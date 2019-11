Risultato finale Milan - Genoa in Serie A 2016/17 (1-0): Mati Fernandez regala il successo ai rossoneri

Sicuramente una partita non entusiasmante, ma per i rossoneri va bene così. Il Milan vince per 1-0 contro il Genoa. E' stato Mati Fernandez a decidere la gara di san Siro al 33esimo del primo tempo. Vittoria meritata a dispetto delle assenze, così la squadra di Montella si porta a meno due dall'Inter. Per oggi è davvero tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE LA PARTITA

46' Cross di Deulofeu, Antonelli non ci arriva per un soffip

90' Ci saranno 3 minuti di recupero

86' Terzo ed ultimo cambio per il Milan: dentro Antonelli e fuori Lapadula. Applausi per l'attaccante rossonero

85' Altro angolo per gli ospiti

82' Angolo per il Genoa

82' Tiro dalla distanza per Ntcham, ma la sua conclusione finisce alta

81' Il Genoa ha alzato decisamente il proprio baricentro ed ora tenta il tutto per tutto

80' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Locatelli e , colpo di testa di De Sciglio, palla finisce a lato della porta

79' Angolo per il Milan

78' Giallo per De Sciglio su presunto fallo di Laxalt: peccato che il difensore rossonero abbia preso solo la palla

76' cambio anche per il Genoa: esce Taarabt ed entra Pinilla

75' Angolo per il Genoa, la difesa rossenera allontana

74' Secondo cambio per il Milan: esce Mati Fernandez ed entra Pasalic

72' Tiro di Ocampos, tiro da dimenticare. Palla alta

68' Problema per Izzo che lascia il campo, al suo posto Biraschi

66' Primi fischi dei tifosi rossoneri

64' E' il Milan a fare la partita con il Genoa che sta a guardare

62' Deulofeu prova a servire Ocampos, ma sbaglia tutto l'ex rossoblu. Occasione sprecata

60' Primo cambio per il Genoa: fuori Lazovic e dentro Edenilson

57' Locatelli prova il tiro dalla distanza, palla deviata, nessun problema per il portiere del Genoa

55' Fuorigioco di Ocampos

53' Calcio di punizione per il Genoa

49' Ritmi bassi in questo avvio di secondo tempo

47' Angolo per il Milan, la difesa rossoblu libera

INIZIA IL SECONDO TEMPO, prima palla giocata dal Milan

21.49 Per il momento nessun cambio

Milan avanti per 1-0 a San Siro contro il Genoa, al 33esimo è Mati Fernandez a sbloccare la gara giocata decisamente meglio dai rossoneri. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO

47' Genoa che chiude in attacco, angolo per gli ospiti

45' Ci saranno ben tre minuti di recupero

41' Ritmi leggermente calati in questi minuti

Rivediamo il gol del vantaggio rossonero

35' Ammonito Cataldi per un fallo su Locatelli

33'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, LA SBLOCCA MATI FERNANDEZ: Assist di Lapadula, pallonetto vincente che scavalza Lamanna. Primo gol in rossonero per lui

31' COlpo di testa per Ocampos, nessun problema per Lamanna

30' calcio d'angolo per il Milan

29' Montella, come contro la Juventus, ha invertito gli esterni d'attacco

25' Dopo un'avvio così così, ora è sicuramente un buon Milan

21.12 Nelle prossime ore sarà chiarita l'entità dell'infortunio di Bertolacci

22' Buon cross di Mattia De Sciglio per M. Fernandez, ma l'ex viola aggancia male la palla e così la sua conclusione si perde sul fondo

20' Ennnesima palla gol per il Milan: sugli sviluppi della punizione, va Mati Fernandez e la sua conclusione finisce di pochissimo fuori

20' Punizione interessante per i rossoneri

19' Altra palla gol per i rossoneri: Destro di Deulofeu, palla che sfiora il palo

16' PALLA GOL PER IL MILAN: Ocampos vicinissimo al gol, Lamana salva la palla sulla linea

15' Fallo su Lapadula, punizione da centrocampo in favore dei padroni di casa

14' Milan che fatica a costruire il gioco

11' Milan che perde palla ed il Genoa può ripartire

10' Clamorosa palla gol per il Genoa, tutto solo Taarabt va al tiro, Donnarumma para. Ma altro errore della difesa rossonera

9' Fallo di Laxalt su Ocampos, calcio di punizione a centrocampo per il Milan

6' PRIMO TIRO IN PORTA PER IL MILAN CON LOCATELLI: La palla accarezza il palo, brivido per la difesa del genoa

5' Nota particolare: : Locatelli ha avuto 4 giorni con febbre altissima e 2 chili e mezzo persi

4' tiro debole per Taarabt, tutto troppo facile per Donnarumma

2' Lancio troppo lungo per Deulofeu e la palla si perde sul fondo

2' Partita che riprende

2' Bertolacci ha chiesto il cambio: dentro Locatelli

1' Bertolacci già infortunato, problema al quadricipide per lui. Già si scalda Locatelli

0-0 E' INIZIATA MILAN GENOA: sono i rossoblu ha giocare il primo pallone

20.44 Squadre in campo

20.39 Rivediamo le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Bertolacci, Mati Fernandez; Ocampos, Lapadula, Deulofeu. A disposizione: Storari, Plizzari, Honda, Gomez, Poli, Antonelli, Cutrone, Locatelli, Pasalic, Calabria. Allenatore: Vincenzo Montella.

GENOA (4-3-3): Lamanna; Izzo, Munoz, Gentiletti, Laxalt; Ntcham, Cataldi, Hiljemark; Lazovic, Simeone, Taarabt. A disposizione: Rubinho, Edenilson, Cofie , Palladino, Biraschi, Beghetto, Orban, Pandev, Brivio, Rigoni, Morosini, Pinilla. Allenatore: Andrea Mandorlini.

20.30 Milan che sta ultimando il riscaldamento

20.25 Maiorino: "Già dalla scorsa settimana la testa era sulla gara di oggi, non alle polemiche. Dobbiamo vincere".

20.20 Pillole statistiche: Milan in casa ha vinto 9 gare, 4 senza subire gol; Genoa ha perso 9 trasferte, 6 senza segnare

20.17 Lapadula: "Voglio sfruttare al meglio l'occasione da titolare e soprattutto dobbiamo tornare a vincere".

20.13 Le statistiche di Milan-genoa

20.09 Anche Adel Taarabt è intervenuto a Milan TV: "Sono emozionato, è un club a cui guardo sempre. Adesso voglio fare bene il Genoa e speriamo di fare un po' di punti stasera. Adesso mi sento bene e sono pronto dopo 2-3 mesi che ho lavorato molto bene."

20.03 Le parole di Adriano Galliani ai microfoni di Milan TV: "Partita fondamentalissima stasera? Sì, assolutamente, dobbiamo cercare di andare in Europa, l'ultimo posto utile è il sesto, dobbiamo scalare una posizione e fare di tutto per farcela".

19.57 In diretta dallo spogliatoio del Milan

19.50 LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN GENOA

MILAN (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Bertolacci, Mati Fernandez; Ocampos, Lapadula, Deulofeu.

GENOA (4-3-3): Lamanna; Izzo, Munoz, Gentiletti, Laxalt; Ntcham, Cataldi, Hiljemark; Lazovic, Simeone, Taarabt.

Buona giornata cari lettori di VAVEL ITALIA e benvenuti alla diretta di Milan - Genoa. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live l'interessante match di San Siro. Restate con noi!

Dopo le mille polemiche di Juventus - Milan, la squadra di Vincenzo Montella torna in campo, questa sera ospiterà il Genoa di Mandorlini.

Milan che vorrà riscattare la pesante sconfitta dell'andata (3-0 in favore del Grifone ndr).

Infatti la gara di andata rappresenta il passivo più pesante per la squadra di Montella in questo torneo.

Questa sera Montella dovrà rinuciare a tante pedine fondamentali: Romagnoli, Sosa e Bacca (squalificati), Montolivo, Bonaventura e Suso (infortunati). Si affiderà ad un tridente inedito ed obbligato, composto da Ocampos-Lapadula-Deulofeu.

Dall'altro canto, il Genoa viene dalla sconfitta nel Derby della Lanterna contro la Sampdoria e dalla pesante contestazione dei suoi tifosi. Mandorlini dovrà rinunciare a Burdisso, Perin e Veloso.

Sarà il signor Russo ad arbitrare la gara di questa sera

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Montella: "Sono certo che domani ci sarà in campo una squadra molto competitiva. Le assenze ci sono ma so di poter contare su un gruppo valido. Come ho già detto credo nei miei giocatori e cerco sempre di coinvolgere tutti".

Mandorlini: "Abbiamo davanti gare importanti, la metà contro le squadre migliori del torneo. Serve reagire per raccogliere risultati pure su campi complicati, facendoci forza dei progressi che ci sono stati. Io sono fiducioso anche se ci vorrebbe il tempo che non abbiamo".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Antonelli, Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli

ATTACCANTI: Cutrone, Deulofeu, Lapadula, Ocampos.

Genoa

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Locatelli, Mati Fernandez; Ocampos, Lapadula, Deulofeu. Allenatore: Montella.

Squalificati: Romagnoli, Sosa, Bacca

Indisponibili: Montolivo, Suso, Abate, Bonaventura

Genoa (4-3-3): Lamanna; Izzo, Munoz, Gentiletti, Laxalt; Rigoni, Cataldi, Hiljemark; Lazovic, Simeone, Taarabt. Allenatore: Mandorlini.

Squalificati: Burdisso

Indisponibili: Perin, Veloso, Ninkovic

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Il Genoa ha vinto quattro degli ultimi cinque match di Serie A contro il Milan (una sconfitta nell’altra), dopo che aveva ottenuto due soli punti nei precedenti otto

A San Siro, il Milan ha perso soltanto uno degli ultimi 25 confronti con il Genoa nella massima serie (18 vittorie e 6 pareggi). I rossoneri sono inoltre andati a segno in tutte le ultime 16 sfide di campionato giocate in casa contro i liguri.

Gianluigi Donnarumma è il portiere che ha effettuato più parate in questa Serie A (111), nonché l'unico ad aver compiuto nove o più interventi positivi in due partite di questo campionato (contro Juventus e Lazio)

[statistiche Opta e acmilan.com]