticare per Gapkè, ma è il Chievo che sta facendo la partita in questi minuti

46' Fuorigioco di Meggiorini

45' Inizia il secondo tempo

21.47 E questo è il rigore dato al Chievo Verona, Maresca ha preso un'abbaglio colossale

21.40 Rivediamo il rigore sbagliato da Bacca

Finisce il primo tempo: 1-1 tra Milan e Chievo. Apre Bacca, risponde De Guzman. Milan che ha sfiorato parecchie volte il gol del raddoppio e sul finale di tempo Bacca sbaglia il rigore mandando la pala in tribuna. A tra poco per il secondo tempo

47' Bacca manda la palla in curva...

46' RIGORE PER IL MILAN: Giallo per Cesar che tocca con il braccio la palla in area. Questo è un rigore sacrosanto

45' saranno due minuti di recupero

42' GOOOL DEL CHIEVO: Gapkè non sbaglia il rigore. 1-1 a San Siro.

40' RIGORE PER IL CHIEVO: Gapkè scivola in area, ma De Sciglio neanche lo tocca. che svista di Maresca, rigore con molti dubbi

39` Tiro di De Sciglio: palla a lato

38' Milan vicino al raddopio (di nuovo): prima bacca a colpo sicuro, ma dainelli salva sulla linea,. Sugli sviluppi dell'azione, Ocampos calcia alto

36' Angolo per il Chievo, libera donnarumma

34' Primo cambio forzato per il Milan: esce Suso, dentro Ocampos. Infortunio per lo spagnolo

32' Giallo per proteste a Deulofeu, forse il cartellino è un po' troppo eccessivo

28' Milan vicino al raddoppio con Locatelli: Sponda di Bertolacci per il giovane centrocampista che ci prova con il destro, palla che sfiora il palo

24' 10° goal in campionato per Carlos bacca

Rivediamo il gol: Deulofeu imbecca Carlos Bacca in profondità,il colombiano rientra sul destro e fulmina Sorrentino. Il Milan è in vantaggio!

23' GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, CI PENSA BACCA

19' Gran tiro di Meggiorini, palla di poco fuori

18' Botta da fuori di Birsa, respinge Donnarumma

17' Fallo in attacco di Romagnoli

17' Altro corner per la squadra di casa

16' Il Milan torna a farsi vedere in attacco, angolo per i rossoneri

15' In questi minuti, meglio il Chievo Verona rispetto al Milan

14' Gapkè si libera, ma calcia malamente

12'Rientra Meggiorini con una maglia senza numero

11' Donnarumma libera, ma il Chievo Verona rimane in attacco

10' Meggiorini perde sangue dal naso e Maresca lo invita ad uscire dal campo

10' Primo corner anche per la squadra di Maran

9' Bene il Chievo Verona in difesa

8' Ritmi molto bassi in questo avvio di partita

5' ' Primo tiro in porta del Milan con Suso: ci prova con il sinistro dal limite, ma viene murato da Dainelli in rimessa laterale

4' Ottima copertura di De Guzman su Suso

3' Sorrentino anticipa i rossoneri

2' Primo corner per il Milan, bene i rossoneri sulla fascia sinistra

1' Buon'opportunità per Deulofeu, ma sbaglia il controllo e il Chievo può ripartire

1' milan in attacco

INIZIA LA PARTITA: Primo pallone giocato dal Chievo

20.42 Squadre in campo

20.40 Rivediamo le formazioni ufficiali

MILAN: Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Romagnoli, Vangioni; Sosa, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu. A disp.: Storari, Plizzari, Lapadula, Honda, Ocampos, Mati Fernandez, Gomez, Poli, Paletta, Kucka, Psalic, Calabria. All.: Vincenzo Montella.

CHIEVO: Sorrentino, Cacciatore, Dainelli, Cesar, Gobbi, Castro, Radovanovic, De Guzman, Birsa, Gapkè, Meggiorini. A disp.: Seculin, Confente, Spolli, Rigoni, Gamberini, Izaco, Sardo, Frey, Bastien, Pellissier, Inglese, Kiyine. All.: Rolando Maran.

20.33 Le parole di Rocco Maiorino a Premium: "La settimana è stata intensa, ma come tutte le altre. Abbiamo lavorato con la stessa voglia e lo stesso impegno. Continuiamo ad attendere comunicazioni da Fininvest"

20.26 Dario Dainelli ai microfoni di Milan TV: “Non siamo ancora salvi, anche se siamo piuttosto tranquilli. Ci teniamo a fare bene qui stasera. Milan? Ci sono tanti attaccanti bravi con caratteristiche diverse".

20.18 L’arbitro di Milan e Chievo sarà Fabio Maresca, il quale incrocerà per la terza volta il Chievo e per la prima il Mila

20.10 Immagini da San Siro

20.02 Le parole di Calabria ai microfoni di Premium Sport: "Pensiamo al campo, alle altre cose ci pensa la società. Tutta la settimana abbiamo pensato ad affrontare la Samp nel migliore dei modi. L’abbiamo preparata bene, abbiamo grandi possibilità di vincere, speriamo di riuscirci. L’obiettivo è l’Europa, vincere stasera sarebbe importante".



19.45 le formazioni ufficiali di Milan Chievo Verona

MILAN: Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Romagnoli, Vangioni; Sosa, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu. All.: Vincenzo Montella.

CHIEVO: Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Cesar, Gobbi; Castro, Radovanovic, De Guzman; Birsa, Gapkè, Meggiorini. All.: Rolando Maran.

19.40 Buona sabato cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta di Milan - Chievo Verona, gara valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Io sono Arianna Radice e avrò il piacere di raccontarvi live questo terzo anticipo di giornata. Restate con noi!i

In questi giorni, si parla di Milan solo per le vicende societarie, ma questa sera i rossoneri riceveranno a San Siro il Chievo Verona.

Partita molto importante per la corsa in Europa della squadra di Vincenzo Montella. Il Milan cercherà la vittoria per sperare di rosicchiare punti alle concorrenti.

Il Chievo Verona dopo la vittoria casalinga contro il Pescara è atteso dalla delicata trasferta a San Siro contro il Milan, un avversario storicamente poco favorevole ai gialloblu. Ma quest'anno i rossoneri hanno già fatto dei passi falsi al Meazza (vedi Udinese e Sampdoria ndr), quindi i clivensi scenderanno in campo per fare risultato.

Milan con il tridente Suso-Bacca-Deulofeu, in difesa spazio a De Sciglio. Recuperato e convocato Sergio Pellissier.

All'andata fini 3-1 in favore del Milan. Questa sera sarà Fabio Maresca, 36 anni, della Sezione di Napoli

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "Le sconfitte contro Udinese e Samp hanno cambiato un po' il livello della nostra classifica. Per il resto siamo stati costanti, credo che il momento peggiore sia stato superato grazie ai risultati. Siamo ancora in corsa per l'Europa. A parte quelle due sconfitte, il nostro rendimento è stato costante".

Rolando Maran: "Possiamo e vogliamo fare risultato su un campo ovviamente difficile, ma dobbiamo dimostrarlo sul terreno di gioco. Siamo una squadra molto competitiva. Quando ci alleniamo c'è la convinzione e l'attenzione di poter fare risultato sempre e dovunque. Dobbiamo dimostrare di stare bene domani in campo".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso

Chievo Verona

PORTIERI:

32 - Walter Bressan

70- Stefano Sorrentino

90 - Andrea Seculin

98 - Alessandro Confente

DIFENSORI:

2 - Nicolas Spolli

3 - Dario Dainelli

5 - Alessandro Gamberini

12 - Bostjan Cesar

18 - Massimo Gobbi

20 - Gennaro Sardo

21 - Nicolas Frey

29 – Fabrizio Cacciatore

CENTROCAMPISTI:

1 - Jonathan De Guzman

4 – Nicola Rigoni

8 – Ivan Radovanovic

13 - Mariano Izco

19 - Lucas Castro

23 - Valter Birsa

28 - Samuel Bastien

80 - Sofian Kiyine

ATTACCANTI:

7 - Serge Gakpè

31 – Sergio Pellissier

45 - Roberto Inglese

69 - Riccardo Meggiorini

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu. Allenatore: Montella.

ChievoVerona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Spolli, Gobbi; Castro, Radovanovic, De Guzman; Birsa; Meggiorini, Inglese. Allenatore: Maran

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Il Milan ha totalizzato 10 punti nelle ultime quattro partite di campionato, ne aveva raccolto uno solo nelle precedenti quattro gare.

Il Milan è l'avversaria contro cui il Chievo ha perso più partite nel massimo campionato, 21. Due successi gialloblu e sei pareggi completano il quadro.

Il Milan è imbattuto a San Siro contro i gialloblu in Serie A (12 vittorie, 2 pareggi) e non subisce reti da tre match interni di fila.

Il Chievo ha perso solo una volta nelle ultime cinque giornate (3 vittorie e un pareggio).

Nona sfida nel massimo campionato tra Montella e Maran: l'ex Aeroplanino avanti per sei successi a due, nessun pareggio finora. Contro il Chievo, invece, il tecnico rossonero ha ottenuto 7 vittorie in 11 match, contro nessun'altra avversaria ha vinto più spesso in Serie A.

[statistiche Opta e acmilan]