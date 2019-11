Risultato Roma 2-1 Lione in Europa League 2016/17

Per stasera è tutto, noi vi lasciamo ai nostri approfondimenti di questa serata purtroppo amara per il calcio italiano. Tutte le nostre squadre sono fuori dall'Europa League. Un cordiale saluto da Francesco Palma e da tutta la redazione di Vavel Italia.

90'+5 FINISCE QUI! Il Lione elimina la Roma e passa ai quarti di finale. Una Roma che per quanto fatto vedere stasera avrebbe meritato di passare il turno, ma il disastroso secondo tempo di Lione si è rivelato fatale nell'economia dell'intero incontro.

90'+4 Angolo per la Roma, sale anche Alisson, ma nulla di fatto

90'+3 In contropiede Fekir trova ancora Alisson a mettere in angolo

90'+2 COLPO DI TESTA ALTO DI DZEKO! Rudiger allarga per Perotti sulla sinistra, il cross in mezzo è dritto sul bosniaco che manda alto di poco.

89' Prova l'ultimo assalto la Roma. Cinque minuti di recupero

87' Angolo di Totti, palla allontanata dal Lione, al limite arriva El Shaarawy che manda alto

85' MIRACOLO DI ALISSON! Contropiede pazzesco del Lione che manda Cornet solo davanti ad Alisson, il francese prova a superare il portiere giallorosso che però è bravissimo a sradicare il pallone dai piedi dell'avversario

84' Angolo di Perotti dentro, grande uscita di Lopes

82' Esce Lacazette, al suo posto Fekir. Dentro anche Totti al posto di De Rossi

81' CHE OCCASIONE PER DZEKO! Perotti ruba pala e mette dentro per El Shaarawy che trova Dzeko, il suo tiro al volo in piena area è ribattuto in angolo

78' Fuori Mammana, dentro Yanga-Mbiwa, che entra tra gli applausi dei suoi ex tifosi.

77' Errore di Fazio, contropiede del Lione con Tolisso che prova il destro a giro dal limite, gran parata di Alisson,

72' Si scalda Rudiger intanto, partita in fase di stanca

68' Rifiata un po' la Roma prima dell'assalto finale.

65' Risponde il Lione, Valbuena dentro per Morel che spara altissimo, ma adesso la partita è molto aperta

63' SFIORA IL 3-1 LA ROMA! Nainggolan spadroneggia in mezzo al campo e imbecca El Shaarawy, il faraone entra in area dalla destra e con un diagonale chirurgico sfiora il palo

59' IL GOL DELLA ROMA! AUTORETE DI TOUSART! El Shaarawy sfugge a Valbuena sulla destra e mette in mezzo: Rudiger cerca il colpo di tacco, il pallone sbatte su Jallet e Tousart e finisce rocambolescamente in porta. La Roma accorcia

58' Cambio per Spalletti: fuori Bruno Peres, dentro El Shaarawy

53' Errore di Mario Rui: il Lione riparte e con due passaggi va in porta. Lacazette imbecca Cornet che serve Valbuena, che in piena area calcia alle stelle.

52' Roma a ritmi più bassi rispetto al primo tempo. Bisogna trovare qualche spazio

47' ANCORA LOPES! SU COLPO DI TESTA DI NAINGGOLAN!

46' Si cambia campo e si riparte! Calcio d'avvio della Roma

45'+4 Nulla di fatto in questi quattro giri di orologio. Si va negli spogliatoi sull'1-1. La Roma ha fatto un'ottima partita e avrebbe meritato di più, il Lione è rimasto sull'attenti difendendosi e colpendo alla prima vera occasione. Servono due gol alla Roma per passare il turno, non sono impossibili.

45' Saranno quattro i minuti di recupero

41' CHE OCCASIONE PER LA ROMA! Salah imbecca col tacco Strootman in inserimento, la prima conclusione è murata in uscita da Lopes, il pallone torna di nuovo sui piedi del numero 6 giallorosso che ci riprova e trova il secondo miracolo del portiere del Lione

37' La squadra di Spalletti adesso rifiata un po', dopo un primo tempo a tutta. Il Lione prende un po' di campo

35' Ritmi della partita che si alzano, la Roma attacca ma il Lione non resta a guardare.

34' Discesa di Lacazette dalla sinistra, palla fuori per Valbuena che però calcia male e centrale: blocca Alisson.

30' Ancora Nainggolan, e stavolta è un gran bel tiro al volo da lontano. Palla alta di poco con Lopes immobile

29' Tiraccio di Nainggolan dal limite, palla fuori di molto.

24' Paura per Diakhaby, rimasto a terra dopo uno scontro con Dzeko. Il difensore dopo qualche minuto si rialza e fa tirare a tutti un sospiro di sollievo

21' Alta la girata al volo di Salah

17' STROOTMAN! UNO A UNO ROMA! HA REAGITO SUBITO LA ROMA! Calcio di punizione dalla sinistra, la sfera termina sul secondo palo dove il numero 6 giallorosso arriva colpendo quasi col tacco. Lopes è in ritardo e il pallone si insacca

15' IL GOL DEL LIONE! Calcio di punizione di Valbuena dalla destra, colpo di testa al centro dell'area di Diakhaby che batte Alisson. Come all'andata la Roma va sotto alla prima occasione del Lione

11' MIRACOLO DI LOPEZ! Bruno Peres innesca in profondita Salah che si invola verso la porta, ma arrivato davanti al portiere viene fermato dalla grande uscita del portiere portoghese

10' Molto buoni i primi 10 minuti della Roma, il Lione soffre

6' Mischia pericolosissima in area francese, Nainggolan spara in rete ma il gioco era fermo per un fallo di confusione.

2' Prova l'azione manovrata la Roma, il pallone finisce sulla sinistra a Salah che prova a mettere in mezzo, ma il pallone è completamente sballato

1' Fischia Kassai. Partiti!

21:00 Squadre in campo, ormai ci siamo

19:45 Sono state comunicate le formazioni ufficiali del match.

Roma (3-4-2-1): Alisson; Rudiger, Fazio, Manolas; Peres, De Rossi, Strootman, Mario Rui; Salah, Nainggolan; Dzeko. All: Spalletti.

Lione (4-2-3-1): Lopes; Jallet, Mammana, Diakhaby, Morel; Tousart, Gonalons; Cornet, Tolisso, Valbuena; Lacazette. All: Genesio.

Salve a tutti e buon calcio da Francesco Palma e da tutta la redazione di Vavel Italia, che seguirà per voi Roma-Lione, valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Un incontro che rischia di valere una stagione per i giallorossi, ormai lontani dalla Juventus in campionato.

COME ARRIVA LA ROMA

Il 4-2 ricevuto all'andata ha seriamente compromesso le chances di qualificazione della squadra di Spalletti, che nella prima parte di gara aveva anche giocato meglio dei francesi riuscendo a rispondere all'iniziale vantaggio di Diakhaby. Nel secondo tempo il Lione ha preso in mano il pallino del gioco ed è riuscito a portare a casa un risultato importantissimo.

La strana partita dell'andata non deve però condizionare quella che dovrà essere la prestazione perfetta per la Roma. Due gol da recuperare non sono tanti, ma i 4 subiti all'andata pesano e lasciano pensare che l'attacco francese potrebbe colpire ancora, e un gol subito potrebbe diventare pesantissimo nell'economia della gara.

Roma - Lione LIVE

Tutti confermati i big in campo, con Alisson in porta come sempre in coppa. Un dubbio Bruno Peres, che dovrebbe affiancare i più riposati De Rossi e Strootman. Davanti il solito Edin Dzeko, a caccia del nono gol in Europa League.

Roma (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Rudiger; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson Palmieri; Nainggolan, Salah; Dzeko.

Roma - Lione Diretta Vavel Italia

COME ARRIVA IL LIONE

La vittoria nella gara d'andata ha galvanizzato i francesi, che hanno bissato il poker ai giallorossi contro il povero Tolosa, sconfitto 4-0 dalla squadra di Genesio, ultimamente abituata alle goleade, soprattutto in casa. Nell'ultimo mese da Lione sono uscite con le ossa rotte il Digione (battuto 4-2), l'AZ in Europa League (7-1) e il Metz (5-0). Il Lione non manca praticamente mai il gol, e questo dovrà essere un dato fondamentale nell'impostazione della partita da parte della Roma, che già deve recuperarne due.

L'allenatore francese non si sbilancia nelle dichiarazioni: "Non mi sarei mai aspettato di giocarmi il ritorno con questo vantaggio, ma sappiamo bene che i due goal sono un vantaggio relativo. La Roma è seconda in Serie A, è una squadra molto esperta e una delle favorite di questa competizioni. Dovremo ripartire dal secondo tempo visto giovedì scorso. Tuttavia, sappiamo che potremmo andare incontro a delle difficoltà".

E allora squadra praticamente confermata dopo la vittoria dell'andata, con il solito 4-3-3 di Genesio che tanti buoni frutti ha portato in questa seconda fase di stagione.

Lione (4-3-3): Lopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Tolisso, Gonalons, Tousart; Ghezzal, Lacazette, Valbuena.

I PRECEDENTI

Quando si parla di Roma-Lione tutti ricordano la mitica partita del 2007 in Champions League, quando Amantino Mancini con una prestazione a dir poco mostruosa stese i francesi e assicurò il passaggio del turno alla Roma.

Sarà la sfida numero 11 contro una società francese con una sola sconfitta ottenuta (oltre alla gara della scorsa settimana), quella nel '92 a Monaco per 1-0, il ritorno dei quarti di finale di Coppa delle Coppe che sancì l'eliminazione dalla competizione; per il resto 5 successi e 3 pareggi per i giallorossi.