Napoli, tra le mura amiche per ripartire: al San Paolo arriva il Crotone

La faccia buona e la faccia cattiva del Napoli, tutto in tre giorni: prima la vittoria sul campo della Roma, poi la sconfitta interna con il Real Madrid. Quattro giorni vissuti tra sentimenti contrastanti, che hanno peraltro fatto seguito alla sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus. Gli azzurri sono scesi dalle montagne russe, hanno archiviato con due sconfitte in tre gare il tour de force, ma non possono permettersi di rifiatare, perchè al San Paolo oggi arriva il Crotone.

Una gara, quella valida per la 28esima giornata di Serie A, che Maurizio Sarri vede come fondamentale per ripartire. Come chiesto dal tecnico, come affermato da Albiol in settimana, l'obiettivo è attaccare i calabresi da subito, come contro il Real Madrid. Già, le merengues sono un ricordo forse nel complesso negativo, ma quel primo tempo è un punto di riferimento, un esempio da seguire. A partire da oggi, alle 15.

La gara d'andata

All'andata, il Napoli giocò e sprecò, e rischiò anche qualcosa: Callejon e Maksimovic aprirono e chiusero nel primo tempo, Rosi restituì la speranza a un minuto dal termine. 1-2 il finale.

Possibili tanti cambiamenti per Sarri, a partire dalla linea difensiva: davanti a Reina va verso la conferma Hysaj, mentre Albiol, Koulibaly e Ghoulam potrebbero lasciare il posto a Chiriches, Maksimovic e Strinic. In mezzo unica certezza Hamsik, probabilmente affiancato da Jorginho e Rog, anche se Zielinski spinge; davanti, invece, Milik (favorito), Insigne e Pavoletti si giocano una maglia per completare il tridente con Mertens e Callejon.

Le scelte e i dubbi di Sarri

Mezza emergenza in difesa per Davide Nicola, che non può contare sugli squalificati Rosi e Ceccherini, mentre Claiton è ai box. Il 4-4-2 vede dunque davanti a Cordaz la coppia composta da Dussenne e Gianmarco Ferrari, con Sampirisi e Martella (insidiato da Mesbah) sulle corsie. In mediana, a fianco di Crisetig va uno tra Barberis e Capezzi - favorito il primo -, mentre gli esterni dovrebbero essere Rohden e Stoian, con Acosty avanzato a supporto di Falcinelli. Trotta e Tonev insidiano però l'ex Latina.

L'undici di Nicola

Calcio d'inizio alle ore 15.00 al San Paolo, arbitra Mariani.