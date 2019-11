Milan, senti Bonaventura: "Felice per il rinnovo, questa è una grande squadra"

In questi giorni a Milanello si sta preparando la sfida casalinga di sabato sera contro il Genoa, ma nel frattempo alcuni giocatori rossoneri questa sera erano presenti all'evento di Diesel, uno dei vari sponsor della squadra.

Tra questi c'era anche Giacomo Bonaventura, il quale si è intrattenuto con i giornalisti presenti. Da poche settimane ha firmato ha rinnovato con il Milan fino al 2020: "Sono contento di aver rinnovato. Siamo una grande squadra, è bello essere qui e spero si possa fare bene in futuro".

Il centrocampista è ancora fermo ai box dopo l’intervento in Finlandia: "Sto bene, il recupero procede. Ci vuole ancora un po’ di tempo, però sono contento di come sta andando il percorso".

Sulla rincorsa in Europa: "Sicuramente nelle prossime partite dobbiamo fare più punti possibili e giocare tutte le partite come fossero una finale. Facendo così e avendo questa mentalità, si possono superare le squadre che abbiamo davanti".

Dicevamo Milan in piena emergenza contro il Genoa, basti pensare che del'attacco titolare (Bonaventura, Bacca e Suso ndr) di inizio stagione non ci sarà nessuno sabato sera: "Curioso perché abbiamo giocato molte partite insieme nel tridente titolare. Dispiace perché sia Suso che Bacca stavano facendo molto bene. Sono sicuro però che chi giocherà darà il massimo per il bene del Milan".

Sui fatti dello Stadium Bonaventura non sa nulla: "Non so cosa sia successo visto che non ero lì. Bacca? Non so cosa abbia detto per essere squalificato dal Giudice Sportivo. Non posso giudicare perché ho visto la partita da casa". Chiusura sui tifosi del Milan che, in questa stagione, stanno tornando a San Siro: "Il tifo è stato positivo quest’anno, si è sentito di più rispetto agli ultimi anni. È una cosa positiva, siamo contenti di questo".

Welcoming Giacomo #Bonaventura on the Red & Black carpet of the @ACmilan Casual Uniform presentation! #weareacmilan #diesel #stylepartners pic.twitter.com/d96MAFAhsV

— Diesel (@DIESEL) 14 marzo 2017

fonte: https://twitter.com/DIESEL

[fonte testo: Sky Sport e Milanews]