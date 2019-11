Serie A - Il Chievo Verona cala il poker sull'Empoli (4-0)

Il Chievo Verona cala il poker sull'Empoli nella domenica della 28^ giornata di Serie A. Al Bentegodi match chiuso già nella prima frazione grazie alla magnifica rete al volo di Inglese e Pellissier, nel secondo tempo ci pensa Birsa - migliore in campo - a suggellare il risultato con un mancino imprendibile. Al 90' ci pensa Cesar, dopo una serie di tentativi, ad arrotondare il risultato con il 4-0 finale. I clivensi salgono a quota 38 punti, Empoli fermo a 22.

Le scelte di formazione

Schieramento tipo per Rolando Maran che ritrova Pellissier dal 1' e lo rilancia al fianco di Inglese. Birsa funge da collante tra centrocampo e attacco e pendolo tra vie centrali ed esterne, elemento che permette alla squadra di passare dal 4-3-1-2 al 4-4-2 in non possesso. In mezzo al campo spazio a Castro, Radovanovic e Hetemaj con De Guzman in panchina inizialmente. Difesa a quattro con Cacciatore e Gobbi sulle fasce, Spolli e Cesar al centro. Sorrentino difende i tre legni.

(4-3-1-2) Sorrentino; Cacciatore, Spolli, Cesar, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Inglese. All. Maran R.

Classico modulo a rombo per Martusciello e stesso undici di una settimana fa contro il Genoa. Tandem d'attacco ancora formato da Pucciarelli e Maccarone, causa infortunio del lungo degente Mchedlidze. Diousse, Krunic, Croce ed El Kaddouri sono i vertici del rombo di metà campo mentre in difesa Laurini la spunta su Veseli e completa il reparto con Bellusci, Costa e Pasqual. Skorupski in porta.

(4-3-1-2) Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri; Pucciarelli, Maccarone. All. Martusciello G.

Cronaca

Il match del Bentegodi inizia con ritmi blandi come da pronostico, il Chievo Verona gestisce la sfera e prova qualche folata in avanti: prima la punizione dentro di Birsa sulla quale Inglese non arriva, poi la spettacolare girata in rovesciata di Castro su cui Skorupski interviene in maniera perfetta. I toscani faticano a trovare spazi e ricorrono ai piazzati per creare qualche pericolo dalle parti di Sorrentino. Il goal arriva al 22' con una splendida girata al volo di Roberto Inglese, che finta il movimento e va incontro al cross di Cacciatore: impatto pieno di collo e Skorupski battuto.

I clivensi continuano a martellare e sempre dall'esterno nasce anche il 2-0 di Pellissier. Pennellata mancina di Birsa per l'inserimento e il colpo di testa del capitano: Skorupski trafitto e doppio vantaggio. La reazione degli azzurri non arriva, nonostante la manovra sia piuttosto fluida e apprezzabile a metà campo. Nella ripresa subito la squadra di Martusciello tenta di dimezzare il passivo con un tiro di El Kaddouri in area che Sorrentino neutralizza con grande reattività mettendolo in angolo.

Il Chievo Verona cala il tris al 75' con Valter Birsa, dopo un'azione corale ben fatta: Gobbi lungo per Inglese, sponda del centravanti per l'inserimento dello sloveno che calcia col mancino e batte Skorupski. Nel finale c'è gioia anche per Cesar, rimasto in area e bravo a cogliere l'opportunità dopo numerose parate del portiere toscano. Termina 4-0 la sfida del Bentegodi, grande prova dei giocatori di Maran.